Ferragosto di Gianni Rodari: la poesia sulla vera felicità che è non lasciare indietro nessuno

Ferragosto di Gianni Rodari è una poesia che ci costringe ad alzare lo sguardo dai nostri ombrelloni e dalle nostre foto di vacanza per posarlo su una realtà spesso dimenticata: la solitudine di chi resta in città.

Mentre l’Italia si svuota e tutti rincorrono il mare o le montagne, la penna di Rodari sceglie di volare proprio da quel “bambino rimasto in città” perché “quattrini non ne ha”. Con la sua straordinaria capacità di parlare a tutti con leggerezza e profondità, il poeta non si limita a fotografare un’ingiustizia sociale, ma fa qualcosa di rivoluzionario: ci ricorda che la vera felicità non è mai un privilegio per pochi, ma una festa in cui nessuno viene lasciato indietro.

Ferragosto è la diciannovesima poesia della sezione Il vestito di Arlecchino del libro per bambini e ragazzi Filastrocche in Cielo e in Terra di Gianni Rodari, pubblicata per la prima volta, con le illustrazioni originali di Bruno Munari, da Einaudi nel 1960.

Leggiamo questa meravigliosa filastrocca di Gianni Rodari per scoprirne il profondo significato.

Ferragosto di Gianni Rodari



Filastrocca vola e va

dal bambino rimasto in città.

Chi va al mare ha vita serena

e fa i castelli con la rena,

chi va ai monti fa le scalate

e prende la doccia alle cascate…

E chi quattrini non ne ha?

Solo, solo resta in città:

si sdrai al sole sul marciapiede,

se non c’è un vigile che lo vede,

e i suoi battelli sottomarini

fanno vela nei tombini.

Quando divento Presidente

faccio un decreto a tutta la gente;

“Ordinanza numero uno:

in città non resta nessuno;

ordinanza che viene poi,

tutti al mare, paghiamo noi,

inoltre le Alpi e gli Appennini

sono donati a tutti i bambini.

Chi non rispetta il decretato

va in prigione difilato.

Il Ferragosto è una festa che deve dare felicità a tutti

Il cuore battente di Ferragosto va ben oltre la semplice narrazione di una giornata estiva, configurandosi come un vero e proprio manifesto di giustizia sociale travestito da filastrocca. Gianni Rodari intreccia con straordinaria delicatezza tre grandi direttrici umane: il dramma strisciante della disuguaglianza economica, la potenza salvifica dell’immaginazione infantile e il valore universale del bene comune.

In un momento dell’anno in cui il Paese intero sembra fermarsi per celebrare il riposo e la spensieratezza, il poeta sceglie di fare controinformazione poetica. Rodari posa lo sguardo sul contrasto stridente tra il privilegio di chi può permettersi lo svago e l’invisibilità di chi rimane intrappolato nella solitudine dell’asfalto cittadino.

La povertà non viene mai descritta dal poeta come un motivo di vergogna o una colpa individuale, bensì come un’ingiustizia sistemica che priva i più piccoli del diritto fondamentale alla scoperta, al gioco all’aria aperta e alla gioia condivisa. L’esperienza dell’isolamento estivo in una città deserta viene esplorata anche nella sua dimensione psicologica. La solitudine del bambino non è solo fisica, ma culturale ed emotiva, accentuata dalla consapevolezza che gli altri stanno vivendo momenti di felicità altrove.

Tuttavia, Rodari rifiuta categoricamente qualsiasi resa al rassegnato perbenismo o al mero pietismo. La prima risposta del bambino all’emarginazione è l’esercizio della fantasia: la capacità di trasformare un marciapiede in una riva e un tombino in un oceano su cui far solcare battelli invisibili rappresenta una forma di altissima resistenza poetica.

L’immaginazione diviene così l’unica risorsa in grado di riscattare la durezza del reale e di restituire dignità a chi è stato dimenticato.Il messaggio più profondo e rivoluzionario della poesia risiede infine nella sua seconda parte, dove la fantasia infantile si tramuta in una proposta politica utopica e di spaventosa attualità.

Attraverso l’espediente del decreto emanato da un fantomatico “Presidente”, Rodari sovverte le priorità delle istituzioni e stabilisce un principio cardine della sua pedagogia: la natura, il mare, le Alpi e gli Appennini non sono merci da acquistare al prezzo di un biglietto o di un soggiorno, ma beni comuni inalienabili che appartengono di diritto a ogni bambino.

La vera felicità, ci insegna il maestro, non è un’esperienza solitaria né un privilegio riservato a pochi fortunati, ma una conquista collettiva. Un festeggiamento non può dirsi autenticamente tale se edificato sull’esclusione di chi non ha i mezzi per parteciparvi, poiché la qualità morale di una società si misura proprio dalla sua capacità di garantire che nessuno venga mai lasciato indietro.

Dalla solitudine d’asfalto al decreto del Presidente: il significato della poesia di Gianni Rodari

Un’analisi ravvicinata della filastrocca di Gianni Rodari permette di apprezzare come la struttura formale e le immagini poetiche lavorino in perfetta sinergia per veicolare un messaggio politico ed etico di straordinaria potenza. Il testo si sviluppa attraverso una progressione narrativa divisa in due momenti speculari: la cruda fotografia della realtà e la sua radicale riscrittura attraverso l’utopia.

La realtà dell’esclusione e il potere della fantasia

Per comprendere appieno la forza poetica e civile di Gianni Rodari, occorre partire dai primi dodici versi della filastrocca. La prima strofa si costruisce attorno a una struttura binaria rigorosa: un’apertura dinamica che presenta il destinatario dell’opera, una sequenza descrittiva che contrappone il benessere economico all’emarginazione urbana, e infine un’incursione quasi surrealista nella mente del bambino, dove il gioco diventa un vero e proprio atto di resistenza.

Filastrocca vola e va

dal bambino rimasto in città.

Chi va al mare ha vita serena

e fa i castelli con la rena,

chi va ai monti fa le scalate

e prende la doccia alle cascate…

E chi quattrini non ne ha?

Solo, solo resta in città:

si sdrai al sole sul marciapide,

se non c’è un vigile che lo vede,

e i suoi battelli sottomarini

fanno vela nei tombini.

L’avvio della filastrocca con l’immagine “Filastrocca vola e va / dal bambino rimasto in città” rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti poetica e pedagogica. Rodari personifica il genere stesso della filastrocca, trasformandolo in un messaggero etereo e alato. Ma questo messaggero compie una scelta di campo precisa: non va ad adulare o ad intrattenere chi è già al mare o ai monti, bensì si dirige volando verso chi è stato dimenticato, diventando un ponte d’affetto tra il poeta e il piccolo lettore recluso nell’asfalto.

Nei versi successivi, la penna di Rodari traccia il quadro sociale con una semplicità apparente che nasconde una tagliente ironia. Le immagini della vacanza sono associate all’idea di una “vita serena”, fatta di gesti simbolici ed epici per l’infanzia: i “castelli con la rena”, le “scalate” e le “docce alle cascate”.

Il ritmo cadenzato simula il movimento gioioso delle villeggiature, ma viene improvvisamente spezzato da una domanda retorica diretta e brutale, priva di edulcorazioni: “E chi quattrini non ne ha?”. Con l’uso del termine popolare “quattrini”, Rodari introduce la concretezza del fattore economico senza ricorrere a burocratici eufemismi.

La risposta è un’anafora desolante nella sua essenzialità: “Solo, solo resta in città”. La ripetizione dell’aggettivo “solo” sottolinea non solo l’assenza di coetanei e di attrattive, ma una solitudine esistenziale, amplificata dal vuoto della metropoli estiva.

È però nei quattro versi conclusivi della strofa che l’analisi rivela il genio sovversivo del maestro di Omegna:

Il marciapiede come spiaggia: Il bambino che “si sdrai al sole sul marciapide” compie un atto di riappropriazione dello spazio urbano. In assenza della sabbia, la pietra del marciapiede diventa la sua sdraio; il sole rovente di città sostituisce quello della costa.

La minaccia dell’autorità: La clausola “se non c’è un vigile che lo vede” introduce una nota di sottile critica sociale. L’infrastruttura cittadina non è pensata per l’infanzia impoverita: il gioco e il riposo improvvisato del povero rischiano di essere sanzionati come atti di decoro violato o di vagabondaggio. La figura del vigile incarna un’autorità miope, attenta alle regole formali ma cieca di fronte alle ingiustizie sostanziali.

La trasfigurazione del tombino: Il finale “e i suoi battelli sottomarini / fanno vela nei tombini” rappresenta il vertice dell’inventiva rodariana. Il tombino viene proiettato nella dimensione del mito e dell’esplorazione oceanica. L’immaginazione infantile non è qui semplice passatempo evasivo, ma un’autentica strategia di sopravvivenza psicologica: il bambino risponde alla povertà materiale con una sconfinata ricchezza fantastica, dimostrando che la fantasia è l’unica proprietà che nessuna disuguaglianza economica potrà mai sequestrargli.

L’utopia del decreto presiodenziale e la riscrittura delle regole

La seconda strofa compie un balzo straordinario nell’utopia politica e pedagogica. Rodari abbandona la veste di spettatore malinconico e assume quella di un ipotetico “Presidente”, una figura d’autorità ribaltata dalla logica del cuore e del gioco. Attraverso il linguaggio solenne del diritto e della burocrazia, il poeta formula un vero e proprio programma di riscatto sociale in cui la felicità, il mare e la montagna smettono di essere merci per diventare diritti inviolabili.

Quando divento Presidente

faccio un decreto a tutta la gente;

“Ordinanza numero uno:

in città non resta nessuno;

ordinanza che viene poi,

tutti al mare, paghiamo noi,

inoltre le Alpi e gli Appennini

sono donati a tutti i bambini.

Chi non rispetta il decretato

va in prigione difilato.

L’analisi della seconda parte rivela la padronanza con cui Rodari utilizza l’ironia e la provocazione per scardinare le convenzioni del mondo adulto e delle sue istituzioni.

“Quando divento Presidente / faccio un decreto a tutta la gente” segna il momento in cui la fantasia da individuale si fa collettiva. Il bambino non sogna di diventare Presidente per accumulare privilegi, esercitare controllo o gestire il potere in senso tradizionale: il suo unico scopo istituzionale è risolvere un’ingiustizia morale e garantire il benessere di tutti.

In questo passaggio, Rodari prende in prestito il linguaggio rigido della burocrazia e delle leggi – parole come decreto, ordinanza, decretato – e lo svuota della sua austerità per riempirlo di valore umano. La prima legge di questo governo ideale non riguarda tasse, divieti o vincoli, ma l’abolizione della solitudine: “in città non resta nessuno”. È l’equivalente poetico del diritto alla felicità iscritto nelle carte costituzionali più progredite.

Nel verso “tutti al mare, paghiamo noi” risiede poi il nucleo più schiettamente politico della poesia. Il Maestro introduce il concetto di redistribuzione delle risorse e di una spesa pubblica orientata all’equità. Quel “paghiamo noi” rappresenta la comunità solidale, ovvero lo Stato e la collettività, che si fa carico delle spese di chi non ha i mezzi, affinché il riposo e la vacanza non siano un monopolio di classe ma un servizio garantito a ciascuno.

Allo stesso tempo, con un’immagine geografica che abbraccia l’intera spina dorsale dell’Italia (“le Alpi e gli Appennini sono donati a tutti i bambini”), il poeta dichiara che il patrimonio paesaggistico e naturale appartiene all’infanzia. Non sono i villaggi turistici né le proprietà private a definire le montagne, bensì il diritto naturale di ogni bambino di poterle esplorare e vivere liberamente.

Infine, la chiusura della filastrocca rappresenta il tocco di genio conclusivo. Nella società reale, le sanzioni e la prigione sono spesso lo strumento con cui lo Stato punisce chi si trova ai margini o chi viola la proprietà privata.

Nel mondo di Gianni Rodari, la pena più severa viene invece comminata a chi rifiuta la gioia collettiva o a chi tenta di escludere gli altri. È un’intransigenza poetica che ribadisce un principio fermo: la solidarietà non è una semplice raccomandazione facoltativa, ma un dovere sociale e morale imperativo.

La lezione universale della filastrocca di Gianni Rodari che dovremmo imparare a memoria

La portata di Ferragosto travalica i confini della letteratura per l’infanzia per posizionarsi al centro del dibattito etico e sociale. Gianni Rodari non costruisce un divertimento formale né una consolazione poetica: la sua è una scelta di campo precisa, che mette in discussione i meccanismi di redistribuzione delle risorse e il concetto stesso di bene pubblico.

La riflessione che emerge dal testo è lucida e purtroppo sempre attuale, oggi più di prima. Le disuguaglianze economiche non sospendono i loro effetti durante i periodi di festa, ma si accentuano proprio quando il resto del Paese si ferma. L’esclusione sociale vissuta da chi non può permettersi il riposo o lo svago non costituisce una fatalità inevitabile, bensì il risultato di precise priorità collettive.

L’uso della fantasia nell’opera rodariana non risponde mai a una logica di evasione o di rassegnazione. La figura del “Presidente” e il suo decreto surreale rappresentano un modello di analisi critica della realtà.

Gianni Rodari introduce uno strumento pedagogico per mostrare come le istituzioni possano e debbano essere ripensate in funzione del benessere comune. Il mare, le montagne e il tempo libero vengono sottratti alla dimensione del consumo privato e restituiti a quella del diritto inalienabile.

Leggere Ferragosto impone una verifica concreta sulla tenuta della comunità. Il testo del maestro piemontese ricorda che l’accesso alla bellezza, alla natura e alla spensieratezza rappresenta un indicatore fondamentale della salute democratica di un Paese: se la gioia e il riposo rimangono un privilegio legato al censo, l’idea stessa di festa perde ogni valore collettivo.