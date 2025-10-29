Torna Il Libraio Scuola, il progetto digitale che promuove la lettura nelle scuole

Con la riapertura delle scuole, e a due anni anno dal suo debutto, torna il progetto Il Libraio Scuola dedicato a promuovere la passione per la lettura tra le ragazze e i ragazzi tramite uno spazio online interamente dedicato alla scuola e le due guide gratuite Lettori si diventa (scuola primaria e secondaria di primo grado) e Leggere il mondo (scuola secondaria di secondo grado).

Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e direttore della rivista Il Libraio, sottolinea:

“È in famiglia e a scuola che si impara ad amare la lettura. Gli insegnanti hanno un ruolo decisivo nel trasmettere questa abitudine preziosa, che aiuta i ragazzi a crescere come adulti più consapevoli, sereni e pronti ad affrontare i continui cambiamenti della vita: dalle trasformazioni personali e sentimentali, alle sfide professionali e familiari, fino alle grandi innovazioni tecnologiche e agli scenari geopolitici in continua evoluzione. La scuola, in questo percorso, è insostituibile. Con il nostro progetto vogliamo offrire agli studenti l’opportunità di scoprire non solo i grandi classici, ma anche opere contemporanee capaci di parlare al presente e di arricchire davvero il loro cammino.”

Leggere il mondo

E così arriva quest’anno al suo quarto numero Leggere il mondo, la guida digitale innovativa per la scuola secondaria di secondo grado che, con oltre 50 titoli selezionati e divisi per percorsi ragionati, è a disposizione di insegnanti, genitori, librai, bibliotecari ed educatori. Il tema principale di questo numero è la crescita attraverso letture che consentano ai ragazzi e alle ragazze di gestire i sentimenti: dall’amore alla frustrazione, al dolore, alla paura, al rispetto di sé e degli altri, senza dimenticare l’importanza della conoscenza del passato.

La redazione della guida è affidata a Lucia Tomelleri, mentre la consulenza didattica del progetto è affidata a Gloria Maria Ghioni, insegnante di lettere e fondatrice del sito Criticaletteraria.org.

La newsletter dedicata a Il Libraio Scuola

A Il Libraio Scuola si collega inoltre una newsletter, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. Inoltre, in omaggio ai nuovi iscritti, l’ebook I capolavori (America – Il castello – La metamorfosi e altri racconti – Il processo) di Franz Kafka (edito da Garzanti).

Lettori si diventa

Al Libraio Scuola è legato anche il fortunato progetto Lettori si diventa di Salani, quest’anno alla quinta edizione. Con all’attivo numerosi incontri nelle scuole di tutta Italia, che hanno coinvolto migliaia di studenti, il progetto si rivolge alle insegnanti, agli insegnanti, alle promotrici e ai promotori della lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il ricco catalogo sempre aggiornato e scaricabile gratuitamente dal sito dedicato, propone percorsi di lettura e strumenti utili per arricchire l’offerta didattica.

Caratteristica principale e molto amata del progetto è la possibilità di far incontrare agli alunni le autrici e gli autori del catalogo Salani e di altri marchi del Gruppo editoriale Mauri Spagnol come Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60. L’incontro con l’autore arriva al termine di un percorso di lettura condivisa con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i giovanissimi al mondo dei libri per formare i lettori e le lettrici di domani.

Durante l’anno scolastico, inoltre, Lettori si diventa organizza webinar dedicati agli insegnati. Una serie di appuntamenti online gratuiti ed estendibili a tutti i colleghi interessati.

Infine, va ricordata Critici si diventa, l’iniziativa che dà ai ragazzi la possibilità di trasformarsi in piccoli critici. Per partecipare è sufficiente scrivere una recensione (di classe o individuale) del libro che è stato oggetto dell’incontro e inviarla all’indirizzo lettorisidiventa@salani.it. Il testo vincitore viene selezionato a insindacabile giudizio della redazione Salani e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore farà ricevere alla scuola una donazione di 1.000€.

Per chi scarica il catalogo entro il 31 ottobre 2025 in omaggio l’ebook di “Skellig”, l’ispirato romanzo di David Almond.

Afferma Mariagrazia Mazzitelli, Direttrice editoriale Salani:

“Il nostro impegno verso la scuola si struttura sempre meglio, ed è frutto di riflessione e di confronto fra di noi editoriali. Speriamo di portare un beneficio sempre maggiore a tutti gli insegnanti e di essere sempre meglio al loro servizio, nell’interesse dei ragazzi e per il futuro di questo nostro Paese.”

La grande novità: Merlino

Grande novità di quest’anno è Merlino, il video-podcast di 6 episodi della durata di 10 minuti l’uno, in cui grandi scrittori e scrittrici si confrontano su temi fondamentali legati all’educazione emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi.

Lo sviluppo del video-podcast Merlino è in collaborazione con Storielibere.fm, piattaforma editoriale pioniera del podcast in Italia, che dal 2025 è ufficialmente entrata a far parte del Gruppo Mauri Spagnol.

Merlino nasce per restituire uno sguardo approfondito e originale su temi come il rispetto dell’altro da sé, l’accettazione di se stessi e degli altri, la conoscenza di mondi lontani, l’importanza del coraggio nelle scelte anche più semplici, la capacità di riconoscere il proprio talento, il rispetto delle regole e l’importanza di coltivare la memoria. I video podcast sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming podcast e video. La conduzione di Merlino è affidata a Gloria Maria Ghioni.