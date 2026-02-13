Felicia Kingsley torna con Nick Montecristo in “Mezzanotte a Parigi”

C’è un nome che, negli ultimi anni, è diventato sinonimo di evasione, sorriso e record di vendite: Felicia Kingsley. L’architetto modenese che ha saputo conquistare il cuore di oltre 4 milioni di lettori torna a farci sognare con una nuova, attesissima avventura. In uscita il 10 marzo 2026, il suo nuovo libro “Mezzanotte a Parigi” non è solo un nuovo capitolo nella prolifica carriera dell’autrice, ma segna il ritorno di uno dei personaggi più carismatici nati dalla sua penna: Nick Montecristo.

Mezzanotte a Parigi

In Mezzanotte a Parigi, Nick viene ingaggiato contemporaneamente da due clienti diversi per recuperare una preziosa parure di gioielli che le loro famiglie si contendono da secoli. Quella che sembrava una missione lampo si trasforma rapidamente in un labirinto di segreti storici e leggende urbane.

A complicare i piani di Nick interviene una figura femminile capace di scardinare ogni sua certezza. Si tratta della nipote della sua cliente, una giovane ballerina determinata a superare il provino per l’Opéra Garnier. A differenza del resto del mondo, lei sembra del tutto immune al magnetismo del “ladro galantuomo”. Tra incomprensioni linguistiche (Nick ammette qualche difficoltà con il francese) e una collaborazione forzata, i due si troveranno coinvolti in uno dei più grandi enigmi irrisolti della storia dell’arte.

Il ladro galantuomo tra i boulevard parigini

Chi ha amato il bestseller “Due cuori in affitto” ricorderà Nick Montecristo come il personaggio ideato dallo scrittore Blake Avery. Se in quel contesto era un “protagonista nel protagonista”, oggi Nick vive di vita propria, confermandosi un’icona del genere romance con una sfumatura mystery.

Dopo il successo de “L’amante perduta di Shakespeare”, Nick si è ormai costruito una fama solida nel mercato nero dell’arte. A un anno dal suo debutto come ladro di opere d’arte, è diventato il punto di riferimento per i grandi collezionisti mondiali: astuto, affascinante e terribilmente efficace. Ma la sua nuova missione parigina promette di essere la sfida più ardua della sua carriera.

“Mezzanotte a Parigi” si preannuncia come il nuovo capitolo di una storia d’amore tra la Kingsley e il suo pubblico che dura ormai da oltre tre anni di leadership nelle classifiche italiane. Preparate le valigie (letterarie): la Tour Eiffel e i segreti di Nick Montecristo vi aspettano a mezzanotte.

Perché Felicia Kingsley continua a incantare

Il segreto del successo della Kingsley risiede nella sua capacità di costruire trame dinamiche, dove il romanticismo non è mai fine a se stesso ma si intreccia con un ritmo narrativo incalzante. Con 352 pagine di pura adrenalina e sentimento, il romanzo promette di portarci nel cuore di una Parigi notturna e misteriosa.

L’autrice, vincitrice del Premio Hemingway Lignano per il futuro 2025, conferma la sua abilità nel creare personaggi maschili sfaccettati e figure femminili moderne, indipendenti e spesso imprevedibili. Il libro uscirà nella collana Anagramma di Newton Compton Editori.

Leggere Felicia Kingsley significa concedersi un viaggio senza muoversi da casa. Che si tratti delle strade di New York o della Ville Lumière, l’autrice riesce a restituire atmosfere vivide, dove il lettore si sente parte integrante della scena.

Con la Newton Compton ha pubblicato Matrimonio di convenienza; Stronze si nasce; Una Cenerentola a Manhattan; Due cuori in affitto; La verità è che non ti odio abbastanza; Prima regola: non innamorarsi; Bugiarde si diventa; Non è un paese per single, presto un film su Prime Video; Ti aspetto a Central Park; Una ragazza d’altri tempi; Una conquista fuori menù, L’amante perduta di Shakespeare e Scandalo a Hollywood.

L’autrice ha inoltre pubblicato i romanzi brevi Il mio regalo inaspettato e Appuntamento in terrazzo e le novelle Innamorati pazzi e Lo Spezzacuori. Ha inoltre ideato il diario di lettura Booklover e il journal sulle disavventure amorose Ex Files. I suoi romanzi sono pubblicati in venti Paesi.

