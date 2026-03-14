L’arcobaleno di Gianni Rodari: poesia per trovare il sereno anche quando tutto è grigio

L’arcobaleno di Gianni Rodari è una poesia per l’infanzia che racconta con straordinaria semplicità una delle verità più profonde della vita. Anche quando tutto intorno a noi sembra grigio, dentro il cuore può continuare a splendere il sereno.

In pochi versi il grande autore italiano costruisce un’immagine destinata a restare nella memoria, capace di offrire una lezione di vita non solo ai più piccoli, ma anche agli adulti.

Ciò che il Maestro d’Omegna ci consegna è quasi un piccolo quadro poetico, una scena semplice, quotidiana, ma carica di significato. In questa scena Rodari racchiude una verità preziosa per affrontare la vita con uno sguardo diverso. Per farlo basta poco, serve l’animo giusto, capace di portare luce e colore anche quando tutto intorno sembra avvolto dalla monotonia del cielo coperto.

L’arcobaleno di Gianni Rodari fa parte della sezione Le canzoni di Gelsomino del romanzo per ragazzi Gelsomino nel paese dei bugiardi, pubblicato a Roma da Editori Riuniti nel 1958 con le illustrazioni di Raoul Verdini.

Leggiamo questa breve ma intensa filastrocca di Gianni Rodari per scoprirne il significato.

L’arcobaleno di Gianni Rodari Per un quadro di Bananito Va per la strada una bambina

con un ombrello di sette colori.

sotto la pioggia grigia cammina

con quel piccolo arcobaleno

nel suo cuore c’è sempre sereno.

Bananito e il mondo capovolto di Gelsomino nel paese dei bugiardi

Per comprendere davvero il significato de L’arcobaleno, è importante guardare al contesto in cui nasce la poesia. Il componimento fa infatti parte della sezione “Le canzoni di Gelsomino” del romanzo per l’infanzia Gelsomino nel paese dei bugiardi.

Il libro racconta la storia di Gelsomino, un ragazzo dotato di una voce straordinariamente potente che, fin dall’infanzia, gli ha creato molti problemi: quando parla o canta è capace di rompere vetri, far cadere frutti dagli alberi o addirittura demolire edifici. Per sfuggire alla cattiva fama che si è costruito nel suo paese, decide di partire e arriva in un luogo sorprendente dove tutto funziona al contrario.

Nel paese governato dal re Giacomone, un ex pirata salito al potere, la verità è proibita. Le persone sono costrette a chiamare le cose con nomi falsi, il denaro buono non viene accettato mentre quello falso sì, e chi osa dire la verità rischia la prigione o il manicomio.

In questo mondo capovolto Gelsomino incontra una serie di personaggi straordinari. Il gatto parlante Zoppino, disegnato da una bambina con un gessetto su un muro e diventato reale grazie alla potenza della sua voce, la piccola Romoletta, la gattara Zia Pannocchia e soprattutto il pittore Bananito.

Proprio Bananito è una figura centrale per comprendere la poesia. Nel paese delle bugie anche l’arte è costretta a mentire: il pittore è obbligato a dipingere oggetti e persone in modo assurdo e deformato, perché rappresentare la realtà sarebbe considerato un crimine.

Quando però Bananito prova a correggere i suoi quadri e a restituire loro un aspetto veritiero accade qualcosa di straordinario: le immagini dipinte si staccano dalle tele e diventano reali. È come se la verità, una volta riconquistata, avesse il potere di trasformare il mondo.

È proprio in questo universo simbolico che nasce la poesia L’arcobaleno, dedicata “Per un quadro di Bananito”. Non è quindi soltanto una filastrocca sull’infanzia: è anche un piccolo manifesto poetico contro il grigiore della menzogna e del conformismo.

In un paese dove tutto deve essere falso e spento, l’immagine di un ombrello dai sette colori dell’arcobaleno diventa un gesto di libertà. È il segno che la verità e la fantasia possono ancora portare luce anche sotto la pioggia più grigia.

Quando i colori della speranza sfidano il grigiore del mondo

L’arcobaleno è una poesia di Gianni Rodari che costruisce un’immagine immediata, quasi quotidiana: una bambina che cammina sotto la pioggia con un ombrello colorato. Eppure, dietro questa immagine si nasconde una riflessione molto più profonda.

Rodari gioca su un contrasto visivo e simbolico molto potente. Da una parte compare la pioggia grigia, che richiama i momenti difficili della vita, le giornate in cui tutto sembra più pesante e privo di luce. Dall’altra parte emerge l’arcobaleno dei colori, che rappresenta la speranza, la fantasia e la capacità di guardare la realtà con uno sguardo diverso.

La poesia suggerisce così una verità semplice ma universale. Non sempre possiamo cambiare ciò che accade intorno a noi, ma possiamo cambiare il modo in cui lo attraversiamo. È proprio questo sguardo a trasformare una passeggiata sotto la pioggia in una piccola lezione sulla serenità.

Il contrasto tra la pioggia grigia e l’arcobaleno

Il primo elemento che colpisce nella poesia è il contrasto tra il grigio della pioggia e i sette colori dell’ombrello. Il grigio è il colore della monotonia e della fatica quotidiana. È il colore delle giornate in cui il cielo è coperto e sembra mancare la luce.

L’arcobaleno, invece, è da sempre simbolo di speranza. Compare nel cielo dopo la tempesta e annuncia il ritorno del sereno. Rodari però introduce un rovesciamento molto significativo: l’arcobaleno non è nel cielo, ma nelle mani della bambina.

Questo significa che la luce non arriva dall’esterno, ma nasce da dentro. La bambina porta con sé il proprio arcobaleno e lo usa per attraversare la pioggia senza lasciarsi oscurare dal grigiore del mondo.

L’ombrello come simbolo di protezione interiore

L’ombrello colorato non è soltanto un oggetto pratico per ripararsi dalla pioggia. Nella poesia diventa un simbolo molto più profondo. Rappresenta una sorta di protezione interiore: la capacità di difendere la propria serenità anche quando il mondo intorno appare difficile o confuso.

La bambina non ferma la pioggia e non cambia il tempo. Ma possiede qualcosa che le permette di camminare sotto quel cielo grigio senza perdere la luce dentro di sé.

Rodari sembra suggerire che ognuno di noi possiede un “ombrello invisibile”: qualcosa che ci protegge dal grigiore delle difficoltà quotidiane. Può essere la fantasia, la gentilezza, la curiosità o semplicemente la capacità di guardare il mondo con speranza.

La serenità che nasce dentro il cuore

Il verso finale della poesia è quello che rivela il significato più profondo del testo: nel cuore della bambina c’è sempre sereno. Rodari sposta così l’attenzione dal cielo esterno al cielo interiore. Il tempo può essere brutto, ma dentro il cuore può continuare a splendere il sole.

Questa immagine racchiude una lezione molto attuale. La serenità non significa vivere in un mondo senza problemi. Significa piuttosto riuscire a conservare uno spazio di equilibrio anche quando le difficoltà arrivano.

In altre parole, la bambina non elimina la pioggia: impara a camminarci dentro senza perdere il sole nel cuore.

Ed è proprio qui che si nasconde la forza della poesia di Rodari. Non promette un mondo senza tempeste, ma insegna a custodire dentro di sé un arcobaleno anche quando il cielo resta coperto.

L’arcobaleno come simbolo di verità contro il grigiore del conformismo “bugiardo”

Se leggiamo la poesia alla luce del mondo di Gelsomino nel paese dei bugiardi, il suo significato diventa ancora più profondo.

Nel paese governato dal re Giacomone la verità è proibita. Le persone sono costrette a chiamare le cose con nomi falsi e perfino l’arte deve piegarsi alla menzogna. Il pittore Bananito, infatti, è obbligato a dipingere immagini deformate e assurde, perché rappresentare la realtà sarebbe considerato un crimine.

In questo contesto il grigio della pioggia assume un valore simbolico ancora più forte. Non rappresenta soltanto le difficoltà della vita, ma anche il grigiore di una società che impone uniformità e menzogna.

Per questo l’immagine dell’ombrello dai sette colori diventa così potente. L’arcobaleno non è soltanto un simbolo di speranza personale, ma anche un gesto di libertà.

Portare colore in un mondo che vorrebbe tutto spento significa difendere la verità, l’immaginazione e la libertà di pensiero.

È lo stesso messaggio che attraversa tutta l’opera di Rodari. La fantasia non è evasione dalla realtà, ma uno strumento per smascherare le bugie e restituire alle cose il loro vero nome.

I sette colori dell’ombrello: il simbolo della varietà della vita

Un dettaglio della poesia merita un’attenzione particolare: l’ombrello della bambina non è semplicemente colorato, ma è fatto di sette colori, gli stessi dell’arcobaleno.

Il numero sette, nella cultura simbolica e nella tradizione narrativa, rappresenta spesso la completezza e l’armonia. Sette sono i colori dell’arcobaleno, sette i giorni della settimana, sette le note musicali che compongono la scala.

Rodari sceglie dunque un’immagine che richiama l’idea di pienezza e varietà della vita. L’arcobaleno non è un colore solo, ma l’incontro di molti colori diversi che convivono nello stesso spazio.

Questo dettaglio suggerisce che la serenità non nasce dall’assenza di difficoltà o di contrasti. Al contrario, nasce dalla capacità di accogliere la complessità della vita, fatta di luci e ombre, di gioia e fatica, di momenti luminosi e giorni più difficili.

L’ombrello della bambina diventa così il simbolo di uno sguardo capace di riconoscere tutte le sfumature dell’esistenza senza lasciarsi schiacciare dal grigiore.

Rodari sembra dirci che la vera ricchezza della vita sta proprio nella varietà dei suoi colori. Anche quando il cielo è coperto, quei colori continuano a esistere.

La fantasia come strumento per cambiare lo sguardo sul mondo

La poesia L’arcobaleno non è soltanto una filastrocca sull’ottimismo. Dietro questa immagine luminosa si nasconde una delle idee più importanti della pedagogia di Rodari: la fantasia come strumento per trasformare lo sguardo sulla realtà.

Rodari lo spiegherà con chiarezza anni dopo nel suo celebre libro Grammatica della fantasia, dove sostiene che l’immaginazione non è evasione dal mondo, ma una forma di conoscenza capace di aprire nuove possibilità di pensiero.

In questa prospettiva la bambina della poesia non si limita a proteggersi dalla pioggia. Compie un gesto più profondo: ribalta il significato della situazione in cui si trova.

La pioggia potrebbe essere soltanto un segno di tristezza o di disagio. Ma grazie all’ombrello colorato quella stessa scena si trasforma. Il grigio non scompare, ma viene attraversato da una presenza luminosa.

È esattamente il tipo di operazione mentale che Rodari considera fondamentale per l’educazione: imparare a guardare la realtà da un’altra prospettiva.

La fantasia, per Gianni Rodari, non serve a fuggire dai problemi. Serve piuttosto a immaginare alternative, a non accettare passivamente ciò che appare inevitabile.

Ecco perché questa poesia dialoga perfettamente con il mondo di Gelsomino nel paese dei bugiardi. In un paese dove tutto è falsificato e dove la verità è proibita, l’immaginazione diventa uno strumento per riportare le cose al loro significato autentico.

Così l’ombrello dai sette colori non è soltanto un oggetto poetico. Diventa il simbolo di una forma di libertà interiore: la capacità di non lasciarsi imprigionare dal grigiore del mondo e di continuare a vedere i colori della realtà anche quando il cielo sembra coperto.

La lezione universale della poesia di Rodari

Come spesso accade nella sua opera, Gianni Rodari utilizza un’immagine delicata, quasi infantile, per raccontare qualcosa che riguarda tutti. Dietro la figura della bambina che cammina sotto la pioggia con un ombrello colorato si nasconde una piccola filosofia della vita.

La poesia ci ricorda innanzitutto una verità fondamentale: la vita non è fatta soltanto di cieli sereni. Ci saranno sempre momenti di pioggia, giorni più difficili, situazioni che sembrano togliere luce e colore alla realtà. La pioggia della poesia diventa così il simbolo di tutto ciò che mette alla prova l’animo umano: le delusioni, le fatiche quotidiane, le ingiustizie, i momenti di smarrimento.

Eppure Rodari non racconta una storia di tristezza o di rassegnazione. Al contrario, la figura della bambina introduce un elemento decisivo: la possibilità di attraversare il grigio senza lasciarsene dominare.

Il suo ombrello di sette colori non è soltanto un oggetto pratico per ripararsi dalla pioggia. È un simbolo. Rappresenta la capacità di custodire dentro di sé uno sguardo diverso, uno sguardo capace di riconoscere la bellezza e la speranza anche quando la realtà sembra priva di luce.

In questo senso la poesia suggerisce una lezione molto profonda: la serenità non dipende soltanto dalle circostanze esterne. Non è qualcosa che arriva automaticamente quando il cielo torna sereno. È piuttosto una disposizione interiore, una forma di equilibrio che nasce dal modo in cui scegliamo di guardare il mondo.

Rodari sembra dirci che ognuno di noi possiede, in qualche modo, un piccolo arcobaleno. Può essere la fantasia, la capacità di immaginare un futuro diverso, la gentilezza nei confronti degli altri, oppure la forza di continuare a credere nella verità anche quando intorno prevalgono la menzogna e il conformismo.

Per questo l’ultimo verso della poesia assume un valore decisivo: “nel suo cuore c’è sempre sereno”. Non significa che la bambina viva in un mondo senza problemi. Significa che ha imparato a custodire dentro di sé uno spazio di luce che la pioggia non riesce a spegnere.

In questa prospettiva la poesia di Gianni Rodari diventa molto più di una semplice filastrocca per l’infanzia. È un invito a non lasciarsi appiattire dal grigiore della realtà, a difendere la propria libertà di pensiero e a continuare a portare colore nel mondo. È questa la magia della poesia di Rodari, dire con parole semplici qualcosa che riguarda ogni età della vita.

Perché, come suggerisce l’immagine finale della poesia, il vero arcobaleno non è soltanto quello che appare nel cielo dopo la tempesta. È quello che ogni persona riesce a portare dentro il proprio cuore mentre continua a camminare sotto la pioggia della vita.