Sparare a zero: origine, significato e uso moderno di un’espressione intramontabile

Dal linguaggio militare dei cannoni ad altezza uomo, scopri l’espressione “sparare a zero”, cosa indica oggi e perché viene usata frequentemente.

Tra le espressioni più usate nel linguaggio comune spicca senza dubbio la frase fatta “sparare a zero”. Quante volte abbiamo letto questa locuzione sui quotidiani per descrivere uno scontro politico, l’abbiamo sentita in televisione durante accesi dibattiti, o l’abbiamo pronunciata noi stessi per sfogare la nostra frustrazione? Ma vi siete mai chiesti da dove derivi esattamente questa colorita espressione e perché si utilizzi proprio la parola “zero”?

Scopriamo le origini storiche, militari e dell’evoluzione contemporanea di questo affascinante modo di dire, per capirne tutte le sfumature.

Il significato attuale di “sparare a zero”: l’arte dell’attacco frontale

Prima di addentrarci nella sua storia, è fondamentale chiarire l’uso contemporaneo della frase. Quando diciamo che qualcuno sta “sparando a zero” contro un’altra persona, intendiamo che la sta attaccando e insultando con grande forza senza alcun limite. Si tratta di una critica spietata rivolta contro un’istituzione, un’idea o un avversario, mossa senza alcun freno inibitore, senza filtri e, soprattutto, senza concedere alcuna attenuante.

Significa portare un attacco a tutto campo con il chiaro intento di “demolire” la controparte, rinunciando in partenza a qualsiasi forma di diplomazia. Se in una riunione di lavoro un collega critica ogni singolo aspetto del vostro progetto senza usare mezzi termini e sollevando solo polemiche, sta letteralmente “sparando a zero” su di esso.

L’origine militare: quando non c’è tempo per la balistica

Come spesso accade per molte delle espressioni più icastiche e decise della nostra lingua, questa celebre espressione deriva infatti direttamente dal linguaggio militare. Per comprendere a fondo il significato autentico, bisogna fare un salto nel passato e immaginare il funzionamento di un campo di battaglia che fa uso di artiglieria, mortai e cannoni.

Di regola, per colpire un bersaglio distante, gli addetti alle armi pesanti devono effettuare calcoli complessi. Normalmente l’artigliere deve trovare il grado di traiettoria del proiettile per poter puntare correttamente e centrare l’obbiettivo. Questo processo di puntamento balistico richiede il calcolo del cosiddetto “alzo” (l’inclinazione della canna dell’arma rispetto al terreno), indispensabile per creare una traiettoria parabolica che permetta al proiettile di cadere esattamente sulle file nemiche.

Tuttavia, gli scenari di guerra sono imprevedibili. Cosa succede quando un assalto è improvviso e disperato? Quando il soldato utilizza un pezzo di artiglieria, “sparare a zero” gli permette di non far perdere tempo all’artigliere. Di fronte a una minaccia imminente, non c’è il tempo materiale per i calcoli geometrici. Posizionando invece il mortaio ad angolo zero, il colpo veniva sparato ad altezza uomo.

L’inclinazione veniva annullata, la canna risultava perfettamente parallela al suolo e il proiettile viaggiava seguendo una linea dritta e micidiale. Di conseguenza, era una soluzione estrema che poteva essere adottata soltanto nel momento in cui il nemico si trovava molto vicino al punto di fuoco, portando con sé tutte le conseguenze del caso.

Dal campo di battaglia alla società civile: l’evoluzione psicologica

Il salto semantico dal campo di battaglia fangoso alle conversazioni della vita civile è avvenuto in modo quasi naturale. La metafora è tanto potente quanto intuitiva per chiunque la ascolti.

Così come il colpo d’artiglieria sparato ad “alzo zero” rinuncia alle parabole protettive per viaggiare dritto verso il petto dell’avanzata nemica, allo stesso modo chi “spara a zero” a livello verbale rinuncia a qualsiasi giro di parole, tattica o compromesso. Non si usano metafore ingentilite, non si indora la pillola per non ferire i sentimenti altrui: si colpisce l’interlocutore in modo diretto, fulmineo e brutale.

Questa trasformazione linguistica sottolinea perfettamente l’aspetto psicologico dell’attacco. Colui che “spara a zero” non ha alcuna intenzione di dialogare, di ascoltare ragioni o di trovare un punto d’incontro. Il suo unico scopo è annientare l’argomentazione (e, talvolta, l’immagine pubblica) di chi gli sta di fronte, dimostrando una ferocia comunicativa che richiama, concettualmente, l’impatto letale di una cannonata a distanza ravvicinata.

“Sparare a zero” nell’era dei Social Network

Oggi, questa espressione è diventata forse ancora più attuale di quanto non lo fosse nel Novecento. Viviamo nell’epoca della comunicazione iper-veloce e disintermediata, dominata dai social network (come Facebook, X, Instagram o TikTok), dove la tastiera del nostro smartphone ha in molti casi sostituito il confronto verbale faccia a faccia.

In questo contesto virtuale, l’anonimato, o la semplice distanza fisica garantita da uno schermo, funziona come un disinibitore potentissimo. I cosiddetti hater (“odiatori”) e i famigerati “leoni da tastiera” sono in un certo senso l’incarnazione moderna dell’artigliere disperato: sparano a zero su chiunque. Colpiscono personaggi pubblici, politici, influencer, o perfino perfetti sconosciuti, senza minimamente preoccuparsi di calcolare la “portata” e le conseguenze morali delle loro parole.

Sul web, la critica non è quasi mai costruttiva. Essa mira alla demolizione totale dell’altro, alimentando dinamiche altamente tossiche che oggi etichettiamo con termini anglosassoni come shitstorm (tempesta mediatica d’odio) o cancel culture. L’antica metafora militare ha quindi mantenuto intatta la sua violenza originaria, semplicemente adattandola alle armi del nostro tempo: un tempo i cannoni, oggi i byte e i post.

Espressioni affini

L’italiano, essendo una lingua molto ricca, offre numerose alternative per descrivere un attacco verbale senza limiti. Tra i sinonimi più comuni troviamo espressioni come “fare a pezzi qualcuno”, “non mandarle a dire”, o ancora “sparare a palle concatenate” (una bellissima locuzione di origine marinara che indicava l’uso di palle di cannone unite da catene per abbattere gli alberi delle navi nemiche). Tuttavia, “sparare a zero” mantiene un primato di immediatezza emotiva, proprio per l’evocazione dello “zero”: l’assenza totale di distanza, di filtri e di pietà.

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Il libro sui modi di dire italiani

Altri modi di dire come “sparare a zero” sono presenti all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.