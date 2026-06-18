Esami di Maturità 2026, le tracce della prima prova scritta

Tra conferme della vigilia e sorprese, scopriamo quali sono le tracce scelte per la prima prova scritta della Maturità 2026.

Con la prova di italiano inizia oggi, giovedì 18 giugno, l’esame di Maturità 2026. Sette le tracce selezionate dal Ministero per il compito di Italiano: due tracce per l’analisi del testo, tre per il testo argomentativo e due per il tema di attualità.

L’esame di Maturità 2026

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, i candidati all’esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Sul fronte degli scrutini finali, la media nazionale degli studenti ammessi alla prova è del 96,8%. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 con un aumento del 7,2%.

Tuttavia, i dati regionali evidenziano alcune disparità: il Molise si distingue come la regione con la più alta percentuale di ammessi (97,7%), seguito dal Veneto (97,3%) e dalla coppia Basilicata ed Emilia-Romagna (97,2%). Sul versante opposto, la Sardegna registra il tasso di ammissione più basso d’Italia con il 93,0%, preceduta dalla Liguria con il 94,5%.

Le 13.996 commissioni d’esame, che si sono ufficialmente insediate il 16 giugno, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

Tipologia A, due tracce di analisi del testo

Vitaliano Brancati è uno degli autori usciti per l’analisi del testo alla Maturità 2026. Di lui è stato scelto un brano tratto da “I piaceri”.

Lo scrittore Cesare Pavese e la poesia “Passerò per Piazza di Spagna” è l’altra delle tracce proposte ai maturandi ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling.

Tipologia B, le tre tracce di testo argomentativo

il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

È uscito brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” come traccia B2 (testo argomentativo) alla Maturità 2026.

Tra le proposte ai maturandi, per la prima prova scritta c’è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare fontiere”.

Tipologia C, le due tracce di tema d’attualità

La traccia C1 porta sui banchi d’esame il concetto di “incanto”. Lo spunto per i maturandi arriva da un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann, intitolato Funziona a meraviglia e pubblicato sulla rivista Internazionale all’inizio del 2026.

Per la traccia C2, il focus si sposta su un valore decisamente più concreto e generazionale: il concetto di “fatica”. La bussola per la riflessione degli studenti, in questo caso, è rappresentata dalle pagine di Mario Calabresi, tratte dal suo saggio Alzarsi all’alba (Mondadori, 2025).

Come funziona la prima prova scritta

Alle 8.30 il plico telematico del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato decrittato in simultanea in tutte le scuole italiane. Da quel momento, gli studenti d’Italia saranno chiamati a dimostrare di saper argomentare e pensare in modo critico.

La prima prova propone sette tracce, suddivise in tre tipologie. Per la tipologia A ‘Analisi del testo’ saranno proposti due testi narrativi o poetici dall’Unità d’Italia a oggi, da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale.

Per la tipologia B ci sarà il ‘testo argomentativo’ con tre tracce che spazieranno dalla Storia, alla Filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici. Gli studenti dovranno sviluppare una tesi solida e coerente.

Con la tipologia C, infine, l”attualità’ ci saranno due tracce su temi contemporanei, per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica.

La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti.

Articolo in aggiornamento