Il pane (1960) di Gianni Rodari: la poesia che sogna un mondo senza fame e povertà

Il pane di Gianni Rodari è una poesia che, dietro la sua apparente semplicità, custodisce una delle riflessioni più radicali e ancora oggi più urgenti sulla povertà, sulla giustizia e sul senso stesso della convivenza umana.

A renderla così potente non è soltanto il tema che affronta, ma il modo in cui riesce a farlo. Rodari sceglie infatti di parlare di uno dei bisogni più elementari dell’esistenza, il nutrimento, per trasformarlo in una domanda morale e civile che riguarda tutti.

Chi legge questa poesia da adulto capisce subito che non si trova davanti a una semplice filastrocca, ma a una vera e propria visione del mondo: l’idea che una società davvero evoluta non si misuri dalla ricchezza che accumula, ma dalla capacità di non lasciare nessuno indietro.

In questo senso, questa filastrocca non appartiene solo alla letteratura per l’infanzia, ma a quella forma di scrittura capace di parlare a ogni età, perché tocca un nodo essenziale della nostra coscienza collettiva: la capacità di diventare più umani e di comprendere che, senza una reale uguaglianza, il mondo intero è inevitabilmente più povero.

Il pane è la nona filastrocca della sezione I colori dei mestieri della raccolta di poesie per l’infanzia e i ragazzi Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicata da Einaudi nel 1960 con le illustrazioni di Bruno Munari. Un’opera pensata per bambini e ragazzi, ma capace di parlare con forza anche agli adulti. Perché, in fondo, è proprio agli adulti che questa poesia chiede qualcosa in più.

Leggiamo questa breve filastrocca di Gianni Rodari per scoprirne il significato.

Il pane di Gianni Rodari S’io facessi il fornaio

vorrei cuocere un pane

così grande da sfamare

tutta, tutta la gente che non ha da mangiare.

Un pane più grande del sole,

dorato, profumato come le viole.

Un pane così verrebbero a mangiarlo

dall’India e dal Chilì,

i poveri, i bambini,

i vecchietti e gli uccellini.

Sarà una data da studiare a memoria:

un giorno senza fame! Il più bel giorno di tutta la storia.

La poesia di Rodari contro la povertà e per un mondo più giusto

Nel cuore de Il pane c’è un messaggio tanto semplice quanto radicale. Il Maestro d’Italia ricorda che una società più giusta comincia dalla capacità di riconoscere i bisogni essenziali di tutti.

Gianni Rodari sceglie il pane, alimento quotidiano e universale, per parlare non solo di fame materiale, ma anche di dignità, uguaglianza e responsabilità collettiva. La povertà, in questa poesia, non viene raccontata come una condizione distante o inevitabile, ma come un’ingiustizia che riguarda l’intera comunità umana.

Per questo il testo allarga subito il suo orizzonte e trasforma un desiderio individuale in una visione universale, fondata sulla solidarietà, sulla condivisione e su un’idea di progresso che non coincide con l’accumulo, ma con la possibilità di non lasciare nessuno indietro.

È proprio qui che la filastrocca rivela tutta la sua forza. Dietro il linguaggio limpido e l’immaginazione fiabesca, Gianni Rodari affida agli adulti una domanda scomoda e attualissima: che cosa significa davvero costruire un mondo più umano?

La filastrocca diventa così un monito, un invito a interrogarsi e a prendere posizione. Perché solo in un mondo senza povertà e senza fame, fondato su diritti realmente condivisi, l’umanità può dirsi davvero evoluta. Finché anche una sola persona sarà costretta a soffrire la fame, quel fallimento non sarà individuale, ma collettivo: il segno più evidente dei limiti della nostra civiltà.

Il manifesto visionario della vera giustizia universale

L’inizio della poesia di Gianni Rodari ha il tono semplice di un pensiero ad alta voce.

S’io facessi il fornaio

È una frase che sembra nascere per gioco, quasi infantile, ma già contiene una scelta significativa. Rodari non immagina un ruolo di potere, ma un mestiere legato a qualcosa di essenziale. Il fornaio non è solo chi lavora, ma chi nutre. E questo sposta subito il centro del discorso: il valore non sta nel dominare, ma nel prendersi cura.

Il Maestro d’Omegna prosegue la poesia con:

vorrei cuocere un pane

così grande da sfamare

tutta, tutta la gente che non ha da mangiare.

È evidente che in questi versi il pensiero si allarga. Non è più un desiderio personale, ma qualcosa che riguarda l’intera umanità. La ripetizione di “tutta, tutta” rende esplicito l’idea che nessuno debba essere escluso. Non c’è selezione, non c’è misura. È un desiderio assoluto, che non accetta compromessi.

Poi arriva un’immagine ancora più potente:

Un pane più grande del sole.

Con queste parole la poesia entra pienamente nella dimensione simbolica. Il pane, che rappresenta il nutrimento, viene messo addirittura al di sopra del sole, cioè della fonte stessa della vita. È un’immagine esagerata, certo, ma proprio per questo significativa. Ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, ovvero il cibo, diventa più importante di qualsiasi altra cosa.

Subito dopo, Rodari aggiunge

dorato, profumato come le viole.

È un passaggio delicato, quasi inatteso. Il pane non è solo grande e sufficiente, ma anche bello, profumato, desiderabile. Non si parla di sopravvivenza, ma di qualità della vita. Anche chi ha poco, sembra suggerire la poesia, ha diritto non solo al necessario, ma anche a ciò che è bello.

Ma poi lo sguardo del poeta si allarga ancora:

Un pane così verrebbero a mangiarlo

dall’India e dal Chilì

La fame non ha confini, e neppure la risposta dovrebbe averne. Citare luoghi lontani serve a rendere concreta questa universalità:. Il problema sella povertà, della fame della sofferenza umana non è locale, ma globale.

Gianni Rodari coinvolge davvero tutti, e con ironia coinvolge non solo gli umani:

i poveri, i bambini,

i vecchietti e gli uccellini.

Questi versi hanno un tono tenero, quasi affettuoso. Ma anche qui c’è qualcosa di più profondo. Il poeta coinvolge i più fragili, quelli che più facilmente restano esclusi. E insieme a loro compaiono anche gli animali. È come se Rodari volesse allargare il discorso oltre l’uomo, verso una forma di inclusione totale, che riguarda ogni essere vivente.

Infine, la poesia si chiude con

Sarà una data da studiare a memoria:

un giorno senza fame! Il più bel giorno di tutta la storia.

Nel finale il tono cambia ancora. Non è più solo immaginazione, ma quasi una dichiarazione. Rodari immagina un evento così importante da entrare nei libri di storia, da essere ricordato da tutti. E soprattutto ribalta la prospettiva: il momento più importante per l’umanità non è una conquista, una guerra vinta o una scoperta, ma la fine della fame.

È una chiusura semplice, ma profondamente incisiva. Perché ci costringe a rivedere le priorità di ogni cittadino del mondo. Con un mondo ingiusto e senza eguaglianza non c’è progresso, non esiste vera civiltà, ma solo barbarie.

L’inno universale di Rodari per un mondo più giusto

A rendere Il pane qualcosa di più di una semplice filastrocca è la sua capacità di trasformarsi in un vero e proprio inno universale, capace di attraversare il tempo senza perdere forza. Rodari non costruisce un discorso teorico sulla giustizia, ma compie un gesto più radicale. Il poeta immagina un mondo in cui essa è già realizzata, e così facendo mette in crisi il nostro modo di considerare la realtà.

Ed è proprio questo scarto a renderla oggi ancora più necessaria. Perché mentre la poesia disegna un mondo in cui nessuno resta escluso, il presente continua a raccontare una storia diversa: milioni di persone, e soprattutto bambini, vivono ancora nella privazione, nella fame, nella fragilità più estrema.

Non si tratta solo di mancanza di cibo, ma di una condizione più ampia, fatta di disuguaglianze, di violenze, di diritti negati. Una realtà che non può essere liquidata come inevitabile, ma che interroga profondamente il senso stesso della nostra civiltà.

In questa prospettiva, la poesia non chiede di essere interpretata, ma di essere presa sul serio. Perché ciò che propone non è un’utopia astratta, ma una misura concreta: un mondo è giusto solo quando nessuno è escluso dai suoi bisogni fondamentali. Tutto il resto, progresso, crescita, sviluppo, perde significato se non passa da qui.

Il punto più destabilizzante è proprio questo. Gianni Rodari non descrive un futuro lontano, ma suggerisce una possibilità già implicita nel presente. La fame, allora, non appare più come un destino inevitabile, ma come una contraddizione che continuiamo ad accettare. E in questo senso, il sogno del pane diventa una lente attraverso cui rileggere la realtà.

È così che la poesia cambia natura. Non è più solo un testo da leggere, ma una domanda che resta aperta: quale idea di mondo siamo disposti a considerare normale?

Perché il vero significato de Il pane non sta soltanto nell’immaginare un giorno senza fame, ma nel riconoscere che quel giorno, più che essere impossibile, dipende dalle scelte collettive che continuiamo, ancora oggi, a rimandare. Grazie Maestro!