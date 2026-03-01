Gianni Rodari svela il segreto della vera felicità e come essere felici

Che cos’è davvero la felicità e, soprattutto, attraverso quali processi si costruisce dentro la vita individuale e collettiva? Su questo riflette Gianni Rodari. La domanda, apparentemente semplice, intercetta in realtà uno dei nodi più complessi della vita di tutti noi. La distanza crescente tra il benessere percepito e la qualità reale dell’esperienza umana.

Viviamo immersi in una cultura che moltiplica le immagini della felicità ma fatica sempre più a produrne di autentiche. L’orizzonte contemporaneo è segnato da una tensione evidente: da un lato l’espansione delle promesse di soddisfazione personale, dall’altro l’aumento di ansia, solitudine e senso di frammentazione. È dentro questa frattura che torna urgente interrogarsi non su quanto siamo felici, ma su che cosa stiamo chiamando felicità.

Già alla fine degli anni Cinquanta Rodari aveva colto con lucidità questo scarto. Vorrei sapere in che consiste la felicità e se si può essere felici tutta la vita? Con questa domanda inizia il brano che scrisse per la sua rubrica per l’Unità nel 1957, il cui contenuto confluì ne Il libro dei perché, scritto dal Maestro d’Italia con le illustrazioni di Emanuele Luzzati, a cura di Marcello Argilli, pubblicato postumo a Roma da Editori Riuniti nel 1984.

Nel suo intervento Rodari non si limita a offrire una risposta pedagogica, ma compie un’operazione culturale più radicale, smontando l’idea di una felicità privata, autosufficiente, sganciata dalle condizioni del mondo circostante.

La sua intuizione, letta oggi, assume un valore pienamente sociologico. Rodari suggerisce infatti che la felicità non possa essere compresa come stato emotivo individuale stabile, ma come esito dinamico di una relazione continua tra individuo, comunità e realtà storica. In altre parole, non si tratta semplicemente di sentirsi bene, ma di abitare in modo consapevole e responsabile il proprio tempo.

È da questa prospettiva che il suo breve testo continua a interrogarci con una forza inattesa: perché prima ancora di chiederci se siamo felici, ci obbliga a domandarci quale idea di felicità stiamo inseguendo e a quale prezzo umano e sociale.

Leggiamo il profondo e sempre attuale contributo di Rodari per apprezzarne e condividerne il significato.

Che cos’è la felicità? di Gianni Rodari

Vorrei sapere in che consiste la felicità e se si può essere felici tutta la vita? Per essere sicuro di non sbagliare a rispondere, sono andato a cercare in un grosso vocabolario la parola “felicità” ed ho trovato che significa “essere pienamente contenti, per sempre e per un lungo tempo”. Ma come si fa ad essere “pienamente contenti”, con tutte le cose brutte che ci sono al mondo, e con tutti gli errori che facciamo anche noi, ogni giorno dell’anno? Ho chiuso il vocabolario e l’ho rimesso in libreria, con molto rispetto perché è un vecchio libro e costa caro, ma ben deciso a non dargli retta. La felicità dev’essere per forza qualche altra cosa, che non ci costringa ad essere sempre allegri e soddisfatti (e un po’ stupidi) come una gallina che si è riempita il gozzo.

Forse la felicità sta nel fare le cose che possono arricchire la vita di tutti gli uomini; nell’essere in armonia con coloro che vogliono e fanno le cose giuste e necessarie. E allora la felicità non è semplice e facile come una canzonetta: è una lotta. Non la si impara dai libri, ma dalla vita, e non tutti vi riescono: quelli che non si stancano mai di cercare e di lottare e di fare, vi riescono, e credo che possano essere felici per tutta la vita.

La felicità per Rodari: una rivoluzione contro l’egoismo del benessere

Nel breve ma densissimo intervento di Rodari si compie un gesto culturale che, a rileggerlo oggi, appare sorprendentemente radicale. Con la semplicità solo apparente che caratterizza la sua scrittura, il Maestro di Omegna mette in crisi una delle convinzioni più diffuse della modernità: l’idea che la felicità sia un fatto privato, individuale, quasi autosufficiente.

Il punto di partenza è già rivelatore. Rodari prende le distanze dalla definizione del vocabolario, che riduce la felicità a una condizione di soddisfazione piena e prolungata. Non si tratta di un semplice gioco ironico, ma di una vera presa di posizione. In quella definizione egli intravede un rischio culturale preciso: trasformare la felicità in uno stato emotivo statico, scollegato dalla realtà concreta e dalle sue contraddizioni.

È qui che emerge la dimensione più profondamente sociologica del suo ragionamento. Rodari suggerisce che non si può parlare seriamente di felicità se si ignora il contesto in cui gli individui vivono. Un mondo attraversato da ingiustizie, errori e sofferenze diffuse rende fragile, quando non illusoria, qualsiasi idea di benessere puramente individuale. La felicità, in questa prospettiva, non può essere pensata come una bolla privata impermeabile a ciò che accade fuori.

Il passaggio decisivo arriva quando l’autore ipotizza che la felicità possa consistere nel fare ciò che arricchisce la vita di tutti gli uomini e nell’essere in armonia con chi opera per ciò che è giusto e necessario. In questa formulazione si compie il vero rovesciamento. La felicità smette di essere un possesso e diventa una pratica. Non qualcosa che si ha, ma qualcosa che si costruisce dentro una rete di relazioni e responsabilità.

Particolarmente significativa è la scelta della parola “lotta”. Nel lessico rodariano non ha alcuna connotazione bellica, ma indica una postura esistenziale attiva. Lottare significa non rassegnarsi all’inerzia del mondo, non accettare passivamente le storture della realtà, mantenere viva una tensione verso il miglioramento possibile della vita comune. La felicità, dunque, non coincide con la quiete, ma con un movimento continuo di partecipazione.

Letta oggi, questa posizione appare di straordinaria attualità. In una cultura che spesso confonde il benessere con la semplice soddisfazione individuale e che incoraggia forme di felicità esibita ma fragile, Rodari propone una visione più esigente e, proprio per questo, più solida. La sua è una felicità relazionale, dinamica, profondamente intrecciata alla qualità del mondo condiviso.

È in questa prospettiva che il suo breve testo supera i confini della letteratura per l’infanzia e si configura come una riflessione civile di grande respiro. Per Rodari, essere felici non significa proteggere il proprio benessere dall’esterno, ma partecipare, con continuità e responsabilità, alla costruzione di una realtà più giusta e più umana.

Perché la vera felicità nasce dalla cura del mondo

Rileggere oggi le parole di Rodari significa accettare una sfida che va ben oltre la letteratura per l’infanzia. Il Maestro di Omegna non ci consegna una formula per sentirci meglio, ma ci obbliga a mettere in discussione una delle illusioni più diffuse del nostro tempo, ovvero l’idea che la felicità possa essere costruita in solitudine, come un bene privato da difendere dal mondo.

La sua lezione, a distanza di decenni, si rivela perfettamente allineata alle inquietudini della contemporaneità. In una società che moltiplica le occasioni di benessere individuale ma registra livelli crescenti di fragilità emotiva e disconnessione sociale, Rodari ci invita a compiere un passaggio di consapevolezza decisivo. La felicità non coincide con la semplice soddisfazione personale, né con l’allegria permanente che oggi siamo spesso spinti a esibire. È, piuttosto, una forma di partecipazione vigile alla realtà.

Dentro questa prospettiva emerge con forza quello che potremmo definire il nucleo etico del suo pensiero. Essere felici, per Rodari, significa non smettere di sentirsi implicati nel destino comune, mantenere viva una tensione verso ciò che è giusto e necessario, continuare a cercare anche quando il mondo sembra suggerire la scorciatoia della rassegnazione. È una felicità esigente, certo, ma proprio per questo più solida e duratura di qualsiasi soddisfazione immediata.

Se osserviamo il nostro presente, attraversato da individualismi competitivi, felicità performative e relazioni sempre più mediate e conflittuali. Il monito del Maestro di Omegna assume così un valore quasi profetico. Rodari aveva già intuito che una società concentrata esclusivamente sul benessere del singolo rischia di produrre, paradossalmente, nuove forme di infelicità diffusa. Non perché il benessere sia in sé negativo, ma perché diventa fragile quando perde il legame con la qualità del mondo condiviso.

La felicità autentica non è una fuga dalla complessità del reale, ma una modalità più consapevole di abitarlo. Non è una pausa dal mondo, ma una forma di presenza più piena dentro di esso.

Forse è proprio questa la consegna più preziosa che Gianni Rodari affida ai lettori di oggi. Non chiederci soltanto se siamo felici, ma domandarci che tipo di felicità stiamo costruendo e quale traccia umana e sociale lascia il nostro modo di cercarla.

Perché si può essere felici tutta la vita, suggerisce il Maestro di Omegna, ma solo a una condizione: non smettere mai di camminare dentro la realtà, provando ogni giorno a renderla, anche di poco, più giusta e più umana.