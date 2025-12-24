Le 10 canzoni di Natale più ascoltate simbolo delle feste

Canzoni di Natale per immergersi nell’atmosfera di festività tipica di fine anno. La musica è un linguaggio universale che può unirci in emozioni, esperienze e ricordi condivisi. Anche questo Natale, quando ci riunisce con i propri cari, la musica gioca ancora una volta un ruolo chiave durante i festeggiamenti. .

Le canzoni di Natale non sono solo un sottofondo musicale: rappresentano una vera e propria architettura emotiva capace di trasformare radicalmente la percezione dello spazio e del tempo. Per creare un’atmosfera davvero efficace, in molti consigliano di alternare i grandi classici “swing” (per i momenti di attività e cucina) a versioni strumentali o corali più lente (per i momenti di relax o lettura). La varietà del ritmo aiuta a gestire l’energia della giornata senza saturare l’udito.

Le 10 canzoni di Natale più famose e ascoltate

Ma quali sono i brani che risuonano più frequentemente nelle case di tutta Italia durante le feste? Attraverso una ricerca di Preply, che ha analizzato i dati del volume di ricerca per rivelare i testi più cercati in Italia a Natale, scopriamo le 10 canzoni di Natale che da sempre sono le più ascoltate nelle case degli italiani.

Jingle Bells

Al primo posto c’è “Jingle Bells“, un vecchio classico che risale al 1850. La combinazione della melodia contagiosa e del messaggio allegro della canzone ne fanno un classico natalizio senza tempo, guadagnando una media di 153.600 ricerche all’anno in Italia per questo testo.

Tu scendi dalle stelle

Al secondo posto c’è “Tu Scendi Dalle Stelle”, canto natalizio italiano del 1700, con una media annua di 120.000 persone alla ricerca del testo.

La canzone è diventata una parte fondamentale delle tradizioni natalizie italiane, cantata nelle case, nelle chiese e durante le celebrazioni pubbliche in tutto il Paese.

Astro del ciel

Al terzo posto troviamo “Astro del Ciel” con una media di 86.280 ricerche all’anno.

Scritto nel 1816, in tedesco, dal sacerdote salisburghese Joseph Mohr e poi consegnato, nel Natale del 1818, al compositore e maestro di scuola Franz Xaver Gruber, che scrisse una melodia adeguata ai versi, “Stille Nacht! Heilige Nacht!” riuscì a trasmettere, fin dalla prima esecuzione, un messaggio talmente pieno di speranza da risultare rivoluzionario.

Last Christmas

Fuori dal podio della top ten delle 10 canzoni di Natale più ascoltate e ricercate troviamo “Last Christmas” degli Wham! (85k richieste).

Scritta e prodotta interamente da George Michael, in realtà nel suo testo il Natale viene nominato solo nella famosa frase “Last Christmas I gave you my heart”, poiché nel resto della canzone si parla di una storia d’amore con un brutto finale. Il protagonista narra dell’incontro, un anno dopo, con una sua ex.

Feliz Nacidad

Al quinto posto troviamo “Feliz Navidad” di José Feliciano (73,4k richieste).

La canzone, dalla melodia allegra e spagnoleggiante, è un augurio di un “Felice Natale” e di un “Felice Anno Nuovo”, espresso dalle formule spagnole ¡Feliz Navidad! e ¡Próspero Año y Felicidad!. Gli auguri di un “Buon Natale” vengono poi espressi, nella parte finale della canzone, anche in inglese.

A Natale Puoi

Sesto posto della classifica delle canzoni di Natale più ricercate nel 2023 troviamo “A Natale puoi” con 71.880 richieste.

Le parole della canzone “A Natale puoi” ci ricordano che quello delle feste di fine anno è il momento ideale per impegnarci e prenderci cura di noi stessi e delle relazioni che abbiamo con le persone a noi care, le quali hanno bisogno di tempo da dedicare per consolidarsi ed essere più forti.

Bianco Natale

Settimo posto in classifica per un altro classico delle feste come “Bianco Natale” (45.360 richieste), la versione italiana del celebre brano natalizio “White Christmas” scritto da Irving Berlin negli anni ‘40. Tradotto in italiano dal paroliere e compositore Filibello, il testo del brano rievoca la magia e delicatezza dell’atmosfera natalizia nei giorni in cui cade la neve.

Jingle Bell Rock

Ottavo posto nella top ten delle canzoni di Natale per “Jingle Bell Rock” (43.440 richieste), noto brano natalizio inciso e pubblicato originariamente nel 1957 dal cantante statunitense Bobby Helms. Gli autori della canzone sono Joe Beal e Jim Boothe.

Il brano ha raggiunto una grande notorietà divenendo un classico natalizio del tardo Novecento, venendo riproposto in occasione della festività di fine annosia nella sua versione originale, più volte rientrata nelle classifiche di vendita dei singoli nel corso degli anni, sia grazie a numerose cover incise da altri artisti.

All I Want for Christmas Is You

Nono posto per un’altro classico tra le canzoni di Natale: “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey con 43.320 richieste.

Un successo senza tempo in grado di farci cantare e ballare in ogni momento della giornata. La troviamo sui social, nei centri commerciali, nelle pubblicità: questa canzone non può mancare nella colonna sonora del Natale.

Oh Happy Day

Chiude la classifica un altro classico: “Oh Happy Day” (35.400 richieste). Il brano è una canzone gospel, sviluppata a partire da un inno del XVIII secolo ed incisa dagli Edwin Hawkins Singers nell’album “Let Us Go into the House of the Lord” del 1967.

Il testo, cantato in prima persona singolare sebbene eseguito in genere da cori, celebra il “giorno felice” (oh happy day) in cui Gesù “lavò i miei peccati” (washed my sins away) e insegnò a “guardare, lottare e pregare” ed a essere felici ogni giorno.

In Italia è erroneamente considerato un canto natalizio e legato alle celebrazioni dell’anno nuovo, a causa della pubblicità di una nota marca di vini e spumanti proposta dall’autunno 1980. In realtà si tratta di un inno alla conversione, e viene solitamente cantato nelle chiese protestanti per il battesimo o la confermazione.