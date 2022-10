“Non, je ne regrette rien”, la canzone che racconta Edith Piaf

Canzoni come poesie

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Edith Piaf, condividiamo con voi il testo di "Non, je ne regrette rien", il brano che forse più di tutti racconta la vita e il carattere della grande artista francese.

Il 10 ottobre del 1963 ci lasciava Edith Piaf, cantante e compositrice francese nota per essere stata fra i maggiori interpreti della Chanson fra gli anni ’30 e ’60. La ricordiamo leggendo il testo di una delle sue canzoni più celebri, “Non, je ne regrette rien”, uscita nel 1956, composta da Charles Dumont con parole di Michel Vaucaire, e che forse, più di tutti gli altri brani, meglio esprime il carattere e la vita di Edith Piaf.

Non, je ne regrette rien di Edith Piaf

Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Ni le bien qu’on m’a fait

Ni le mal

Tout ça m’est bien égal



Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

C’est payé, balayé, oublié

Je me fous du passé

Avec mes souvenirs

J’ai allumé le feu

Mes chagrins, mes plaisirs

Je n’ai plus besoin d’eux



Balayé les amours

Avec leurs trémolos

Balayé pour toujours

Je repars à zéro

Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Ni le bien qu’on m’a fait

Ni le mal

Tout ça m’est bien égal



Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien

Car ma vie

Car mes joies

Aujourd’hui

Ça commence avec toi.

No, non rimpiango niente

No, niente di niente

No, non rimpiango niente

Né il bene che mi hanno fatto

Né il male, tutto mi è indifferente

No, niente di niente

No, non rimpiango niente

Ho pagato, scartato, dimenticato

Me ne frego del passato!

Con i miei ricordi

Ho acceso il fuoco

I miei dolori, i miei piaceri

Non ho più bisogno di loro

scartati via gli amori

Con i loro tremolii

scartati per sempre

Riparto da zero..

No, niente di niente

No, non rimpiango niente

Né il bene che mi hanno fatto

Né il male, tutto mi è indifferente

No, niente di niente

No, non rimpiango niente

perché la mia vita, e le mie gioie

Oggi, tutto ricomincia con te!

Edith Piaf

Édith Piaf, cantante dalla tonalità preziosa e dalla vita travagliata, fatta di arte, genialità e amore. Nasce a Parigi nel 1915 e passa un’infanzia difficile, caratterizzata dalla povertà ma anche da una grande passione per l’arte. A soli 8 anni infatti, muove i primi passi come cantante insieme al padre, per poi debuttare a 20 anni in un cabaret vicino agli Champs Elysées. La sua voce camaleontica, con molteplici sfumature, dalle più roche e graffianti a dolci armonie femminili. Viene così chiamata “Passerotto” a causa della sua magrezza