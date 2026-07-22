Itaca (1911) di Kavafis: la poesia che ci insegna ad amare e godere di ogni attimo della vita

I mostri interiori, il senso del viaggio e perché la vera ricchezza non è la meta: scopri il significato profondo di “Itaca” di Kostantino Kavafis.

Itaca di Konstantinos Kavafis è una poesia che ha il potere di stravolgere il nostro modo di guardare alla vita. Pubblicata nel 1911, quest’opera non è un semplice omaggio al mito omerico, ma un vero e proprio manifesto sull’arte di vivere: un invito ad abbandonare la fretta del traguardo per riscoprire la ricchezza inestimabile di ogni singolo passo del nostro cammino.

Attraverso i suoi versi, il poeta greco trasforma il viaggio di Ulisse in una metafora dell’anima, ricordandoci che i pericoli più grandi e i mostri più spaventosi non si nascondono nel mondo esterno, ma nelle paure che ci portiamo dentro.

Itaca è una poesia che offre una luce a tutti, soprattutto nei momenti in cui ci sentiamo smarriti o sopraffatti dalle aspettative. Kavafis ci regala una lezione di rara saggezza: la meta serve solo a darci una direzione, ma è l’esperienza accumulata durante il viaggio a renderci davvero ricchi.

La traduzione che vi proponiamo è tratta dalla raccolta Poesie di Konstantinos Kavafis, curata da Andrea Di Gregorio e pubblicata da Garzanti nel 2017.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Konstantinos Kavafis, per scoprirne il profondo significato.

Itaca di Konstantinos Kavafis



Se decidi di tornare a Itaca,

augurati che sia lunga la tua strada,

piena di avventure, piena di cose da scoprire.

Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi,

e neppure la collera di Posidone:

sulla tua strada non troverai nulla del genere

se alto manterrai il pensiero, se un’emozione

scelta ti toccherà l’anima e il corpo.

I Lestrigoni e i Ciclopi,

il feroce Posidone, non li incontrerai,

se non li porti con te nella tua anima,

se la tua anima non te li pone innanzi.



Augurati che sia lunga la tua strada.

Che siano molte le mattinate estive

in cui, con chissà quanta soddisfazione, e quanta gioia

entrerai in porti mai visti prima.

Fai scalo nei mercati fenici

e acquista merci pregiate,

madreperla e corallo, ambra ed ebano,

e profumi voluttuosi di ogni tipo,

quanti più puoi profumi voluttuosi.

Attracca in molte città d’Egitto,

per imparare tanto dai sapienti.



Nella mente, dovrai sempre avere Itaca.

È lei la meta tua, è là che devi giungere.

Ma non affrettare il viaggio.

Meglio che duri molti anni;

e che tu arrivi all’isola ormai vecchio,

ricco di tutto quel che hai guadagnato in viaggio,

senza aspettarti che le ricchezze te le dia Itaca.



Itaca ti ha dato il viaggio bello.

Senza di lei non ti saresti messo in strada.

E non ha altro da darti.



E se la troverai povera, non è Itaca che ti ha ingannato.

Ora sei diventato sapiente, e hai tanta esperienza

che avrai capito, ormai, cosa significano le tante Itache.

Il viaggio come unica vera ricchezza dell’anima

Itaca è una poesia di Konstantinos Kavafis che propone come suo cuore pulsante un ribaltamento prospettico di straordinaria potenza: la meta finale non è mai il vero premio, ma soltanto il pretesto che ci spinge a metterci in cammino. Senza la promessa di un’isola da raggiungere, saremmo rimasti fermi a guardare la riva, rinunciando a scoprire chi potremmo diventare. La vera sostanza della vita non si misura nel momento dell’arrivo, ma nella somma delle esperienze, dei saperi e delle emozioni raccolti giorno dopo giorno.

I mostri mitologici invocati dal poeta, come i Lestrigoni, i Ciclopi o l’ira del dio Posidone, smettono di essere creature spaventose per rivelarsi per ciò che sono davvero: proiezioni delle nostre inquietudini. Kavafis ci offre una lezione di lucidità psicologica ricordandoci che le difficoltà esterne non possono scalfire chi mantiene il pensiero elevato e lo spirito pacificato. Non incontreremo mai ostacoli insormontabili nel mondo reale se prima non siamo noi stessi a dar loro forma ed energia dentro la nostra anima.

I versi del poeta greco risuonano, ancora oggi dopo centoquindici anni come una rivoluzionaria preghiera alla lentezza. Il suggerimento di augurarsi una strada lunga, costellata di mattinate estive e approdi in porti sconosciuti, è un inno a riscoprire il valore dell’attesa e il piacere della scoperta disinteressata. L’accumulo di merci pregiate e la frequenza dei dotti non sono che la metafora della crescita interiore che solo il tempo e l’apertura verso l’altro possono donare.

Il finale svela la saggezza più profonda, quella che distingue chi ha solo viaggiato da chi è diventato davvero sapiente. Trovare un’Itaca spoglia o povera all’arrivo non significa essere stati ingannati, poiché l’isola ci ha già regalato tutto ciò che doveva nel momento stesso in cui ci ha spinti a partire.

Comprendere il significato delle tante Itache significa capire che ogni traguardo della vita esiste solo per metterci in viaggio verso la versione successiva di noi stessi.

Analisi e signifcato della poesia Itaca di Konstantinos Kavafis

Per comprendere appieno la portata filosofica di Itaca, occorre superare la semplice lettura allegorica e immergersi nella struttura stessa del testo. Kavafis non costruisce una narrazione, ma un monologo didascalico rivolto a un «tu» universale, l’uomo contemporaneo, rielaborando il nostos omerico, ovvero uno dei temi fondanti della letteratura classica e indica e nello specifico il viaggio di ritorno in patria compiuto dagli eroi greci dopo la caduta di Troia, attraverso la lente della modernità.

L’apertura dell’opera fonda l’intera architettura concettuale della poesia su un ribaltamento radicale del mito omerico.

Se decidi di tornare a Itaca,

augurati che sia lunga la tua strada,

piena di avventure, piena di cose da scoprire.

Non temere i Lestrigoni e i Ciclopi,

e neppure la collera di Posidone:

sulla tua strada non troverai nulla del genere

se alto manterrai il pensiero, se un’emozione

scelta ti toccherà l’anima e il corpo.

I Lestrigoni e i Ciclopi,

il feroce Posidone, non li incontrerai,

se non li porti con te nella tua anima,

se la tua anima non te li pone innanzi.

Il verso d’esordio introduce un’ipotesi condizionale, “Se decidi di tornare…”, che sottrae l’uomo al giogo del destino tragico del mondo classico. Non è più il fato o il capriccio degli dei a governare l’esistenza, ma la volontà individuale. Il viaggio diventa così una scelta etica consapevole e la responsabilità del percorso ricade interamente sul viaggiatore.

L’augurio di una strada lunga stabilisce subito una fondamentale rottura con l’ansia del traguardo, ma il passaggio cruciale risiede nell’operazione di smaterializzazione psicologica che Kavafis compie sui mostri del mito. I Lestrigoni, i Ciclopi e la collera di Posidone perdono la loro consistenza materiale. Nell’Odissea rappresentavano ostacoli fisici e devastanti. in Kavafis si trasfigurano in proiezioni dell’inconscio, allegorie dei nostri blocchi mentali, dei sensi di colpa e delle paure non rielaborate.

Il poeta individua un preciso antidoto a queste minacce: l’attitudine interiore. Mantenere alto il pensiero e lasciarsi toccare da un’emozione scelta significa esercitare un controllo attivo sulla propria percezione del mondo. La realtà esterna non possiede un potere distruttivo intrinseco; è la mente dell’uomo che accorda a quel pericolo la capacità di ferire.

I versi finali della strofa stringono infine il cerchio attorno all’autoconsapevolezza, ricordandoci che il vero mostro non viaggia sui mari, ma nella stiva della nostra mente. Se l’anima è pacificata e guidata da intenzioni elevate, il mondo esterno si spoglia della sua carica minacciosa.

Kavafis trasforma così il ritorno da epopea geografica a viaggio di individuazione psicologica: non dobbiamo temere ciò che incontreremo fuori, ma ciò che non abbiamo ancora risolto dentro di noi.

La seconda strofa segna uno scarto lirico e concettuale di straordinaria intensità.

Augurati che sia lunga la tua strada.

Che siano molte le mattinate estive

in cui, con chissà quanta soddisfazione, e quanta gioia

entrerai in porti mai visti prima.

Fai scalo nei mercati fenici

e acquista merci pregiate,

madreperla e corallo, ambra ed ebano,

e profumi voluttuosi di ogni tipo,

quanti più puoi profumi voluttuosi.

Attracca in molte città d’Egitto,

per imparare tanto dai sapienti.

Con il ribadire dell’incipit, “Augurati che sia lunga la tua strada”, Kavafis sposta il fulcro dell’attenzione dalla difesa contro i pericoli interiori all’apertura incondizionata verso l’esperienza, intesa nella sua duplice natura di appagamento dei sensi e crescita dell’intelletto.

L’evocazione delle “mattinate estive” introduce una dimensione temporale luminosa e rigenerativa. L’estate non è qui soltanto una stagione metereologica, ma una condizione dell’anima caratterizzata dalla pienezza, dalla chiarezza percettiva e da un perenne stato di rinascita. I porti “mai visti prima” rappresentano il valore inestimabile dell’inatteso: l’atto stesso dell’approdo diventa il simbolo dell’incontro con il diverso, uno spazio di possibilità che spezza la rigidità delle abitudini per ampliare i confini della nostra coscienza.

Nello scalo presso i mercati fenici, Kavafis sviluppa una vera e propria edonistica della conoscenza. L’elenco di materiali pregiati – la madreperla, il corallo, l’ambra, l’ebano e la sottolineatura quasi ipnotica sui “profumi voluttuosi” – non è un invito al materialismo o al mero accumulo di beni.

Il poeta celebra qui la dimensione estetica e sensoriale dell’esistenza. L’esperienza del mondo passa inevitabilmente attraverso il corpo e i sensi, che devono essere affinati e appagati senza sensi di colpa. Assaporare la bellezza, il lusso del dettaglio e il piacere immateriale di un profumo significa sviluppare una sensibilità profonda verso le sfumature della vita.

Infine, il viaggio tocca le “città d’Egitto”, terra che nella geografia simbolica del mondo ellenico rappresenta il vertice della memoria, del mistero e dell’erudizione. L’approdo egiziano integra e completa l’esperienza sensoriale dei mercati fenici attraverso la dimensione intellettuale e razionale: l’imperativo di “imparare tanto dai sapienti” trasforma l’esploratore in un eterno studente.

Kavafis ci mostra così che un’esistenza vissuta appieno richiede un equilibrio perfetto tra l’intensità delle emozioni sensibili e il rigore della ricerca culturale e filosofica. Il vero viaggiatore è colui che sa arricchire il proprio spirito nutrendo al contempo il corpo di bellezza e la mente di conoscenza.

Con la terza strofa, Kavafis introduce una tensione dialettica fondamentale per comprendere la sua visione dell’esistenza: quella tra la direzione da mantenere e il tempo necessario per percorrerla.

Nella mente, dovrai sempre avere Itaca.

È lei la meta tua, è là che devi giungere.

Ma non affrettare il viaggio.

Meglio che duri molti anni;

e che tu arrivi all’isola ormai vecchio,

ricco di tutto quel che hai guadagnato in viaggio,

senza aspettarti che le ricchezze te le dia Itaca.

L’imperativo di tenere Itaca sempre presente nella mente riconosce l’importanza dell’obiettivo; la meta è la forza propulsiva che risveglia l’uomo dalla stasi e gli conferisce una direzione. Tuttavia, la tentazione di accelerare il passo per raggiungere rapidamente il traguardo viene indicata come il vero errore prospettico dell’essere umano.

Il poeta elogia apertamente la lentezza, trasformandola in una virtù conoscitiva. L’invito a far durare il cammino «molti anni» e a sbarcare sull’isola «ormai vecchio» stabilisce che il valore della vita non si misura nell’istante del traguardo, ma nella sedimentazione progressiva del tempo vissuto.

La ricchezza di cui parla Kavafis non è un’accumulazione materiale, bensì il capitale immateriale fatto di sguardi, incontri, piaceri affinati e paure superate. Giungere alla meta privi di questa dote significa essere arrivati troppo presto, aver bruciato le tappe a scapito della propria maturazione spirituale.

La meta orienta, ma è la dilatazione del viaggio che riempie di senso l’esistenza.

La quarta strofa di soli tre versi rappresenta il fulcro concettuale dell’intero poema:

Itaca ti ha dato il viaggio bello.

Senza di lei non ti saresti messo in strada.

E non ha altro da darti.

Possiamo leggere in questi versi un’epifania folgorante nella sua apparente semplicità. Kavafis spoglia l’Isola di qualsiasi aura mitica o consolatoria, rivelandone la funzione strettamente strumentale.

L’affermazione che Itaca «non ha altro da darti» non è un’espressione di cinismo, ma un atto di spietata onestà esistenziale. Il ruolo della meta non è quello di premiare il viaggiatore al suo arrivo, né di fornirgli risposte definitive o felicità a buon mercato.

Il compito di Itaca si esaurisce nell’istante iniziale: essere stata la scintilla, il pretesto indispensabile senza il quale l’uomo sarebbe rimasto prigioniero dell’inerzia quotidiana.

Riconoscere che la meta non deve nulla a chi vaga significa liberarsi dalle aspettative illusorie e comprendere che l’unico dono reale che essa ci ha offerto è stato l’incipit del movimento, la possibilità stessa di diventare ciò che siamo attraverso il viaggio.

L’ultima strofa chiude il poema con la definitiva trasfigurazione filosofica del mito.

E se la troverai povera, non è Itaca che ti ha ingannato.

Ora sei diventato sapiente, e hai tanta esperienza

che avrai capito, ormai, cosa significano le tante Itache.

L’eventuale “povertà” dell’isola reale, ovvero la scoperta che la destinazione tanto sognata è, nei fatti, uno scoglio spoglio e desolato, non genera delusione né risentimento. Kavafis assolve l’isola da ogni colpa: non c’è stato alcun inganno, perché l’illusione risiede solo nello sguardo di chi si aspettava che fosse un luogo a dare un senso alla propria vita.

L’uomo che sbarca a destinazione è ormai diventato “saggio”. La sua vera trasformazione consiste nell’aver conquistato uno sguardo nuovo, capace di decodificare il senso profondo dell’esistenza. È in questo momento che avviene il passaggio chiave dal singolare al plurale: dalla ricerca di Itaca alla comprensione di “cosa significano le Itache”.

Il nome proprio svela la sua natura di metafora universale. Le “Itache” sono tutti gli obiettivi, le ambizioni, le illusioni necessarie che costellano la vita umana: una carriera, un amore, un ideale, un progetto. Kavafis ci insegna che il mondo è popolato da queste mete pretesto, indispensabili per spingerci ad agire, esplorare e crescere.

La meta finale non è il luogo dove si trova il tesoro, ma lo specchio che riflette l’unica vera ricchezza possibile: la consapevolezza accumulata lungo la strada.

Perché l’Itaca di Kavafis è il manifesto dell’uomo contemporaneo

La grandezza della lezione di Konstantinos Kavafis risiede nell’aver operato una vera e propria rivoluzione copernicana all’interno del mito omerico, spingendosi ben oltre la poetica del ritorno per toccare la carne viva del male esistenziale.

Se nell’epica classica l’approdo è il luogo della ricomposizione e della pace dopo il trauma della guerra, nella visione del poeta alessandrino l’isola viene spogliata di ogni funzione consolatoria e riconsegnata al suo spietato silenzio. Kavafis ci priva dell’illusione che esista, nel mondo o alla fine del cammino, un luogo capace di guarirci da noi stessi.

Il vero dramma dell’esistenza non risiede nell’eventualità del fallimento, ma nella vertigine che ci assale quando, una volta raggiunta la meta agognata, ci scopriamo identici a prima, sospesi sull’orlo del medesimo vuoto interiore. È l’angoscia del punto d’arrivo, ovvero la scoperta che l’isola è muta e che nessun traguardo possiede la facoltà metafisica di colmare l’inquietudine dell’essere.

Itaca si configura così come un’anatomia della condizione umana, dove la meta non è una cura, ma un pretesto necessario per sottrarci alla paralisi dello spirito e alla morsa della stasi.

Comprendere “cosa significano le Itache” significa allora accettare la tragicità e la bellezza di questo inganno virtuoso. Le nostre mete – siano esse certezze intellettuali, assoluti affettivi o costruzioni ideali – non esistono per svelare un senso ultimo, ma per costringerci a generarlo lungo il percorso.

La sola risposta possibile al male di vivere non è l’approdo, ma la trasformazione dell’uomo che naviga. È l’affinamento dei sensi nei mercati fenici dell’anima, il dialogo incessante con i sapienti d’Egitto, la capacità di pacificare i mostri che popolano le nostre regioni d’ombra.

In ultima analisi, la lezione di Konstantinos Kavafis è che non esiste un’isola capace di salvarci dall’abisso. Esiste solo la ricchezza accumulata nell’attraversarlo, la sola sostanza in grado di dare forma al nostro stare al mondo.