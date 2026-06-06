Concerti Tiziano Ferro 2026: calendario e scaletta del tour STADI26

A tre anni di distanza dall’ultimo tour che aveva radunato oltre 570 mila spettatori, Tiziano Ferro torna a prendersi il posto che gli spetta di diritto: il centro del palco dei più importanti stadi italiani. Il nuovo tour, ribattezzato programmaticamente STADI26, si preannuncia come uno degli eventi musicali più travolgenti, attesi e significativi di tutta…

A tre anni di distanza dall’ultimo tour che aveva radunato oltre 570 mila spettatori, Tiziano Ferro torna a prendersi il posto che gli spetta di diritto: il centro del palco dei più importanti stadi italiani. Il nuovo tour, ribattezzato programmaticamente STADI26, si preannuncia come uno degli eventi musicali più travolgenti, attesi e significativi di tutta la stagione estiva. Prodotto e organizzato da Live Nation, lo show ha già polverizzato le prevendite, superando ampiamente i 400 mila biglietti venduti ancora prima del calcio d’inizio ufficiale nelle grandi arene metropolitane.

Il ritorno di Tiziano Ferro

Questo ritorno segna anche l’inizio di una vera e propria nuova era artistica per il cantautore di Latina. Tiziano si presenta infatti dal vivo con una squadra totalmente rinnovata, che vede al suo fianco Paola Zukar con la Big Picture Management e la prestigiosa etichetta discografica Sugar Music. Un sodalizio che ha già dato frutti straordinari, come dimostra il successo del nuovo singolo “Cuore Rotto” (prodotto dal duo multiplatino Marz e Zef insieme a Marco Sonzini), balzato immediatamente in vetta alle classifiche di programmazione radiofonica, e il nuovo capitolo discografico “Sono un grande”, i cui brani trovano la loro perfetta dimensione proprio nella vastità degli stadi.

Il calendario completo: le date del tour STADI26

Il viaggio live di Tiziano Ferro ha preso il via ufficiale con l’emozionante “data zero” allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, un perfetto riscaldamento prima di approdare nei templi sacri della musica live italiana. Da Milano a Messina, il tour toccherà undici prestigiose tappe da nord a sud della penisola, facendo registrare diversi sold out.

Ecco il calendario completo dei concerti estivi 2026:

30 Maggio 2026 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil (Data Zero)

6 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro (Sold Out)

7 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

10 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

14 Giugno 2026 – Bologna, Stadio Dall’Ara

18 Giugno 2026 – Padova, Stadio Euganeo

23 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

27 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico (Sold Out)

28 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

3 Luglio 2026 – Ancona, Stadio Del Conero

8 Luglio 2026 – Bari, Stadio San Nicola

12 Luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo (Sold Out)

La scaletta: un viaggio tra presente e oltre vent’anni di hit

Ciò che rende i concerti di Tiziano Ferro un’esperienza unica è la sua straordinaria capacità di calibrare lo show, alternando momenti di pura energia pop e urban a ballad intime capaci di far commuovere decine di migliaia di persone all’unisono. La scaletta scelta per il tour 2026 è un generoso viaggio in 32 canzoni che abbraccia gli esordi di inizio millennio fino alle ultimissime produzioni della sua discografia.

Lo spettacolo si apre con la potente doppietta formata dalla nuova title track e dall’ultimo successo radiofonico, per poi lasciare subito spazio ai grandi inni che hanno segnato la storia della musica italiana. Di seguito, la scaletta ufficiale dei concerti:

1. Sono un grande

2. Cuore rotto

3. Fingo & spingo

4. Accetto miracoli

5. La differenza tra me e te

6. L’olimpiade

7. Il regalo più grande

8. Ti scatterò una foto

9. Hai delle isole negli occhi

10. Sere nere

11. Non me lo so spiegare

12. Indietro

13. L’ultima notte al mondo

14. L’amore è una cosa semplice

15. Il sole esiste per tutti

16. Destinazione mare

17. Balla per me

18. La vita splendida

19. Ed ero contentissimo

20. Potremmo ritornare

21. Il conforto

22. Stop! Dimentica

23. Incanto

24. Imbranato

25. E fuori è buio

26. La fine

27. E Raffaella è mia

28. Alla mia età

29. Per dirti ciao

Bis (Encore):

30. Rosso relativo

31. Lo stadio

32. Xdono

Uno show totale tra vulnerabilità ed energia

L’allestimento visivo e scenografico di STADI26 è stato progettato per amplificare l’impatto emotivo dei brani. Mega-schermi di ultima generazione a sviluppo verticale e un gioco di luci altamente ingegnerizzato avvolgono l’intera arena, creando un dialogo intimo e continuo tra l’artista e i fan, anche per chi siede negli anelli più alti. I momenti centrali dello show regalano una sfilata di pietre miliari: l’emozione pura di Sere nere, Il regalo più grande e Non me lo so spiegare cantate a squarciagola dal pubblico crea un’atmosfera da brividi.

Non mancano le parentesi più movimentate ed elettroniche come “Stop! Dimentica” ed “E Raffaella è mia”, che trasformano il prato degli stadi in una gigantesca pista da ballo all’aperto. Ma il vero picco di entusiasmo arriva nel finale con i bis: Tiziano Ferro sceglie di chiudere la serata tornando esattamente lì dove tutto è iniziato, regalando una tripletta micidiale composta da “Rosso relativo”, l’immancabile traccia manifesto “Lo stadio” e, infine, la primissima hit che lo ha consacrato al mondo intero nel lontano 2001, “Xdono”.

LChi ha assistito alle prime battute del tour parla di un artista in uno stato di grazia vocale ed emotiva straordinario. Tiziano Ferro non si risparmia sul palco: ride, si commuove, racconta la genesi dei suoi pezzi e canta per quasi tre ore filate, dimostrando ancora una volta perché i suoi live rappresentano veri e propri riti collettivi di condivisione.

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