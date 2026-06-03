Ieri sera era amore (1980) di Alda Merini: poesia sull’attimo in cui l’amore diventa eterno

Ieri sera era amore di Alda Merini è una poesia che mette a nudo l’anima, fotografando l’istante esatto in cui la passione diventa così assoluta da isolare due persone dal resto del mondo. Dedicata al marito Ettore Carniti, questa lirica breve e fulminante racchiude in pochissimi versi tutto il magnetismo, la complicità e l’inevitabile scontro con la realtà che caratterizzano i grandi amori.

In questo testo, la “poetessa dei Navigli” non si limita a descrivere un sentimento, ma ne traccia la parabola psicologica ed esistenziale. La potenza dei suoi versi risiede nel contrasto tra l’astrazione estatica del sentimento e la drammatica presa di coscienza finale.

Merini ci conduce lungo l’ascesa di un’emozione totalizzante per poi lasciarci di fronte a una verità universale e malinconica: l’assoluto non è traducibile nel linguaggio degli umani. Il tentativo di dare un nome a un sentimento così immenso, di racchiuderlo nel recinto delle parole, finisce paradossalmente per spegnerne la magia, restituendoci alla solitudine del giorno dopo.

Ieri sera era amore fa parte della sezione Le nuove poesie della raccolta Destinati a morire. Poesie vecchie e nuove di Alda Merini, pubblicata da Lalli, a Poggibonsi nel 1980.

Leggiamo questa breve ma intensa poesia di Alda Merini per viverne la sensibilità e scoprirne il profondo significato.

Ieri sera era amore di Alda Merini



a Ettore



Ieri sera era amore,

io e te nella vita

fuggitivi e fuggiaschi

con un bacio e una bocca

come in quadro astratto:

io e te innamorati

stupendamente accanto

ti ho gemmato e l’ho detto

ma questa mia emozione

si è spenta nelle parole.

Quando l’amore è troppo grande per definirlo con le parole

Al di là delle singole immagini, il grande messaggio che Alda Merini vuole condividere in questa lirica è un’indagine profonda sulla natura stessa dell’amore e sulla sua temporaneità. Il testo si sviluppa attorno a due macro-temi universali: la potenza vitale della passione e l’insufficienza del linguaggio umano nel definirla.

L’amore per Merini diventa rifugio e barriera protettiva, ha bisogno di clandestinità, non necessariamente sociale, ma spirituale. Per viversi davvero, due persone devono essere capaci di fuggire dal rumore del mondo, dalle sue regole e dalla sua logica quotidiana.

In quell’istante di fusione, che sia un bacio o un abbraccio, la realtà si deforma, perde i suoi contorni nitidi e si trasforma in un’esperienza estatica, quasi sacra, dove esiste solo il presente.

Amare, per la poetessa, è un atto di anarchia e di creazione assoluta: lo sguardo di chi ama ha il potere divino di far fiorire l’altro, di rigenerarlo da capo.

Tuttavia, questo momento di grazia si scontra inevitabilmente con il secondo grande tema della poesia: il limite invalicabile della condizione umana. Il messaggio più intimo e malinconico che si evince dal testo è che l’assoluto non è traducibile nel nostro linguaggio.

Esiste un paradosso doloroso nell’esperienza amorosa: quando un’emozione è immensa, il tentativo di razionalizzarla, di spiegarla o di racchiuderla nel recinto delle parole finisce per rimpicciolirla. La parola, che per un poeta dovrebbe essere lo strumento per rendere eterno un sentimento, si rivela qui un limite, una gabbia che spegne il fuoco originario e ci restituisce alla solitudine e alla concretezza del giorno dopo.

Alda ed Ettore: un amore viscerale e tormentato oltre ogni barriera

Per comprendere fino in fondo il peso di ogni singolo verso, è necessario calarli nella realtà biografica dell’autrice. La dedica in cima al testo è per Ettore Carniti, il grande amore della sua vita e suo primo marito, sposato nel 1953. La loro è stata una delle storie più intense, passionali e profondamente burrascose della letteratura italiana.

Ettore era un uomo estremamente concreto: un operaio e sindacalista, poi diventato panettiere. Era una figura totalmente distante dall’universo intellettuale, letterario e tormentato di Alda. Questa profonda diversità si respira interamente nella poesia: erano davvero due “mondi fuggitivi” che cercavano un punto d’incontro.

Come racconteranno in seguito le figlie nate dal loro legame, Ettore non comprendeva la poesia della moglie, la considerava un’attività astratta mentre lui doveva fare i conti con la durezza del quotidiano.

Il loro rapporto fu segnato da un’altalena devastante di passione e liti furiose, alimentate da gelosie reciproche. Fu proprio una drammatica discussione con Ettore a fare da detonatore per la prima grave crisi emotiva di Alda, che diede inizio al suo lunghissimo e doloroso calvario nei manicomi. Eppure, nonostante l’inferno dell’internamento e le incomprensioni, Ettore rimase la sua ancora di salvezza con il mondo esterno, andandola a trovare costantemente.

Quando Ettore morì nel 1983, Alda sprofondò in un vuoto immenso. Questa poesia, scritta pochi anni prima della scomparsa del marito, racchiude perfettamente la natura del loro legame: due anime “stupendamente accanto” nella carne, capaci di farsi fiorire a vicenda, ma destinate a scontrarsi con l’incapacità di trovare un linguaggio comune che potesse spiegare, o proteggere, il loro amore.

Analisi e significato di Ieri sera era amore di Alda Merini

Per comprendere la genialità di questa meravigliosa lirica di Alda Merini, è necessario entrare dentro il testo ed esaminare come la poetessa utilizzi le parole come veri e propri squarci emotivi. L’analisi riga per riga svela un percorso che va dalla carne all’astrazione, fino al silenzio finale.

Ieri sera era amore,

io e te nella vita

fuggitivi e fuggiaschi

L’incipit stabilisce immediatamente una coordinata temporale vicina ma già passata. Definire la coppia attraverso i termini “fuggitivi e fuggiaschi” è una dichiarazione di clandestinità spirituale. Alda Merini trasforma i due amanti in una cellula isolata, in aperta rivolta contro il rumore e le regole del mondo esterno. L’amore qui non è idilliaco, ma un patto di complicità e sopravvivenza.

con un bacio e una bocca

come in quadro astratto:

Nell’istante del bacio, i confini fisici tra i due corpi sfumano. La realtà perde i suoi contorni nitidi e geometrici per deformarsi e trasformarsi, appunto, in un “quadro astratto”. Non contano più i dettagli del quotidiano, ma solo l’essenza pura, cromatica e viscerale del sentimento.

io e te innamorati

stupendamente accanto

Questo è il momento della stasi e della pienezza. L’avverbio “stupendamente” restituisce tutta la meraviglia di una vicinanza che è sia fisica che d’anima. Non c’è distanza, c’è solo la bellezza di un presente perfetto.

La vicinanza tra la poetessa ed Ettore è ciò che rende l’attimo pura magia. In quell’attimo tutta la potenza dell’amore si sublima, offrendo l’essenza assoluta dell’amore vero.

ti ho gemmato e l’ho detto

Questa è l’invenzione lirica più straordinaria e potente della poesia. La poetessa prende in prestito un termine dalla botanica: gemmare significa mettere al mondo i germogli, far fiorire la vita. È ciò che fa rinascere, è la primavera dell’anima, è la vita che esplode con tutta la sua forza.

Amare l’altro non è un sentimento passivo, ma un atto generativo quasi divino. Nel momento in cui ama, la poetessa fa fiorire l’amato, lo ricrea e lo fa nascere a nuova vita attraverso la forza del proprio sguardo.

ma questa mia emozione

si è spenta nelle parole.

L’ascesa lirica si scontra bruscamente con il muro del finale. C’è una drammatica ironia nel fatto che sia proprio una delle più grandi poetesse del Novecento a sancire il fallimento della parola.

Il tentativo di raccontare l’assoluto, di verbalizzarlo e spiegarlo, finisce paradossalmente per rimpicciolirlo. La parola diventa una gabbia che toglie l’ossigeno al fuoco originario, spegnendolo e restituendo i protagonisti alla solitudine del giorno dopo.

Il silenzio dell’amore è la grande lezione che dovremmo imparare

Attraverso la straordinaria immediatezza di questa poesia, Alda Merini ci lascia in eredità una lezione culturale e umana che scava alle radici dei rapporti più intimi. La “poetessa dei Navigli” ci insegna a riconoscere l’importanza e il valore quasi sacro del silenzio nell’amore.

Dovremmo imparare a essere, ogni tanto, dei “fuggitivi”. Dovremmo riscoprire la capacità di isolarci dalla superficie della quotidianità per difendere lo spazio intimo di un legame, trasformandolo in quel “quadro astratto” dove le logiche esterne non possono entrare.

Ci insegna che il vero amore è un patto segreto di complicità e di fioritura reciproca, un atto generativo in cui si ha il potere di “gemmare” l’altro, facendolo rinascere attraverso il proprio sguardo.

Ma il fulcro dell’insegnamento meriniano risiede proprio nella dignità del silenzio. Spesso consideriamo il silenzio come un vuoto, una mancanza di comunicazione o il sintomo di una distanza che si sta creando.

Alda Merini ribalta questa prospettiva, mostrandoci che esiste un silenzio che non è assenza, ma sovrabbondanza di senso. Quando un’emozione tocca l’assoluto, il linguaggio umano rivela tutta la sua fragilità: le parole diventano insufficienti, sbiadite, inadeguate a contenere la carne e l’estasi di un bacio.

Imporre la parola a tutti i costi, pretendere di analizzare, spiegare o razionalizzare un momento di grazia significa rimpicciolirlo, sottrargli l’ossigeno e, infine, spegnerlo. Il silenzio protettivo di cui ci parla la poetessa è l’unico custode possibile per ciò che è immenso.

L’amore più puro non è quello che trova le formule migliori per descriversi, ma quello che ha il coraggio di viversi nell’indicibile.

Dobbiamo imparare ad accettare che le emozioni più grandi non possono essere tradotte, e che il modo più alto per onorarle è lasciarle abitare nel silenzio di chi le custodisce.