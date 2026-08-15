Ferragosto: origine della parola e da dove nasce la tradizione della gita fuori porta

L’espressione Ferragosto ha origini latine. Ma cosa significa esattamente? E perché è usanza fare una gita fuori porta?

Siamo nel cuore pulsante dell’estate e, calendario alla mano, c’è una data che tutti attendiamo con trepidazione fin dai primi caldi: il 15 agosto. Il Ferragosto rappresenta per la nostra cultura il vero e proprio giro di boa della stagione estiva. Le città si svuotano, i ritmi frenetici rallentano fino quasi a fermarsi e la giornata diventa sinonimo di vacanza, di evasione dalla routine quotidiana e dell’immancabile “gita fuori porta”.

Ma vi siete mai fermati a riflettere sul significato di questa festività? Da dove deriva questa parola dal suono così antico? E, soprattutto, perché è diventata un’abitudine così consolidata quella di preparare enormi pranzi al sacco e mettersi in viaggio, fosse anche solo per una gita di poche ore? La risposta è un affascinante viaggio nel tempo che unisce imperatori romani, tradizioni contadine, papi e, in tempi più recenti, i primi treni del Novecento.

L’etimologia e le radici nell’Antica Roma: il riposo di Augusto

Per comprendere la parola “Ferragosto” dobbiamo fare un salto indietro di oltre duemila anni. L’espressione, infatti, ha un’origine prettamente latina e deriva da Feriae Augusti, che tradotto letteralmente significa “il riposo di Augusto”. Questa festività venne istituita ufficialmente nel 18 a.C. dal primo imperatore romano, Ottaviano Augusto.

Nell’antica Roma, la festa non era un evento isolato, ma si inseriva in un periodo molto più ampio e articolato di celebrazioni che cadevano proprio nel mese di agosto (mese che, non a caso, prende il nome proprio dall’imperatore). Le Feriae Augusti si collegavano ai Consualia, antiche festività dedicate a Conso, il dio della terra e della fertilità. Queste feste segnavano la fine dei durissimi lavori agricoli estivi, in particolare la mietitura dei cereali.

I giorni del Ferragosto servivano esattamente a questo: concedere ai contadini, ai pastori e persino agli schiavi un periodo di meritato e sacrosanto riposo per riprendersi dalle fatiche dei campi. Era un momento di gioia collettiva: durante queste giornate, i lavoratori agricoli si recavano dai proprietari terrieri per porgere i loro auguri, ricevendo in cambio una mancia. Inoltre, la tradizione voleva che anche gli animali da tiro (buoi, asini e muli) venissero dispensati dal lavoro e adornati con ghirlande di fiori. Durante le Feriae Augusti venivano organizzate corse di cavalli in tutto l’Impero: un’usanza talmente radicata che, ancora oggi, rivive nel celebre Palio di Siena del 16 agosto.

Da festa pagana a solennità cattolica

Come è accaduto per moltissime tradizioni antiche, questa radicata festa pagana venne in seguito assimilata e trasformata dalla Chiesa Cattolica. Un fenomeno, quello del sincretismo, fondamentale per permettere alle nuove direttive religiose di essere accettate dal popolo.

Originariamente, il “riposo di Augusto” si celebrava il 1° di agosto, e le feste si protraevano per buona parte del mese. Fu la Chiesa, intorno al VII secolo, a decidere di condensare i festeggiamenti e di spostare la data clou al 15 del mese. Il motivo? Farla coincidere con una delle festività mariane più importanti: l’Assunzione di Maria in cielo (dogma che però verrà proclamato ufficialmente solo nel 1950 da Papa Pio XII). Nonostante lo slittamento temporale e il profondo cambiamento delle motivazioni spirituali, il Ferragosto ha conservato nei secoli il suo significato antropologico primario: rappresentare un rito collettivo di riposo e di rigenerazione, il momento in cui le fatiche umane si fermano.

L’invenzione della “gita fuori porta” e la rivoluzione del treno

Se l’origine etimologica della festività è millenaria, la tradizione tutta italiana della gita fuori porta e del monumentale “pranzo al sacco” ha origini decisamente più moderne. Per scoprirne la genesi dobbiamo spostarci nell’Italia degli anni Venti del Novecento.

A partire dalla seconda metà di quel decennio, il regime fascista, attraverso le organizzazioni del Dopolavoro presenti su tutto il territorio nazionale, istituì i cosiddetti “Treni popolari di Ferragosto”. Si trattava di speciali convogli ferroviari che offrivano biglietti a prezzi fortemente scontati, permettendo anche alle classi lavoratrici di spostarsi per turismo.

L’offerta era valida esclusivamente per i giorni del 13, 14 e 15 agosto, e si divideva in due varianti ben precise: la “Gita di un sol giorno” (che copriva spostamenti in un raggio di 50-100 chilometri) e la “Gita dei tre giorni” (per un raggio di 100-200 chilometri). Fu una vera e propria rivoluzione sociale. Grazie a questi treni, moltissime famiglie italiane di estrazione popolare, che non si erano mai mosse dal proprio paese, ebbero per la prima volta l’occasione di vedere il mare, i laghi, le montagne o le grandi città d’arte.

Ma perché proprio il pranzo al sacco? La risposta è semplice. Poiché i biglietti dei treni non includevano ovviamente il vitto, e poiché i ristoranti erano luoghi proibitivi e troppo costosi per le tasche dei viaggiatori dell’epoca, le famiglie iniziarono a portarsi il cibo da casa. Nacquero così le tradizioni culinarie legate al Ferragosto: dalle frittate di maccheroni ai polli arrosto con i peperoni, piatti sostanziosi, capaci di resistere al caldo e facili da consumare seduti su un prato o su una spiaggia.

Il Ferragosto nell’immaginario culturale

Oggi, il fascino del 15 agosto vive anche grazie alla letteratura e al cinema, che ne hanno immortalato l’essenza. Impossibile non pensare al capolavoro di Dino Risi, Il Sorpasso (1962), che si apre proprio nella Roma deserta di un assolato mattino di Ferragosto, o alle esplorazioni urbane in Vespa di Nanni Moretti in Caro diario. E anche la letteratura ci ha regalato pagine bellissime sulle estati italiane: dalle poesie di Gianni Rodari, che ci ricordano la magia ingenua dell’estate, ai romanzi di Alberto Moravia, dove la noia estiva diventa strumento di introspezione.

Oggi il Ferragosto porta con sé questa immensa eredità culturale: unisce il riposo di epoca romana, la devozione secolare e il desiderio di scoperta nato nel secolo scorso. Che decidiate di trascorrerlo su una spiaggia affollata, all’ombra di un bosco in montagna, o nel fresco silenzio della vostra città svuotata, l’imperativo resta uno solo: rigenerarsi. E quale modo migliore di farlo, se non mettendo nel proprio zaino, proprio accanto al pranzo al sacco, un buon libro da leggere?