C’è chi ha copiato spudoratamente, chi si è fatto bocciare per due anni di fila, chi ha svolto le prove con la febbre da stress. E chi, invece, ha conquistato il massimo dei voti. Scopri i segreti, le ansie e i trionfi dei famosi all’esame di Stato

La campanella della Maturità suona per tutti, anche per chi oggi siede a Palazzo Chigi, riempie i palazzetti dello sport o macina milioni di follower sui social. E se pensate che per i volti noti l’esame di Stato sia stata una passeggiata, vi sbagliate di grosso.

C’è chi si è presentato davanti alla commissione con la febbre a 38 per la troppa tensione, come la conduttrice Andrea Delogu, o chi confessa apertamente di aver copiato per superare lo scritto, come Elisa Isoardi. C’è chi ci ha messo tre anni per riuscire a strappare il diploma, come lo storico deejay Linus, e chi ha incassato un deludente 36/60 per colpa di una battuta di troppo all’orale, come il giornalista Enrico Mentana.

Ma non mancano le vere e proprie eccellenze scolastiche: la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein condividono infatti il massimo dei voti.

A svelare l’identikit da studenti di ministri, influencer e star della tv è il consueto dossier del portale Skuola.net, arricchito da nuove esclusive confidenze. Un’indagine da cui emerge una rincuorante verità: non serve essere stati degli alunni modello per raggiungere il successo.

La Maturità dei politici: secchioni insospettabili e rimandati illustri

Se si guarda ai banchi della politica italiana, però, le medie si alzano vertiginosamente. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientra a pieno titolo tra i diplomati eccellenti, con il suo 60/60 alla Maturità Linguistica; anche se il suo “7” in condotta, con l’attuale sistema, le avrebbe impedito di raggiungere il massimo dei voti.

Percorso perfetto anche per il Ministro del Lavoro Marina Calderone (all’Istituto Tecnico Commerciale) e per il leader del M5S Giuseppe Conte, che si è definito “uno studente che studiava” quando serviva, con un percorso coronato da un 60/60 e da una successiva laurea con lode in Giurisprudenza.

Carriera scolastica al top anche per la segretaria del PD, Elly Schlein, che ha ottenuto il massimo (6/6 nel sistema svizzero, dove ha studiato), vincendo persino il premio “Maraini” per gli eccellenti risultati nel suo indirizzo. Eppure, per lei è stato quasi un controsenso: “Ero una pessima studentessa, una di quelle che andava bene ma che si riducevano a studiare nelle ultime 48 ore”, ha rivelato a Skuola.net, aggiungendo che “il paradosso è che, andando bene, passavo anche per secchiona”.

Non mancano, comunque, gli scivoloni illustri: Matteo Renzi, pur essendo uscito con 60/60 al Classico, ha svelato di essere stato clamorosamente rimandato in Scienze al quarto anno. Rimandato in Matematica, al primo anno, anche il leader leghista Matteo Salvini, uscito alla Maturità con un 48/60, esattamente lo stesso voto ottenuto dal Presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Quest’ultimo ha ammesso: “Ero uno studente medio […]. Una volta presi anche un 1 al compito di Greco”.

Hanno, invece, solo sfiorato il massimo il Ministro dello Sport Andrea Abodi (58/60, a sua detta studioso “lo stretto necessario”) e il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (56/60 al Classico, frenato dal recupero di un’insufficienza in matematica).

Risultati un po’ più bassi per l’attuale sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini (43/60) e per il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo (40/60), all’epoca più concentrato a fare il rappresentante d’istituto che a studiare.

Musica, Tv e Social: l’ansia di Delogu e il tilt di Samurai Jay

Spostandoci nel mondo dello spettacolo, il numero di “secchioni” crolla inesorabilmente. Tra le nuove confessioni esclusive raccolte da Skuola.net spicca l’aneddoto della conduttrice Elisa Isoardi, uscita con 70/100, che ha studiato da geometra. In teoria: “Non sono mai andata nel cantiere e ho copiato l’esame di topografia”, ha confessato a Skuola.net, “bisogna dirlo. Non ce la facevo io con questi numeri, volevo fare lingue”.

Altrettanto schietta è stata la nota creator di contenuti per adulti Danika Mori, che ha imputato il suo modesto 67/100 al Liceo delle Scienze Umane alle distrazioni di cuore: “Il mio voto di maturità è stato una m***a perché l’ultimo anno è quando ho incontrato Steve (il suo compagno nella vita e partner artistico, ndr), quindi è colpa di Steve”.

L’esame, però, può essere anche un incubo emotivo. Come ha raccontato la conduttrice Andrea Delogu, che per la tensione è arrivata ad avere “la febbre a 38”, riuscendo comunque a strappare il diploma, nonostante i disturbi dell’attenzione e la dislessia (all’epoca non diagnosticati).

Il rapper Samurai Jay, invece, ha raccontato sempre a Skuola.net di un pesantissimo burnout in quinta superiore, superato solo volando in America, d’accordo con la mamma, con la promessa di tornare e recuperare a settembre: “Iniziavo a ragionare sulla scuola più come a una scuola di vita” ha detto l’artista, rivelando di aver litigato spesso con i professori ma di portare nel cuore quelli che gli hanno davvero “parlato di vita”.

Percorsi decisamente impervi anche per una delle voci storiche della radio, Linus, che ha ammesso sul suo 46/60: “Ci ho messo tre anni a prenderlo, perché due mi hanno rimandato”, e per l’attore Pino Insegno (42/60 al Liceo Scientifico Kennedy).

Non ha brillato, a sorpresa, neanche il giornalista Enrico Mentana (36/60), a sua detta penalizzato all’orale per una boutade ironica poco gradita. Né la regina della tv Maria De Filippi (52/60).

A tenere alta la bandiera dei voti vip eccellenti ci pensano però Carlo Conti (60/60), il cantautore Leo Gassmann (96/100) e un nutrito gruppo di star dei social, dal creator Gabriele Vagnato (93/100) all’influencer e deejay Ludovica Pagani (80/100).

Bene anche il comico Salvo Di Paola (73/100, che si definisce uno studente “che si arrampica sugli specchi”), l’agente immobiliare e volto tv di ‘Casa a prima vista’ Blasco Pulieri (58/60) e il conduttore, componente del Trio Medusa, Gabriele Corsi (58/60).

L’icona della radio e della tv, la conduttrice Anna Pettinelli, invece si è fermata a 54/60: nonostante una maturità da prima della classe, un 2 in matematica le ha impedito il risultato pieno.

Chi l’ha snobbata (o mai fatta)?

C’è, infine, chi i conti con la commissione li ha dovuti posticipare o li ha aggirati con cura. Ad esempio, la pilota e commentatrice della Formula Uno Vittoria “Vicky” Piria fece spostare l’orale per volare a Valencia per una gara, mentre il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma l’anno del suo esame preferì una vacanza a Ibiza alle prove scritte, diplomandosi l’anno seguente con 70/100.

Percorso atipico anche per Jannik Sinner, che ha lasciato la scuola pubblica al quarto anno, per concentrarsi sulla carriera sportiva, per poi diplomarsi in Ragioneria da privatista a Bolzano.

In conclusione, una menzione a parte per chi il tanto agognato diploma non lo ha mai conseguito: un club ristretto che comprende, tra gli altri, la conduttrice Ema Stokholma (fermata da un difficile contesto familiare) e i cantanti Fedez e Blanco (quest’ultimo sta provando a recuperare proprio in questo periodo).

A dimostrazione che la vita, molto spesso, inizia davvero solo dopo l’ultima campanella.