The Rocky Horror Show, lo storico musical festeggia 50 anni con un esclusivo tour in Italia

Mezzo secolo e non sentirlo. L’iconico movie con Tim Curry e Susan Sarandon ha appena festeggiato 50 anni ed ora il musical che lo ha ispirato è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano: “The Rocky Horror Show”, il leggendario e trasgressivo musical di Richard O’Brien, torna dal 7 novembre 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni.

Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è pronto a entusiasmare il suo pubblico e a trasformarsi nuovamente in un grande non-stop party con quei successi senza tempo da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinare come “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e ovviamente il mitico “Time Warp”.

The Rocky Horror Show

The Rocky Horror Show racconta la storia di Brad e Janet che durante una tempesta si rifugiano in un sinistro castello. Qui incontrano il Dr. Frank-N-Furter, uno scienziato impegnato in un audace esperimento: dare vita alla sua versione di uomo ideale. I due novelli sposi si ritrovano a confrontarsi con la loro sessualità e le loro paure immersi in un’atmosfera di liberazione e trasgressione. Sarà un’avventura che non dimenticheranno mai e che li segnerà per sempre.

La storia del musical: 50 anni da record

The Rocky Horror Show debuttò nel 1973 davanti a un pubblico di sole 63 persone al Theatre Upstairs del Royal Court. Fu un successo immediato e venne trasferito al Chelsea Classic Cinema, per poi essere rappresentato al Kings Road Theatre dal 1973 al 1979 e al Comedy Theatre nel West End dal 1979 al 1980. Da allora, The Rocky Horror Show è diventato il musical contemporaneo ininterrottamente in scena più a lungo nel mondo. Lo spettacolo è stato visto da oltre 30 milioni di persone in più di 30 paesi ed è stato tradotto in 20 lingue, continuando a entusiasmare il pubblico in tour sempre sold out.

Nel 1975 venne trasformato in un film intitolato The Rocky Horror Picture Show. La trasposizione cinematografica incassò oltre 135 milioni di dollari al botteghino ed è ancora proiettata nei cinema di tutto il mondo più di 40 anni dopo la sua prima, diventando così l’uscita cinematografica più lunga nella storia del cinema. Molte star, tra cui Russell Crowe, Tim Curry, Susan Sarandon, Jerry Springer, Jason Donovan e Meatloaf, hanno partecipato a The Rocky Horror Show nel corso dei suoi oltre 50 anni di vita.

Se il film ha trasformato il musical scritto da Richard O’Brien in un mito, la versione teatrale si rinnova di continuo coinvolgendo gli spettatori che si lasciano trascinare nell’audience partecipation, ovvero quel fenomeno caratteristico del Rocky Horror Show che vede il pubblico partecipare attivamente con travestimenti a tema, con battute recitate in risposta a quelle degli attori e soprattutto ballando la scatenata coreografia del “Time Warp”.

Molto più di un musical

The Rocky Horror Show è molto più di un musical: è un vero rito collettivo, sostenuto da una fanbase entusiasta e fedelissima. Nelle stagioni precedenti, lo spettacolo ha conquistato oltre 24.000 spettatori nel 2022 (in 16 repliche) e 14.000 spettatori nella stagione successiva (in 8 repliche).

The Rocky Horror Show è musical leggendario con una colonna sonora che è entrata a far parte della storia della musica. Un successo che scende idealmente giù dal palco per raggiungere il pubblico in un’incredibile festa collettiva che si ripete ogni sera!

Il Tour italiano 2025

Scopri di seguito le date dell’iconico movie con Tim Curry e Susan Sarandon: il musical cult che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, un mix esplosivo di musica rock e travolgente energia che ha reso lo spettacolo un fenomeno globale da oltre cinque decenni.

Dal 7 al 9 Novembre 2025 BOLOGNA, Teatro Duse

Dall’11 al 16 Novembre 2025 TRIESTE, Teatro Rossetti

Dal 18 al 23 Novembre 2025 MILANO, TAM Teatro Arcimboldi

Dal 25 al 30 Novembre 2025 ROMA, Teatro Brancaccio

La sorpresa speciale al Teatro Arcimboldi

Al TAM Teatro Arcimboldi andranno in scena otto imperdibili repliche che faranno rivivere l’energia di uno spettacolo che ha riscritto le regole del teatro musicale con la sua carica di trasgressione, rock’n’roll e pura libertà espressiva.

Per questa nuova edizione, lo show torna al TAM con una sorpresa speciale al suo pubblico: il ruolo iconico del Dottor Frank’n’Furter sarà interpretato dalla superstar internazionale Jason Donovan, storico protagonista del personaggio e garanzia di un’esperienza indimenticabile.

Vera leggenda della pop music, Jason Donovan indosserà le calze a rete per le date milanesi dopo una stagione di tutto esaurito al Theatre Royal di Sydney e nel West End di Londra, dove ha ricevuto recensioni entusiastiche: “Jason Donovan is astounding!” ha esclamato il Sydney Scoop.

Un emozionante ritorno a distanza di oltre 25 anni dall’ultima volta in cui ha impersonato il provocante e geniale scienziato extraterrestre.

Jason Donovan ha debuttato nel West End nel 1991 interpretando Joseph nel revival londinese di “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” e ha proseguito la carriera teatrale con grande successo in show come Priscilla Queen of the Desert e Grease The Musical.

Il suo album di debutto è stato disco di platino in Australia ed è stato l’album più venduto nel Regno Unito nel 1989. Da allora ha venduto oltre 13 milioni di dischi in tutto il mondo e continua a girare in tour con il suo spettacolo dal vivo.

Jason ha dichiarato: “Sono entusiasta di immergermi nuovamente nel ruolo elettrizzante di Frank ‘n’ Furter con un cast fantastico e di ballare il Timewarp con il pubblico di tutta Europa. Promettiamo di offrire il Rocky più fresco di sempre, che il pubblico non dimenticherà. Quindi, allacciate le cinture, perché lo spettacolo promette di essere un’avventura folle e movimentata!”