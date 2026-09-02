6 parole e modi di dire “estinti” che usiamo ancora ogni giorno

Ci sono parole e modi di dire che la lingua italiana ha formalmente dichiarato estinte, ma che continuano a passeggiare indisturbate nelle nostre conversazioni di tutti i giorni. Vivono in una sorta di limbo verbale: se provassimo a pronunciarle da sole fuori dal loro contesto abituale, suonerebbero bizzarre, arcaiche o del tutto incomprensibili.

6 parole e modi di dire formalmente estinti ma che in realtà utilizziamo spesso

Incassate all’interno di un modo di dire preciso, invece, ritrovano improvvisamente forza, chiarezza e senso. I linguisti le chiamano “parole fossili”, ed equivalgono a veri e propri insetti rimasti intrappolati nell’ambra del nostro parlato quotidiano.

Il cavaliere e la fretta: a spron battuto

Prendiamo un’espressione che usiamo abitualmente quando siamo di corsa o dobbiamo chiudere un progetto a lavoro: “andare a spron battuto”. Tutti ne comprendiamo al volo il significato figurato – muoversi velocemente, procedere senza indugi -, ma quanti saprebbero definire isolatamente la parola “spron“?

Si tratta dell’apocope di sprone, il ferro a forma di U attaccato al tacco dello stivale del cavaliere, utilizzato per stimolare il cavallo con colpi ritmici (“battuti”). Se oggi dicessimo al barista “passami lo spron”, ci guarderebbe smarrito. Eppure, incastrato nella sua locuzione medievale, lo spron resiste intatto nelle chat di WhatsApp e nelle riunioni aziendali del ventunesimo secolo.

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La musica della sconfitta: con le pive nel sacco

Un altro reperto archeologico che riaffiora ogni volta che affrontiamo una delusione è la famosa “piva”. Quando diciamo di essere tornati a casa “con le pive nel sacco”, ovvero amareggiati e ridimensionati da un fallimento, stiamo evocando uno strumento musicale medievale parente della cornamusa o del piffero.

La piva era uno strumento a fiato popolare nei villaggi: riporre la piva nel sacco significava smettere di suonare, spegnere la festa e ritirarsi in silenzio a seguito di una prestazione andata male o di un rifiuto. Oggi nessuno compra più una piva né frequenta pifari, ma la frustrazione di un insuccesso continua ad avere esattamente quel nome.

L’architettura contadina: menare il can per l’aia

Cosa dire poi dell’espressione “menare il can per l’aia”? La usiamo per criticare chi perde tempo, tergiversa o gira intorno a un argomento per non arrivare al punto. L’aia era lo spazio aperto in terra battuta o pavimentato al centro della cascina, destinato alla battitura e all’essiccazione del grano.

Portare il cane a spasso sull’aia significava farlo girare a vuoto in uno spazio lavorativo ristretto, infastidendo chi lavorava senza produrre alcun risultato utile. Le aie sono quasi del tutto scomparse dal paesaggio urbano e rurale contemporaneo, ma continuano a essere evocate nei dibattiti politici e nelle discussioni familiari.

La mente e la memoria a blocchi

Questo fenomeno di conservazione avviene perché la mente umana organizza il linguaggio anche attraverso “blocchi precostruiti” (in linguistica definiti prefabbricati o chunking). Quando impariamo una metafora o un modo di dire, il nostro cervello non analizza singolarmente i mattoncini grammaticali che lo compongono, ma recepisce l’intera frase come un unico blocco di significato. È così che termini travolti dall’usura del tempo o dall’evoluzione tecnologica sopravvivono, protetti dall’armatura della locuzione fissa.

Scavando nella conversazione di tutti i giorni, questi frammenti si moltiplicano:

Sghimbescio: esiste quasi esclusivamente nella forma “di sghimbescio” per indicare qualcosa di storto o sbilenco.

Gherminella: un’antica mossa d’astuzia o trucco da prestigiatore che sopravvive solo nel senso generale di raggiro.

Dabbene: raro come aggettivo isolato, ma ben saldo quando parliamo di una “persona dabbene”.

Prestare attenzione a questi piccoli fossili verbali restituisce alla lingua parlata una profondità inaspettata. Ogni volta che usiamo queste formule, non stiamo solo comunicando un concetto rapido: stiamo citando secoli di storia agricola, musicale e cavalleresca. L’italiano di tutti i giorni si rivela così non solo un mezzo pratico per scambiarsi informazioni, ma un museo a cielo aperto dove parole altrimenti estinte continuano, segretamente, a parlare.