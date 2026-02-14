Il vestito di Arlecchino (1960) di Gianni Rodari poesia del Carnevale diventa altruismo

Il Vestito di Arlecchino di Gianni Rodari è una filastrocca che, dietro il ritmo leggero del Carnevale, nasconde una delle lezioni più semplici e profonde sull’altruismo. Una poesia che invita a sostenere i meno fortunati, i più fragili, chi ha più bisogno.

Attraverso il linguaggio vivace delle maschere più celebri, il Maestro di Olmegna offre una lettura diversa della festa più colorata dell’anno, mostrando come da un gesto di generosità possa nascere qualcosa di bello e memorabile.

Il Vestito di Arlecchino fa parte dell’omonima sezione del libro per ragazzi Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1960 con le illustrazioni originali di Bruno Munari.

Leggiamo questa originale filastrocca sul Carnevale di Gianni Rodari per scoprirne il significato più profondo.

Il vestito di Arlecchino di Gianni Rodari Per fare un vestito ad Arlecchino

ci mise una toppa Meneghino,

ne mise un’altra Pulcinella,

una Gianduja, una Brighella.

Pantalone, vecchio pidocchio,

ci mise uno strappo sul ginocchio,

e Stenterello, largo di mano

qualche macchia di vino toscano.

Colombina che lo cucì

fece un vestito stretto così.

Arlecchino lo mise lo stesso

ma ci stava un tantino perplesso.

Disse allora Balanzone,

bolognese dottorone:

“Ti assicuro e te lo giuro

che ti andrà bene li mese venturo

se osserverai la mia ricetta:

un giorno digiuno e l’altro bolletta”.

Chi è Arlecchino e perché il suo vestito è multicolore

Nella tradizione del Carnevale, Arlecchino è la maschera povera per eccellenza. Il suo celebre abito, oggi simbolo di allegria e colore, nasce infatti da una condizione di bisogno.

Secondo la versione più diffusa, il vestito era in origine bianco ma diventò progressivamente multicolore per i numerosi rattoppi che Arlecchino cuciva sopra, utilizzando stoffe recuperate come poteva. Proprio da questa somma di pezzi diversi sarebbe nato il costume a losanghe che tutti conosciamo.

Esiste però anche un’altra interpretazione, altrettanto significativa: il vestito sarebbe frutto di un gesto di generosità collettiva. Diverse famiglie, mosse a compassione, avrebbero donato ciascuna un ritaglio di stoffa per permettere ad Arlecchino di partecipare al Carnevale.

In entrambe le versioni resta intatto il cuore del racconto: il costume più bello nasce dalla condivisione. Ed è proprio questa l’intuizione che Gianni Rodari trasforma in filastrocca, consegnandoci una piccola lezione di solidarietà capace di parlare ancora oggi.

Il significato del vestito di Arlecchino nella filastrocca di Rodari

Come si evince dalla filastrocca di Gianni Rodari, ogni personaggio contribuisce con ciò che possiede ad aiutare Arlecchino nelle sue difficoltà. Anche il più avaro, ovvero Pantalone, offre il proprio contributo, limitandosi a “uno strappo sul ginocchio”.

Il messaggio è limpido. Ciascuno può aiutare gli altri con ciò che è e con ciò che ha, senza bisogno di trasformarsi o di nascondere i propri limiti.

Aiutare chi ha bisogno significa anche restargli accanto, accompagnarlo nei momenti difficili, fare in modo che non si senta solo o escluso. È questa la forma più concreta della solidarietà che Rodari mette in scena con la leggerezza tipica della filastrocca.

Perfino l’imprevisto, come il vestito cucito troppo stretto da Colombina, non diventa un ostacolo insormontabile. Con l’ironia del Dottor Balanzone, Rodari suggerisce che anche ciò che sembra andare storto può trovare una soluzione.

Il senso profondo è chiaro. Quando esiste una comunità che sostiene, una via d’uscita si trova sempre.

La storia di Arlecchino, la fiaba che le scuole usano ancora oggi

Accanto alla filastrocca di Gianni Rodari, esiste una fiaba molto diffusa nelle scuole durante il periodo di Carnevale. Un racconto semplice ma efficace, che riprende lo stesso messaggio di solidarietà e condivisione.

Si racconta che Arlecchino fosse un bambino molto povero che viveva con la madre in una piccola casa. Quando la maestra annunciò una festa di Carnevale in cui tutti sarebbero andati a scuola in maschera, i compagni si mostrarono entusiasti. Arlecchino, invece, rimase in silenzio: sapeva che la madre non avrebbe potuto permettersi la stoffa per il suo costume.

Vedendolo triste, i compagni decisero di aiutarlo. Ognuno portò un piccolo ritaglio di stoffa avanzata dai propri vestiti. La madre di Arlecchino lavorò tutta la notte, cucendo insieme quei pezzi colorati fino a creare un abito unico.

La mattina del Martedì grasso, quando Arlecchino entrò in classe, fu accolto da un fragoroso applauso. Il suo vestito non era solo il più originale: era il più bello perché nato dalla generosità di tutti.

La lezione di Rodari: la vera gioia nasce dal condividere

Dietro il ritmo leggero e il gioco delle maschere, Gianni Rodari affida ai lettori una verità semplice ma potentissima. Nessuno è troppo povero per donare qualcosa, e nessun gesto di generosità è mai davvero piccolo.

Il vestito di Arlecchino nasce infatti da una somma di imperfezioni, di ritagli, di contributi minimi che, messi insieme, diventano bellezza. È questa la magia che la filastrocca continua a raccontare ancora oggi, ben oltre il tempo del Carnevale.

In un’epoca che spesso spinge verso l’individualismo, Rodari ci ricorda che la vera ricchezza non è possedere di più, ma saper condividere ciò che si ha. Perché, proprio come accade ad Arlecchino, a volte basta un piccolo pezzo donato da ciascuno per creare qualcosa di sorprendentemente grande.

A più di sessant’anni dalla sua pubblicazione, Il vestito di Arlecchino continua a parlare con sorprendente chiarezza anche ai lettori più giovani. Il motivo è semplice. Gianni Rodari non costruisce una morale astratta, ma racconta un gesto concreto, quotidiano, immediatamente comprensibile.

In un tempo in cui i bambini crescono circondati da modelli competitivi e individualisti, la filastrocca rimette al centro il valore della collaborazione. Non serve essere perfetti né avere grandi mezzi, basta offrire ciò che si ha, anche se è poco.

È questa la forza educativa del testo. Rodari mostra che la diversità dei contributi, proprio come le toppe colorate del vestito, non è un limite, ma una ricchezza quando diventa condivisione.

Per questo la storia di Arlecchino continua a essere letta nelle scuole e nelle famiglie. Perché insegna, con leggerezza e poesia, che la vera festa non è il Carnevale in sé, ma la capacità di non lasciare indietro nessuno.