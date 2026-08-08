La cosa più bella (Fr.16) di Saffo: La poesia sul potere dell’amore che vince su ogni cosa

Scopri la poesia “La cosa più bella” (Saffo 16): un inno alla bellezza e all’amore che sfida la forza delle armi. Il testo, l’analisi e il significato profondo.

La cosa più bella di Saffo è una poesia che celebra l’amore come valore assoluto e intimo rispetto a qualsiasi altra manifestazione di grandezza. Tra il VII e il VI secolo a.C., dalla rigogliosa isola di Lesbo, la poetessa greca regala alla letteratura occidentale una prospettiva del tutto nuova: la bellezza vera non risiede in ciò che la società ritiene imponente o maestoso, ma risponde unicamente a ciò che il cuore di ciascuno desidera.

Nel celebre frammento 16 (noto appunto con l’incipit “La cosa più bella”), Saffo sposta lo sguardo dalle grandi narrazioni pubbliche e collettive del suo tempo per fondare la centralità del sentimento individuale, dimostrando che l’incanto di chi si ama supera qualsiasi altra forma di splendore.

Per dimostrare la sua tesi, la geniale “poetessa dell’amore” utilizza il mito di Elena di Troia che, innamorata del suo Paride, abbandonò il marito e l’intera famiglia. La sua fuga, secondo Saffo, non può essere in nessun modo condannata, perché era stata guidata da Afrodite, la dea dell’amore, e a lei non si può resistere.

Chiude con il desiderio di Anattoria, una giovane donna che era stata sua allieva nel Tiaso di Lesbo, e della quale si era innamorata. Lei era andata via per volere della famiglia in quanto doveva sposarsi.

Saffo 16, a cui fu dato il titolo di La cosa più bella, fa parte del del Libro I dell’edizione alessandrina delle poesie di Saffo ed è conosciuta grazie al papiro 1231 del II secolo scoperto ad Ossirinco in Egitto all’inizio del XX secolo. Fu pubblicato per la prima volta nel 1914 da Bernard Pyne Grenfell and Arthur Surridge Hunt.

Leggiamo questa poesia d’amore per apprezzarne il profondo significato.

La cosa più bella di Saffo



Alcuni di cavalieri un esercito, altri di fanti,

altri di navi dicono che sulla nera terra

sia la cosa più bella, mentre io dico ciò che

uno ama.



Tanto facile è far capire

questo a tutti, perché colei che di molto superava

gli uomini in bellezza, Elena, il marito

davvero eccellente



lo abbandonò e se ne andò a Troia navigando,

e né della figlia, né dei cari genitori

si ricordò più, ma tutta la sconvolse

Cipride innamorandola.



E ora ella, che ha mente inflessibile,

in mente mi ha fatto venire la cara

Anattoria, che non mi è

vicina.



Potessi vederne il seducente passo

e il lucente splendor del volto

più che i carri dei Lidi e, in armi,

i fanti.

Il valore di Saffo 16: la forza del desiderio e la bellezza dei dettagli

Il valore del frammento 16 di Saffo risiede nel ribaltamento profondo della prospettiva culturale del mondo antico. In una società che misurava la grandezza e lo splendore attraverso le manifestazioni visibili dell’evento collettivo – come la magnificenza degli eserciti, le imponenti flotte o la cavalleria schierata -, la poetessa greca antica introduce una dimensione del tutto inesplorata: la soggettività della bellezza.

Saffo dimostra che non esiste un valore assoluto stabilito una volta per tutte dalle convenzioni della comunità. La cosa più bella coincide semplicemente con ciò che ciascuno ama (òttō tis erātai).

Per fondare questa tesi, Saffo costruisce un’argomentazione impeccabile che intreccia il mito alla propria vicenda personale.

La scelta di evocare Elena di Troia funziona come una vera e propria dimostrazione concettuale: la donna più bella del mondo abbandona un marito “eccellente”, la figlia e l’intera famiglia non per una mancanza o per una colpa, ma perché sopraffatta dall’energia irrefrenabile di Afrodite. Seguire l’oggetto del proprio desiderio diventa così un’esigenza prioritaria che supera ogni norma sociale e ogni vincolo di appartenenza.

Questo grande paradigma mitologico non rimane però un’astrazione, ma serve da ponte per condurre la poesia al suo nucleo più intimo e reale: la nostalgia per Anattoria, la giovane fanciulla del Tiaso distante per adempiere ai doveri familiari.

Nel finale del poema, la poetessa mette a confronto la maestosità dei leggendari carri dei Lidi con la grazia sensoriale dell’amata, affermando che la vera luce dell’esistenza non risiede nell’ostentazione delle cose imponenti, ma nei dettagli impercettibili e insostituibili di chi si ama, come la cadenza del suo passo o il bagliore del suo volto.

L’amore come motore dell’esistenza: l’attualità di un pensiero rivoluzionario

Considerata una delle cinque liriche sopravvissute di Saffo incentrate interamente sulla potenza irrefrenabile di Eros, La cosa più bella rivela un’ampiezza di pensiero che sorprende straordinariamente se letta attraverso la sensibilità contemporanea.

Nella visione della poetessa, l’amore si configura come il vero centro propulsore della vita, capace di fondare un’etica basata sull’ascolto di sé, sul rispetto dell’altro e sulla profonda tolleranza verso ogni espressione del sentimento.A cavallo tra il VII e il VI secolo a.C., Saffo opera all’interno del Tiaso di Lesbo, una comunità religiosa e formativa dedicata al culto di Afrodite e delle Muse.

In questo spazio protetto, la poetessa guida l’educazione delle giovani aristocratiche, curando quegli aspetti che la società dell’epoca richiedeva alle donne di rango: la sensibilità artistica, il canto, la danza, l’eleganza degli atteggiamenti e l’arte della seduzione, propedeutiche al futuro matrimonio.

È proprio in questo contesto di condivisione profonda che il legame affettivo ed erotico tra donne trova la sua naturale espressione, trasformandosi in una scuola di grazia e di autenticità emotiva.Ciò che rende geniale la struttura del frammento 16 è la scelta di utilizzare l’amore eterosessuale e mitologico di Elena per Paride come paradigma universale per legittimare la propria passione verso Anattoria.

Saffo non crea alcuna gerarchia né disparità tra l’universo maschile e quello femminile, né tra unioni eterosessuali ed omoerotiche: il desiderio possiede la medesima dignità sacra in qualsiasi forma si manifesti.In questa prospettiva, l’amore non può mai essere considerato una colpa o un peccato.

Attraverso l’esempio di Elena, Saffo evidenzia come ciò che viene compiuto sotto la spinta di Afrodite sia esente da condanna morale: la ricerca della bellezza e della felicità individuale non dovrebbe mai diventare pretesto per scatenare giudizi o conflitti.

Allo stesso modo, l’allontanamento di Anattoria, destinata a un matrimonio imposto dalle convenzioni dell’epoca, mostra la sommessa ma ferma resistenza della poetessa verso quelle strutture che soffocano il sentimento autentico.

Contro un mondo dominato dalla sopraffazione e dall’ostentazione della forza, Saffo riafferma con chiarezza che la vera bellezza merita di essere vissuta e custodita come il valore più alto della condizione umana.

Analisi e significato profondo di La cosa più bella (Frammento 16) di Saffo

Comprendere appieno La cosa più bella significa immergersi nel cuore della lirica greca arcaica, laddove la poesia smette di essere soltanto il racconto delle grandi imprese epiche per diventare l’espressione più pura dell’interiorità.

Attraverso una struttura rigorosa e raffinatissima, Saffo guida il lettore in un percorso concettuale che parte dalle manifestazioni esteriori del potere, attraversa la dimensione eterna del mito e approda infine alla verità intima del ricordo e della passione.

La rivoluzione del desiderio

Alcuni di cavalieri un esercito, altri di fanti,

altri di navi dicono che sulla nera terra

sia la cosa più bella, mentre io dico ciò che

uno ama.

Saffo apre il poema con la priamel, un dispositivo retorico tipico della lirica arcaica che consiste nell’elencare una serie di opinioni o immagini diffuse per far risaltare, per contrasto, la propria tesi innovativa.

I primi due versi evocano lo splendore visivo proprio dell’epica omerica: la cavalleria, la fanteria e la flotta navale, ossia le tre manifestazioni massime del prestigio e della forza collettiva per l’uomo greco dell’epoca.

Nel terzo e quarto verso si compie la vera e propria rivoluzione lirica con l’irruzione del pronome personale «io» (ègō). Saffo non svaluta direttamente gli eserciti, ma sposta l’asse del discorso dalla collettività all’individuo: la bellezza cessa di essere una proprietà oggettiva o un trofeo esibito dalla società per diventare una relazione soggettiva.

Non è bello ciò che è imponente per tutti, ma “òttō tis erātai”, ovvero “ciò che ciascuno ama”.

Il paradigma di Elena e l’insufficienza del prestigio sociale

Tanto facile è far capire

questo a tutti, perché colei che di molto superava

gli uomini in bellezza, Elena, il marito

davvero eccellente

Nella seconda strofa, Saffo introduce il mito di Elena di Troia come prova logica indiscutibile a sostegno della sua tesi.

La poetessa compie una scelta d’incredibile audacia concettuale scegliendo proprio la donna più bella del mondo come giudice supremo dell’esperienza estetica ed emotiva: se colei che incarna la bellezza stessa ha posto l’amore al sopra di ogni altra cosa, significa che il desiderio è il valore supremo.

Saffo specifica con grande finezza che Menelao era un marito «eccellente» (panáriston), sottolineando come la posizione sociale, il potere reale e la virtù del coniuge non fossero in alcun modo difettosi.

Con questo dettaglio, la poetessa dimostra che la scelta di Elena non nasce da una mancanza o da una colpa morale del marito, ma dal fatto che di fronte all’incanto del sentimento il prestigio sociale e le convenzioni non hanno alcun potere di trattenere l’animo umano.

L’azione irrefrenabile di Cipride e l’assoluzione del desiderio

lo abbandonò e se ne andò a Troia navigando,

e né della figlia, né dei cari genitori

si ricordò più, ma tutta la sconvolse

Cipride innamorandola.

La terza strofa descrive la radicalità della scelta di Elena, che abbandona la patria, la figlia e la famiglia senza volgersi indietro. Saffo non giudica questa fuga come un atto di tradimento o una colpa, ma ne individua la causa prima nell’azione di Afrodite (Cipride), la cui forza irrompe nella mente umana sconvolgendola in modo irresistibile.

L’espressione legata all’azione della dea descrive l’amore come un’energia divina e cosmica a cui l’essere umano non può né deve opporsi. Elena non viene dipinta come una vittima inerte né come una scellerata, ma come colei che riconosce la sovranità assoluta di Afrodite.

Il sentimento diventa così una potenza primordiale che cancella ogni dovere o vincolo d’appartenenza, ponendosi al di sopra di qualsiasi norma o convenzione sociale.

Il cortocircuito della memoria e il ritorno al presente

E ora ella, che ha mente inflessibile,

in mente mi ha fatto venire la cara

Anattoria, che non mi è

vicina.

Nella quarta strofa, il poema compie il suo snodo fondamentale, spostando l’asse della narrazione dal piano universale del mito alla dimensione intima e quotidiana della poetessa.

L’evocazione di Elena e della sua scelta irremovibile agisce come un vero e proprio innesco interiore: la mente della regina di Sparta, inflessibile nel seguire il proprio desiderio, fa scattare nella memoria di Saffo il ricordo dell’amata Anattoria.

L’assenza della giovane fanciulla – allontanatasi dal Tiaso per adempiere ai doveri familiari del matrimonio – si trasforma in una presenza viva attraverso il ricordo. La distanza fisica e la malinconia per la separazione non attenuano la forza del sentimento, ma la amplificano, dimostrando come il legame emotivo superi le barriere dello spazio e del tempo.

La grazia dei dettagli e la chiusura ad anello

Potessi vederne il seducente passo

e il lucente splendor del volto

più che i carri dei Lidi e, in armi,

i fanti.

La quinta e ultima strofa rappresenta il culmine lirico del poema. Saffo non richiama Anattoria attraverso un’immagine astratta o generica, ma ne evoca la presenza mediante due dettagli sensoriali di straordinaria nitidezza: il ritmo del suo cammino (ératon bāma, “il passo seducente”) e la luce unica che emana la sua espressione (amárychma lámpron prosōpō, “il lucente splendore del volto”).

Con una perfetta struttura ad anello (Ringkomposition), il testo si chiude riallacciandosi direttamente alla prima strofa. I celebri carri dei Lidi e la fanteria in armi – simboli per eccellenza dello splendore visivo e del potere dell’epoca – vengono definiti nettamente inferiori rispetto alla grazia di Anattoria.

Saffo riafferma così la sua tesi iniziale con definitiva chiarezza: per chi ama, l’incanto e la luce della persona amata valgono infinitamente di più di qualsiasi manifestazione di forza o di grandezza collettiva.

L’eredità di Saffo e il primato della cultura umana

Saffo 16 non è soltanto uno dei vertici della lirica greca arcaica, ma rappresenta una vera e propria pietra miliare nella storia del pensiero e della cultura umana.

Molto prima che la filosofia occidentale codificasse il concetto di soggettività, la poetessa di Lesbo intuisce con secoli di anticipo che ciò che definisce davvero l’esperienza dell’uomo sulla terra non è l’appartenenza alle strutture del potere o l’ostentazione delle forze collettive, ma la capacità di attribuire valore attraverso il proprio vissuto interiore.

In questa lirica si compie una rivoluzione culturale silenziosa eppure radicale: il passaggio da una visione del mondo dominata dall’epica, in cui l’individuo esiste solo in funzione del prestigio e del riconoscimento pubblico, a una dimensione in cui l’essere umano si riappropria del proprio sguardo sul reale.

Riconoscere che la cosa più bella coincide unicamente con ciò che ciascuno ama significa liberare il sentimento dalle sovrastrutture sociali e restituire all’individuo la piena sovranità sulla propria scala di valori.

È in questo scarto che risiede la straordinaria attualità di Saffo. Il suo messaggio attraversa i millenni e parla direttamente al lettore contemporaneo, ricordandoci che la vera bellezza e la risposta più profonda alle inquietudini dell’esistenza non si trovano nella ricerca dell’ostentazione o nella logica della sopraffazione, ma nella custodia dei legami autentici, nella grazia dei dettagli impercettibili e nella forza invincibile dell’amore.