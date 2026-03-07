I Promessi Sposi: perché il capolavoro di Manzoni è il romanzo di cui abbiamo bisogno oggi

Spesso lo abbiamo lasciato sui banchi di scuola, associandolo all’obbligo delle interrogazioni e a una certa polvere del passato. Eppure, a distanza di secoli, “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni continua a essere lo specchio più fedele di noi stessi. In un’epoca dominata dall’incertezza, dalla velocità e dalla complessità, la storia di Renzo e Lucia torna a parlarci con una forza disarmante. Ci ricorda, con una modernità che stupisce, che le dinamiche umane come l’amore, la paura, l’ingiustizia e la speranza non hanno affatto una data di scadenza.

I Promessi Sposi

La vicenda si svolge in Lombardia tra il 1628 e il 1630, durante la dominazione spagnola. Renzo Tramaglino e Lucia Mondella si devono sposare, ma non riescono perché Don Rodrigo, il signorotto del luogo, si è invaghito della ragazza e vieta le nozze a don Abbondio. Lucia e la madre Agnese costrette a lasciare il paese, si rifugiano, con l’aiuto di fra Cristoforo nel convento di Monza, mentre Renzo si reca a Milano con il proposito di ottenere giustizia. Lucia verrà rapita e Renzo, arrivato a Milano, dovrà fuggire a Bergamo. La Lombardia verrà straziata dalla guerra e dalla peste, Renzo tornerà a Milano in cerca di Lucia che troverà in un lazzaretto, insieme al frate, a curare gli infermi.

Le varie riedizioni dell’opera

L’opera nasce seguendo tre precisi punti che Manzoni si era prefissato: l’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo. Il 24 aprile 1821 Manzoni dà avvio alla stesura del suo romanzo, conclusa il 17 settembre del 1823, con il titolo provvisorio di “Fermo e Lucia”. Tuttavia questa stesura non soddisfò l’autore per problemi strutturali e linguistici. Manzoni si mise nuovamente all’opera per sistemare il romanzo nel 1824: abolì alcune digressioni storiche e gli episodi troppo patetici e comincia a far prevalere la lingua toscana su tutte le altre. Nel 1827 uscì, in tre tomi, il romanzo, col titolo “I promessi sposi”.

Il lungo cammino di Alessandro Manzoni verso la versione definitiva del 1840 è stato un vero e proprio atto d’amore verso la lingua italiana e verso i suoi lettori. Dalle prime stesure del Fermo e Lucia fino alla celebre “risciacquatura in Arno”, Don Alessandro ha cercato ostinatamente una lingua che fosse di tutti e non di pochi eletti. È proprio questo lo spirito che più si avvicina alla nostra idea di cultura: l’idea che la grande letteratura non debba restare un bene elitario chiuso in una teca, ma un patrimonio accessibile, capace di unire le persone attraverso parole comuni ma cariche di significato.

L’attualità dei “vinti” e dei “potenti”

Ma perché sentiamo Renzo e Lucia così vicini anche se vestono abiti del Seicento? La risposta sta nel fatto che il loro è il viaggio di chiunque cerchi di difendere la propria piccola felicità contro un sistema che sembra remare costantemente contro. Don Rodrigo, in questa prospettiva, smette di essere solo un signorotto di provincia per diventare il simbolo del sopruso di ogni tempo, mentre Don Abbondio incarna quella fragilità tutta umana di chi, per quieto vivere, preferisce girarsi dall’altra parte anziché affrontare il conflitto.

Accanto a loro, figure come Lucia ci insegnano la forza della resilienza silenziosa, quella capacità di restare integri anche nel dolore, mentre Renzo rappresenta l’impulsività della giovinezza che, attraverso le prove della vita, impara a farsi saggezza. In un mondo che spesso ci fa sentire piccoli e impotenti davanti alle “grandi storie” della Storia con la S maiuscola, la riflessione manzoniana sulla Provvidenza diventa una bussola per il presente. Non si tratta solo di un concetto religioso, ma di una riflessione profonda sulla capacità umana di trovare un senso e una direzione anche nel caos più totale.

Una bussola per il presente

Rileggere Manzoni oggi significa imparare a riconoscere gli “Azzeccagarbugli” moderni che complicano la realtà con parole difficili e dare invece valore alla solidarietà autentica di un Fra Cristoforo. I classici sono intrinsecamente “pop” perché le emozioni che descrivono sono le stesse che condividiamo ogni giorno sui social o nelle nostre conversazioni private. Se la cultura non è condivisa e non ci aiuta a interpretare la realtà, resta solo inchiostro su carta.

