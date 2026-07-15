La luce del sole (1922) di Salvatore Quasimodo: la poesia sulla paura di diventare grandi

Scopri “La Luce del sole”, poesia di Salvatore Quasimodo sulla paura di diventare grandi e sulla necessità di proteggere il bambino che è in noi.

La luce del sole di Salvatore Quasimodo è una poesia che, con la delicatezza di un sussurro e la forza di una rivelazione, dà voce a uno dei timori più intimi e universali dell’essere umano: la paura di diventare grandi.

Scritto da un Quasimodo poco più che ventenne, questo capolavoro della sua giovinezza racchiude un messaggio di straordinaria potenza emotiva. Il cuore del componimento è un invito struggente a difendere l’innocenza e la purezza prima che vengano consumate dal tempo.

Nei suoi versi il poeta ribalta una delle certezze più grandi di noi umani. La luce del giorno, che da sempre associamo alla vita e alla speranza, diventa qui una presenza minacciosa. È il simbolo della realtà adulta e cosciente che, arrivando, cancella la magia del sogno e ci mostra, senza filtri, la verità del dolore e della fine.

Quasimodo ci consegna una difesa poetica del nostro lato più fragile, un monito a custodire la capacità di sognare, tipica dell’infanzia, prima che la fredda razionalità del mondo dei grandi prenda il sopravvento.

La luce del sole fa parte della raccolta di poesie Bacia la soglia della tua casa di Salvatore Quasimodo, regalata all’amico Salvatore Pugliatti, finita di scrivere nel 1922.

Leggiamo questa splendida poesia di Salvatore Quasimodo per scoprirne il profondo significato.

La luce del sole di Salvatore Quasimodo



Bimbo, prega per l’alba e la notte,

fiore più azzurro del canto dell’usignolo

nel sogno degli amanti umili.



La notte ha le rose di tutte le leggende,

l’alba la porpora e il damasco delle reggie di gnomi,

le fontane che sbiancano come sciolte bende

e sanno, de le stelle, i tremuli nomi.



L’alba accende le fiaccole del sogno

nei silenzi delle pagode d’ametista;

piccolo agnello, il tuo lupo è il sole

che indora cimiteri dinanzi alla tua vista.

La bellezza dell’infanzia appassisce con l’arida maturazione umana

Per comprendere a fondo la genesi di questa poesia, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, nella Sicilia dei primi anni Venti. Salvatore Quasimodo è un giovane poco più che ventenne che vive a Messina. Non è ancora il poeta ermetico consacrato che tutti conosciamo, ma un ragazzo imbevuto del simbolismo e di quell’immaginario decadente che in quegli anni domina e caratterizza la cultura isolana.

La luce del sole nasce proprio in questo ricco brodo di coltura, inserendosi in un nucleo tematico ben preciso, sospeso tra misticismo, nostalgia, folclore e una precocissima riflessione esistenziale.

Il primo grande fulcro tematico dell’opera risiede nella sacralità dell’infanzia. Il bambino, a cui il poeta si rivolge direttamente, non è un semplice soggetto lirico, ma un vero e proprio tempio di purezza incontaminata.

Nella visione del giovane Quasimodo, l’infanzia rappresenta l’unica stagione della vita ancora in grado di comunicare liberamente con la dimensione del sogno, della fiaba e del mito, prima che le sovrastrutture dell’età adulta ne corrompano la sensibilità.

Questo stato di grazia infantile viene costantemente minacciato da un originale contrasto tra luce e ombra, in cui Quasimodo compie un vero e proprio ribaltamento degli archetipi classici.

Se la tradizione letteraria tende ad associare la notte al pericolo e il giorno alla salvezza, qui i ruoli si invertono drasticamente. La notte e l’alba diventano dimensioni protettrici, complici e amichevoli, custodi gelose di segreti, leggende e meraviglie naturali. Al contrario, il giorno, personificato dal sole, si trasforma nell’elemento distruttore, portatore di una luce fin troppo nitida e di una verità cruda, impossibile da accettare senza sofferenza.

Infine, a legare indissolubilmente queste suggestioni, emerge un precoce presentimento della fine. Nonostante la giovanissima età del poeta all’epoca della stesura, in questi versi si avverte già con forza quel “sentimento del tempo” e della caducità che diventerà il marchio di fabbrica della sua produzione matura.

La poesia si trasforma così in una riflessione malinconica sulla vulnerabilità dell’essere umano, sulla dolorosa consapevolezza che la bellezza, la fantasia e l’innocenza sono inevitabilmente destinate a scontrarsi con la realtà della mortalità e del dolore quotidiano.

Analisi e significato de La luce del sole di Salvatore Quasimodo

Per comprendere come Salvatore Quasimodo riesca a tradurre in poesia questo doloroso passaggio all’età adulta, è necessario addentrarsi nella struttura del componimento. Il poeta tesse una narrazione lirica che si sviluppa attraverso tre quadri ben distinti, ognuno corrispondente a una strofa, che accompagnano il lettore in un vero e proprio percorso iniziatico: dall’abbraccio protettivo del sogno fino all’impatto frontale con la realtà.

Nella prima strofa, l’autore si rivolge direttamente al fanciullo con un’invocazione che ha la solennità e la dolcezza di una preghiera.

Bimbo, prega per l’alba e la notte,

fiore più azzurro del canto dell’usignolo

nel sogno degli amanti umili.

Il poeta esorta il bambino a pregare per l’alba e per la notte, implorandolo quasi di rimanere ancorato a quelle dimensioni liminali dove tutto è ancora possibile e nulla è stato ancora corrotto dalla razionalità del giorno. Per definire questa creatura incontaminata,

Quasimodo dà vita a una splendida sinestesia, descrivendo il bimbo come un “fiore più azzurro del canto dell’usignolo”. In questa immagine straordinaria, l’azzurro, colore che nella tradizione simbolista evoca l’assoluto, il mistero e la purezza spirituale, si fonde con la melodia dell’usignolo, andando a collocarsi nel “sogno degli amanti umili”, uno spazio intimo, protetto e privo di qualsiasi malizia o sovrastruttura sociale.

La transizione verso la seconda strofa ci conduce ancora più a fondo all’interno di questo regno protettivo e incantato della fantasia.

La notte ha le rose di tutte le leggende,

l’alba la porpora e il damasco delle reggie di gnomi,

le fontane che sbiancano come sciolte bende

e sanno, de le stelle, i tremuli nomi.

Qui la notte e l’alba smettono di essere semplici coordinate temporali o astronomiche per trasformarsi in scenari mitici e fiabeschi. La notte si fa custode di tesori intangibili, racchiudendo in sé “le rose di tutte le leggende”, ovvero la memoria ancestrale delle storie e del mito.

L’alba, a sua volta, si veste di tessuti regali e preziosi, evocando la porpora e il damasco delle dimore sotterranee degli gnomi. In questo scenario fantastico, persino gli elementi naturali prendono vita e si caricano di misticismo.

Le fontane, con lo scorrere dell’acqua alle prime luci del giorno, sembrano bende bianche che si sciolgono lentamente e, nel farlo, sussurrano all’universo i nomi tremolanti delle stelle che stanno per spegnersi nel cielo del mattino.

È l’apice dell’illusione e della comunione tra l’uomo e il cosmo.

Tuttavia, è proprio nella terza e ultima strofa che si compie il dramma del risveglio, spezzando bruscamente l’incanto finora costruito.

L’alba accende le fiaccole del sogno

nei silenzi delle pagode d’ametista;

piccolo agnello, il tuo lupo è il sole

che indora cimiteri dinanzi alla tua vista.

L’alba accende le ultime, disperate fiaccole del sogno tra i silenzi di esotiche e preziose “pagode d’ametista”, ma è solo l’istante che precede la fine della magia. Il poeta si rivolge un’ultima volta al bambino definendolo un “piccolo agnello”, richiamando l’archetipo della vulnerabilità, della vittima sacrificale e dell’innocenza indifesa.

Per questa creatura così pura, il predatore più temibile, il vero “lupo”, si rivela essere proprio il sole. La luce della coscienza vigile e dell’età adulta sorge implacabile, squarciando il velo protettivo della notte. Il sole non porta calore e vita, ma illumina crudamente la verità della nostra condizione mortale: una luce che “indora cimiteri dinanzi alla tua vista”.

Anche se il sole cerca di indorare e abbellire la fine di tutte le cose, lo spettacolo della morte e della transitorietà umana viene ormai svelato e depositato per sempre davanti agli occhi del bambino, segnando la fine irreversibile della sua infanzia.

Perché abbiamo così paura di perdere il bambino che siamo stati?

Al di là della bellezza formale dei versi, questa poesia tocca una ferita profonda che ognuno di noi si porta dentro. Non è una questione di pura accademia letteraria, ma di vita vissuta. Quasimodo mette il dito sulla cicatrice più comune dell’esperienza umana: quel momento esatto in cui ci rendiamo conto che l’incanto dell’infanzia è finito e che non possiamo più tornare indietro.

Crescendo, tutti sperimentiamo lo stesso identico senso di smarrimento. C’è un giorno in cui, quasi senza accorgercene, smettiamo di guardare il mondo con meraviglia e iniziamo a guardarlo con sospetto.

La realtà ci impone di essere pratici, cinici, corazzati contro le delusioni. Per sopravvivere alla quotidianità, accettiamo il compromesso silenzioso di barattare la nostra spontaneità con la maturità, lasciando che i nostri desideri più puri vengano sepolti sotto il peso delle responsabilità.

La grande lezione che Salvatore Quasimodo ci regala è allora un invito alla ribellione emotiva. Il poeta ci dice che difendere la nostra fragilità non è una debolezza infantile, ma l’unico modo per restare davvero umani.

Il poeta siciliano ci ricorda che non dobbiamo vergognarci del nostro bisogno di protezione, di sogno e di mistero. Anzi, abbiamo il dovere di preservare quegli spazi d’ombra e di silenzio in cui possiamo essere ancora vulnerabili, lontani dallo sguardo giudicante di una società che ci vuole sempre pronti e infallibili.

La luce del sole continua a parlarci a distanza di oltre un secolo perché descrive un’esperienza inevitabile e dolorosa. Il “lupo” della realtà, con le sue verità sfacciate e il suo carico di sofferenza, prima o poi bussa alla porta di chiunque. Ma la scelta finale spetta sempre a noi.

Possiamo decidere di lasciarci colonizzare interamente dall’aridità del mondo adulto, oppure possiamo scegliere di custodire nell’ombra, come un segreto prezioso da difendere a ogni costo, quel bambino che un tempo sapeva dialogare con le stelle e non aveva paura di sognare.