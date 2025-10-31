Ognissanti, 11 poesie dedicate al 1° novembre

Il primo novembre la Chiesa cattolica celebra la ricorrenza di Ognissanti, o Tutti i Santi, la festa con cui si ricordano tutte le persone che secondo la Chiesa si sono distinte per le virtù cristiane, per la loro indole o per i loro comportamenti: vale a dire, i santi.
Tutti i Santi in latino è Festum omnium Sanctorum. La canonizzazione, il diventare santi, decreta che una persona morta si trova ufficialmente in Paradiso.
Va oltre la beatificazione perché permette la venerazione come santo. Se il vostro nome non ha un santo corrispondente nel calendario, oggi è la giornata migliore per festeggiare, ci sono tutti.
La festa di Tutti i Santi è nata probabilmente nei primi secoli di vita della Chiesa per ricordare i martiri, ovvero le persone che hanno testimoniato la fede cattolica nonostante le violenze e le persecuzioni subite (in greco antico, màrtus significa “testimone”).
Chi decretò il 1° novembre la festa di Tutti i Santi
Il primo Papa che indicò una festività per celebrare i martiri fu Bonifacio IV, che il 13 maggio del 610 dedicò sia il Pantheon di Roma che quella giornata alle persone morte come martiri nei secoli precedenti. Due secoli dopo, Gregorio IV spostò la festività al primo novembre, includendo nelle celebrazioni anche i santi.
Non è chiaro come mai Gregorio IV scelse proprio il primo novembre; secondo alcuni la ricorrenza fu fissata in quella data per cercare una continuità con una serie di feste pagane che cadevano in quel periodo: fra queste c’è anche lo Samhain, la festa celtica che celebra la fine dell’estate che potrebbe aver dato origine ad Halloween.
Nel 1475 poi, Ognissanti divenne infine obbligatoria per tutta la cristianità per volere di Sisto IV.
Perché Ognissanti cade il 1° novembre
Come spesso accadde nel corso della storia della Chiesa, la religione cristiana prese le mosse da riti pagani già esistenti. È più che probabile infatti che il primo novembre fu scelto proprio perché in quella data si celebravano già altre feste pagane che accoglievano il letargo della natura e l’arrivo della stagione fredda.
Tra i Celti, ad esempio, i giorni fra ottobre e novembre erano per tradizione il periodo di maggior contatto tra il mondo dei vivi e quello dei morti e infatti il 2 novembre si ricordano i defunti.
Da questo bacino di culture e tradizioni nacque anche la festività di Halloween, il cui nome è infatti formato dall’unione delle parole All (tutti) Hallow (santi) Eve (vigilia), ossia “la vigilia di tutti santi!”
11 poesie dedicate alla festa di Ognissanti
Scopri di seguito le 12 poesie dedicate alla festa di Ognissanti attraverso i versi d’autore di 12 poeti italiani.
1. Ognissanti del 1906 (A Maria), di Giovanni Pascoli
Son tutti i Santi, e in cielo è la tempesta.
È la tua festa, ma il tuo viso è smorto.
Dolce sorella, non piegar la testa
come gli smorti fiori del nostro orto!
Sorella pia, non esser così mesta
come son mesti i fiori che ti porto!
Suonano, senti, le campane a festa!
Suonano un poco, e poi… suonano a morto!
2. Ognissanti, di Nicola Moscardelli (1894-1943)
La prima neve ingemma la terra ma non riesce ad acchiarire l’aria.
Di là dal velo che ci infrena la vista le legioni invisibili degli Angeli esultano e paiono costellazioni improvvisamente alate.
La cima dell’ala dell’uno tocca la cima dell’ala dell’altro.
Nemmeno la neve del monte che solo la luna sfiora col suo lume è candida come quell’ala.
È un fuoco circolare che arde senza consumarsi.
Nemmeno il più puro pensiero è puro come quel fuoco.
Odono in sonno i fanciulli un gran trascorrere d’ali e l’anima loro è presa nel vortice e attorta a somiglianza d’un fiore.
3. Et Omnibus Sanctis Tuis, di Giovanna Fozzer
Risalire
per i rami di quell’albero
che si affolla di
fisionomie antiche
Ignazio Alessandro Marcellino Perpetua
Agata Lucia Agnese
Cecilia Anastasia
Luciano Camilla Paolina Luigi
Mariapia Clementina Giovanni
volti coraggiosi
fatiche generose
fino al martirio.
4. Ognissanti, di Corrado Govoni
Ognissanti! Domenica! La pioggia
sembra che tessa de le funebri ghirlande…
Sul marciapiede tra la noia roggia
s’affretta una chiassosa squadra d’educande.
Soffia il vento. Domenica! Ognissanti!
giorno de gli ineffabili preparativi
e dei pellegrinaggi ai camposanti
coi cuscini di verdi e rossi semprevivi!
Lo stellato del vecchio gelsomino
odora nel testo dal fodero di vaio.
Tra il fruscìo de le foglie, nel giardino
bagnato (è il pomeriggio) ferve il passeraio.
I vetri de la stanza a gli insistenti
sbruffi raggrinzano i loro pomelli smorti;
e le campane da tutti i conventi
recitano l’ufficio a lutto per i morti.
5. Giorno dei Santi e il cielo di novembre, di Margherita Guidacci
Giorno dei Santi e il cielo di Novembre
Riflesso nell’asfalto delle vie
Inondate di pioggia, due grigiori
Paralleli ad opprimere lo sguardo
Dovunque cerchi fuga. La città
Sembra di piombo e cenere, ed il crudo
Lampo dei fari rende più spettrali
I visi dei passanti. Lente scorrono
Le ore in questo scroscio
D’acqua, tra schizzi brevi
Di fango e il volteggiare
Di foglie marce dai giardini. È arduo
Oggi pensare al Paradiso: tutto
Ci riconduce e prostra sulla terra.
Occorre troppa fede a superare
L’alta barriera di tristezza. Facile
Sarà invece domani, nella scia
D’una stagione di disfacimento,
Ricordare la fine d’ogni carne.
7. Santi, di Mario Rivosecchi
Nivee le spume
nell’impeto opaco dell’onda;
nel fragore, silenziose, lievi;
fra le rupi, un mito.
Santità, azzurro stelo
dai contorti rami,
tremule foglie e fiori;
sopra la terra scura
vaste carezze di spighe.
Santità, umano fiore
grappoli di stelle
sui mondi neri.
Dalle impervie catene,
fluido polle e fiumi.
Santità, sorgente viva
pargoli, cielo
luce entro le case.
Santi di povertà,
santi di umiltà,
santi di carità,
figli dell’uomo,
creature di Dio, Santi
tornate alla terra.
8. I Santi, di Roberto Rebora
La cattedrale si piega nell’aria magica
dove ombre s’innervano nel gioco
consueto del cuore: un moto naturale
nel rapido chiarore dell’avvento.
Maturano gl’animi una foresta ondosa
di figure distanti accanto alla perenne
morte dell’ora.
Oggi l’albero lascia le foglie, mansueto.
9. Preghiera per il giorno di Ognissanti, di Brunello Rondi
Mai la luce del mondo è stata tanto
bianca come in questo giorno
d’inverno. Le campane
pur ora in questo tenero
acclamare parevano non l’ombra
delle sagrestie ma il suono
stesso della maturità del mondo, il gesto
che romperà il suggello delle messi al giorno
pieno d’estate. I ragazzi
col sangue in questo rombo odo parlare
sulla strada come se una nuova
stagion battesse chiara nei pensieri o il cielo
monumentale come albero mostrasse
i frutti. Vieni a casa
dico piano al mio Dio guardando in petto
me stesso e in questa luce
frequentaci come sale al profondo
cielo degli uomini un volo altissimo
di gru confuse con le nuvole o il rombo puro
del tuono annuncia un movimento
del cielo e della luce che saprà venire in pioggia
sulla terra. Visitaci, come risale dall’Oriente
il sole o ritorna sulla donna
lo sposo, e questi uomini (ch’io,
sono) illumina e nutrisci tu con la luce
ch’è grano, e governa con l’amore
ch’è semenza e caldo soffio dei venti. Ti cerco dove
i popoli si pongono in antiche
e soprattutto nuove posizioni
di giustizia come il vegetale
si accomoda alla luce per mostrare
la propria faccia e alla foresta
far posto. Ti cerco nella pace
dei pastori col loro gregge ma soprattutto in fondo
alle assise degli uomini che fanno
regole per i propri simili. La legge
matura, se vuoi, nel vulcano di sapienza
del tuo azzurro, ove ti vedono segreto
i fanciulli, ma tempera nel muto
equilibrio d’ogni giorno i legami che nascono
agli acuti profili delle ore tra uomo e uomo e insegna
con la fiamma del sole che si spande identica
in tutti i meandri del cielo come l’uomo
è uguale al proprio simile e quei bracieri
che in sé trattengono cupide fiamme mentono
il tuo nome. Non amare i nuovi
traditori della tua prima patria
originaria ch’è il corpo dell’uomo, il tuo Cristo, se dicono
che il suo avvento è dei cieli e in questa magra
meraviglia del mondo non ti ospitano, profondo
come se tu abitassi per Noi e nelle intime
camere della terra nostro amico dei giorni migliori.
E non mi tolgo agli umili
dialoghi della sera quando intorno
alla cena del giorno diventato
pane gli uomini si dicono
le parole più calme se ti parlo
così: «Dio mio fratello e padre
meraviglia dei credenti ma del tutto
domestico come alla grande solitudine
amorosa degli sposi il lor tetto od il mare
ai marinai, dialogo dei labbri
più intimi, parola detta al caldo
dell’orecchio e più lenta di quante mai parole
han detto gli uomini, mio infinito
amico sempre eguale e pur così
nuovo, Dio di fedeltà, d’origine
dolorosa e di memoria, Dio di passione
espressiva e Dio di musica, se i suoni
il Crocifisso indovinano nelle
braccia aperte del suo silenzio, Dio della cenere
e del ritrovamento e dunque Dio del focolare
e del fuoco, Amico degli amori e anche
Primo amante, sorveglia, ravvedi
tempera, correggi
e custodisci, spaventa, rasserena
illumina metti spegni abbandona
governa traduci dimetti
assalisci trasporta tramuta».
10. Tutti i Santi, di Antonello Satta Centanin
Se fossero davvero tutti, Ilario
Fidanza, noto barman di Viggiù,
avrebbe il posto suo nel calendario,
e lo si stimerebbe un po’ di più
Di adesso che ogni volta che abbandona
il bar per espletare le funzioni
qualcuno lo deruba. «Vai in mona!»,
è quello che gli dicono. Ragioni
Che valgano la canonizzazione?
Il rassegnato scuotere la testa
nel preparare un’altra colazione,
nel traghettare con anima mesta
sua discendente anodina legione
degli avventori dentro la foresta.
11. Primo Novembre, di Jacopo Bocchialini
Pioggia dei Santi, fortuna dei morti,
anche se ai vivi dispetto tu porti!
Men calpestate le povere aiuole,
meno eleganza a la luce del sole.
Ceri bagnati, angustia repressa;
fiori sgualciti, preghiera sommessa.
Pianti in silenzio, occhiaie profonde,
ombre fugaci e anime monde.
Chi passa? Un vecchio che cerca sotterra
l’ultimo figlio che gli è morto in guerra.
Galleria scura: che pena cercare,
guardar dovunque, e invano guardare!
Un corpo a terra: un velo, un affanno…
Quella è una mamma… Così tutto l’anno.
Tutti in silenzio, tutti raccolti:
stanche le spalle, maceri i volti.
Un sol legame: dolore e preghiera,
cuore che spera, cor che dispera.
Così su tutto la pioggia dei Santi,
su vane gioie e su animi infranti.
12. Ognissanti, di Alessandro Manzoni
Cercando col cupido sguardo,
tra il vel della nebbia terrena,
quel Sol che in sua limpida
piena v’avvolge or beati lassù;
il secol vi sdegna, e superbo
domanda qual merto agli altari
v’addusse; che giovin gli avari
tesor di solinghe virtù.
A Lui che nell’erba del campo
la spiga vitale nascose,
il fil di tue vesti compose,
de’ farmachi il succo temprò,
che il pino inflessibile agli austri,
che docile il salcio alla mano,
che il larice ai verni, e l’ontano
durevole all’acque creò;
a Quello domanda, o sdegnoso,
perché sull’inospite piagge,
al tremito d’aure selvagge,
fa sorgere il tacito fior,
che spiega davanti a Lui solo
la pompa del pinto suo velo,
che spande ai deserti del cielo
gli olezzi del calice, e muor.
E voi che gran tempo per ciechi
sentier di lusinghe funeste,
correndo all’abisso, cadeste
in grembo a un’immensa pietà;
e, come l’umor, che nel limo
errava sotterra smarrito,
da subita vena rapito
che al giorno la strada gli fa,
si lancia e, seguendo l’amiche
angustie, con ratto gorgoglio,
si vede d’in cima allo scoglio
in lucido sgorgo apparir,
sorgeste già puri, e la vetta,
sorgendo, toccaste, dolenti
e forti, a magnanimi intenti
nutrendo nel pianto l’ardir,
n timido ossequio non veli
le piaghe che il fallo v’impresse:
un segno divino sovr’esse
la man, che le chiuse, lasciò.
Tu sola a Lui festi ritorno
ornata del primo suo dono;
Te sola più sù del perdono
l’Amor che può tutto locò;
Te sola dall’angue nemico
non tocca né prima né poi;
dall’angue, che, appena su noi
l’indegna vittoria compiè,
traendo l’oblique rivolte,
rigonfio e tremante, tra l’erba,
sentì sulla testa superba
il peso del puro tuo piè.