Viaggio letterario a Budapest, la città dei mille sguardi, sulle tracce di Sándor Márai

C’è una caratteristica che rende Budapest diversa da molte altre capitali europee: è difficile decidere dove posare lo sguardo. Basta attraversare un ponte, svoltare un angolo o semplicemente alzare gli occhi perché un nuovo scorcio richiami l’attenzione. Un castello che domina la collina, una chiesa dalle guglie colorate, la facciata imponente del Parlamento che si riflette nelle acque del Danubio.

Budapest sorprende proprio così, senza bisogno di inseguire la bellezza: è la bellezza stessa a trovare lo sguardo del visitatore. Non è soltanto una città monumentale; pur conservando il fascino di una grande capitale mitteleuropea, riesce a mantenere un’atmosfera raccolta, quasi familiare. Le sue strade invitano a camminare senza fretta, a fermarsi in un caffè storico, a perdersi solo per il gusto di ritrovarsi.

Viaggio letterario a Budapest sulle tracce di Sándor Márai

È una Budapest molto vicina a quella raccontata da Sándor Márai: una città che non conquista attraverso l’apparenza, ma attraverso i dettagli e quell’eleganza discreta che continua ad affiorare tra le sue vie. Lo scrittore ungherese ha raccontato soprattutto questa dimensione quotidiana della capitale: non soltanto i suoi palazzi e le sue strade, ma i luoghi dell’incontro, i caffè, le conversazioni e quei piccoli frammenti di vita capaci di custodire la memoria di un’epoca.

“Possiamo comprendere l’essenziale solo partendo dai particolari”

Sándor Márai, Le braci (1942)

È proprio nei particolari che Budapest rivela la sua anima: una città dai mille sguardi, dove ogni prospettiva sembra aggiungere un nuovo frammento alla sua anima molteplice.

Buda, lo sguardo che custodisce la memoria

Il primo sguardo cerca naturalmente Buda, la parte della città dove il tempo sembra aver lasciato una traccia più profonda, quella delle strade acciottolate, del Castello e della Chiesa di Mattia, dove il passato sembra ancora dialogare con il presente.

Tra vicoli raccolti questa parte della capitale conserva il fascino di un tempo lontano. Qui Budapest mostra il suo volto più intimo, quello legato alla memoria e alla sua storia imperiale. È bello arrivare sul colle a piedi, faticando un poco, ma respirando l’autenticità della città tra case dai colori delicati e antiche architetture.

Dalla collina Gellért e dal Bastione dei Pescatori si apre uno dei panorami più suggestivi d’Europa. Quando il sole tramonta e le luci iniziano ad accendersi, il Parlamento si riflette nelle acque del Danubio e la città assume un’eleganza quasi teatrale.

È in quell’istante che Budapest sembra sospesa tra passato e presente, tra terra e acqua, capace di evocare più emozioni che parole.

Da Buda si comprende meglio lo sguardo di Márai: la capacità di riconoscere nei luoghi non soltanto ciò che sono, ma anche ciò che hanno perduto.

Pest, lo sguardo della vita che scorre

Attraversando il Danubio cambia anche il carattere della città. Se Buda custodisce la memoria, Pest rappresenta il movimento e la modernità.

Budapest mostra il suo volto più vivace: i grandi viali, i palazzi dell’Art Nouveau, i teatri raccontano una capitale che continua a guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

La via Andrássy, con la sua eleganza europea, richiama ancora oggi l’atmosfera della Budapest di fine Ottocento, quando la città era uno dei centri culturali più importanti dell’Impero austro-ungarico.

È una parte della capitale da vivere per capirne l’essenza, lasciandosi guidare dalla curiosità. Accanto ai grandi monumenti convivono piazze raccolte e cortili nascosti.

Forse è proprio questo uno dei suoi fascini più autentici: riuscire a essere una città monumentale senza risultare mai distante. Pur trovandosi nel cuore dell’Europa orientale, Budapest accoglie con un’eleganza spontanea, lontana dall’immagine di una città fredda o austera.

Il Danubio, lo sguardo che unisce la città

Nelle grandi città attraversate dal Danubio il fiume non è mai soltanto un elemento del paesaggio. È una presenza che entra nella vita della città, ne accompagna i ritmi e ne definisce l’identità.

A Budapest il Danubio è molto più di una linea che separa Buda e Pest: è il filo che tiene insieme due anime diverse. Sono i suoi ponti monumentali a collegare le due rive, le sue passeggiate a offrire alcuni degli scorci più suggestivi della capitale, i suoi battelli a regalare ai visitatori una prospettiva nuova, quella di chi osserva la città dall’acqua.

Sembra quasi che il fiume sia un padrone di casa silenzioso, capace di invitare chi arriva a scoprire Budapest intimamente, mostrando ogni volta un dettaglio diverso.

Dal Danubio il Castello di Buda, il Parlamento e i ponti illuminati assumono una nuova armonia: la città appare più vicina e allo stesso tempo più lontana, come se una lente d’ingrandimento la deformasse.

E poi c’è la luce. Le città che vivono accanto a un grande fiume possiedono spesso una luminosità particolare, fatta di riflessi e sfumature che cambiano durante il giorno. A Budapest questa luce contribuisce a creare quel carattere elegante e malinconico che accompagna il viaggiatore: una bellezza mai rumorosa, capace di lasciare spazio alla contemplazione.

Forse è proprio questo il modo in cui Márai avrebbe guardato Budapest: come se fosse la prima volta che la incontriamo, ma anche come se sapessimo già che un giorno dovremo salutarla.

In questo equilibrio tra meraviglia e nostalgia, tra ciò che appare e ciò che rimane nella memoria, Budapest rivela la sua anima più autentica.