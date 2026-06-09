Geolier tour estate 2026: scaletta e date dei concerti

Geolier e la sua poesia urban conquistano l’estate 2026. Scopri la scaletta ufficiale e il calendario completo dei live estivi.

Se la letteratura ha da sempre il compito fondamentale di fotografare la realtà senza filtri, restituendo dignità e voce a chi spesso non l’ha, la musica urban contemporanea ne è diventata l’erede più diretta e incisiva. In questo panorama così denso e in continua evoluzione, Emanuele Palumbo, universalmente noto come Geolier, rappresenta un narratore sociale, un “poeta del rione” che è riuscito in un’impresa straordinaria: sdoganare la lingua napoletana, spogliandola da vecchi stereotipi folkloristici, per trasformarla in un codice universale, capace di dialogare con un’intera generazione da nord a sud d’Italia.

Con la recente pubblicazione del suo quarto album in studio, “Tutto è possibile”, che ha seguito la scia dello straordinario successo di “Dio lo sa”, il rapper di Secondigliano ha consolidato il suo ruolo di “cantastorie”. Diviso tra un monumentale tour nei grandi stadi italiani e una fitta serie di imperdibili appuntamenti nei principali festival estivi, scopriamo il tour estivo 2026 di Geolier.

La scaletta: il viaggio narrativo del live

I concerti dell’estate 2026 sono strutturati come un vero e proprio percorso musicale: i brani inediti tratti da “Tutto è possibile” si intrecciano fluidamente ai grandi classici del suo repertorio, creando un perfetto equilibrio tra l’adrenalina dei pezzi puramente street e l’intimità sussurrata delle ballad più introspettive.

Prendendo come riferimento la prima data del tour a Termoli, ecco la struttura portante della scaletta del tour 2026 di Geolier:

1. El pibe de oro

2. Nu parl, nu sent, nu vec

3. 081

4. M vulev fa ruoss

5. Scumpar

6. Capo

7. 1H

8. Si stat tu

9. So fly

10. 2 secondi

11. Che sol oggi

12. Money

13. Ultima Poesia

14. X Caso

15. M manc

16. 2 giorni di fila

17. Stelle

18. Napoletano

19. Mai per sempre

20. Per sempre

21. Chiagne

22. Moncler

23. Fotografia

24. Episodio d’amore

25. Vogl sul a te

26. Na catena

27. Amo ma chi ti sap

28. Cadillac

29. Facil Facil

30. Un ricco e un povero



31. Canzone d’amore

32. Il male che mi fai

33. 64 bars

34. P’ Secondigliano

35. Tutto è possibile

36. Sonnambulo

37. I P’me, Tu P’ te

38. Come vuoi

39. A Napoli non piove

40. Give you my love

Il calendario ufficiale: le date dei concerti di Geolier estate 2026

La titanica tournée estiva, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, è programmaticamente divisa in due sezioni: la prima dedicata ai più importanti stadi italiani (GEOLIER STADI 2026) e la seconda focalizzata sulle arene dei più prestigiosi festival della penisola (SUMMER FESTIVAL TOUR 2026). Ecco il calendario ufficiale completo per pianificare la vostra partecipazione:

Geolier Stadi 2026

6 Giugno 2026 – Termoli (CB), Arena Del Mare 42° 15° (Data Zero)

13 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

19 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

23 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

26 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (Sold Out)

27 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (Sold Out)

28 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona (Sold Out)

Summer Festival Tour 2026

2 Luglio 2026 – Firenze, Florence Music Festival – Visarno Arena

4 Luglio 2026 – Bari, Oversound Music Festival – Arena del Levante (Sold Out)

11 Luglio 2026 – Riccione (RN), Riccione Music City

23 Agosto 2026 – Santa Maria del Cedro (CS), Tirreno Festival – Arena dei Cedri

Il legame tra parola e riscatto in Geolier

Parlare di Geolier significa riconoscere il valore intrinseco della parola come strumento di emancipazione, identità e memoria. Il legame dell’artista con la scrittura non è d’altronde una novità: la pubblicazione del suo primo libro autobiografico, “Per sempre“, ha già dimostrato la sua urgenza di raccontare le tappe che lo hanno portato a essere l’uomo e l’artista di oggi, offrendo una preziosa chiave di lettura delle sue liriche.

Il dialetto napoletano, nelle tracce di Geolier, agisce come un veicolo emotivo di straordinaria potenza. Le sue rime affrontano temi complessi: la vita difficile della periferia, il miraggio e la fatica del riscatto sociale, l’amore tormentato, i legami indissolubili di sangue e le profonde contraddizioni di una Napoli che sa essere, al tempo stesso, madre protettiva e matrigna spietata. Come i grandi poeti del Novecento attingevano al proprio vissuto e alla propria terra per raccontare l’universale umano, Geolier utilizza il beat, i campionamenti e le metriche serrate dell’hip-hop per dare forma e dignità ai sogni, alle paure e alle frustrazioni dei ragazzi di oggi.

Sul palco, questo si traduce in un’energia magnetica. Geolier comanda la scena con un’autenticità disarmante che azzera le distanze con il pubblico. I tre storici sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona della sua Napoli sono la prova tangibile di un intero popolo – e di un’intera generazione nazionale – che si riconosce, riga dopo riga, nella sua poetica cruda e sincera.