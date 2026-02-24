Sanremo, le 16 canzoni più poetiche della storia del Festival

Da Luigi Tenco a Lucio Dalla, da Mia Martini a Marco Mengoni, gli autori che hanno partecipato a Sanremo hanno saputo fare breccia nei cuori delle persone. Scopri i testi poetici più amati che hanno preso parte al Festival della canzone italiana

Questa è la settimana di Sanremo, il Festival della canzone italiana giunto quest’anno alla sua 75ma edizione. Un Festival storico che ha visto salire sul suo palco alcuni dei più amati artisti italiani.

Da Luigi Tenco a Lucio Dalla, da Mia Martini a Sergio Endrigo, fino ad arrivare ad autori più recenti che hanno partecipato alle ultime edizioni come Marco Mengoni e Simone Cristicchi, la maggior parte dei cantanti saliti sul palco dell’Ariston hanno saputo fare breccia nei cuori delle persone, con canzoni che in molti casi possono essere considerate poesie.

Musica e poesia: quando un testo diventa poetico

Un testo di una canzone diventa autenticamente poetico quando riesce a trascendere il significato letterale delle parole per attingere a una dimensione universale, trasformando un’emozione privata in un’immagine collettiva. Questo accade attraverso l’uso sapiente delle figure retoriche, come metafore, anafore e sinestesie, che permettono di “mostrare” un sentimento anziché limitarsi a spiegarlo, e grazie a una curata struttura metrica dove il ritmo e il suono dei vocaboli possiedono una propria musicalità interna, indipendente dagli strumenti.

La poesia in musica vive nella capacità di evocare mondi interi partendo da un dettaglio quotidiano, caricando di senso anche i silenzi tra i versi e lasciando all’ascoltatore lo spazio necessario per riflettere la propria esperienza nelle parole dell’autore, nobilitando così il linguaggio comune fino a renderlo letteratura.

Le canzoni più poetiche del Festival di Sanremo

Dai grandi classici ai tormentoni delle ultime edizioni: ecco alcune delle canzoni che hanno segnato la storia recente e meno recente del Festival per il loro valore letterario e la profondità dei testi.

“Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco (Sanremo 1967)

“Ciao amore, ciao” è una canzone scritta dal cantautore italiano Luigi Tenco ed interpretata (in versioni separate) dallo stesso Tenco e da Dalida al Festival di Sanremo del 1967. Il 27 gennaio 1967, dopo l’esclusione del brano dalla finale del Festival, Tenco si è suicidato. “Ciao amore, ciao” è una canzone d’amore che non si esime dalla critica sociale. Protagonista è una persona che, stanca della vita di campagna, parte per la città nel tentativo di realizzare i propri sogni.

Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.

Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.

“Canzone per te” di Sergio Endrigo (Sanremo 1968)

“Canzone per te” è una canzone scritta da da Luis Bacalov, Sergio Bardotti e Sergio Endrigo che la porterà sul palco dell’Ariston nel 1968 aggiudicandosi la vittoria. Il testo narra di un amore talmente bello che non riesce a finire. Si desidera che il dolore per la fine di questo amore possa cessare e che entrambi gli innamorati tornino a voler bene ad un’altra persona: “Chissà se finirà/Se un nuovo sogno la mia mano prenderà/Se a un’altra io dirò/le cose che dicevo a te”.

La festa appena cominciata

È già finita

Il cielo non è più con noi

Il nostro amore era l’invidia di chi è solo

Era il mio orgoglio la tua allegria

“4 marzo 1943” di Lucio Dalla (Sanremo 1971)

Scritto da Paola Pallottino e Lucio Dalla, “4 marzo 1943” è una canzone presentata a Sanremo nel 1971, dove raggiunge la terza posizione. La canzone racconta la storia di una ragazza madre che ha un figlio con un soldato alleato, morto poco dopo il concepimento, “Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l’unico vestito ogni giorno più corto…”

E ancora adesso che gioco a carte

e bevo vino

per la gente del porto

mi chiamo Gesù bambino.

“Vita spericolata” di Vasco Rossi (Sanremo 1983)

Vita spericolata è una celebre canzone scritta da Vasco Rossi per il testo e da Tullio Ferro per la musica, presentata per la prima volta nel 1983 al XXXIII Festival di Sanremo dallo stesso Rossi, dove si classificò al penultimo posto. Si tratta di una delle canzoni passate poi alla storia, inno di una generazione che accetta di vivere la vita pienamente accettandone le sfide, i rischi, le fatiche, le gioie e le sofferenze, cercando di prevenire e affrontare gli ostacoli, non evitarli.

E poi ci troveremo come le star

A bere del whisky al Roxy bar

O forse non c’incontreremo mai

Ognuno a rincorrere i suoi guai

Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso

E ognuno in fondo perso

Dentro i fatti suoi

“Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia (Sanremo 1987)

“Quello che le donne non dicono” è una delle canzoni più celebri di Fiorella Mannoia. Scritta da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone, fu cantata dalla Mannoia al Festival di Sanremo 1987, vincendo il Premio della Critica e rimanendo nella Hit parade per molte settimane.Le protagoniste della canzone sono tutte quelle donne che vivono di ricordi e vecchi amori. Nel loro vivere la quotidianità non perdono mai la speranza nel trovare la persona giusta che le potrà capire e stare al loro fianco nei momenti più bui.

Siamo così

È difficile spiegare

Certe giornate amare, lascia stare

Tanto ci potrai trovare qui

Con le nostre notti bianche

Ma non saremo stanche neanche quando

Ti diremo ancora un altro sì

“Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (Sanremo 1989)

Scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio nel 1972, rimase inedita finché non la incise Mia Martini per portarla nel 1989 a Sanremo, dove ha ottenuto il Premio della Critica. “Almeno tu nell’universo” è una lettera d’amore rivolta a un destinatario non meglio precisato, in cui vengono denunciati alcuni aspetti negativi della società. Sotto accusa principalmente è l’incoerenza della gente, incapace di interessarsi delle persone che hanno attorno, e l’ipocrisia. “Sai- canta Mia Martini – la gente è strana prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà come fosse niente…”

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu, nell’universo

Un punto sei che non ruota mai intorno a me

Un sole che splende per me soltanto

Come un diamante in mezzo al cuore

Tu, tu che sei diverso

Almeno tu, nell’universo

Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero

E che mi amerai davvero

Di più, di più, di più

“Vorrei incontrarti fra cent’anni” di Ron e Tosca (Sanremo 1996)

“Vorrei incontrarti fra cent’anni” è un singolo scritto da Ron ed interpretato dallo stesso cantante con la partecipazione di Tosca. Il brano, presentato al Festival di Sanremo 1996, vinse la manifestazione.

La canzone esplora un amore che dura nel tempo, dimostrando devozione, desiderio e un legame saldo tra due individui che si amano con l’anima prima che con il corpo.

Vorrei incontrarti fra cent’anni

Tu pensa al mondo fra cent’anni

Ritroverò i tuoi occhi neri

Tra milioni di occhi neri

Saran belli più di ieri

“Ti regalerò una rosa” di Simone Cristicchi (Sanremo 2007)

Con “Ti regalerò una rosa”, Simone Cristicchi ha vinto Sanremo nel 2007. Il brano è una lettera che Antonio (affetto da problemi psichiatrici) scrive alla sua amata Margherita dal buio manicomio in cui è rinchiuso, luogo che in passato ha ospitato anche lei. Ma anche in questo ambiente così arido – come da un terreno morto sa nascere una rosa – nasce un amore. Ed è proprio l’amore ad aver fatto sentire vivo Antonio. “Dei miei ricordi sarai l’ultimo a sfumare / Eri come un angelo legato ad un termosifone / Nonostante tutto io ti aspetto ancora / E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora…”

Ti regalerò una rosa

Una rosa rossa per dipingere ogni cosa

Una rosa per ogni tua lacrima da consolare

E una rosa per poterti amare

Ti regalerò una rosa

Una rosa bianca come fossi la mia sposa

Una rosa bianca che ti serva per dimenticare

Ogni piccolo dolore

“Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni (Sanremo 2011)

Scritto e interpretato da Roberto Vecchioni, “Chiamami ancora amore” ha vinto Sanremo nel 2011. In un’intervista rilasciata a “Il Sole 24 Ore“, Roberto Vecchio ha detto che si tratta di “un tipo di brano che io classifico tra quelli all’italiana: grande sentimento, grande forza di inciso che dovrebbe prendere le emozioni di tutti e sotto un messaggio che sia trasversale, ma di valori.

Non parlerò di me, o solo larvatamente. È una canzone molto attuale che parla di cose di oggi, di situazioni di oggi e soprattutto di speranza. Questo sì. Speranza”. Ed è vero, di speranza è ricca la canzone: “chiamami sempre amore che questa maledetta notte dovrà pur finire perché la riempiremo noi da qui di musica e di parole…”

Chiamami ancora amore

chiamami sempre amore

che questa maledetta notte

dovrà pur finire,

perché la riempiremo noi da qui

di musica e di parole.

“Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia (Sanremo 2017)

“Che sia benedetta” è un brano musicale interpretato dalla cantante italiana Fiorella Mannoia, che è arrivata al secondo posto nella 67ª edizione del Festival di Sanremo. Il testo della canzone, che sa emozionare e far riflettere è un vero e proprio inno alla vita che, sebbene possa talvolta apparire “assurda, complessa o incoerente” resta comunque perfetta. La sfida è quella di provare a rinascere ogni giorno per iniziare un nuovo viaggio nonostante le sfide quotidiane della vita che possono essere senso di frustazione quotidiano.

Che sia benedetta

Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta

“Fai rumore” di Diodato (Sanremo 2020)

Un brano che è diventato un inno al bisogno di comunicare e di rompere i silenzi che separano le persone. La scrittura di Diodato è essenziale ma evocativa, capace di trasformare un’emozione privata in un sentimento universale. La “poesia del silenzio” che esplode nel ritornello ha reso questo pezzo un classico istantaneo della canzone d’autore italiana.

Che fai rumore qui,

e non lo so se mi fa bene,

se il tuo rumore mi conviene,

ma un po’ di più di questo silenzio innaturale.

“Tango” di Tananai (Sanremo 2023)

La poesia della realtà cruda. Tananai racconta la storia d’amore di Olga e Maxim, separati dalla guerra in Ucraina. La forza poetica qui risiede nel contrasto tra la banalità dei gesti quotidiani citati (“Le palazzine a fuoco / La polizia che non passa mai”) e l’enormità del dramma vissuto, dimostrando che anche il pop può essere cronaca dell’anima.

Ma chissà perché Dio

ci ha dato i sogni e non ci ha dato i soldi

per vederli tutti quanti realizzati

in questo lunedì di palazzine a fuoco.

“Due vite” di Marco Mengoni ( Sanremo 2023)

Un viaggio onirico nell’inconscio. Il testo esplora il confine tra la realtà della veglia e la verità dei sogni, dove “il caffè è un po’ più amaro” e i sentimenti si scontrano senza filtri. La struttura circolare del testo lo rende una riflessione filosofica sulla dualità dell’essere umano.

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

e non conosco ancora bene il tuo deserto

forse è in un posto del mio cuore

dove il sole è sempre spento.

“Volevo essere un duro” di Lucio Corsi (Sanremo 2025)

Con uno stile che richiama il surrealismo e la fiaba, Lucio Corsi esplora il tema della fragilità maschile e dell’inadeguatezza. Le sue immagini sono bizzarre e poetiche al tempo stesso, ricordando la lezione di Ivan Graziani e di certa poesia ermetica, dove il quotidiano si trasforma in qualcosa di magico e inaspettato.

Volevo essere un duro, un sasso, un muro di cemento

invece sono l’erba che si piega a ogni soffio di vento

e la mia forza non è nel pugno, ma in questo restare sveglio.

“Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi (Sanremo 2025)

Cristicchi conferma la sua dote di “cantattore” e poeta con questa lettera rivolta a una figlia. Il ribaltamento temporale del titolo introduce una riflessione dolcissima sulla cura e sulla trasmissione dei valori, con un linguaggio semplice che tocca corde emotive profonde, tipico della sua produzione teatrale e letteraria. Leggi l’articolo dedicato per approfondire. Ti insegnerò a non avere paura dei mostri sotto il letto

perché i mostri veri sono quelli che portiamo nel petto

e quando sarai piccola ti regalerò il mio tempo.

“L’albero delle noci” di Brunori Sas (Sanremo 2025)

Vincitrice del Premio per il miglior testo “Sergio Bardotti”, questa canzone è una meditazione poetica sul tempo che passa e sulle radici. Brunori Sas utilizza l’immagine dell’albero come fulcro di una memoria familiare che si tramanda, con versi che sembrano pennellate di un quadro rurale e introspettivo.