Maturità: da Meloni a Sinner, com’è andato l’esame di vip e politici?

Dalla “bacheca vuota” (ma poi riempita) di Sinner, passando per la performance a mezzo servizio di Enrico Mentana, fino ad arrivare al voto massimo di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Anche i personaggi famosi hanno fatto la Maturità.

A restituire il profilo di vip e pubblici rappresentanti tra i banchi delle aule scolastiche, è stato – come tradizione vuole – il portale Skuola.net che ha svolto una minuziosa attività di dossieraggio soprattutto – ma non solo – nel corso delle sue interviste che hanno visto praticamente mezzo Governo e la maggior parte delle forze di opposizione ricevere la fatidica domanda: “Come è andata la tua Maturità?”. Oltre, naturalmente, ad alcuni dei nomi più amati dello showbiz.

Siete curiosi di sapere la risposta della premier Meloni, dei suoi vicepremier, dei ministri di Istruzione, Esteri, Trasporti, Lavoro, Pubblica Amministrazione nonché sottosegretari di Editoria e Sport insieme con i leader di PD, M5S, Italia Viva? La troverete in questo articolo, insieme a qualche chicca, come quella del giornalista Enrico Mentana o di due protagonisti dell’estate televisiva: Carlo Conti e Andrea Delogu.

Da questo excursus negli altrui curriculum vitae emerge sicuramente una certezza: non tutti i famosi di oggi sono stati studenti modello in termini di totale dedizione alla causa scolastica ma questo non ha impedito la loro scalata al successo.

La Maturità dei politici

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tuttavia fa parte della schiera dei diplomati eccellenti: 60/60 alla Maturità Linguistica, quando ancora il voto era espresso in sessantesimi. Ma, ironia della sorte, avendo un voto in condotta pari a 7, con l’attuale sistema di valutazione non avrebbe raggiunto il massimo perché serve avere almeno 9 o 10 in questa “disciplina”.

Non è, però, l’unico componente del Governo ad aver raggiunto il massimo dei massimi: anche Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha raggiunto questo traguardo all’Istituto Tecnico Commerciale.

Lo stesso ha fatto la segretaria del PD, Elly Schlein, conseguendo il massimo dei voti (6/6, secondo la votazione dello specifico cantone svizzero in cui ha studiato) vincendo pure il premio “Maraini” per i migliori risultati dell’anno di Maturità per il suo indirizzo.

Per lei quasi un controsenso, come la segretaria dem ha rivelato a Skuola.net: “Ero una pessima studentessa, una di quelle che andava bene ma che si riduce a studiare nelle ultime 48 ore, in extremis, che si applica quando sente la pressione. Il paradosso è che, andando bene, passavo anche per secchiona”.

“Uno studente che studiava” – come lui stesso si definisce – era anche Giuseppe Conte: il leader del Movimento 5 Stelle ha conseguito il massimo dei voti, 60/60, coronando successivamente il proprio percorso formativo con una laurea cum laude in Giurisprudenza.

Chi ha avuto un percorso decisamente più travagliato è stato, invece, Matteo Renzi. Il fondatore di Italia Viva, infatti, si descrive come uno studente “a metà”: “Nel senso che sono uscito bene dal liceo, con 60-60esimi. Però, prima, sono anche stato rimandato in Scienze, al quarto anno. Penso di essere stato l’unico al Classico”. Alla fine, però, ha concluso il percorso con un 60/60.

Qualcosa di simile è accaduto a Matteo Salvini. Il leader della Lega, e Vicepresidente del Consiglio, è stato rimandato in Matematica al primo anno, per poi però concludere il suo percorso scolastico con un 48 su 60.

“Ero uno studente medio – ha detto invece Antonio Tajani negli studi di Skuola.net – bravo in alcune materie, più in difficoltà in altre. Una volta presi anche un 1 al compito di Greco. Però non sono mai stato né rimandato né bocciato”. Anche il Presidente di Forza Italia, alla fine, ha ottenuto un 48/60.

L’attuale ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, invece si racconta come uno studente più attento sul fronte dell’attivismo studentesco che non alle istanze scolastiche. In prima linea come rappresentante d’istituto, il “capo” della P.A., alla fine è riuscito a strappare un discreto 40/60.

Un esito molto vicino a quello del collega nella squadra di Governo, il Sottosegretario all’informazione e all’editoria Alberto Barachini: ha terminato gli studi con un 43/60, rifacendosi poi con il massimo dei voti all’università.

Non poteva poi mancare, in questa speciale rassegna dedicata ai voti di Maturità, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che si è fermato a un passo dal massimo dei voti, portando a casa un 56/60 alla Maturità Classica. Un risultato forse condizionato dall’esigenza di recuperare un’insufficienza in matematica che non lo avrebbe fatto ammettere all’esame in caso di esito negativo.

Anche il ministro per i Giovani e lo Sport, Andrea Abodi, ha sfiorato il massimo dei voti, fermandosi a 58/60, nonostante fosse “vivace ma studioso studioso lo stretto necessario è un po’ come quegli atleti che si impegnano poco in allenamento ma poi vanno in gara e…”.

La Maturità di Vip, Influencer e Creator

Passando al mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e dei media vanta, il numero dei “secchioni” crolla inesorabilmente. Partendo dalla conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu che, sempre in un intervento a Skuola.net, ha ribadito di avere sofferto particolarmente il momento dell’esame. “Ricordo – ha raccontato – che appena è finita mi si è alzata la febbre a 38 per quanto ero tesa”. Per lei il minimo indispensabile per agguantare il diploma ma un grandissimo risultato visti i disturbi dell’attenzione e la dislessia, non diagnosticate al tempo.

La stessa cosa, però, è accaduta a Enrico Mentana, colonna del giornalismo televisivo. Anche lui, un po’ a sorpresa, si è accontentato della sufficienza, uscendo dal liceo con un 36/60 anche a causa di una boutade proferita durante l’orale per divertire i compagni di classe presenti ma poco gradita dal commissario esterno.

Ha fatto meglio il comico emergente Salvo Di Paola: recentemente catapultato negli studi di Skuola.net, ha svelato di essersi diplomato con il voto di 73/100; descrivendosi, inoltre, come “il classico studente che si arrampica sugli specchi”.

A brillare è stato, invece, uno degli agenti immobiliari più celebri d’Italia. Blasco Pulieri, volto del programma Tv ‘Casa a prima vista’: ospite di Skuola.net, ha spiegato di avere conseguito la Maturità Scientifica con il voto di 58/60. Niente male.

Una parabola non troppo diversa da quella di Leo Gassman: il giovane attore e cantautore ha concluso la scuola con il voto di 96/100, a un soffio dal voto massimo.

Punteggio più che dignitoso anche per la regina della Tv, Maria De Filippi: la conduttrice ha conseguito un 52/60. Il collega Carlo Conti, invece, ha fatto addirittura meglio, licenziandosi dalle scuole superiori con 60/60, il top per l’epoca.

C’è poi chi, già tra i banchi, coltivava una passione talmente forte da non poterla reprimere. Come Vittoria “Vicky” Piria, pilota professionista e apprezzata commentatrice sportiva della Formula Uno. Dopo aver svolto “le prime tre prove scritte, sono volata a Valencia per le gare di Formula 3 e ho dovuto far spostare l’esame orale”.

Rimanendo nell’intrattenimento, ma spostandoci sulle star del web, ha fatto molto bene anche Gabriele Vagnato, creator e tra i volti più di spicco della Gen Z, che ha concluso la scuola con un 93/100.

Ma, come detto, c’è anche chi la Maturità non l’ha mai presa. È il caso della conduttrice radiofonica Ema Stokholma, che a causa di una situazione familiare non proprio serena ha dovuto rinunciare alla prosecuzione della carriera scolastica. Lo stesso si può dire di Fedez e Blanco: i due cantanti, infatti, ad oggi non sono diplomati.

Senza dimenticare la telenovela – a lieto fine – che nell’estate del 2017 investì il portiere del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma. L’azzurro in un primo momento scelse di assentarsi alle prove di Maturità, optando per una vacanza a Ibiza. L’anno seguente, poi, si diplomò con un 70/100.

Infine, menzione speciale per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale, infatti, ha lasciato la scuola pubblica al quarto anno, per poi diplomarsi da privatista in Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria) a Bolzano.

© Riproduzione Riservata