Ognissanti, 11 poesie dedicate al 1° novembre

Il primo novembre la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza di Ognissanti, o Tutti i Santi, la festa con cui si ricordano tutte le persone che secondo la Chiesa si sono distinte per le virtù cristiane, per la loro indole o per i loro comportamenti: vale a dire, i santi.

Tutti i Santi in latino è Festum omnium Sanctorum. La canonizzazione, il diventare santi, decreta che una persona morta si trova ufficialmente in Paradiso.

Va oltre la beatificazione perché permette la venerazione come santo. Se il vostro nome non ha un santo corrispondente nel calendario, oggi è la giornata migliore per festeggiare, ci sono tutti.

La festa di Tutti i Santi è nata probabilmente nei primi secoli di vita della Chiesa per ricordare i martiri, ovvero le persone che hanno testimoniato la fede cattolica nonostante le violenze e le persecuzioni subite (in greco antico, màrtus significa “testimone”).

Chi decretò il 1° novembre la festa di Tutti i Santi

Il primo Papa che indicò una festività per celebrare i martiri fu Bonifacio IV, che il 13 maggio del 610 dedicò sia il Pantheon di Roma che quella giornata alle persone morte come martiri nei secoli precedenti. Due secoli dopo, Gregorio IV spostò la festività al primo novembre, includendo nelle celebrazioni anche i santi.

Non è chiaro come mai Gregorio IV scelse proprio il primo novembre; secondo alcuni la ricorrenza fu fissata in quella data per cercare una continuità con una serie di feste pagane che cadevano in quel periodo: fra queste c’è anche lo Samhain, la festa celtica che celebra la fine dell’estate che potrebbe aver dato origine ad Halloween.

Nel 1475 poi, Ognissanti divenne infine obbligatoria per tutta la cristianità per volere di Sisto IV. Perché Ognissanti cade il 1° novembre Come spesso accadde nel corso della storia della Chiesa, la religione cristiana prese le mosse da riti pagani già esistenti. È più che probabile infatti che il primo novembre fu scelto proprio perché in quella data si celebravano già altre feste pagane che accoglievano il letargo della natura e l’arrivo della stagione fredda. Tra i Celti, ad esempio, i giorni fra ottobre e novembre erano per tradizione il periodo di maggior contatto tra il mondo dei vivi e quello dei morti e infatti il 2 novembre si ricordano i defunti. Da questo bacino di culture e tradizioni nacque anche la festività di Halloween, il cui nome è infatti formato dall’unione delle parole All (tutti) Hallow (santi) Eve (vigilia), ossia “la vigilia di tutti santi!”

11 poesie dedicate alla festa di Ognissanti

Scopri di seguito le 12 poesie dedicate alla festa di Ognissanti attraverso i versi d’autore di 12 poeti italiani.

1. Ognissanti del 1906 (A Maria), di Giovanni Pascoli Son tutti i Santi, e in cielo è la tempesta.

È la tua festa, ma il tuo viso è smorto. Dolce sorella, non piegar la testa

come gli smorti fiori del nostro orto! Sorella pia, non esser così mesta

come son mesti i fiori che ti porto! Suonano, senti, le campane a festa!

Suonano un poco, e poi… suonano a morto!

2. Ognissanti, di Nicola Moscardelli (1894-1943) La prima neve ingemma la terra ma non riesce ad acchiarire l’aria.

Di là dal velo che ci infrena la vista le legioni invisibili degli Angeli esultano e paiono costellazioni improvvisamente alate.

La cima dell’ala dell’uno tocca la cima dell’ala dell’altro.

Nemmeno la neve del monte che solo la luna sfiora col suo lume è candida come quell’ala.

È un fuoco circolare che arde senza consumarsi.

Nemmeno il più puro pensiero è puro come quel fuoco.

Odono in sonno i fanciulli un gran trascorrere d’ali e l’anima loro è presa nel vortice e attorta a somiglianza d’un fiore.

3. Et Omnibus Sanctis Tuis, di Giovanna Fozzer Risalire

per i rami di quell’albero

che si affolla di

fisionomie antiche Ignazio Alessandro Marcellino Perpetua

Agata Lucia Agnese

Cecilia Anastasia

Luciano Camilla Paolina Luigi

Mariapia Clementina Giovanni volti coraggiosi

fatiche generose

fino al martirio.

4. Ognissanti, di Corrado Govoni Ognissanti! Domenica! La pioggia

sembra che tessa de le funebri ghirlande…

Sul marciapiede tra la noia roggia

s’affretta una chiassosa squadra d’educande. Soffia il vento. Domenica! Ognissanti!

giorno de gli ineffabili preparativi

e dei pellegrinaggi ai camposanti

coi cuscini di verdi e rossi semprevivi! Lo stellato del vecchio gelsomino

odora nel testo dal fodero di vaio.

Tra il fruscìo de le foglie, nel giardino

bagnato (è il pomeriggio) ferve il passeraio. I vetri de la stanza a gli insistenti

sbruffi raggrinzano i loro pomelli smorti;

e le campane da tutti i conventi

recitano l’ufficio a lutto per i morti.

5. Giorno dei Santi e il cielo di novembre, di Margherita Guidacci Giorno dei Santi e il cielo di Novembre

Riflesso nell’asfalto delle vie

Inondate di pioggia, due grigiori

Paralleli ad opprimere lo sguardo

Dovunque cerchi fuga. La città

Sembra di piombo e cenere, ed il crudo

Lampo dei fari rende più spettrali

I visi dei passanti. Lente scorrono

Le ore in questo scroscio

D’acqua, tra schizzi brevi

Di fango e il volteggiare

Di foglie marce dai giardini. È arduo

Oggi pensare al Paradiso: tutto

Ci riconduce e prostra sulla terra.

Occorre troppa fede a superare

L’alta barriera di tristezza. Facile

Sarà invece domani, nella scia

D’una stagione di disfacimento,

Ricordare la fine d’ogni carne.

7. Santi, di Mario Rivosecchi Nivee le spume

nell’impeto opaco dell’onda;

nel fragore, silenziose, lievi;

fra le rupi, un mito. Santità, azzurro stelo

dai contorti rami,

tremule foglie e fiori;

sopra la terra scura

vaste carezze di spighe. Santità, umano fiore

grappoli di stelle

sui mondi neri.

Dalle impervie catene,

fluido polle e fiumi. Santità, sorgente viva

pargoli, cielo

luce entro le case. Santi di povertà,

santi di umiltà,

santi di carità,

figli dell’uomo,

creature di Dio, Santi

tornate alla terra.

8. I Santi, di Roberto Rebora La cattedrale si piega nell’aria magica

dove ombre s’innervano nel gioco

consueto del cuore: un moto naturale

nel rapido chiarore dell’avvento.

Maturano gl’animi una foresta ondosa

di figure distanti accanto alla perenne

morte dell’ora.

Oggi l’albero lascia le foglie, mansueto.

9. Preghiera per il giorno di Ognissanti, di Brunello Rondi Mai la luce del mondo è stata tanto

bianca come in questo giorno

d’inverno. Le campane

pur ora in questo tenero

acclamare parevano non l’ombra

delle sagrestie ma il suono

stesso della maturità del mondo, il gesto

che romperà il suggello delle messi al giorno

pieno d’estate. I ragazzi

col sangue in questo rombo odo parlare

sulla strada come se una nuova

stagion battesse chiara nei pensieri o il cielo

monumentale come albero mostrasse

i frutti. Vieni a casa

dico piano al mio Dio guardando in petto

me stesso e in questa luce

frequentaci come sale al profondo

cielo degli uomini un volo altissimo

di gru confuse con le nuvole o il rombo puro

del tuono annuncia un movimento

del cielo e della luce che saprà venire in pioggia

sulla terra. Visitaci, come risale dall’Oriente

il sole o ritorna sulla donna

lo sposo, e questi uomini (ch’io,

sono) illumina e nutrisci tu con la luce

ch’è grano, e governa con l’amore

ch’è semenza e caldo soffio dei venti. Ti cerco dove

i popoli si pongono in antiche

e soprattutto nuove posizioni

di giustizia come il vegetale

si accomoda alla luce per mostrare

la propria faccia e alla foresta

far posto. Ti cerco nella pace

dei pastori col loro gregge ma soprattutto in fondo

alle assise degli uomini che fanno

regole per i propri simili. La legge

matura, se vuoi, nel vulcano di sapienza

del tuo azzurro, ove ti vedono segreto

i fanciulli, ma tempera nel muto

equilibrio d’ogni giorno i legami che nascono

agli acuti profili delle ore tra uomo e uomo e insegna

con la fiamma del sole che si spande identica

in tutti i meandri del cielo come l’uomo

è uguale al proprio simile e quei bracieri

che in sé trattengono cupide fiamme mentono

il tuo nome. Non amare i nuovi

traditori della tua prima patria

originaria ch’è il corpo dell’uomo, il tuo Cristo, se dicono

che il suo avvento è dei cieli e in questa magra

meraviglia del mondo non ti ospitano, profondo

come se tu abitassi per Noi e nelle intime

camere della terra nostro amico dei giorni migliori.

E non mi tolgo agli umili

dialoghi della sera quando intorno

alla cena del giorno diventato

pane gli uomini si dicono

le parole più calme se ti parlo

così: «Dio mio fratello e padre

meraviglia dei credenti ma del tutto

domestico come alla grande solitudine

amorosa degli sposi il lor tetto od il mare

ai marinai, dialogo dei labbri

più intimi, parola detta al caldo

dell’orecchio e più lenta di quante mai parole

han detto gli uomini, mio infinito

amico sempre eguale e pur così

nuovo, Dio di fedeltà, d’origine

dolorosa e di memoria, Dio di passione

espressiva e Dio di musica, se i suoni

il Crocifisso indovinano nelle

braccia aperte del suo silenzio, Dio della cenere

e del ritrovamento e dunque Dio del focolare

e del fuoco, Amico degli amori e anche

Primo amante, sorveglia, ravvedi

tempera, correggi

e custodisci, spaventa, rasserena

illumina metti spegni abbandona

governa traduci dimetti

assalisci trasporta tramuta».

10. Tutti i Santi, di Antonello Satta Centanin Se fossero davvero tutti, Ilario

Fidanza, noto barman di Viggiù,

avrebbe il posto suo nel calendario,

e lo si stimerebbe un po’ di più Di adesso che ogni volta che abbandona

il bar per espletare le funzioni

qualcuno lo deruba. «Vai in mona!»,

è quello che gli dicono. Ragioni Che valgano la canonizzazione?

Il rassegnato scuotere la testa

nel preparare un’altra colazione, nel traghettare con anima mesta

sua discendente anodina legione

degli avventori dentro la foresta.

11. Primo Novembre, di Jacopo Bocchialini Pioggia dei Santi, fortuna dei morti,

anche se ai vivi dispetto tu porti!

Men calpestate le povere aiuole,

meno eleganza a la luce del sole.

Ceri bagnati, angustia repressa;

fiori sgualciti, preghiera sommessa.

Pianti in silenzio, occhiaie profonde,

ombre fugaci e anime monde.

Chi passa? Un vecchio che cerca sotterra

l’ultimo figlio che gli è morto in guerra.

Galleria scura: che pena cercare,

guardar dovunque, e invano guardare!

Un corpo a terra: un velo, un affanno…

Quella è una mamma… Così tutto l’anno.

Tutti in silenzio, tutti raccolti:

stanche le spalle, maceri i volti.

Un sol legame: dolore e preghiera,

cuore che spera, cor che dispera.

Così su tutto la pioggia dei Santi,

su vane gioie e su animi infranti.