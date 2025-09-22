Bruce Springsteen, tanti auguri al Boss “Born in the USA”

Compie oggi 76 anni Bruce Springsteen, icona della musica mondiale. Soprannominato “The Boss“, Springsteen è certamente uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell’ambito della musica rock. Accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band, è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della popolarità fra la seconda metà degli anni settanta e il decennio successivo.

Uno degli ultimi grandi divi del rock, guida per molti dei giovani della musica di oggi, simbolo di almeno tre generazioni che ancora oggi lo venerano soprattutto nei suoi tour di concerti in giro per il mondo dove Bruce Springsteen, malgrado il passare degli anni, dà sempre il meglio di se.

Rendiamo omaggio a Bruce Springsteen attraverso una delle sue più iconiche canzoni, con cui più si identifica: Born in the USA.

Born in the USA

Successo mondiale, un inno all’America creato da un cantante talentuoso che sa esprimere alla perfezione il suo paese: si tratta di Born in the USA di Bruce Springsteen, l’album che non appena uscì nel 1984 vendette 30 milioni di copie (la metà in America). Anche in Italia l’ascesa fu immediata: il boss vendette 1 milione e mezzo di copie, posizionandosi al secondo posto per vendita. Nonostante Bruce Springsteen fosse già riuscito a farsi riconoscere a inizio anni Ottanta, ricevendo ottime recensioni da John Lennon per esempio, fu proprio quest’album a decretare che il suo nome venisse inciso nell’universo delle star.

L’America di Bruce Springsteen

Born in the USA di Bruce Springsteen è la canzone che ha segnato una generazione, comunicando una certa visione del mondo, che molto spesso era nettamente diversa da quella dei genitori e della generazione precedente. The Boss, come venne da subito chiamato, infatti con questa canzone non mostra un’America felice, libera, dove ogni sogno si possa avverare: non è l’American dream che tutti pensavano.

Si tratta sì di un inno d’amore per la propria patria, ma per amare la propria terra bisogna anche prendere atto del fatto che abbia toccato il fondo. Infatti, dopo la violentissima e sanguinosa guerra del Vietnam, dopo lo scandalo Watergate e dopo l’Iran, l’America aveva bisogno di dimenticare, ma soprattutto gli Americani devono ridimensionare l’idea che si erano fatti della propria terra. Per Bruce Springsteen la libertà in America a volte viene schiacciata, non sempre è difesa. Bisogna rendersi conto degli errori che l’America ha commesso.

A questo proposito su questo argomento Bruce Springsteen in una famosa intervista a Rolling Stones affermò:

“Penso che ciò che sta succedendo ora è che la gente ha voglia di dimenticare. C’è stato il Vietnam, c’è stato il Watergate, c’è stato l’Iran […] Penso che la gente abbia bisogno di provare sentimenti positivi nei confronti del loro Paese”

“Born in the Usa” – Il testo

Born down in a dead man’s town

The first kick I took was when I hit the ground

End up like a dog that’s been beat too much

‘Til you spend half your life just to cover it up, now Born in the U.S.A.

I was born in the U.S.A.

I was born in the U.S.A.

Born in the U.S.A., now Got in a little hometown jam

So they put a rifle in my hand

Send me off to a foreign land

To go and kill the yellow man Born in the U.S.A.

I was born in the U.S.A.

Born in the U.S.A.

I was born in the U.S.A.

Born in the U.S.A. Come back home to the refinery

Hiring man says, “son, if it was up to me”

Went down to see my V.A. man

He said, “son, don’t you understand, now?”

I had a brother at Khe Sahn, fighting off the Vietcong

They’re still there, he’s all gone

He had a woman he loved in Saigon

I got a picture of him in her arms, now Down in the shadow of the penitentiary

Out by the gas fires of the refinery

I’m ten years burning down the road

Nowhere to run, ain’t got nowhere to go Born in the U.S.A.

I was born in the U.S.A., now

Born in the U.S.A.

I’m a long gone daddy in the U.S.A., now Born in the U.S.A.

Born in the U.S.A.

Born in the U.S.A.

I’m a cool rocking daddy in the U.S.A., now

La traduzione

Nato in una città di morti

Il primo calcio che ho preso e stato quando ho toccato terra

Finisci come un cane che è stato malmenato troppo a lungo

Fino a che non passi meta della tua vita a cercare un rifugioNato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Nato negli U.S.A.Una volta mi sono messo in un piccolo guaio dalle mie parti

cosi mi hanno messo un fucile in mano

E mi hanno mandato in una terra straniera

a ammazzare i musi gialliNato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Nato negli U.S.A.Sono tornato a casa alla raffineria

Ma il datore di lavoro ha detto: «Figliolo se dipendesse da me… »

Sono andato a parlare con un uomo del V.A.

Mi ha detto: « Figliolo, non capisci adesso? »Avevo un fratello a Khe Sahn combatteva contro i Viet Cong

Loro sono ancora là lui se n ‘è andato per sempre

Aveva una donna di cui era innamorato a Saigon

Mi e rimasta una foto di lui tra le sue braccia

Giù nell’ombra del penitenziario

Fuori tra i bagliori della raffineria

Sono dieci anni che brucio per la strada

Non ho un posto dove correre, non ho un posto dove andare

Nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Sono nato negli U.S.A.

Nato negli U.S.A.

(Born in the Usa, singolo dell’album omonimo, pubblicato da Bruce Springsteen il 4 giugno 1984)