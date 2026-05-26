Notti prima degli esami: 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare 

A maggio 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare. Sui social esplode la rabbia contro la disorganizzazione dei prof e la raffica di verifiche.

Da “notte prima degli esami” a “notti prima degli esami”: prendiamo in prestito questa revisione del classico senza tempo di Antonello Venditti per sintetizzare ciò che sta accadendo a molti studenti italiani in vista della maturità.

Nelle ultime settimane, un’immagine emblematica ha fatto il giro del web, scuotendo le coscienze di chi osserva il mondo giovanile: un gruppo di studenti delle scuole superiori letteralmente crollati per la stanchezza, addormentati sui materassini della palestra durante l’ora di educazione fisica. E’ questa è l’estrema conseguenza di una notte passata in bianco sui libri, nel disperato tentativo di sopravvivere alla “raffica” di compiti in classe e interrogazioni che caratterizza il finale dell’anno scolastico.

I dati del burnout: la stanchezza cronica come compagna di banco

Quello che potrebbe sembrare un singolo aneddoto isolato rappresenta, in realtà, la punta dell’iceberg di una condizione strutturale e drammaticamente diffusa tra la maggioranza dei ragazzi. Un instant poll condotto dal portale Skuola.net, che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 utenti, ha fatto emergere un vero e proprio campanello d’allarme per il benessere psicofisico della Generazione Z.

I dati emersi dal sondaggio non lasciano spazio a interpretazioni e fotografano una realtà preoccupante:Il picco di maggio: Nel mese di maggio, ben 6 studenti su 10 si trovano costretti a fare le ore piccole o a tirare tardi la sera per riuscire a completare il programma di studio. Questo periodo dell’anno è infatti tradizionalmente saturo di verifiche scritte e orali in tutte le materie.

Analizzando il fenomeno più a fondo, si nota una spaccatura temporale significativa riguardo a questo stress scolastico. Circa il 20% degli intervistati vive questa situazione di forte pressione e studio notturno prevalentemente durante il “rush finale” di maggio, quando i docenti si affannano per recuperare i voti mancanti prima degli scrutini.

Il dato più allarmante riguarda però il “grosso” degli studenti, ovvero più del 40% degli intervistati. Per questa amplissima fetta di giovani, rinunciare alle giuste ore di sonno non è un’emergenza temporanea legata alla fine delle lezioni, ma un’abitudine consolidata che si protrae grosso modo per l’intero anno scolastico.

Questi numeri dimostrano inequivocabilmente come la stanchezza cronica sia diventata un silenzioso e inquietante compagno di banco per la maggioranza degli alunni italiani. Diventa quindi facile comprendere come episodi di spossatezza estrema, del tutto simili a quello della palestra, possano capitare — o capitino già nel silenzio generale — magari all’ultimo banco di tantissime altre aule del nostro Paese.

Il dibattito sui social: l’atto d’accusa contro la disorganizzazione in vista degli esami

La diffusione della foto e la pubblicazione dei dati hanno inevitabilmente acceso un acceso dibattito sulle piattaforme social network. Sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram di Skuola.net, la comunità studentesca si è ritrovata a condividere un gigantesco sfogo collettivo, puntando il dito contro la gestione del sistema scolastico.

Il fulcro delle proteste riguarda la profonda mancanza di coordinamento e la disorganizzazione dei professori. Gli studenti evidenziano come, nonostante la circolare inviata un anno fa ai docenti dal Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara — la quale invitava esplicitamente gli insegnanti a pianificare in maniera collegiale compiti e verifiche —, la realtà quotidiana sia ben diversa. Un utente ha sintetizzato con efficacia il pensiero della maggioranza, lamentando che i professori si ricordano tutti insieme a maggio di non avere abbastanza voti per chiudere il quadrimestre.

Le testimonianze si susseguono e raccontano di agende quotidiane del tutto insostenibili per degli adolescenti: si parla di giornate in cui si concentrano due o tre verifiche contemporaneamente nello stesso giorno. Vengono segnalate interrogazioni a sorpresa fissate nelle uniche “finestre” rimaste libere nell’orario scolastico. Si lamentano carichi di compiti a casa sproporzionati, che non tengono in alcuna considerazione il tempo materiale a disposizione dei ragazzi.

Una riflessione sul senso dell’apprendimento

Tra i numerosi commenti lasciati in rete, le parole di una studentessa risuonano come un monito fondamentale che accende i fari sui temi, sempre più urgenti, della salute mentale e dell’ansia da prestazione:

“Siamo studenti, non macchine. Dormire quattro o cinque ore a notte per non prendere un debito non è normale”.

Questa dichiarazione mette a nudo una distorsione profonda del ruolo della scuola nella società contemporanea. Se l’obiettivo originario dell’istruzione dovrebbe essere quello di formare cittadini sani, consapevoli e preparati, l’immagine dei ragazzi accasciati sui tappetini di gomma deve imporre una seria e immediata riflessione a tutta la comunità educante.

Trasformare lo studio in una sfiancante maratona di resistenza fisica, capace di erodere le ore fondamentali di riposo biologico, rischia di produrre l’effetto opposto a quello desiderato. L’apprendimento viene così completamente svuotato del suo reale valore culturale, formativo e umano, degradandosi a una mera e nevrotica corsa alla sopravvivenza in vista degli scrutini finali.

La cultura e il sapere non possono essere assimilati sotto una pressione tale da compromettere la salute; necessitano di tempo, di sedimentazione e di serenità. Proteggere il benessere dei giovani significa proteggere il futuro stesso della nostra società.