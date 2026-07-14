All’immaginazione (1846)di Emily Brontë: la poesia che celebra la fantasia per essere liberi

All’immaginazione di Emily Brontë è una poesia che he non si limita a descrivere un sentimento, ma erige una vera e propria fortezza. Scritta nel 1846 e pubblicata sotto lo pseudonimo maschile di Ellis Bell, questa lirica è un manifesto di resistenza spirituale, un urlo silenzioso contro le catene di un’epoca vittoriana che pretendeva dalle donne sottomissione, silenzio domestico e un gelido, utilitaristico realismo.

Mentre le lancette della Rivoluzione Industriale correvano veloci all’esterno, imponendo una visione del mondo scientifica e spietata, Emily Brontë opponeva il moto perpetuo e libero del proprio spirito.

Per l’autrice di Cime tempestose, la fantasia non è mai stata un passatempo infantile, un vezzo romantico o una fuga ingenua e passiva dalla realtà: era l’unica arma rimasta, affilata e potente, per difendere la propria indipendenza mentale.

Nelle stanze isolate della canonica di Haworth, nella contea del West Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra, lì dove il vento del Nord sferza costantemente le finestre e la brughiera si estende a perdita d’occhio come un mare di erica, la poetessa aveva capito già allora, una verità che molti oggi faticano a ricordare. Bisogna saper coltivare un mondo interiore selvaggio, integro e segreto.

Un luogo in cui nessuno, nemmeno la cruda e dolorosa realtà di tutti i giorni, può osare entrare senza permesso.

Leggiamo questa stupenda poesia di Emily Brontë per scoprirne il profondo significato.

All'immaginazione di Emily Brontë



Se stanca della lunga fatica del giorno,

e dell’avvicendarsi terreno delle pene,

e smarrita e pronta a disperare,

la tua voce gentile mi richiama –

o mia leale amica, non sarò sola

finché mi parlerai con questo tono!



Il mondo esterno è così desolato,

quello interiore mi è due volte caro;

il tuo mondo che odio inganno e dubbio

e il gelido sospetto non conosce;

dove io tu e libertà

siamo i sovrani senza discussione.



Che importa se tutt’intorno

dimorano il pericolo la tenebra e il dolore,

se nel recinto del nostro cuore

risplende un cielo immacolato,

tiepido dell’intrico di diecimila raggi

di soli senza inverno?



La Ragione a buon diritto si lamenta

per la triste realtà della Natura,

e dice al cuore affranto che i suoi sogni

sempre saranno vani;

e la Verità può calpestare i fiori

appena nati dalla Fantasia.



Ma tu sei sempre qui a richiamare

le ondeggianti visioni, e nuove glorie

a spirare sull’appassita primavera

e una vita più bella a evocar dalla morte,

bisbigliando con voce divina

di mondi veri che hanno il tuo splendore.



Io non credo alla tua larva di eliso,

ma nell’ora placata della sera

sempre ti sono grata, potere benigno,

e ti do il benvenuto,

consolatrice delle pene umane

speranza più lucente quando speranza dispera.

To Imagination, Emily Brontë (Testo originale)



To Imagination

When weary with the long day's care,

And earthly change from pain to pain,

And lost, and ready to despair,

Thy kind voice calls me back again:

Oh, my true friend! I am not lone,

While then canst speak with such a tone!



So hopeless is the world without;

The world within I doubly prize;

Thy world, where guile, and hate, and doubt,

And cold suspicion never rise;

Where thou, and I, and Liberty,

Have undisputed sovereignty.



What matters it, that all around

Danger, and guilt, and darkness lie,

If but within our bosom's bound

We hold a bright, untroubled sky,

Warm with ten thousand mingled rays

Of suns that know no winter days?



Reason, indeed, may oft complain

For Nature's sad reality,

And tell the suffering heart how vain

Its cherished dreams must always be;

And Truth may rudely trample down

The flowers of Fancy, newly-blown:



But thou art ever there, to bring

The hovering vision back, and breathe

New glories o'er the blighted spring,

And call a lovelier Life from Death.

And whisper, with a voice divine,

Of real worlds, as bright as thine.



I trust not to thy phantom bliss,

Yet, still, in evening's quiet hour,

With never-failing thankfulness,

I welcome thee, Benignant Power;

Sure solacer of human cares,

And sweeter hope, when hope despairs!

Il segreto di Emily Brontë per resistere e non impazzire

Dietro la facciata di una delle autrici più tormentate della letteratura si nascondeva in realtà una straordinaria stratega della sopravvivenza mentale. Emily Brontë ci lancia un messaggio di una modernità sconvolgente, parlando direttamente a noi che oggi viviamo in un mondo saturo, iperconnesso e dominato da ritmi frenetici.

Il cuore del suo pensiero risiede nell’idea che la nostra mente sia l’unica, vera fortezza inviolabile in mezzo alla tempesta. Quando il mondo esterno si fa desolato, freddo e pieno di inganni, lo spazio interiore diventa l’unico luogo in cui possiamo regnare sovrani, liberi e senza discussioni. È un vero e proprio manifesto del diritto di staccare la spina per proteggere la propria integrità.

In questo percorso, la poetessa inglese mette in scena uno scontro quotidiano che tutti conosciamo bene: quello tra la Ragione, che con la sua gelida verità calpesta ogni nostra speranza definendo i sogni “vani”, e l’Immaginazione. Ma è proprio qui che avviene il miracolo, perché la fantasia per la poetessa possiede una forza quasi divina, capace di far fiorire ciò che è appassito e di richiamare la vita persino dalla morte.

La bellezza più grande di questa lirica sta però nella straordinaria maturità con cui Emily Brontë affronta l’illusione. Lei non è una sognatrice ingenua che confonde i desideri con la realtà; dice chiaramente di non credere ciecamente alla “larva di eliso” creata dalla sua mente.

Eppure, compie una scelta di assoluto coraggio: decide di accogliere quella felicità effimera e di esserne grata, perché sa che quell’illusione consapevole è l’unica medicina in grado di lenire il dolore del mondo e di farci rimanere liberi.

La misteriosa raccolta del 1846 e lo pseudonimo “Ellis Bell”

Per capire fino in fondo la carica rivoluzionaria di questa poesia, dobbiamo calarci nell’Inghilterra del 1846.In quell’anno, Emily e le sue sorelle, Charlotte e Anne, decisero di pubblicare a proprie spese una raccolta intitolata semplicemente Poems.

Ma c’era un enorme ostacolo. Nell’Inghilterra vittoriana, la scrittura d’impatto era considerata un affare rigorosamente maschile. Le donne che pubblicavano venivano spesso liquidate come “troppo sentimentali” o giudicate con forti pregiudizi moralistici.Per aggirare questo ostacolo, le tre sorelle scelsero di firmarsi con degli pseudonimi maschili che conservassero le loro iniziali di battesimo:

Charlotte divenne Currer Bell, Anne divenne Acton Bell ed Emily scelse Ellis Bell. Grazie a questa maschera protettiva, Emily poté dare sfogo alla sua voce più autentica e selvaggia. La raccolta vendette inizialmente solo due copie, ma conteneva già in nuce tutta la potenza che avrebbe poi reso immortale Cime tempestose.Dove leggere la poesia in italiano

L’edizione italiana di riferimento più celebre e curata è Poesie, pubblicato da Einaudi nella sua prestigiosa Collezione di poesia. Il volume vanta la splendida traduzione e la cura della saggista e scrittrice Ginevra Bompiani, una raccolta preziosa che racchiude l’intera produzione lirica di Emily Brontë, restituendoci tutta la sua forza originaria.

Analisi e significato di All’immaginazione di Emily Brontë

Per comprendere l’altezza di questa poesia, dobbiamo prima di tutto sradicare l’idea romantica e un po’ zuccherosa del “sogno ad occhi aperti”. Per Emily Brontë, l’immaginazione non è un passatempo, ma una necessità umana e filosofica.

Nel diciannovesimo secolo, la vita di una donna della classe media era tracciata fin nei minimi dettagli: matrimonio, sottomissione, doveri domestici, assoluta compostezza. Emily rifiuta tutto questo. Non si sposerà mai, viaggerà pochissimo e passerà la vita quasi interamente tra le mura della canonica di Haworth. Ma la sua non è una prigionia subita.

Attraverso l’immaginazione, lei compie una scelta di autodeterminazione radicale. Quando scrive che nel mondo interiore lei, la fantasia e la libertà sono sovrane indiscutibili, sta compiendo un atto politico di secessione dalla società vittoriana. Sta dicendo: potete controllare il mio corpo, potete confinarmi in questa casa isolata, ma la mia mente risponde solo a se stessa.

Un altro elemento straordinario è il modo in cui Emily mette in scena il conflitto con la Ragione e la Verità. Nell’Ottocento della Rivoluzione Industriale, della scienza che avanzava e del pragmatismo utilitaristico, la Verità non era solo un concetto astratto, ma un’imposizione sociale che pretendeva di misurare tutto in termini di utilità e profitto.

La Verità calpesta i fiori della fantasia perché li considera inutili. Emily, con incredibile lucidità, non nega questo potere distruttivo del reale. Riconosce che la Ragione ha “buon diritto” di lamentarsi, ammette la “triste realtà della Natura”. Ma la sua grandezza sta nel non arrendersi a questa sconfitta.

L’immaginazione, per lei, diventa una forza di resistenza attiva, una contro-potenza capace di operare una vera e propria resurrezione: evoca una vita più bella dalla morte, spira calore su ciò che è appassito. Non è una fuga passiva, è una reazione chimica dell’anima che trasforma il dolore in bellezza.

C’è poi un segreto biografico fondamentale nascosto dietro l’espressione “larva di eliso” o, nell’originale inglese, phantom bliss (felicità fantasma). Fin da bambine, Emily e sua sorella Anne avevano creato un intero universo immaginario chiamato Gondal, un’isola fittizia di cui scrivevano cronache, poesie e storie intricatissime.

Emily ha continuato a scrivere di Gondal e a vivere in quel mondo parallelo fino a pochi mesi prima di morire. Quando parla di “ondeggianti visioni” e di non credere alla “larva di eliso”, Emily si riferisce precisamente a questo. Lei sa benissimo che Gondal non esiste, che i suoi personaggi sono solo fantasmi della mente. Ma questa consapevolezza non diminuisce il valore del suo viaggio interiore. Al contrario, lo nobilita.

C’è una dignità immensa nel decidere di abitare un sogno pur sapendo che è un sogno, perché è l’unico modo per proteggere la propria purezza spirituale dalle brutture del mondo reale.

Infine, dobbiamo guardare alla temporalità della poesia: l’incontro con l’immaginazione avviene nell’ora placata della sera, quando la fatica del giorno è finita. Nella vita quotidiana a Haworth, Emily era tutt’altro che un’esteta eterea; era lei a fare il pane, a stirare, a occuparsi dei lavori domestici più duri per tutta la famiglia.

Solo quando la casa finalmente si metteva a tacere e le candele venivano spente, Emily poteva sedersi al tavolo della cucina e liberare il suo spirito. Quell’ora della sera non è solo un momento della giornata, ma la soglia di un tempio. È il momento in cui la casalinga e la custode della canonica scompare per lasciare il posto alla sovrana del proprio destino.

Biosgna saper trovare se stessi nell’ora più silenziosa

La vera grandezza della poesia di Emily Brontë risiede in un’esperienza profondamente intima, quasi sussurrata. Dobbiamo immaginarla questa donna, nella penombra della canonica di Haworth, dopo una giornata passata a impastare il pane, a stirare, a prendersi cura della famiglia e a scontrarsi con le piccole, ripetitive fatiche quotidiane.

Quando finalmente la casa si faceva silenziosa e le candele si spegnevano, Emily non si arrendeva alla stanchezza. Si sedeva a quel tavolo di legno e apriva la porta del suo mondo.

La sua lezione più grande non è teorica, ma esistenziale: Emily ci insegna a non avere paura della nostra solitudine, anzi, a trasformarla in un santuario. In una vita segnata da perdite dolorose e da un isolamento quasi totale, lei non si è mai sentita davvero sola.

Ha trovato dentro di sé una “voce gentile”, una presenza calda e fedele a cui dare del tu, capace di riscaldarla anche nelle notti più fredde del West Yorkshire. È la scoperta straordinaria che la nostra mente non è una prigione vuota, ma un luogo accogliente, un grembo in cui possono nascere “soli senza inverno”.

Ed è proprio qui che Emily tocca la parte più vulnerabile e autentica di noi lettori. Ci guarda attraverso i secoli e, con una dolcezza disarmante, ci dà il permesso di essere fragili. Ci dice che va bene sentirsi stanchi, smarriti e pronti a disperare sotto il peso della vita quotidiana. Ma ci sussurra anche che, proprio in quell’ora placata della sera, abbiamo il potere di richiamare a noi la nostra parte più vera.

La sua eredità più preziosa è questo atto di amore verso se stessi: l’invito a trovare il proprio “recinto del cuore” e a coltivarlo con cura. Leggere All’immaginazione oggi significa ricordarsi che, non importa quanto sia desolato il mondo là fuori, dentro di noi scorre una linfa vitale che nessuno può portarci via. Significa imparare a tendere la mano alla nostra fantasia, alla nostra sensibilità, e riscoprire che in quel dialogo silenzioso non saremo mai, davvero, soli.