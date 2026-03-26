Speranza di Gianni Rodari: la poesia che insegna a prendersi cura degli altri

Speranza è una poesia di Gianni Rodari carica di significato. Una filastrocca che, dietro un tono leggero, sprigiona una verità profonda: la speranza è fondamentale, ma da sola non basta. È l’energia che ci permette di attraversare anche le esperienze più difficili, di non crollare, di continuare a credere che qualcosa possa cambiare. Ma non è sufficiente.

Perché chi soffre davvero non ha bisogno solo di speranza. Ha bisogno di aiuto concreto, presenza, possibilità reali. La speranza, da sola, non serve a niente. Chi vive il dolore, la povertà, la solitudine o la malattia ha bisogno di qualcosa di più. In altri termini, servono fatti, non parole.

Eppure, dopo uno dei periodi più difficili della storia recente dell’umanità, non abbiamo imparato abbastanza. Guerra, odio, violenza, discriminazione, povertà non sono scomparse. Anzi, sembrano crescere ogni giorno, alimentate da una miopia collettiva che fatica a riconoscere il valore dell’altro.

Gianni Rodari, nelle sue opere, ha sempre guardato in faccia le debolezze umane. E lo ha fatto con ironia, intelligenza e profondità. Non scrive questa poesia da romantico visionario distaccato dalla realtà. La scrive per lanciare una provocazione precisa: non si risolvono i problemi soltanto con la speranza, ma con altruismo, rispetto e amore.

Speranza è la poesia che fa parte della sezione I colori dei mestieri del libro Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicato da Einaudi, con le illustrazioni di Bruno Munari, per la prima volta nel 1960. Un’opera pensata per bambini e ragazzi, ma capace di parlare con forza anche agli adulti. Perché, in fondo, è proprio agli adulti che questa poesia chiede qualcosa in più.

Leggiamo questa intensa filastrocca di Gianni Rodari per comprenderne davvero il significato.

Speranza di Gianni Rodari S’io avessi una botteguccia

fatta d’una sola stanza

vorrei mettermi a vendere

sai cosa? La speranza.

«Speranza a buon mercato!»

Per un soldo ne darei

ad un solo cliente

quanto basti per sei.

E alla povera gente

che non ha da campare,

darei tutta la mia speranza

senza farla pagare.

La speranza da sola rischia di essere solo un’illusione

Speranza è una poesia di Gianni Rodari che con apparente leggerezza, affronta uno dei temi più profondi dell’esperienza umana. Fa riflettere sul rapporto tra desiderio e realtà, tra parole e azioni. Il messaggio è netto, quasi scomodo: la speranza è importante, ma non è sufficiente.

Rodari ci invita a guardare con lucidità una dinamica che attraversa la vita quotidiana. Offrire speranza è facile, quasi naturale. È un gesto immediato, che non richiede sforzo. Molto più difficile, invece, è trasformarla in qualcosa di concreto, capace di incidere davvero nella realtà. È in questo scarto che la speranza assume un doppio volto: può essere una forza che sostiene, ma anche un’illusione che rischia di sostituire l’impegno reale.

Dentro questa apparente semplicità si muovono temi universali. La speranza emerge come un bisogno profondo, soprattutto nei momenti di fragilità, quando tutto sembra mancare. Allo stesso tempo, però, si svela il limite delle parole quando non sono accompagnate da gesti concreti.

Il maestro d’Omegna chiama in causa una responsabilità più ampia, che riguarda non solo i singoli, ma anche chi ha il potere di incidere sulla vita degli altri. L’altruismo, allora, non è più un’idea astratta, ma diventa l’unica risposta possibile alla sofferenza. E, sullo sfondo, resta quella distanza sottile ma decisiva tra intenzione e realtà che caratterizza il nostro tempo.

Rodari non rifiuta la speranza. La mette alla prova. Ci costringe a chiederci se ciò che offriamo agli altri abbia davvero un valore oppure se sia soltanto un modo, rassicurante ma sterile, per sentirci migliori senza cambiare nulla.

“Speranza a buon mercato”: quando le parole non cambiano la realtà

La poesia si apre con un’immagine piccola, quasi domestica, e proprio per questo potentissima: una “botteguccia”, una sola stanza, un luogo minimo e familiare. Rodari sceglie uno spazio umile, quotidiano, lontano da ogni solennità, per introdurre un tema enorme come la speranza. È una scelta precisa.

La speranza non viene presentata come un concetto astratto o filosofico, ma come qualcosa che entra nella vita concreta delle persone, qualcosa che si potrebbe perfino toccare, comprare, distribuire.

Se io avessi una botteguccia

fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere

sai cosa? La speranza.

Già nella prima quartina emerge la provocazione del grande Maestro d’Italia, il quale rende la speranza una merce. Le dà un valore pratico, quasi commerciale. Ma è proprio qui che si accende l’ironia. Perché nessuno può davvero vendere la speranza, eppure tutti, in qualche modo, la offrono. Tutti la nominano, la promettono, la evocano.

In questa intuizione c’è già il cuore della poesia. La speranza è una delle cose più presenti nei discorsi umani, soprattutto quando la realtà si fa dura, ma proprio per questo rischia di diventare qualcosa di facile, quasi scontato.

Il poeta si lancia in un’affermazione gridata come se fosse al mercato:

Speranza a buon mercato!

È immediatamente comprensibile che rende la provocazione ancora più forte. L’espressione richiama il linguaggio delle bancarelle, degli slogan semplici, delle offerte accessibili a chiunque.

Rodari sembra suggerire che la speranza è il bene più facile da distribuire, quello che costa meno a chi lo offre. Dirla non costa nulla. Prometterla è semplice. È molto più difficile, invece, assumersi il peso di trasformarla in aiuto reale, in cambiamento concreto, in responsabilità verso chi soffre.

In questo senso, la poesia smaschera una verità scomoda: le parole, anche le più luminose, possono diventare una forma di deresponsabilizzazione quando prendono il posto dell’azione.

Per un soldo ne darei

ad un solo cliente

quanto basta per sei.

I versi insistono su questa abbondanza sospetta. La speranza è talmente disponibile da poter essere moltiplicata quasi senza limite. È un bene inesauribile, apparentemente generoso. Ma Rodari, proprio mentre ne mostra la bellezza, ne fa emergere anche l’ambiguità.

Se è così facile darla, quanto vale davvero? Se può bastare a tutti in teoria, perché nella pratica il dolore resta? La poesia, sotto la sua superficie lieve, mette in crisi il nostro modo di pensare il conforto. Non basta offrire una spinta morale a chi è ferito dalla vita. Il dolore umano non si scioglie per magia dentro una parola buona.

L’ultima strofa è quella che cambia il tono del testo e lo porta al suo punto più alto:

E alla povera gente

che non ha da campare

darei tutta la mia speranza

senza fargliela pagare.

Qui entra in scena la povertà, cioè la realtà materiale, concreta, non aggirabile. Non siamo più nel territorio dell’immaginazione giocosa, ma dentro il bisogno vero. Ed è qui che la poesia diventa ancora più radicale. Rodari dice che alla povera gente darebbe tutta la sua speranza, e la darebbe gratis.

Il gesto è nobile, altruista, umanissimo. Ma è chiaro che chi non ha da campare non ha bisogno solo di sperare. Ha bisogno di pane, lavoro, dignità, protezione, possibilità. Ha bisogno di un mondo più giusto.

La grandezza della poesia sta proprio qui. Rodari non umilia chi spera, ma mostra i limiti impedendo le idealizzazioni. La speranza è necessaria perché tiene in vita interiormente, perché aiuta a resistere, perché impedisce di cedere del tutto al buio. Ma non deve mai diventare un alibi. Non può sostituire l’altruismo, la giustizia, la responsabilità. Non può diventare la moneta simbolica con cui ci assolviamo dal compito di intervenire davvero.

La filastrocca è una piccola lezione etica travestita da gioco poetico. Rodari usa un linguaggio semplice, quasi infantile, per rivolgersi a una questione profondamente adulta: il rischio di confondere la consolazione con il cambiamento. E ci obbliga a riconoscere una verità che vale ancora di più oggi, in un tempo pieno di parole pubbliche, messaggi motivazionali, solidarietà dichiarate ma spesso non praticate: sperare ha senso soltanto quando apre la strada a un gesto concreto.

Il messaggio finale della poesia, allora, è tanto semplice quanto esigente. Non basta augurare il bene. Non basta dire che andrà meglio. Non basta distribuire fiducia come se fosse una formula capace di guarire tutto. Bisogna scegliere di esserci, di aiutare, di farsi carico dell’altro. È in questo passaggio dalla parola al gesto che la speranza smette di essere “a buon mercato” e diventa finalmente qualcosa di vero.

La vera speranza è quella che si prende cura

C’è un punto in cui la poesia smette di essere solo lettura e diventa specchio. La poesia di Gianni Rodari ci porta esattamente lì: nel momento in cui non possiamo più limitarci a capire, ma siamo costretti a chiederci da che parte stiamo.

Perché nella vita reale è facile parlare di speranza. È facile incoraggiare, rassicurare, dire che le cose miglioreranno. Lo facciamo ogni giorno, con le parole, con i messaggi, con i pensieri che condividiamo.

Ma la poesia ci mette davanti a una domanda molto più scomoda: quante volte quella speranza si traduce davvero in qualcosa di concreto?

La distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo è il vero spazio in cui si misura la nostra umanità. È lì che la speranza cambia natura. O resta una forma di consolazione, utile forse a sentirci migliori, ma incapace di incidere sulla realtà. Oppure diventa una scelta.

Una scelta fatta di piccoli gesti, di presenza, di attenzione, di responsabilità verso gli altri. Non serve cambiare il mondo intero per dare valore alla speranza. Serve iniziare da ciò che è vicino, da ciò che possiamo fare davvero.

Perché la speranza autentica non è quella che promette. È quella che si prende cura, che non lascia solo chi soffre, che non si limita a dire “andrà tutto bene”, ma prova, nel proprio spazio, a fare in modo che qualcosa vada davvero meglio.

Ed è in questo passaggio che la lezione di Gianni Rodari diventa attuale più che mai. In un tempo pieno di parole, di opinioni, di messaggi, la vera differenza la fanno ancora le azioni. Silenziose, concrete, spesso invisibili. Ma decisive. Perché alla fine, la speranza non è ciò che diciamo. È ciò che facciamo.