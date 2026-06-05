Commissari Maturità 2026, per oltre 8 studenti su 10 è caccia ai docenti esterni

L’attesa è finita e la Maturità 2026, per i 527.607 studenti potenzialmente coinvolti – bisogna attendere gli scrutini di fine anno per conoscere il dato ufficiale – ha finalmente un volto. O, meglio, ha nomi e cognomi: sono quelli dei professori che comporranno le 13.989 commissioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha infatti appena pubblicato sul proprio portale ufficiale gli elenchi con le composizioni delle commissioni. A seguito della recente riforma, queste commissioni saranno formate da due docenti interni, da due docenti esterni e da un presidente, il quale sarà anch’egli esterno. Questa è una notizia cruciale che sancisce il vero inizio del rush finale verso le prove di giugno.

Come accade nei migliori romanzi gialli, la rivelazione dei nomi ha trasformato istantaneamente i maturandi in provetti detective. È proprio la figura del commissario esterno, ammantata di mistero, ad alimentare la suspense narrativa di queste settimane.

Secondo un sondaggio a caldo condotto dal portale Skuola.net su un campione di 250 alunni dell’ultimo anno delle superiori, oltre 8 studenti su 10 hanno già fatto scattare la caccia alle informazioni e ai dettagli sui prof. Questa indagine si concentra in particolar modo sui docenti “sconosciuti”, ovvero quelli provenienti da altre scuole.

Le strategie dei maturandi: tra Sherlock Holmes e strateghi dell’attesa

Ma quali sono le strategie adottate in questa ricerca spasmodica che ricorda le indagini di un giovane investigatore letterario? I dati ci restituiscono uno spaccato affascinante delle dinamiche sociali e psicologiche dei nostri giovani.

Entrando nel dettaglio dei numeri, scopriamo che circa 2 maturandi su 3, ovvero il 65%, si attiveranno in prima persona per reperire preziose informazioni. L’obiettivo di questa meticolosa indagine è estremamente chiaro: i ragazzi vogliono capire in anticipo il metodo di interrogazione dei professori, le loro abitudini, il livello di severità e, possibilmente, gli argomenti “feticcio” di quei nomi che ancora non hanno un volto. Conoscere il tallone d’Achille o la passione letteraria del commissario può fare la differenza tra un esame vissuto con terrore e uno affrontato con padronanza ed eleganza espositiva.

Esiste poi un’altra fazione di studenti, che potremmo definire gli “strateghi dell’attesa”. C’è infatti un 20% di ragazzi che adotterà una tattica più attendista, ma non per questo meno efficace. Questi maturandi non cercheranno le informazioni direttamente sui social network o tramite le proprie conoscenze personali, ma preferiranno mandare in avanscoperta i compagni di classe dotati di un piglio più investigativo. La loro strategia consisterà nel limitarsi a raccogliere i frutti delle ricerche altrui, leggendo i resoconti sui gruppi WhatsApp o partecipando al confronto diretto in classe.

In netto contrasto con l’entusiasmo investigativo della stragrande maggioranza, troviamo una piccola resistenza di stampo quasi stoico. Alla fine, infatti, solo una stretta minoranza dei ragazzi, corrispondente al 15%, si dichiara del tutto disinteressata a questa caccia all’uomo. Questi giovani preferiscono non sprecare preziose ore di ripasso correndo dietro a dicerie e indiscrezioni, optando per concentrarsi unicamente sullo studio in vista dell’esame.

Le piazze virtuali e lo spionaggio interscolastico

I social network, intanto, si sono trasformati in moderne piazze virtuali, agorà digitali dove convergono ansie e speranze. Basta fare un giro sui profili social della stessa Skuola.net, presi letteralmente d’assalto in queste ore, per capire appieno il clima che si respira in questo momento tra i banchi di scuola. I commenti che si possono leggere sotto i post dedicati all’uscita delle commissioni rappresentano uno spaccato perfetto dell’ansia e dell’ironia che accompagnano invariabilmente questo momento topico.

Le dinamiche online riflettono quelle di una vera e propria rete di spionaggio interscolastica, degna delle migliori narrazioni di spionaggio del Novecento. C’è chi racconta di aver già attivato questa rete, scrivendo subito ad amici di altre scuole pur di sapere tutto sul docente esterno assegnato alla propria commissione. C’è poi chi si affida a un pedinamento digitale ben più profondo, arrivando a spulciare gli eventuali profili social dei professori o a consultare altre fonti utili pur di delineare un preciso identikit.

Purtroppo, non manca nemmeno chi si lascia già prendere dallo sconforto: leggere le prime recensioni dei ragazzi che in passato hanno avuto quel determinato docente fa temere ad alcuni che un commissario esterno particolarmente severo possa rovinare inesorabilmente i piani per il voto di diploma.

I numeri di un traguardo storico

Mentre gli studenti sono totalmente assorbiti dalle loro indagini, la complessa macchina organizzativa ministeriale svela la reale e imponente portata di questa Maturità. Analizzando la composizione della platea dei candidati, si nota che la stragrande maggioranza di questi è concentrata tra le fila degli interni, i quali sono pari a 513.479. A questa foltissima schiera si aggiungono poi i 14.128 candidati esterni, pronti a mettersi alla prova di fronte alla commissione.

Infine, guardando alla ripartizione dei candidati in base alla tipologia di percorso di studi intrapreso, emerge una geografia scolastica definita in modo molto netto. La fetta più grande è rappresentata dai Licei, che contano ben 273.854 iscritti pronti ad affrontare l’esame di Stato. Subito dietro a questa importante categoria si piazzano gli Istituti Tecnici, con 167.136 ragazzi pronti ad affrontare le prove. Gli Istituti Professionali, in chiusura, completano questa ampia panoramica statistica ministeriale con un totale di 86.617 studenti in attesa di varcare la soglia dell’aula.

Un invito alla serenità in vista della maturità

La Maturità rimane, nel profondo, un momento di grandissimo valore umano e culturale, un traguardo affascinante che segna la fine di un’epoca irripetibile. L’invito per tutti i maturandi, che in queste ore cercano disperatamente conferme e rassicurazioni nei labirintici meandri del web, è di non dimenticare mai il valore intrinseco della propria preparazione e del proprio percorso di studi compiuto negli anni.

Dietro al ruolo istituzionale e a volte temuto del commissario esterno, si cela prima di tutto un educatore, una figura chiamata a valorizzare e a misurare non solo le nozioni apprese in modo mnemonico, ma l’intero percorso di crescita umana e intellettuale dei ragazzi. Che la “caccia alle informazioni” sia dunque vissuta solo come un gioco goliardico, un modo innocuo per allentare la forte tensione accumulata, prima di chiudere i social network e riaprire i libri d’autore per un’ultima, ma decisiva e indimenticabile volta.