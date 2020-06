Bloomsday 2020, in tutto il mondo si celebra James Joyce

Il Bloomsday è la commemorazione annuale che si tiene a Dublino – e non solo – per celebrare lo scrittore irlandese James Joyce. Si tiene ogni 16 giugno in onore del suo romanzo più celebre, “Ulysses”, che racconta le storie di vita di differenti protagonisti che prendono vita proprio il 16 giugno 1904, a Dublino. Il suo nome deriva ovviamente dal cognome del protagonista del romanzo, Leopold Bloom. La sua prima edizione si svolse nel 1950 in occasione del trentennale della pubblicazione del romanzo, ad opera di alcuni scrittori che decisero di celebrare l’autore ripercorrendo le peregrinazioni di Leopold nel sua città.

Il 16 giugno 1904

Senza alcun dubbio, il tratto della storia più interessante e celebre del romanzo è quello raccontato in flusso di coscienza da Leopold Bloom. Leopold procaccia pubblicità per un giornale e vive con la moglie Molly. Questa è sicuramente una sorta di parodia della Penelope dell’Odissea, con l’unica differenza che, mentre la consorte di Ulisse lo attende per vent’anni restandogli fedele, Molly, invece, ha una relazione extraconiugale di cui Leopold, tra l’altro, è anche a conoscenza.

Il 16 giugno oggi

Dublino, New York, Pola, Melbourne, Shanghai, Mosca, Parigi, Londra, Montreal, Sao Paulo, San Francisco e almeno un altro centinaio di altri centri grandi e piccoli nel mondo, compresa Trieste – città che, tra l’altro, Joyce nominò sua seconda patria – si celebrerà il Bloomsday. Ma in quest’anno fatto di pandemia e restrizioni, molti degli eventi commemorativi si spostano sul web e diventano virtuali. Fra questi anche il celebre Bloomsday di Genova.

Bloomsday a Genova

In Italia da quindici anni si ripete a Genova un Bloomsday diverso da tutti gli altri: lettura dal vivo dell’Ulisse in diciotto luoghi del centro storico. Tanti quanti gli episodi del romanzo: dalla torre all’aula scolastica, al cimitero, la redazione del giornale, l’osteria, il bordello, la biblioteca, la casa e così via. Ma quest’anno anche il Bloomsday genovese si trasferisce on line, e si potrà seguire in tempo reale, dalle 9 alla mezzanotte di martedì 16 sul sito del Festival internazionale di poesia di Genova, collegato a Youtube e Facebook.

