Gettare le perle ai porci: origine, significato e psicologia di un modo di dire usato da tutti

La lingua italiana è un vero e proprio scrigno colmo di modi di dire, espressioni idiomatiche e proverbi che affondano le loro radici in un passato millenario. Molte di queste frasi, che utilizziamo quasi in modo automatico, nascondono storie affascinanti, riferimenti letterari e saggezze antiche, come nel caso dell’espressione “Gettare le perle ai porci”. Si tratta di una locuzione dal sapore forte, a tratti provocatorio, che racchiude in sé una grande lezione di vita sull’importanza di dare il giusto valore alle cose e, soprattutto, alle persone.

Ma da dove deriva esattamente questa forte immagine metaforica? E perché, a distanza di secoli, continua a rivelarsi così tremendamente attuale nel nostro vissuto quotidiano?

Il significato di “Gettare le perle ai porci”: una questione di valore e consapevolezza

Nel linguaggio comune e quotidiano, la frase viene usata per indicare quando si danno cose preziose a chi è incapace di valutarle. Non si parla esclusivamente di ricchezze materiali tangibili, ma piuttosto di aspetti immateriali, intellettuali e spirituali: significa infatti offrire valori, consigli, parole a chi non è in grado di apprezzarli.

Vi è mai capitato di spendere ore per consigliare un amico che puntualmente ignora i vostri moniti, o di aprire il vostro cuore a qualcuno che liquida i vostri sentimenti con glaciale freddezza? Ecco, in quei precisi momenti state letteralmente gettando le vostre perle. L’idioma ci avverte in maniera chiara: sprecare energie fisiche, emotive o mentali per chi non possiede la sensibilità o la volontà di accoglierle è non solo inutile, ma spesso finisce per logorarci dall’interno.

Le origini: il monito nel Vangelo di Matteo

A differenza di moltissimi modi di dire nati dalla saggezza popolare o dalla cultura contadina (tramandata oralmente di generazione in generazione), questa specifica espressione vanta un’origine testuale sacra, precisa e antichissima. L’espressione riprende infatti il passo del Vangelo (Matteo VII, 6). Ci troviamo immersi nel contesto del celeberrimo “Discorso della Montagna”, considerato uno dei momenti più alti, intimi e intensi di tutta la predicazione di Gesù. Il testo originario recita testualmente: “Non gettate le cose sante ai cani e le perle ai porci, perché non le mettano sotto i piedi e vi si volgano contro per sbranarvi”.

Nonostante l’inesorabile scorrere dei secoli e la naturale evoluzione della nostra lingua, la locuzione ha conservato il valore che aveva nel testo: non tutto è fatto per tutti. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, li invitava fermamente a non sprecare gli insegnamenti sacri (la verità spirituale profonda) con chi mostrava un cuore indurito o con chi avrebbe reagito con feroce disprezzo, rischiando persino di ritorcersi contro chi aveva benevolmente provato a diffonderli.

Il simbolismo: la purezza in contrasto con l’istinto animale

Per comprendere appieno la dirompente forza visiva di questa metafora, dobbiamo necessariamente calarci nel contesto storico, culturale e religioso del Medio Oriente antico. Le “perle” sono da sempre universale simbolo di saggezza, assoluta purezza, conoscenza segreta e verità inestimabile. Richiedono lunghi anni per formarsi silenziosamente all’interno dell’ostrica, sono rarissime e, proprio in virtù di questa loro genesi travagliata, risultano preziosissime.

Dall’altra parte della metafora abbiamo i maiali (i porci) e i cani. Nella rigida cultura ebraica dell’epoca, il maiale era etichettato come l’animale impuro per eccellenza, mentre i cani non erano certamente visti come gli affettuosi animali domestici a cui siamo abituati oggi, ma piuttosto come diffidenti randagi spazzini.

Offrire una perla a un maiale significa porgergli un oggetto solido che non possiede per lui alcun valore nutritivo; di conseguenza, frustrato, deluso e affamato, l’animale non solo calpesterà malamente l’oggetto meraviglioso, ma potrebbe addirittura scagliarsi contro chi gliel’ha offerto per pura reazione istintiva e cieca. È un’allegoria ineguagliabile della frustrazione umana che scaturisce dall’incomprensione.

La prospettiva psicologica: l’intelligenza emotiva e la tutela di sé

Se estrapoliamo la frase dal suo originario contesto religioso e la caliamo interamente nella nostra quotidianità moderna, questa antica locuzione si trasforma in un formidabile principio di tutela del nostro benessere psicologico. Fin troppo spesso siamo mossi dal nobile e spontaneo desiderio di aiutare il prossimo, di condividere i nostri traguardi o le nostre scoperte interiori con chi ci circonda.

Tuttavia, l’esperienza e l’intelligenza emotiva ci insegnano a valutare criticamente i nostri interlocutori. Proteggere le proprie “perle” non rappresenta affatto un atto di sterile egoismo, gretto cinismo o superbia elitaria, bensì un fondamentale gesto di profondo rispetto verso noi stessi e verso il nostro tempo. Significa imparare a tracciare confini relazionali sani e robusti, accettando con serenità il fatto che non possiamo pretendere che tutti vibrino sulla nostra medesima frequenza emotiva, né possiamo imporre la bellezza a chi si ostina a tenere gli occhi serrati.

Espressioni affini nella cultura italiana

La nostra lingua è straordinariamente ricca di variazioni sul tema che esprimono concetti affini, a dimostrazione di quanto questa dinamica sia profondamente radicata nella natura umana e sociale. Pensiamo all’ironico proverbio “A lavar la testa all’asino si perde l’acqua e il sapone”, che evidenzia proprio la futilità e l’inevitabile spreco di preziose risorse quando si tenta di correggere, migliorare o raffinare chi, per indole, non ne ha la minima intenzione.

Un’altra espressione molto affine è “Dare il pane a chi non ha i denti”, che però si focalizza maggiormente su una sorta di destino beffardo che elargisce fortune, mezzi o brillanti occasioni a chi non dispone delle capacità adeguate per poterne beneficiare. Ognuna di queste frasi popolari finisce per ribadire un concetto cardinale imprescindibile: ogni dono, materiale o spirituale che sia, necessita sempre del terreno più adatto per poter fiorire.

Il libro sui modi di dire italiani

Altre espressioni idiomatiche come “gettare le perle ai porci” sono presenti all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.