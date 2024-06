Maturità 2024, la playlist degli studenti in vista degli esami

Dal walkman allo smartphone, dalla musicassette a Spotify. Quest’anno per la maturità, pur cambiando supporti, la musica resta ancora la miglior medicina dell’anima – come affermava Platone – anche per i maturandi: 2 su 3 stanno, infatti, preparando l’esame ascoltando i loro brani preferiti. C’è qualcosa che invece, da 40 anni, non cambia: per ben 9 diplomandi su 10 la colonna sonora dell’Esame di Stato resta “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti.

Nella playlist degli studenti, però, non mancano neanche altre vecchie glorie. Come “We are the Champions” dei Queen e “Another brick in the wall” dei Pink Floyd. Insieme, ovviamente, agli artisti del momento con le loro hit. Come Tony Effe, Gaia, Ghali, Geolier, Rose Villain, Guè, Lazza, Geolier, Ultimo. A fare il punto sulle tracce musicali più ascoltate in questi giorni è stato il portale Skuola.net, che ha intervistato 1.000 ragazze e ragazzi attesi a breve dalle prove della Maturità 2024.

“Notte prima degli esami” di Venditti rimane il brano per eccellenza della Maturità (ma ora parte in streaming)

Tra quei due terzi che stanno accompagnando il ripasso con le note musicali, il 39% utilizza la musica principalmente per “alleggerirsi” e scacciare via i brutti pensieri, mentre quasi un terzo (30%) la ritiene un’ottima fonte d’ispirazione da cui trarre la carica per lo studio. C’è, poi, un buon 21% che studia e ripassa con le cuffie nelle orecchie.

La riproduzione, per la maggior parte, è sinonimo di streaming. Spotify, YouTube e piattaforme affini sono ormai le regine indiscusse per la fruizione musicale: più di 8 maturandi su 10 (85%) le utilizzano quotidianamente per “passare” i brani più amati.

E, così come accade per viaggi e vacanze e per tutte le grandi “avventure”, oltre 1 maturando su 3 ha predisposto una selezione a tema Maturità. In cima alle tracce più ascoltate c’è ancora una volta, come detto, “Notte prima degli Esami”. La canzone di Antonello Venditti, che quest’anno festeggia il quarantennale, rimane il brano più iconico per questo momento.

Come visto, ad affiancare il pezzo del cantautore romano nelle playlist dei maturandi, diversi altri brani della storia della musica: dai Queen di “We are the champions” (selezionata dal 16%) ai Pink Floyd di “Another brick in the wall (9%).

La playlist dei maturandi del 2024: da Tony Effe con Gaia a Rose Villain e Guè, passando per Ghali, Geolier e Ultimo

Ma, numericamente parlando, il grosso dello spazio è occupato da produzioni decisamente più attuali. Accanto ai “mostri sacri” della musica troviamo infatti brani che stanno conquistando le classifiche in queste settimane. In prima posizione c’è il duo formato da Tony Effe e Gaia: la loro “Sesso e samba” è la traccia più “streammata” da un terzo dei maturandi (33%). Più in generale, è il trionfo della musica rap: sul podio di categoria si piazzano pure Ghali con la sua “Paprika” e un altro duetto, quello formato da Rose Villain e Guè Pequeno in “Come un tuono”.

Al quarto posto della top 10 delle hit del momento c’è Angelina Mango con il suo singolo estivo, “Melodrama”. Seguono “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo, che ritornano entrambi più giù nella classifica, rispettivamente con “El pibe de oro” (sesta) e con “Altrove” (ottava). In mezzo, al settimo posto, troviamo Tedua con “Mare calmo”. Infine, due pezzi che con molta probabilità faranno da sfondo a tutta l’estate 2024: “Torcida” di Bresh e “Punteria” di Shakira.

Delle playlist dei maturandi fanno però parte, come detto, anche brani che, seppur usciti da diversi mesi, dominano ancora le charts. In un certo senso, si tratta dell’eco del Festival di Sanremo 2024, visto che più della metà delle canzoni della kermesse attualmente continua a far compagnia ai maturandi.

Ma al vertice ci sono altri. Al primo posto c’è la versione rivisitata di “Ma che idea” dell’inossidabile Pino D’Angiò: la traccia realizzata con i bnkr44 è il pezzo più ascoltato dal 16% dei diplomandi del 2024. A seguire, un altro artista ormai navigato, seppur molto giovane: è Lazza, con la sua “100 Messaggi”, che staziona al secondo posto, votata dal 15% del campione. A chiudere il podio è “Dopo le 4” di Tony Effe, Bresh e Tedua (di nuovo loro).

È il resto della top 10, come anticipato, a comprendere le canzoni più riuscite di Sanremo 2024. Al quarto posto, Angelina Mango con “La noia”, al quinto “I’ p’ me, tu p’ te’” di Geolier (altri nomi noti). Subito dietro ci sono, appaiate, “Vai!” di Alfa e “Casa Mia” di Ghali. Mahmood con “Tuta gold” è settimo, “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors è ottava. Chiudono la decina magica “Click Boom!” di Rose Villain e “Sinceramente” di Annalisa.

