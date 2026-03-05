''Tallone d'Achille'', l'origine del modo di dire che celebra il valore dell'imperfezione

Quante volte, in un momento di confidenza o durante una sfida lavorativa, abbiamo ammesso di avere un “tallone d’Achille”? È una di quelle espressioni che appartengono al nostro vocabolario emotivo prima ancora che a quello linguistico. Eppure, dietro questo modo di dire così comune, si nasconde un intreccio di miti, letteratura e riflessioni sull’animo umano che merita di essere riscoperto con occhi nuovi.

Il significato di “tallone d’Achille”

Con l’espressione “tallone d’Achille” si intende indicare il punto debole nascosto di una persona, quella fragilità nascosta o quel difetto strutturale che, se colpito, può decretare il crollo anche dell’individuo più forte e apparentemente invincibile. Non si tratta necessariamente di una debolezza fisica; può essere una lacuna caratteriale, un’insicurezza emotiva o un’incapacità specifica che ci rende vulnerabili di fronte alle avversità.

In un’accezione più ampia, l’espressione viene utilizzata anche per descrivere la falla all’interno di un sistema complesso o di un’organizzazione.

L’origine del modo di dire: tra amore materno e destino

La storia con cui nasce questo modo di dire ci riporta all’eroe più splendente e terribile dell’antichità: Achille, il “piè veloce”. Figlio del mortale Peleo, re dei Mirmidoni, e della ninfa Teti, Achille era un semidio destinato a una gloria eterna ma a una vita breve. È proprio qui, nel cuore del legame tra una madre e un figlio, che nasce la leggenda della sua vulnerabilità.

Teti, ossessionata dall’idea di proteggere il figlio dalla morte e di mondare in lui ogni traccia di mortalità paterna, decise di compiere un rito magico. Secondo la versione più celebre, portò il piccolo Achille sulle rive dello Stige, il fiume infernale le cui acque avevano il potere di rendere invulnerabile chiunque vi si emergesse. Teti immerse il bambino, ma per farlo dovette sostenerlo saldamente per un tallone. Quell’unico punto, non toccato dalle acque prodigiose, rimase l’unico lembo di carne umana, fragile e mortale, in un corpo altrimenti d’acciaio.

L’ironia della letteratura: Omero non ne parla

Una curiosità che affascina sempre i lettori più attenti è che nell’Iliade di Omero non si fa menzione dell’invulnerabilità di Achille. Per il poeta, Achille è un eroe eccezionale per forza e coraggio, ma pur sempre un uomo che può essere ferito in battaglia. Il mito del tallone appare solo più tardi, in testi come l’Achilleide di Stazio, a dimostrazione di come la letteratura sia un organismo vivo che cresce e si arricchisce di dettagli attraverso i secoli.

È la morte dell’eroe, però, a sancire definitivamente il potere simbolico di questa parte del corpo. Durante l’assedio di Troia, Paride, guidato dalla mano divina di Apollo, scagliò una freccia che colpì Achille proprio nel suo unico punto debole. Il guerriero invincibile cadde per mano di un nemico considerato meno valoroso di lui, dimostrando che nessun potere, per quanto immenso, è privo di una crepa.

Il modo di dire utilizzato oggi: un cambio di prospettiva

Oggi usiamo questa espressione per indicare una mancanza, un difetto caratteriale o una debolezza strutturale in un sistema. Ma se provassimo a cambiare prospettiva? Il tallone d’Achille non è solo un limite; è ciò che ci rende umani. In un mondo che ci spinge costantemente verso l’eccellenza e l’invulnerabilità digitale, ricordare che persino il più grande eroe del mito aveva un punto debole è un invito all’accettazione di sé.

Avere un tallone d’Achille significa essere vivi, essere aperti al contatto e, inevitabilmente, al rischio. La vera forza non sta nel non avere debolezze, ma nel conoscerle così bene da farne il punto di partenza per la propria crescita.

In fondo, la letteratura ci insegna che sono proprio le crepe a rendere interessanti i personaggi. Se Achille fosse stato totalmente invulnerabile, la sua storia non ci avrebbe commosso né avrebbe attraversato i millenni. È la sua mortalità, custodita in quel piccolo spazio sopra la caviglia, a rendere eroica la sua scelta di combattere.

Un libro per conoscere i modi di dire italiani

Questa e altre espressioni idiomatiche sono protagoniste all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.

Un “libro di società” perché permette di essere condiviso e di “giocare” da soli o in compagnia alla scoperta dell’origine e dell’uso corretto dei modi di dire che tutti i giorni utilizziamo. Un volume leggero che vuole sottolineare l’importanza delle espressioni idiomatiche. Molte di esse sono cadute nel dimenticatoio a causa del sempre più frequente utilizzo di espressioni straniere e anglicismi.

