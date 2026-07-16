Canto selvaggio (1929) di Antonia Pozzi: la poesia sulla voglia di liberare il proprio amore

Canto selvaggio di Antonia Pozzi è una poesia che urla la voglia disperata di liberare la propria passione e di donare tutta se stessa all’amore della sua vita.

Scritta il 17 luglio 1929, quando la poetessa ha appena diciassette anni, questa lirica è un concentrato purissimo di vitalità e ribellione. Dietro alle sue parole frementi c’è un sentimento immenso ma proibito: quello per il suo professore di liceo, Antonio Maria Cervi.

Un legame assoluto, totalizzante, che la famiglia, e il padre in particolare, ostacolano e vietano con fermezza autoritaria. Lassù, tra le rocce selvagge di Pasturo, Antonia usa la poesia come unico spazio di libertà rimasto per gridare al vento quel bisogno di darsi interamente che a Milano le viene brutalmente negato.

Canto selvaggio fa parte della raccolta di poesie Parole di Antonia Pozzi, pubblicata postuma nel 1939, l’anno successivo alla sua morte, a spese del padre che, non contento di averle vietato l’amore in vita, decise di censurare e modificare persino le poesie di questa raccolta per salvare la “reputazione” della famiglia.

Leggiamo questa meravigliosa poesia di Antonia Pozzi per viverne le emozioni e scoprirne il profondo significato.

Canto selvaggio di Antonia Pozzi



Ho gridato di gioia, nel tramonto.

Cercavo i ciclamini fra i rovai:

ero salita ai piedi di una roccia

gonfia e rugosa, rotta di cespugli.

Sul prato crivellato di macigni,

sul capo biondo delle margherite,

sui miei capelli, sul mio collo nudo,

dal cielo alto si sfaldava il vento.

Ho gridato di gioia, nel discendere.

Ho adorato la forza irta e selvaggia

che fa le mie ginocchia avide al balzo;

la forza ignota e vergine, che tende

me come un arco nella corsa certa.

Tutta la via sapeva di ciclami;

i prati illanguidivano nell'ombra,

frementi ancora di carezze d'oro.

Lontano, in un triangolo di verde,

il sole s'attardava. Avrei voluto

scattare, in uno slancio, a quella luce;

e sdraiarmi nel sole, e denudarmi,

perché il morente dio s'abbeverasse

del mio sangue. Poi restare, a notte,

stesa nel prato, con le vene vuote:

le stelle ? a lapidare imbestialite

la mia carne disseccata, morta.



Pasturo, 17 Luglio 1929

Il canto libero di una ragazza che vuole amare

Dietro la potente tessitura verbale di Canto selvaggio si nasconde un nucleo tematico di sconcertante modernità, dove l’esperienza fisica della montagna diventa la proiezione di uno stato emotivo assoluto. La poesia si sviluppa su una costante tensione tra la costrizione vissuta nel quotidiano e il bisogno viscerale di un’autentica liberazione.

Questa tensione si traduce nell’immagine del corpo atletico che corre, salta e si flette come un arco teso. La montagna di Pasturo si trasforma così nell’unico palcoscenico in cui ad Antonia Pozzi è concesso esistere senza schermi, un territorio franco dove il “collo nudo” e le “ginocchia avide” reclamano una vicinanza carnale e spirituale con la natura che a Milano le è severamente preclusa.

Il tema centrale del componimento non è la semplice contemplazione del paesaggio, ma il desiderio totalizzante di donarsi all’altro, che qui assume le caratteristiche di un antico rito pagano di sottomissione e fusione.

La volontà di denudarsi davanti al sole, definito come un “morente dio”, e di lasciar scorrere il proprio sangue perché la luce possa abbeverarsene, rivela la concezione che Antonia ha dell’amore: un’esperienza dionisiaca che richiede l’annullamento di sé per farsi una cosa sola con l’universo e con l’amato.

C’è una sensualità prorompente che si mescola a un’oscura attrazione per la morte. Il finale cupo e violento, con le stelle che sembrano lapidare la carne disseccata, anticipa drammaticamente quel desiderio di dissoluzione che accompagnerà la poetessa per tutta la sua breve esistenza.

Questo slancio vitale e questa urgenza d’amore trovano una spiegazione precisa proprio nei giorni in cui la poesia viene concepita. Il 17 luglio 1929 Antonia ha da poco raggiunto la Valsassina per le vacanze estive, fuggendo dalla soffocante atmosfera della casa paterna milanese. Solo quattro giorni prima, il 13 luglio, scriveva in una lettera appassionata al suo professore Antonio Maria Cervi parole che sembrano la prosa di questo canto: confessava quanto fosse terribile e magnifico avere diciassette anni e sentire dentro di sé unicamente un pazzo desiderio di donarsi.

L’intransigente opposizione del padre Roberto, che considerava scandalosa e inaccettabile la relazione della figlia con un uomo più grande e socialmente non allineato ai desideri della famiglia, costringe Antonia a vivere questo amore nella clandestinità dell’anima.

La censura paterna, che pochi anni dopo imporrà la fine definitiva del rapporto e che in seguito violenterà i testi di Parole, agisce già nel 1929 come una morsa invisibile. Canto selvaggio nasce in questo preciso istante di frizione: è il grido di una ragazza che oppone la sacralità del proprio sentimento e della propria carne alla violenza delle convenzioni borghesi che tentano di spegnerla.

Analisi e significato di Canto selvaggio di Antonia Pozzi

Il componimento si apre con una dichiarazione di vitalità dirompente:

Ho gridato di gioia, nel tramonto.

Questo grido non è un semplice sfogo, ma un atto di presenza assoluta nel mondo. Antonia descrive l’ambiente montano non con la delicatezza dei poeti classici, ma con un realismo aspro e materico: cerca i ciclamini “fra i rovai” ed è salita ai piedi di una roccia “gonfia e rugosa, rotta di cespugli.”

La natura è viva, spigolosa, imperfetta. C’è un’esposizione sensoriale totale del corpo della ragazza, descritto nei versi:

sul mio collo nudo,

dal cielo alto si sfaldava il vento.

Il “collo nudo” è il punto di massima vulnerabilità e intimità, offerto senza difese alle sferzate del vento alpino, quasi a voler eliminare ogni barriera tra il proprio io e l’infinito.

Nella seconda strofa, il movimento si inverte ma l’energia aumenta: “Ho gridato di gioia, nel discendere.” La discesa diventa una danza dionisiaca, una celebrazione della giovinezza e delle sue infinite potenzialità fisiche.

La giovane poetessa descrive perfettamente la sua voglia di slancio vitale:

Ho adorato la forza irta e selvaggia

che fa le mie ginocchia avide al balzo

La parola “adorato” riveste la fisicità di una valenza sacra. Le ginocchia sono “avide”, mangiano lo spazio con il salto. Antonia Pozzi si sente tesa “come un arco nella corsa certa.” L’arco è uno strumento di massima tensione prima del rilascio: rappresenta l’energia trattenuta, la giovinezza pronta a scoccare la propria freccia d’amore verso l’infinito, mossa da una forza “ignota e vergine” che è la scoperta stessa del desiderio.

Mentre il giorno si spegne, l’atmosfera si fa densa, quasi liquida. La natura si carica di un erotismo diffuso:

Tutta la via sapeva di ciclami;

i prati illanguidivano nell'ombra,

frementi ancora di carezze d'oro.

La luce solare è percepita come una mano che accarezza la terra, lasciando un fremito caldo prima del buio. In questa cornice si colloca il sole che “s’attardava” in un “triangolo di verde”: è l’ultimo sprazzo di luce che accende in Antonia il desiderio del ricongiungimento definitivo.

È negli ultimi versi che la poesia compie il suo salto più vertiginoso. L’amore proibito per Antonio Maria Cervi, ostacolato dal padre e impossibile da vivere nella realtà quotidiana, si sublima in un rituale di sangue e luce:

“Avrei voluto / scattare, in uno slancio, a quella luce; / e sdraiarmi nel sole, e denudarmi, / perché il morente dio s’abbeverasse / del mio sangue.”

Questo è l’atto estremo del “liberare l’amore”. Non potendo donarsi all’uomo amato sulla terra, la poetessa decide di donarsi al Sole, il “morente dio” che simboleggia sia l’amante irraggiungibile sia la divinità cosmica. Il denudarsi è un gesto d’offerta assoluta, privo di malizia, quasi sacerdotale. Bere il sangue significa fondere la propria vita con quella del cosmo.

La conclusione della poesia tocca vette di violenta e cupa bellezza:

Avrei voluto

scattare, in uno slancio, a quella luce;

e sdraiarmi nel sole, e denudarmi,

perché il morente dio s'abbeverasse

del mio sangue.

L’estasi si consuma e lascia il posto a un paesaggio spietato. Le vene sono “vuote”, prosciugate dal dono totale di sé. La punizione per questo eccesso d’amore e di libertà arriva dal cielo: le stelle non sono dolci fari nella notte, ma entità che “lapidano imbestialite” il suo corpo ormai privo di vita. La lapidazione evoca il castigo biblico per le donne colpevoli di aver amato fuori dalle regole.

In questa drammatica immagine finale si legge tutta la dolorosa consapevolezza di Antonia Pozzi: il prezzo per aver voluto vivere e liberare un amore immenso, puro e selvaggio, è la condanna sociale e morale (la lapidazione delle stelle) e, infine, la morte.

Un manifesto senza tempo per ogni amore proibito

Oggi, a quasi un secolo di distanza da quel lontano luglio del 1929, Canto selvaggio ha smesso di essere soltanto la testimonianza privata di un’adolescente in vacanza in Valsassina. È diventata un’altra cosa, immensamente più grande e universale: il manifesto di tutte le ragazze giovani che provano, per la prima volta nella vita, il desiderio spaventoso e meraviglioso di amare fino in fondo, scontrandosi con il muro di un mondo che vorrebbe incanalarle, ridurle al silenzio o decidere per loro a chi e come donarsi.

C’è una verità profonda e dolorosa che attraversa i versi di Antonia Pozzi, una verità che non appartiene solo al suo tempo, ma che si rinnova in ogni generazione. È l’esperienza di quella sensibilità pura, accesa e radicale che spaventa chi vive di mezze misure, di convenzioni sociali e di apparenze.

Quando si è giovani e si sperimenta per la prima volta l’urto di una passione assoluta, il corpo e l’anima non conoscono calcoli. Si vorrebbe correre, saltare, spalancare le braccia e dare tutto di sé, senza riserve. Per la giovane autrice, questa fioritura interiore coincide con la scoperta della propria sensualità più autentica e selvaggia, un contatto carnale e sacro con la natura che è, in realtà, la proiezione del suo amore proibito per il professor Cervi.

Il dramma degli amori non accettati, di quelle passioni marchiate come “scandalose” o “inadeguate” dall’alto di un’autorità familiare o sociale, non è morto con Antonia Pozzi nel 1938. Si consuma ancora oggi, ogni volta che un sentimento autentico viene soffocato, negato o deriso perché non rispetta i canoni imposti dagli altri.

La figura del padre della poetessa, che prima le proibisce l’amore e poi ne censura persino i versi postumi per salvare la “reputazione” del cognome, è il simbolo universale di quel controllo patriarcale e moralista che tenta di arginare la forza della vita quando questa si fa troppo libera e ingovernabile.

In queste righe, Antonia Pozzi dà voce e dignità a tutte quelle ragazze che hanno dovuto nascondere un battito di ciglia, che hanno pianto in camera per un amore non compreso, o che hanno sentito il proprio corpo vibrare di un desiderio che gli altri definivano “peccato” o “capriccio”.

Canto selvaggio ci ricorda che il bisogno di dare libertà alla propria sensibilità non è un errore da correggere, ma la parte più nobile e sacra dell’essere umani.

Nessuna censura, nessun muro e nessuna violenza psicologica hanno potuto spegnere il fuoco di quel pomeriggio a Pasturo. Perché quando una giovane donna decide di liberare la propria passione e di darsi interamente alla luce, quel grido selvaggio supera i confini del tempo e delle censure.

Arriva fino a noi come un passaggio di testimone, un invito sussurrato nel vento delle Grigne a non farsi mai addomesticare, a proteggere la propria capacità di sentire e a rivendicare, sempre, il diritto di amare fino all’estremo limite delle proprie vene.