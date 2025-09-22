Lunedì 22 settembre alle ore 20.30 cade l’equinozio d’autunno 2025 e inizia l’autunno astronomico. Dobbiamo ufficialmente dire addio all’estate e dare alla nuova stagione. Per celebrare il passaggio stagionale, come da nostra tradizione, abbiamo raccolto le frasi sull’autunno e gli aforismi più celebri realizzati da scrittori famosi.

Il significato dell’autunno

Se la parola “autunno” è generalmente associata all’idea di tramonto, di qualcosa che si esaurisce e affievolisce per prepararci all’inverno, a smentirci è l’etimologia della parola, che deriva dal latino “augere“, col significato di “aumentare, arricchire”, il cui participio passato actus più la desidenza “mnus” danno origine al latino “autumnus”.

La radice sanscrita av o au esprime l’idea del “saziarsi” in quanto, contrariamente a quel che si pensa, è una stagione ricca di frutti che la natura e il lavoro dell’uomo hanno preparato.

Le più belle frasi sull’autunno

Da Ungaretti a Tagore, scopri le frasi sull’autunno e i versi più suggestivi dedicati alla cosiddetta “stagione delle foglie che cadono”.

Un libro di poesie è un autunno morto: i versi son le foglie nere sulla bianca terra, e la voce che li legge è il soffio del vento che li affonda nei cuori, intime distanze.

Federico Garcia Lorca

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie.

Giuseppe Ungaretti

L’autunno è la più mesta stagione dell’anno; il vespro è l’ora più mesta del giorno: in quella stagione, in quell’ora, il Sole si avvicina alla sua tomba magnifico a vedersi come il figlio primogenito del Creatore.

Sul mezzogiorno egli tenne raccolti tutti i suoi raggi per vibrarli veementi a suscitare la natura; ma verso sera la vita è sparsa, la virtù diffusa, ed egli adesso si compiace a versare tutto il suo lume per l’emisfero che lo circonda. E la volta dei cieli, abbandonato il manto azzurro, s’indora della luce divina, in quella guisa che il secolo assorbe l’emanazioni della grande anima che lo ha dominato.

Francesco Domenico Guerrazz

Rosso, porpora, giallo, mischiati al verde e marrone, anelo ai caldi colori dell’autunno, come una coperta a scaldare i mie sogni, le mie speranze per custodirli per tutto l’inverno. La primavera ne farà buon uno, perchè sboccino d’estate. A l’autunno, sapori che non so scordare, dolci e caldi preludi del prossimo inverno.

Stephen Littleword

L’autunno porta con sé il ricordo di una stagione generosa, colori, sensazioni, profumi, raccolto, tutto parla della bellezza della terra, della meraviglia della natura.

Stephen Littleword

Voglio un autunno rosso come l’amore, giallo come il sole ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, porpora come i granelli d’uva da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare.

Stephen Littleword

Aspetto la pioggerella d’autunno, per nascondermi tra le persone, nel grigio della città e vivere di malinconia e ricordi. L’autunno permette cose che in altre stagioni non sono possibili.

Stephen Littleword

Ormai è l’autunno, tutto torna a dormire, tutto scompare nella pace dell’inverno imminente. Anche i rumori vanno in letargo come ghiri nelle tane. Le case tacciono, ascoltano, sentono la neve depositarsi sui tetti. Quelle senza tetto la ricevono dentro i muri, sui solai, nelle cucine distrutte. La visita della dama bianca entra nel cuore delle case sgangherate. Il paese abbandonato guarda a tramonto con gli occhi malinconici delle finestre senza vetri, sospira adagio con la bocca delle porte sfondate. Era un bel paese, il nostro, adesso non c’è più.

Mauro Corona

C’è un’armonia

e una lucentezza nel cielo

che d’estate non si sente né si vede,

come se non potesse esistere,

come se non fosse mai esistita!

Percy Bysshe Shelley

Quello che c’è talvolta di bello nell’autunno è che, quando il mattino ci si sveglia dopo una settimana di pioggia, di vento e e di nebbia, tutto lo spazio, brutalmente, sembra ubriacarsi di sole.

Victor-Lévy Beaulieu

Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, un brivido nervoso, una veloce esaltazione, un senso di tristezza e di partenza.

Thomas Wolfe

In autunno tutto ci ricorda il crepuscolo – e tuttavia, mi sembra la stagione più bella; volesse il cielo allora, quando io vivrò il mio crepuscolo, che ci fosse qualcuno che mi ami come io ho amato l’autunno.

Soren Kierkegaard

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra.

Soren Kierkegaard

Per l’uomo, l’autunno è tempo di raccolta, di raggruppare le cose. Per la natura, è un tempo di semina, di spargere attorno.

Edwin Way Teale

Il sole ci aveva sfiancati, resi febbrosi; ora la nebbia ci placa, ci fa rientrare in noi. Le finestre aperte sono come finestre chiuse, non offrono visioni ma solo tende di grigio. E’ tempo di chiuderle e riscoprire la casa… Autunno di silenzio ritrovato, di concentrazione densa, di solitudine calda, di meditazione, di preghiera, di te.

Adriana Zarri

L’autunno mi fa sempre male, per come si spezza nei colori. Voglio andare a sud, dove non c’è l’autunno, dove il freddo non si acquatta simile a un leopardo di neve in attesa di avventarsi su di noi.

DH Lawrence

Non posso sopportare di perdere qualcosa di così prezioso come il sole autunnale restando in casa. Così ho trascorso quasi tutte le ore di luce nel cielo aperto.

Nathaniel Hawthorne

Nessun desiderio più nelle foglie.

I tronchi guardano nella polvere

e i passi ascoltano il tempo.

Ora è autunno.

Max Dauthendey

Sole d’autunno inatteso

vai componendo la tua stagione

ch’è tutta una dolcissima agonia.

Vincenzo Cardarelli

Giorno d’autunno.

Signore: è tempo. Grande era l’arsura.

Deponi l’ombra sulle meridiane,

libera il vento sopra la pianura.

Fa’ che sia colmo ancora il frutto estremo;

concedi ancora un giorno di tepore,

che il frutto giunga a maturare, e spremi

nel grave vino l’ultimo sapore.

Rainer Maria Rilke

L’autunno è miglioramento eterno. È maturazione ed è colore, è la stagione della maturità, ma è anche larghezza, profondità, distanza.

Hal Borland

Prendi un filare di aceri in questa luce leggera e vedrai l’autunno incandescente attraverso le foglie …. La promessa di oro e cremisi è tra i rami, anche se per adesso si è realizzata solo su un ramo solitario, un cespuglio impaziente o un timido piccolo albero che non ha ancora imparato a cronometrare i suoi cambiamenti.

Hal Borland

Esco fuori e l’aria fredda rassoda la pelle sulle mie braccia nude. L’estate è finita troppo in fretta, e alcune delle foglie sugli alberi hanno già iniziato a bruciare nei colori della caduta. I colori d’autunno …. così luminosi e intensi e belli.

Siobhan Vivian

Cadete foglie, cadete fiori e svanite,

notte distenditi, accorciati giorno,

ogni foglia mi parla di pace soave

staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale.

Emily Brontë

Il mondo è stanco, l’anno è vecchio,

Le foglie sbiadite sono liete di morire …

Sara Teasdale

Sono più miti le mattine

e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.

La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.

La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, per non essere antiquata,

mi metterò un gioiello.

Emily Dickinson

Sì, è così. Come la natura volge verso l’autunno, così l’autunno si fa in me e intorno a me. Ingialliscono le mie foglie, e già le foglie degli alberi vicini sono cadute.

Wolfang Goethe

Quando, in autunno, raccoglierete l’uva dalle vigne per il torchio, dite in cuor vostro: “Anch’io sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per il torchio, e come vino nuovo sarò tenuto in botti eterne.

Kahlil Gibran

Le foglie cadono, cadono quasi da lungi,

come se nei cieli avvizzissero giardini

remoti.

Rainer Maria Rilke

Frasi brevi sull’autunno

La bellezza dell’autunno può essere colta anche solo attraverso brevi e semplici riflessioni: e

Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie.

Elizabeth Lawrence

D’autunno l’infermità si addensa, come le nuvole in cielo, e molti mali che l’estate aveva assopito si risvegliano.

Theodore Francis Powys

L’autunno è la primavera dell’inverno.

Henri de Toulouse-Lautrec

L’autunno è una dimora d’oro e di pioggia.

Jacques Chessex

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano.

Sylvain Tesson

Meglio un istante ad aprile che tutto un lungo mese in autunno.

Adam Mickiewicz

L’autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno.

George Sand

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio!

Mehmet Murat ildan

Niente di peggio che soffrire di depressione in pieno autunno. L’autunno è una circostanza aggravante.

Diane Meur

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi!

Mehmet Murat ildan

I fiori di primavera sono fiabe, le foglie d’autunno sono drammi tragici.

Mehmet Murat ildan

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore.

Albert Camus

Autunno mansueto, io mi posseggo | e piego alle tue acque a bermi il cielo, | fuga soave d’alberi e d’abissi.

Salvatore Quasimodo

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche.

Franz Kafka

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno.

Tonino Guerra

A meno che un albero abbia mostrato i suoi fiori in primavera, sarà invano cercare i suoi frutti in autunno.

Walter Scott

L’autunno arriva la mattina presto, la primavera alla fine di una giornata d’inverno.

Elizabeth Bowen L’autunno piega il ramo, gli autunni piegano il tronco.

Nicolae Petrescu Redi

La musica dell’estate lontana vola intorno all’autunno cercando il suo nido perduto.

Rabindranath Tagore

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale.

John Donne

L’autunno sta marciando verso di noi: persino gli spaventapasseri indossano foglie morte.

Otsuyu Nakagawa