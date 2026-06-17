Il colore del desiderio di Salvatore Quasimodo: la poesia sull’illusione che l’amore sia altrove

Il colore del desiderio di Salvatore Quasimodo è una poesia che scava dentro una delle illusioni più umane e dolorose di sempre: la convinzione che la felicità, la luce e l’amore si trovino sempre altrove, in un luogo o in un tempo diversi da quelli che stiamo vivendo.

Composta da un giovanissimo Quasimodo negli anni intensi e precari del suo trasferimento da Messina a Roma, quando ancora esra solo uno studente, questa lirica apparentemente dimenticata nasconde in realtà il nucleo di tutta la sua produzione successiva. Dietro la sensualità travolgente di un corpo femminile descritto come una “piccola foresta di fontane”, il futuro Premio Nobel mette in scena il dramma dell’eterno viandante.

Il colore del desiderio è una poesia che fa parte della sezione Poesie disperse 1917 -1922 della raccolta Tutte le poesie di Salvatore Quasimodo, pubblicata da Mondadori per la prima volta nel 1960.

Leggiamo questa inedita poesia d’amore di Salvatore Quasimodo per scoprirne il profondo significato.

Il colore del desiderio di Salvatore Quasimodo



S’accese, ne la notte, una canzone:

come una stella; ero io triste

e tu piangevi, donna d’altra terra.



Non bastava il mio amore al tuo deserto;

no, come dicevi quand’eri presso al sonno,

umile come sandalo d’asceta.



Amavi il mare, nomade scontenta,

che le vele, a sera, facevano giardino

di freschissimi gigli,

amavi il vento che, come boccuccia di pargolo

(maternità, dolore che dà luce!)

di marmo roseo scolpiva i tuoi capezzoli,

germoglio di tutti gli aromi,

mia piccola foresta di fontane.



Io pure conosco il tuo dolore:

cammino, e più luce mi pare che sia

nel cielo lasciato per altro

che più vivo di sole, sembrava.

L’eterna illusione dell’altrove e il peso del rimpianto

Il nucleo profondo di questa poesia di Salvatore Quasimodo ruota attorno a un’amara verità esistenziale che unisce il destino del poeta a quello della donna amata, un impatto concettuale ancora più sorprendente se si considera la giovanissima età del poeta siciliano al momento della scrittura.

Il tema centrale è l’incomunicabilità all’interno del rapporto amoroso, l’improvvisa e dolorosa consapevolezza che nemmeno il sentimento più puro e devoto può bastare a colmare il vuoto interiore o a salvare l’altro dal proprio isolamento. Questa solitudine si riflette nel nomadismo spirituale di due anime sradicate: lei, definita una straniera, e lui, un giovane uomo lontano dalla propria terra d’origine. Il desiderio cessa così di essere una semplice tensione amorosa e si trasforma nel colore della malinconia.

Il messaggio che Quasimodo affida al suo testo è un monito universale sulla natura umana, eternamente condannata a inseguire una felicità e una luce apparentemente visibili solo in ciò che è distante, per poi scoprire che il vero calore risiedeva proprio in quello che si è scelto di lasciarsi alle spalle.

Ciò che rende questo messaggio straordinario è proprio la gioventù dell’autore. Poco più che ventenne, immerso nella precarietà economica degli anni romani e reduce dallo sradicamento della sua Sicilia, Quasimodo non scrive con la spensieratezza o l’ingenuità tipiche della giovinezza.

Al contrario, dimostra una maturità precoce, quasi dolorosa. Non c’è traccia di idealizzazione romantica; vi è invece la lucidità di chi ha già compreso, sulla propria pelle, il peso del disincanto.

La giovinezza di Quasimodo si avverte non nella superficialità, ma nell’intensità bruciante con cui sperimenta la delusione. L’ardore del giovane uomo si scontra immediatamente con il muro dell’impossibilità, trasformando l’impeto amoroso in una riflessione filosofica sulla fragilità dei legami umani e sull’inganno del tempo.

Il poeta scopre precocemente che il viaggio, tanto desiderato alla sua età come promessa di libertà, porta con sé la condanna del rimpianto.

Analisi e significato de Il colore del desiderio di Salvatore Quasimodo

La lirica si articola in quattro strofe di lunghezza variabile, un flusso di versi liberi dove la musicalità giovanile risente ancora della tradizione di inizio secolo ma si frammenta già sotto la spinta delle prime intuizioni ermetiche.

S’accese, ne la notte, una canzone:

come una stella; ero io triste

e tu piangevi, donna d’altra terra.

La prima strofa introduce la cornice notturna e lo scenario dell’incontro attraverso i primi tre versi. L’incipit si apre con l’accensione di una canzone nella notte, paragonata a una stella, che squarcia il buio per rivelare una condizione di profonda tristezza condivisa.

Il terzo verso, “e tu piangevi, donna d’altra terra”, isola immediatamente la figura femminile nella sua alterità. Lei non è solo una donna, è una creatura che appartiene a un altrove, e il suo pianto stabilisce fin da subito la distanza geografica e spirituale che la separa dal poeta.

Questa figura di straniera riflette, in modo speculare, la condizione dello stesso Quasimodo a Roma: un ventenne lontano da casa che proietta le proprie solitudini in quelle dell’amata.

Non bastava il mio amore al tuo deserto;

no, come dicevi quand’eri presso al sonno,

umile come sandalo d’asceta.

La seconda strofa, composta da tre versi, scava nel fallimento del legame sentimentale. Con il verso “Non bastava il mio amore al tuo deserto”, Quasimodo esprime l’insufficienza dell’eros di fronte alla vastità della sofferenza della donna.

Nei versi successivi, l’atteggiamento dell’amante viene definito attraverso una similitudine mistica e sacrale, “umile come sandalo d’asceta”, che evoca una devozione assoluta, quasi religiosa, eppure impotente dinanzi al sonno e all’impenetrabilità dell’animo di lei. È il disincanto tipico di un giovane che scopre i limiti dell’amore, accorgendosi che i sentimenti non sempre bastano a guarire le ferite interiori dell’altro.

Amavi il mare, nomade scontenta,

che le vele, a sera, facevano giardino

di freschissimi gigli,

amavi il vento che, come boccuccia di pargolo

(maternità, dolore che dà luce!)

di marmo roseo scolpiva i tuoi capezzoli,

germoglio di tutti gli aromi,

mia piccola foresta di fontane.

La terza strofa è la più lunga e densa dell’intera lirica, un blocco di otto versi dominato da una straordinaria sensualità analogica e da un forte lirismo vegetale in cui emerge tutta l’energia della giovinezza dell’autore.

Qui la donna diventa una “nomade scontenta” che cerca rifugio negli elementi naturali. I versi centrali trasformano il paesaggio in un prolungamento del corpo femminile: il mare al tramonto diventa un “giardino di freschissimi gigli” grazie al bianco delle vele, mentre il vento freddo viene personificato nella delicatezza di una “boccuccia di pargolo”.

Attraverso una potente analogia tattile e visiva, il freddo scolpisce i capezzoli nel “marmo roseo”, tramutandoli nel “germoglio di tutti gli aromi”. La strofa si chiude con l’evocazione del corpo della donna come una “mia piccola foresta di fontane”, un’immagine splendida, traboccante di un erotismo vitale e tipicamente giovanile, che fonde la freschezza dell’acqua sorgiva con il mistero rigoglioso della natura.

Io pure conosco il tuo dolore:

cammino, e più luce mi pare che sia

nel cielo lasciato per altro

che più vivo di sole, sembrava.

La quarta e ultima strofa, un quartetto, sigilla la poesia con il passaggio dalla dimensione amorosa a quella filosofica ed esistenziale. Il verso “Io pure conosco il tuo dolore” unisce i destini dei due protagonisti nel segno della comune condanna al viaggio.

Gli ultimi tre versi della poesia di Quasimodo descrivono l’inganno del cammino. Il viandante si accorge che il cielo che ha abbandonato possiede, nel ricordo, molta più luce rispetto a quell’altrove che, da lontano, sembrava “più vivo di sole”. In questa strofa finale il giovane Salvatore Quasimodo compie un salto di maturità impressionante.

Il poeta non parla più solo alla donna, ma parla a se stesso e a tutti gli esuli, traducendo la sua personale nostalgia per la Sicilia in una riflessione universale sul dramma dello sradicamento e sul sapore amaro dell’illusione che accompagna chiunque cerchi la felicità lontano da casa.

Rileggere oggi Il colore del desiderio non significa solo riscoprire un Salvatore Quasimodo inedito, ma specchiarsi in un sentimento che appartiene a ognuno di noi. In queste quattro strofe, il giovane poeta siciliano ci ha lasciato una mappa del cuore umano: un invito a non farci ingannare dalle luci lontane e a riconoscere il valore del nostro “sole” prima che diventi solo un rimpianto.