Il cinque maggio (1821) di Manzoni: la poesia che rivela che la vera gloria è riconoscere il limite

Il cinque maggio di Alessandro Manzoni è una poesia scolpita nella memoria collettiva, uno dei testi più studiati e affascinanti della letteratura italiana.

Con questa ode, il poeta lombardo compie un gesto rivoluzionario: sottrae Napoleone Bonaparte al mito e lo restituisce all’uomo. Non più soltanto imperatore, condottiero, simbolo di potere, ma essere umano che, al termine della sua parabola, si trova solo di fronte all’Assoluto.

Manzoni scrive Il cinque maggio di getto, in pochi giorni, tra il 17 e il 20 luglio 1821, dopo aver appreso dalla Gazzetta di Milano, del 16 luglio dello steso anno, la notizia della morte di Napoleone, avvenuta mesi prima, il 5 maggio, nell’esilio di Sant’Elena. Colpito profondamente dall’evento, si abbandona a un’ispirazione improvvisa e intensa. Secondo la tradizione, durante la composizione chiese alla moglie di suonare ininterrottamente, quasi a sostenere il ritmo interiore dei versi.

Il padre de I promessi sposi rende eterno l’incipit “Ei fu”, tra i più celebri della letteratura italiana, e costruisce un’ode capace di trasformare la storia in meditazione. Napoleone, attraverso i suoi versi, perde l’aura mitica e si rivela nella sua dimensione più autentica: quella di un uomo che, dopo aver dominato il mondo, si ritrova solo ad affrontare l’ultimo passaggio.

Pubblicata inizialmente in forma clandestina nel 1823 a causa della censura austriaca, la poesia si diffuse rapidamente in tutta Europa. Johann Wolfgang von Goethe la tradusse in tedesco, riconoscendone la straordinaria forza morale ed estetica.

Il cinque maggio è un’elegia civile e spirituale che cambia il modo di raccontare la storia: non più celebrazione del potere, ma interrogazione sul suo significato. Manzoni non esalta né condanna Napoleone, ma lo osserva nel momento in cui la gloria si spegne e resta soltanto l’uomo.

Napoleone muore il 5 maggio 1821 a Sant’Elena, lontano da tutto ciò che aveva costruito. Ed è proprio in questa distanza, in questa solitudine, che la poesia trova il suo centro più profondo: la trasformazione della grandezza in limite, e del limite in verità.

Leggiamo la poesia di Alessandro Manzoni per comprenderne il significato e la sua rivoluzione poetica e umana.

Il cinque maggio di Alessandro Manzoni

Ei fu. Siccome immobile,

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore

Orba di tanto spiro,

Così percossa, attonita

La terra al nunzio sta,

Muta pensando all’ultima

Ora dell’uom fatale;

Né sa quando una simile

Orma di pie’ mortale

La sua cruenta polvere

A calpestar verrà.



Lui folgorante in solio

Vide il mio genio e tacque;

Quando, con vece assidua,

Cadde, risorse e giacque,

Di mille voci al sònito

Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,

Sorge or commosso al sùbito

Sparir di tanto raggio;

E scioglie all’urna un cantico

Che forse non morrà.



Dall’Alpi alle Piramidi,

Dal Manzanarre al Reno,

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiò da Scilla al Tanai,

Dall’uno all’altro mar.

Fu vera gloria? Ai posteri

L’ardua sentenza: nui

Chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

Del creator suo spirito

Più vasta orma stampar.



La procellosa e trepida

Gioia d’un gran disegno,

L’ansia d’un cor che indocile

Serve, pensando al regno;

E il giunge, e tiene un premio

Ch’era follia sperar;

Tutto ei provò: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga e la vittoria,

La reggia e il tristo esiglio;

Due volte nella polvere,

Due volte sull’altar.



Ei si nomò: due secoli,

L’un contro l’altro armato,

Sommessi a lui si volsero,

Come aspettando il fato;

Ei fe’ silenzio, ed arbitro

S’assise in mezzo a lor.

E sparve, e i dì nell’ozio

Chiuse in sì breve sponda,

Segno d’immensa invidia

E di pietà profonda,

D’inestinguibil odio

E d’indomato amor.



Come sul capo al naufrago

L’onda s’avvolve e pesa,

L’onda su cui del misero,

Alta pur dianzi e tesa,

Scorrea la vista a scernere

Prode remote invan;

Tal su quell’alma il cumulo

Delle memorie scese.

Oh quante volte ai posteri

Narrar se stesso imprese,

E sull’eterne pagine

Cadde la stanca man!



Oh quante volte, al tacito

Morir d’un giorno inerte,

Chinati i rai fulminei,

Le braccia al sen conserte,

Stette, e dei dì che furono

L’assalse il sovvenir!

E ripensò le mobili

Tende, e i percossi valli,

E il lampo de’ manipoli,

E l’onda dei cavalli,

E il concitato imperio

E il celere ubbidir.



Ahi! forse a tanto strazio

Cadde lo spirto anelo,

E disperò; ma valida

Venne una man dal cielo,

E in più spirabil aere

Pietosa il trasportò;

E l’avviò, pei floridi

Sentier della speranza,

Ai campi eterni, al premio

Che i desideri avanza,

Dov’è silenzio e tenebre

La gloria che passò.



Bella Immortal! benefica

Fede ai trïonfi avvezza!

Scrivi ancor questo, allegrati;

Ché più superba altezza

Al disonor del Gòlgota

Giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e suscita,

Che affanna e che consola,

Sulla deserta coltrice

Accanto a lui posò».

La gloria di un grande uomo che diventa solo di fronte a Dio

Il cinque maggio è una poesia di Alessandro Manzoni di grandezza assoluta. Un’elegia composta in pochi giorni e diffusa inizialmente in forma clandestina, ma soprattutto è uno dei momenti più alti in cui la poesia incontra la storia e la supera. Manzoni parte da un evento preciso, la morte di Napoleone Bonaparte, ma non si ferma alla cronaca: la attraversa per trasformarla in una meditazione sul destino umano.

La parabola del condottiero diventa così qualcosa di più ampio e universale. Napoleone non è soltanto la figura titanica che ha sconvolto l’Europa, l’“uom fatale” capace di dominare il Mondo, ma è soprattutto l’uomo che, giunto alla fine, si ritrova solo, consegnato alla propria memoria e al mistero della morte. È in questo passaggio che si rivela il cuore della poesia.

Manzoni non esalta né condanna. Si sottrae tanto all’encomio quanto all’oltraggio e osserva con rispetto una grandezza che, nel momento in cui si spegne, mostra tutta la sua fragilità.

L’incipit “Ei fu” segna immediatamente questa frattura: tutto ciò che era immenso diventa improvvisamente immobile, privo di vita. La gloria che aveva attraversato il mondo (“Dall’Alpi alle Piramidi”, “Dal Manzanarre al Reno”) si rivela, davanti alla morte, effimera.

Da qui nasce la domanda più celebre e più inquieta: “Fu vera gloria?”. Non è una questione storica, ma una domanda sul senso stesso della grandezza. Manzoni non risponde, e proprio in questa sospensione si apre lo spazio di una verità più profonda.

Nel silenzio dell’esilio, tra il peso dei ricordi e l’impossibilità di agire, Napoleone diventa una figura sorprendentemente contemporanea, ovvero l’uomo che ha avuto tutto e che, proprio per questo, è costretto a confrontarsi con il vuoto che segue il compimento.

La memoria non è celebrazione, ma peso. Il passato non è identità, ma distanza. Eppure è proprio in questo punto estremo che si apre una possibilità diversa. La fede, per Alessandro Manzoni, non è una risposta facile, ma un passaggio. Rappresenta una riconciliazione con il limite che nessuna potenza umana può evitare.

La Provvidenza entra così nella storia non per cancellarne le contraddizioni, ma per attraversarle, mostrando che il senso ultimo dell’esistenza non appartiene all’uomo né ai suoi giudizi, ma a qualcosa che lo supera. La gloria terrena si dissolve, ma non tutto è perduto. Ciò che resta è la possibilità di una verità più alta, in cui anche la caduta trova un significato.

In questo senso, Il cinque maggio è una poesia profondamente rivoluzionaria. Non celebra l’eroe, ma lo restituisce alla sua umanità, trasformandolo in un archetipo dell’uomo moderno: grande e contraddittorio, capace di costruire e di perdere, sospeso tra potenza e fragilità, tra memoria e solitudine. Manzoni affida alla poesia il compito di custodire questa tensione, elevandola a memoria universale, a “cantico che forse non morrà”.

E proprio qui sta la sua forza: non nel raccontare ciò che Napoleone è stato, ma nel mostrare ciò che ogni uomo, prima o poi, è chiamato a diventare.

L’elegia della grandezza che diventa normalità

La poesia si apre con una delle frasi più celebri e definitive della letteratura italiana:

“Ei fu. Siccome immobile,

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore

Orba di tanto spiro,

Così percossa, attonita

La terra al nunzio sta,

Muta pensando all’ultima

Ora dell’uom fatale;

Né sa quando una simile

Orma di pie’ mortale

La sua cruenta polvere

A calpestar verrà.”

“Ei fu”. Non è un inizio narrativo, ma un atto conclusivo. Manzoni non introduce Napoleone, non ne ricorda le imprese, non costruisce attesa: ne registra la fine. In queste due parole è già contenuto tutto il senso della strofa, perché ciò che viene messo in primo piano non è la grandezza, ma la sua cessazione.

L’immagine che segue insiste su questa interruzione. Il corpo è immobile, “spoglia immemore”, privo non solo di vita ma anche di memoria, come se tutto ciò che aveva definito quell’esistenza fosse venuto meno nello stesso istante. Non c’è continuità tra ciò che è stato e ciò che resta: il passaggio è netto, senza residui.

A questa immobilità individuale corrisponde una reazione collettiva. La terra è “percossa, attonita”, come colpita da un annuncio che non riesce ad assorbire. Non si tratta di un semplice stupore, ma di una sospensione più profonda, che riguarda il rapporto stesso tra l’uomo e la storia. Il mondo, che fino a quel momento era stato attraversato e in parte determinato da quella presenza, si trova improvvisamente privo di un punto di riferimento.

La figura di Napoleone viene definita “uom fatale”, espressione che non indica soltanto potenza, ma una funzione nella storia, quasi un ruolo necessario. Proprio per questo la sua scomparsa apre una domanda che resta senza risposta: non si sa se e quando un altro uomo potrà lasciare un’impronta simile.

Il movimento della strofa è quindi duplice. Da un lato registra la fine, dall’altro misura la distanza tra ciò che è stato e ciò che potrà essere. La grandezza non viene negata, ma viene collocata in una dimensione che la rende irripetibile e insieme conclusa.

In questo passaggio emerge già una tensione che attraverserà tutta la poesia. La potenza che aveva dato forma alla storia appare ora concentrata in un corpo immobile, ridotta a una presenza muta. Non c’è trasformazione graduale, ma una cesura. Ciò che prima agiva ora non agisce più, e proprio in questa interruzione si apre lo spazio della riflessione.

La strofa non celebra né giudica. Si limita a mostrare la sproporzione tra l’ampiezza della vita vissuta e la condizione finale in cui tutto si arresta. Ed è in questa sproporzione che prende forma il primo nucleo della poesia: la consapevolezza che la grandezza, per quanto estesa e incisiva, non può sottrarsi al punto in cui si interrompe.

Manzoni prende subito posizione, ma in modo sorprendente:

“Lui folgorante in solio

Vide il mio genio e tacque;

Quando, con vece assidua,

Cadde, risorse e giacque,

Di mille voci al sònito

Mista la sua non ha:

Vergin di servo encomio

E di codardo oltraggio,

Sorge or commosso al sùbito

Sparir di tanto raggio;

E scioglie all’urna un cantico

Che forse non morrà.”

In questi versi Manzoni compie uno dei gesti più radicali dell’intera poesia: sceglie di non partecipare. Non canta Napoleone quando è al culmine della sua potenza, non si unisce al coro che celebra il vincitore, ma neppure a quello che lo condanna quando cade. Rimane in silenzio.

“Vide il mio genio e tacque”

Questo silenzio non è assenza, ma presa di posizione. È una distanza consapevole, una forma di rigore morale. Manzoni rifiuta due atteggiamenti opposti ma ugualmente falsi: l’encomio servile, che nasce dalla convenienza, e l’oltraggio codardo, che arriva quando il potere non può più difendersi. In entrambi i casi, ciò che manca è la libertà.

Definirsi “vergin di servo encomio e di codardo oltraggio” significa allora affermare una nuova idea di poesia: non più strumento del potere, né reazione emotiva alla sua caduta, ma spazio autonomo, capace di sottrarsi alla pressione della storia mentre accade.

È solo quando tutto finisce, quando si spegne “tanto raggio”, che il poeta può finalmente parlare. La poesia nasce non nel momento del trionfo, ma in quello della scomparsa. Non nell’azione, ma nel suo svuotamento.

Ed è proprio questa distanza a rendere possibile un canto diverso: non celebrativo, non polemico, ma consapevole. Un canto che non appartiene al tempo breve dell’evento, ma aspira a qualcosa di più duraturo:

“un cantico

Che forse non morrà”

Perché nasce da una posizione rara: quella di chi ha scelto di non essere dalla parte della storia, ma di guardarla.

In questa strofa Manzoni comprime l’intera epopea napoleonica in una sequenza rapidissima di immagini geografiche:

“Dall’Alpi alle Piramidi,

Dal Manzanarre al Reno,

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppiò da Scilla al Tanai,

Dall’uno all’altro mar.”

Non racconta le battaglie, non descrive gli eventi: li attraversa. Lo spazio diventa linguaggio, e il linguaggio si fa movimento.

Dalle Alpi all’Egitto, dalla Spagna alla Germania, fino alla Russia: Napoleone è ovunque. La sua azione è resa attraverso immagini di luce e velocità — “fulmine”, “baleno”, che suggeriscono un’energia improvvisa, quasi incontrollabile.

Non c’è gradualità, non c’è costruzione lenta: c’è un’esplosione continua. Questa scelta stilistica è decisiva. Manzoni non sta celebrando la grandezza attraverso il dettaglio, ma attraverso la sintesi. La storia non è raccontata, è travolta. Il ritmo stesso dei versi restituisce questa accelerazione: breve, serrato, incalzante.

Eppure, proprio in questa vertigine si nasconde una tensione profonda. Più la potenza si espande nello spazio, più appare fragile nel tempo. Più Napoleone sembra dominare tutto, più la sua grandezza appare legata a un movimento che non può durare.

Questa strofa, apparentemente celebrativa, contiene già il suo rovescio. La velocità non è solo forza: è anche precarietà.

Ciò che si muove così rapidamente può fermarsi altrettanto bruscamente. Manzoni non lo dice apertamente, ma lo suggerisce attraverso il ritmo: la grandezza napoleonica è immensa, ma non stabile. È un lampo.

E come ogni lampo, è destinata a spegnersi.

“Fu vera gloria? Ai posteri

L’ardua sentenza: nui

Chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

Del creator suo spirito

Più vasta orma stampar.”

Questa è la strofa più famosa e, allo stesso tempo, la più radicale dell’intera poesia. Dopo aver mostrato la potenza di Napoleone, Manzoni compie un gesto inatteso: interrompe il racconto e introduce una domanda.

“Fu vera gloria?”

È una domanda che sembra semplice, ma in realtà destabilizza tutto ciò che è stato detto fino a quel momento. Dopo la velocità, l’espansione, il dominio, ci si aspetterebbe una celebrazione. Invece arriva un dubbio. E questo dilemma non viene risolto.

Manzoni rifiuta il ruolo di giudice e affida la risposta “ai posteri”. Ma subito dopo compie un passo ancora più decisivo: si sottrae anche al giudizio storico, inchinandosi al “Massimo Fattor”.

Qui avviene il passaggio fondamentale della poesia: la storia non basta più a spiegare la grandezza.

Napoleone viene reinterpretato non solo come figura storica, ma come strumento di un disegno più ampio. Non è l’uomo a definire il senso della propria azione, ma qualcosa che lo supera.

Questo non è un semplice gesto religioso, ma è una ridefinizione del concetto stesso di grandezza. La gloria umana, per quanto immensa, resta ambigua, incompleta, insufficiente a darsi un significato definitivo.

La domanda resta sospesa proprio perché non può avere una risposta definitiva sul piano umano. E in questa sospensione si apre uno spazio nuovo:

quello in cui la grandezza non coincide più con il potere, ma con il mistero.

È qui che Manzoni sposta definitivamente il baricentro della poesia: dalla storia al senso, dall’evento al suo significato ultimo.

E il lettore resta dentro quella domanda, che non riguarda più solo Napoleone, ma ogni forma di grandezza umana.

“La procellosa e trepida

Gioia d’un gran disegno,

L’ansia d’un cor che indocile

Serve, pensando al regno;

E il giunge, e tiene un premio

Ch’era follia sperar;

Tutto ei provò: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga e la vittoria,

La reggia e il tristo esiglio;

Due volte nella polvere,

Due volte sull’altar.”

Dopo aver sospeso il giudizio con la celebre domanda sulla gloria, Manzoni torna a Napoleone, ma lo fa spostando completamente il punto di vista. Non guarda più alle sue imprese nello spazio, ma alla sua esperienza nel tempo, alla densità della sua vita. Il verso “Tutto ei provò” segna questo passaggio ed è forse uno dei più profondi dell’intera poesia: non interessa più ciò che Napoleone ha fatto, ma ciò che ha vissuto.

La sua esistenza appare come un susseguirsi ininterrotto di tensioni, di slanci e di contraddizioni. C’è la gioia impetuosa di chi concepisce un grande disegno, ma anche l’ansia inquieta di un cuore che non si lascia dominare, che obbedisce ma continua a desiderare il potere. C’è il momento in cui quel potere viene raggiunto, quasi oltre ogni previsione, come un traguardo che sembrava impossibile, e subito dopo la consapevolezza che ogni conquista porta con sé un rischio, una precarietà.

Manzoni non costruisce un racconto lineare, ma una sequenza di opposti che si rincorrono e si annullano a vicenda. La gloria nasce dal pericolo, la vittoria convive con la fuga, la reggia si trasforma nell’esilio. Tutto è instabile, tutto è esposto a una continua oscillazione. La vita di Napoleone diventa così una concentrazione estrema dell’esperienza umana, portata ai suoi limiti più alti e più bassi.

Il verso “Due volte nella polvere, due volte sull’altar” condensa questa dinamica in modo quasi definitivo. Non è solo il riferimento alle vicende storiche, ma l’immagine di una condizione esistenziale: l’uomo è continuamente sospeso tra elevazione e caduta, tra riconoscimento e perdita. Non esiste una posizione stabile nella grandezza.

È proprio qui che la figura di Napoleone cambia definitivamente significato. Non è più il protagonista della storia, ma diventa il simbolo di una verità più ampia. Aver vissuto tutto non significa aver trovato un senso. Al contrario, espone ancora di più al limite, alla possibilità che ciò che si è conquistato non basti a definire ciò che si è.

Manzoni non giudica questa parabola, non la esalta né la condanna. La mostra nella sua intensità, lasciando emergere una consapevolezza più profonda: la grandezza non coincide con il dominio del mondo, ma con la capacità di attraversarne le contraddizioni. E in questo attraversamento, inevitabilmente, si incontra il limite.

“Ei si nomò: due secoli,

L’un contro l’altro armato,

Sommessi a lui si volsero,

Come aspettando il fato;

Ei fe’ silenzio, ed arbitro

S’assise in mezzo a lor.

E sparve, e i dì nell’ozio

Chiuse in sì breve sponda,

Segno d’immensa invidia

E di pietà profonda,

D’inestinguibil odio

E d’indomato amor.”

In questi versi Manzoni concentra la rappresentazione della massima potenza di Napoleone, ma lo fa con una costruzione che lascia già intravedere il suo superamento. L’espressione “Ei si nomò” indica un potere che non viene conferito, ma assunto.

Napoleone si impone da sé, costruisce la propria figura e la colloca al centro di un’epoca attraversata da tensioni profonde. I due secoli evocati, contrapposti e armati, sembrano trovare in lui un punto di equilibrio, come se la storia stessa attendesse una decisione.

La sua presenza appare quindi come una sospensione del conflitto, un momento in cui le forze in gioco si raccolgono attorno a una figura che ne diventa arbitro. Tuttavia, questo equilibrio non ha una durata. Il passaggio successivo avviene senza preparazione, quasi con una brusca interruzione: “E sparve”.

La rapidità con cui viene introdotto questo mutamento restituisce la sensazione di qualcosa che si chiude improvvisamente, senza possibilità di continuità.

Lo spazio si contrae, e al posto dell’ampiezza precedente compare la dimensione ristretta dell’esilio. I giorni scorrono nell’ozio, in una condizione che non è più azione ma immobilità. La centralità storica lascia il posto a una presenza marginale, isolata, che non incide più sugli eventi ma esiste ai loro margini.

Intorno a questa figura si addensano reazioni opposte, che non trovano sintesi: invidia e pietà, odio e amore. Non si tratta più di un ruolo definito, ma di un’immagine che suscita interpretazioni contrastanti, senza riuscire a fissarsi in un significato univoco. La grandezza che prima appariva come forza ordinatrice si dissolve in una percezione ambigua, sospesa tra ammirazione e rifiuto.

In questo passaggio, la prospettiva si modifica gradualmente. Ciò che prima era osservato dall’esterno, nella sua dimensione storica e pubblica, comincia a essere percepito nella sua fragilità, preparando il movimento successivo della poesia, in cui l’attenzione si sposterà sempre più verso l’interiorità.

“Come sul capo al naufrago

L’onda s’avvolve e pesa,

L’onda su cui del misero,

Alta pur dianzi e tesa,

Scorrea la vista a scernere

Prode remote invan;

Tal su quell’alma il cumulo

Delle memorie scese.

Oh quante volte ai posteri

Narrar se stesso imprese,

E sull’eterne pagine

Cadde la stanca man!”

A questo punto la poesia abbandona definitivamente la dimensione pubblica e si concentra su ciò che accade dentro. L’immagine iniziale è quella del naufrago: qualcuno che fino a poco prima dominava il mare con lo sguardo e ora ne è travolto. È una similitudine che segna un passaggio netto, perché trasforma l’energia che prima si espandeva nello spazio in qualcosa che ritorna indietro e si accumula.

Il movimento non è più verso l’esterno, ma verso l’interno. Le memorie non si dispongono in modo ordinato, ma si sovrappongono, scendono sull’anima come un peso. Non c’è più distanza tra l’uomo e ciò che ha vissuto: tutto ritorna insieme, senza mediazione.

Il tentativo di raccontarsi, di fissare su “eterne pagine” ciò che è stato, non porta a una ricomposizione. Al contrario, si interrompe. La mano cade, segno di una stanchezza che non è solo fisica ma anche mentale, come se l’esperienza accumulata fosse ormai troppo vasta per essere contenuta.

Questa parte della poesia insiste su un tempo diverso, più lento, segnato dalla ripetizione e dall’impossibilità di uscire da ciò che è già accaduto. Il passato non è più qualcosa da cui trarre significato, ma qualcosa che ritorna continuamente, senza trasformarsi.

In questo senso, la memoria non assume una funzione consolatoria. Non ricostruisce un’identità, non ordina gli eventi, ma li restituisce nella loro frammentarietà. Ciò che era azione diventa immagine, ciò che era movimento si trasforma in immobilità.

Il passaggio è significativo perché segna il punto in cui la grandezza storica non basta più a sostenere l’individuo. Non c’è più un ruolo a cui corrispondere, né uno spazio in cui agire. Resta soltanto il rapporto con ciò che è stato, e la difficoltà di reggerne il peso.

Nella strofa successiva il tempo sembra fermarsi del tutto:

“Oh quante volte, al tacito

Morir d’un giorno inerte,

Chinati i rai fulminei,

Le braccia al sen conserte,

Stette, e dei dì che furono

L’assalse il sovvenir!

E ripensò le mobili

Tende, e i percossi valli,

E il lampo de’ manipoli,

E l’onda dei cavalli,

E il concitato imperio

E il celere ubbidir.”

Non c’è più nemmeno il tentativo di scrivere o di ordinare il passato. Resta solo il ripetersi delle giornate, segnate da un’inerzia che si consuma nel silenzio. Il “morir d’un giorno inerte” restituisce la percezione di un tempo vuoto, privo di eventi, che scorre senza lasciare traccia.

L’immagine di Napoleone è completamente diversa da quella iniziale. Gli “rai fulminei”, che prima suggerivano energia e decisione, sono ora abbassati; le braccia restano ferme, raccolte sul petto. Non c’è più azione, ma una postura che indica chiusura, quasi raccoglimento forzato.

Il ricordo non arriva come scelta, ma come assalto. Il passato irrompe senza essere controllato e riporta alla mente ciò che è stato: gli accampamenti in movimento, i campi di battaglia, la rapidità degli eserciti, gli ordini impartiti e immediatamente eseguiti. Sono immagini dinamiche, cariche di energia, che contrastano con l’immobilità del presente.

Questo contrasto non produce però vitalità, ma accentua la distanza. Ciò che viene ricordato appartiene a un’altra dimensione, irraggiungibile. La memoria non restituisce continuità, ma rende evidente la separazione tra ciò che si è stati e ciò che si è diventati.

Il passato mantiene la sua intensità, ma non ha più alcun effetto sul presente. Rimane come una sequenza di immagini che scorrono, senza possibilità di trasformarsi in azione. In questo scarto tra memoria e realtà si definisce una condizione in cui l’identità non è più sostenuta dal fare, ma esposta a ciò che non può più essere ripreso.

La strofa insiste su questa ripetizione: i giorni si susseguono uguali, e il ricordo ritorna, senza risolversi. Non c’è evoluzione, ma una sorta di circolarità, in cui il tempo non avanza davvero, ma si ripiega su ciò che è già accaduto.

Dopo l’insistenza sul ricordo e sul tempo che si ripiega su sé stesso, questa strofa introduce un cambiamento netto, ma non improvviso:

“Ahi! forse a tanto strazio

Cadde lo spirto anelo,

E disperò; ma valida

Venne una man dal cielo,

E in più spirabil aere

Pietosa il trasportò;

E l’avviò, pei floridi

Sentier della speranza,

Ai campi eterni, al premio

Che i desideri avanza,

Dov’è silenzio e tenebre

La gloria che passò.”

La possibilità della disperazione emerge come conseguenza naturale di ciò che è stato mostrato prima. Il “forse” iniziale non afferma, ma lascia intravedere: la crisi non viene descritta direttamente, ma suggerita come esito possibile di una tensione che ha raggiunto il limite.

La disperazione non è un punto isolato, ma il risultato di un accumulo. Il peso delle memorie, l’assenza di azione, la distanza da ciò che si è stati conducono a una condizione in cui non resta più appiglio. È un passaggio coerente con tutto ciò che precede, non una rottura.

L’intervento della “man dal cielo” non interrompe questa continuità in modo brusco, ma si inserisce come un movimento diverso, che non cancella la crisi ma la attraversa. Non si tratta di una soluzione immediata, ma di uno spostamento: da un’aria chiusa e irrespirabile a uno spazio più aperto, “più spirabil”.

Il lessico cambia progressivamente. Dopo immagini legate al peso e alla chiusura, compaiono elementi che suggeriscono apertura e direzione: “sentier”, “speranza”, “campi eterni”. Il movimento non è più quello del ricordo che ritorna, ma di un cammino che si orienta altrove.

Allo stesso tempo, la gloria viene definitivamente ridefinita. Non scompare, ma perde consistenza: diventa “silenzio e tenebre”. Non è più ciò che illumina l’esistenza, ma ciò che resta indietro, privo di voce.

La strofa non insiste su un trionfo, ma su un passaggio. Non c’è enfasi, ma trasformazione. Il cambiamento non riguarda ciò che Napoleone è stato, ma il modo in cui ciò che è stato viene collocato: non più al centro, ma oltrepassato.

Il movimento della poesia, che fin dall’inizio aveva condotto dalla potenza alla sospensione, arriva qui a un punto in cui il limite non è più solo una condizione, ma diventa una soglia.

Nell’ultima strofa la voce cambia ancora, ma senza rotture:

“Bella Immortal! benefica

Fede ai trïonfi avvezza!

Scrivi ancor questo, allegrati;

Ché più superba altezza

Al disonor del Gòlgota

Giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e suscita,

Che affanna e che consola,

Sulla deserta coltrice

Accanto a lui posò.”

Dopo aver attraversato la storia, la memoria e la crisi interiore, il discorso si rivolge direttamente alla fede, che non viene introdotta come elemento esterno, ma come compimento di un percorso già in atto.

La grandezza di Napoleone viene riletta alla luce di un gesto diverso da tutti quelli precedenti: non il dominio, non la vittoria, ma l’abbassamento. Il riferimento al Golgota non ha una funzione retorica, ma indica un confronto tra due forme di grandezza: quella che si impone e quella che si piega.

È in questo secondo movimento che si colloca il senso finale.Non c’è esaltazione della conversione, né descrizione dettagliata. Il passaggio è suggerito come un fatto essenziale: ciò che prima definiva l’identità – potere, azione, riconoscimento – non ha più centralità. Al suo posto emerge una dimensione che non si misura in termini storici.

L’invito a disperdere “ogni ria parola” introduce un altro elemento significativo. Viene meno la necessità di giudicare, di aggiungere interpretazioni o condanne. Ciò che resta non richiede più commento, perché è stato ricondotto a un livello in cui il giudizio umano perde peso.

L’ultima immagine è quella di una presenza accanto al morente. Non è una scena solenne, ma essenziale: un uomo solo e qualcosa che gli si avvicina. Dopo l’ampiezza iniziale e la molteplicità degli eventi, tutto si concentra in uno spazio ristretto, quasi vuoto, in cui però si stabilisce una relazione.

La poesia si chiude così senza ritorni alla grandezza precedente. Non recupera ciò che è stato, non lo celebra, ma lo lascia alle spalle. Il percorso che era iniziato con la fine della vita si conclude con uno spostamento di senso: ciò che contava all’inizio non coincide con ciò che resta alla fine.

E in questo passaggio si definisce l’intero movimento dell’ode: dalla storia all’interiorità, dall’azione alla sospensione, dalla gloria alla sua perdita di significato. Non viene offerta una risposta, ma viene mostrato un cambiamento di prospettiva, che riguarda non solo Napoleone, ma il modo stesso di guardare la grandezza umana.

Quando la gloria si ferma e resta l’uomo

Il cinque maggio attraversa la vicenda di Napoleone per arrivare a qualcosa che va oltre la storia. Manzoni segue la traiettoria di una vita eccezionale, segnata da potenza, movimento e decisione, e la accompagna fino al punto in cui tutto si arresta. È in quel momento che la poesia cambia prospettiva e si concentra su ciò che rimane quando l’azione si interrompe.

La grandezza che aveva preso forma nello spazio e nel tempo si ritrae, lascia il posto a una condizione più essenziale. La figura pubblica si dissolve e resta l’uomo, con la sua memoria, la sua solitudine, il confronto con ciò che è stato. In questo passaggio si avverte una distanza crescente tra ciò che si è costruito nel mondo e ciò che si riesce a riconoscere come proprio.

La domanda sulla gloria si colloca dentro questa distanza. Non riguarda soltanto il giudizio su una figura storica, ma il significato di un’esperienza portata al suo limite. Ciò che è stato vissuto non scompare, ma cambia posizione: non è più al centro, non è più ciò che definisce.

Da qui emerge una consapevolezza che mantiene la sua forza anche oggi. Le forme della grandezza possono cambiare, ma resta il momento in cui ogni percorso si confronta con una soglia simile, in cui il fare lascia spazio al pensare, e il ruolo non basta più a contenere l’identità.

La poesia di Alessandro Manzoni si muove proprio in questo spazio, senza chiuderlo, senza risolverlo. Accompagna il passaggio e ne conserva la tensione, lasciando aperta una riflessione che non riguarda solo Napoleone, ma il modo in cui ogni esistenza si misura con ciò che ha vissuto e con ciò che, alla fine, rimane.

In sintesi: Il cinque maggio di Manzoni non è il racconto di una vittoria, ma la cronaca di una caduta salvifica. Manzoni ci insegna che la vera grandezza di Napoleone non sta nei regni conquistati, ma nel coraggio di deporre le armi davanti all’Eterno.