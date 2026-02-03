Gianni Rodari non è stato solo uno scrittore per l’infanzia, ma un intellettuale completo: giornalista, pedagogista, poeta e l’unico italiano ad aver vinto (nel 1970) il Premio Hans Christian Andersen, considerato il “Nobel” della letteratura per ragazzi.

Rodari ha tolto la letteratura per l’infanzia dal recinto del “moralismo” (i racconti che devono per forza insegnare a essere buoni e ubbidienti) e l’ha portata nel campo della libertà e della fantasia, come testimoniano le sue opere più celebri (Grammatica della fantasia, Il libro degli errori, Filastrocche in cielo e in terra).

I temi trattati da Gianni Rodari

Nei suoi libri, Rodari ha affrontato diversi temi: uno dei più frequenti è sicuramente quello dell’educazione alla libertà, ovvero l’idea che la cultura e la lettura non servano a “mettersi in mostra”, ma a non farsi schiavizzare. Inoltre, uno dei cavalli di battaglia di Gianni Rodari è il valore dell’errore, la convinzione che sbagliare sia un processo creativo e umano (come la Torre di Pisa).

Ma Rodari è stato un autore molto impegnato nel sociale: la sua attenzione, come si evince all’interno delle sue opere, è posta principalmente verso i bambini affamati e il desiderio che il Natale (inteso come solidarietà) duri tutto l’anno.

L’autore è stato un intellettuale molto concreto: per lui la fantasia non è fine a se stessa o una fuga dalla realtà: essa rappresenta piuttosto uno strumento civile, una “chiave” per scardinare la realtà, capendola meglio e quindi potendola cambiare.

Frasi di Gianni Rodari sulla libertà e il potere della fantasia

Tutte le frasi di seguito selezionate di Gianni Rodari riflettono la pedagogia della speranza: ovvero l’idea che attraverso il riso, la fantasia e lo studio si possa costruire un mondo più giusto e meno “malato” di bugie. Scopriamo le seguenti citazioni di Rodari capaci ancora oggi di insegnarci qualcosa: lezioni di vita eterne..

1. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.

2. Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

3. Quanto pesa una lacrima? La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra.

4. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.

5. Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.

6. Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi.

7. Nel paese della bugia, la verità è una malattia.

8. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se si mettessero insieme le lagrime versate nei cinque continenti per colpa dell’ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell’energia elettrica.

9. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?

10. Dica ognuno quel che vuole: la meglio stufa è sempre il sole.

11. Le favole dove stanno? Ce n’è una in ogni cosa: nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa.

12. Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi.

13. Sbagliando s’impara, è un vecchio proverbio. Il nuovo potrebbe essere che sbagliando s’inventa.

14. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra: per esempio la guerra.

15. Mentre viaggi vicino e lontano, ovunque tu sia, ricordati ciò che il tuo cuore sa: le favole possono sempre diventare realtà!

Scopri le poesie e le filastrocche più belle di Gianni Rodari