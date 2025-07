“IT: Welcome to Derry”, quando esce in Italia la serie tv prequel tratta dal bestseller di Stephen King

Arriverà in esclusiva su Sky “IT: Welcome to Derry“, l’attesissima serie drammatica HBO e Sky Exclusive, targata Warner Bros. Television, basata sul romanzo best seller, pubblicato nel 1986, del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King.

La serie, diretta in gran parte da Andy Muschietti, e da lui sviluppata insieme a Barbara Muschietti (It, It – Capitolo due, The Flash) e Jason Fuchs (It – Capitolo due, Wonder Woman, Argylle), debutta da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

IT: Welcome to Derry

Ambientata nell’universo di IT di Stephen King, la serie “IT: Welcome to Derry” espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019), entrambi dedicati a questa storia di paura e amicizia. La serie si presenta come un dramma che mescola orrore psicologico e legami d’infanzia, in piena coerenza con i film precedenti e con il materiale originale tratto dal maestro dell’horror Stephen King.

La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.

Il cast

Del cast della serie fanno parte attori che abbiamo già visto all’opera: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård, quest’ultimo volto iconico del clown Pennywise nei film precedenti diretti da Muschetti. .

A questo link è possibile vedere il primo teaser trailer rilasciato. Buona visione.

Il fenomeno IT di Stephen King

Vero e proprio cult del genere horror e fra i libri più amati di Stephen King, “It” mette al centro della scena l’atavica paura che molti di noi nutrono nei confronti dei clown.

A Derry, una piccola cittadina del Maine, l’autunno si è annunciato con una pioggia torrenziale che sembra non finire mai. Per un bambino come George Denbrough, ben coperto dal suo impermeabile giallo, il più grande divertimento è seguire la barchetta di carta che gli ha costruito il fratello maggiore Bill.

Ma le strade sono sdrucciolevoli e George rischia di perdere il suo giocattolo, che infatti si infila in un canale di scolo lungo il marciapiede e sparisce nelle viscere della terra. Cercare di recuperarlo è l’ultimo gesto di George: una creatura spaventosa travestita da clown gli strappa un braccio uccidendolo.

Dove si trova Derry, la città ideata da King

Derry è la cittadina americana dove sono ambientati diversi dei racconti e dei romanzi di Stephen King. L’autore la colloca nel Maine, nei pressi della sua terra d’origine, Bangor. In realtà, lo stesso King ha raccontato di essersi ispirato proprio a Bangor per la creazione di Derry.

All’interno di “It”, lo scrittore narra perfino le origini della città fittizia costituita da circa 35.000 abitanti: lo fa attraverso la ricerca condotta dal personaggio di Michael Hanlon, che scopre che il nucleo originario di Derry consisteva in una comunità formata da circa trecento coloni britannici scomparsi nel nulla a metà del Settecento. Ma andiamo a scoprire alcuni dei luoghi iconici di Derry-Bangor.

