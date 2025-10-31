Halloween è la giornata più spaventosa dell’anno, una serata molto amata soprattutto dai bambini. Anche noi, ovviamente, vogliamo celebrare questa simpatica festa americana insieme a voi, per questo abbiamo selezionato alcuni aforismi perfetti per Halloween.

Le frasi su Halloween

Dolcetto o scherzetto? Stasera preparatevi ad accogliere tanti bambini (o meglio, mostri) che suoneranno alla vostra porta di casa. E’ Halloween, è tutto è permesso, purché sia spaventoso. Zucche, ragnatele, maschere, candele…questa è l’atmosfera perfetta per festeggiare questa festa americana. E, se volete dedicare qualche messaggio pauroso a dei vostri amici, ecco qui alcuni degli aforismi legati ad Halloween.

“La festa di Halloween è un’occasione in più per tornare fanciulli, ridere, scherzare ed esorcizzare il dolore. Ricordarsi di prendere le cose alla leggera ogni tanto è una dote tutta umana, che alleggerisce il peso dei giorni. Approfittane ogni volta che puoi, ad essere felice!”

Stephen Littleword

“Ad Halloween bisogna scuotere la zucca per lasciare uscire tutto il prodigio del possibile che c’è lì dentro.”

Fabrizio Caramagna

“Halloween: festa magica e misteriosa traboccante di sorprese, tra dolci, scherzi, travestimenti e incantesimi fatati, goditi i sorrisi e la gioia di stare insieme agli altri.”

Chiara Camisi

“Dove non c’è immaginazione non c’è orrore.”

Sir Arthur Conan Doyle

“Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità.”

Stephen King

“È Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio.”

Anonimo

“…e tu sarai il primo, come vorrà la sorte,

a danzare con lei la danza della Morte!

La Morte bizzarra, la Morte normale,

la Morte che viene a lenire ogni male

La Morte regina senza scettro e corona,

La Morte! La Morte! La Morte in persona!”

Dylan Dog

“Era già l’una del mattino; la pioggia batteva lugubre contro i vetri, la candela era quasi consumata quando, tra i bagliori della luce morente, la mia creatura aprì gli occhi, opachi e giallastri, trasse un respiro faticoso e un moto convulso ne agitò le membra.”

Mary Shelley, Frankenstein

“Nelle fiabe le streghe portano sempre ridicoli cappelli neri e neri mantelli, e volano a cavallo delle scope. Ma questa non è una fiaba: è delle STREGHE VERE che parleremo. Ci sono alcune cose importanti che dovete sapere, sul loro conto; perciò aprite bene le orecchie e cercate di non dimenticare quel che vi dirò. Le vere streghe sembrano donne qualunque, vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque e fanno mestieri qualunque. Per questo è così difficile scoprirle.”

Roald Dahl

“Stasera c’è qualcosa di inquietante nella luce della luna; ha tutta la mancanza di passione di un’anima senza corpo, e qualcosa del suo inconcepibile mistero.”

Joseph Conrad

“Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti.”

Jean Baudrillard

“Caro grande cocomero, attendo con ansia il tuo arrivo la notte di Halloween. Spero che mi porterai un sacco di regali. Tutti mi dicono che sei un imbroglio, ma io credo in te. Sinceramente, Linus Van Pelt.”

Charles M. Schulz, Peanuts

“Finché ci saranno una notte buia, una luna piena di misteri e una zucca che ride, ci sarà sempre Halloween.”

Fabrizio Caramagna

“Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento.”

Jean-Paul Malfatti

“Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno.”

Mark Twain

“Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo.”

William Shakespeare

Frasi su Halloween tratte da film

La cinematografia è piena di citazioni paurose, con film incentrati proprio sulla celebre notte delle streghe. Ecco alcune frasi su Halloween andate sul grande schermo.

“Questo è Halloween, grida insieme a noi,

fate largo a chi è speciale più di voi!”

Dal film Nightmare Before Christmas

“Essere normali è decisamente sopravvalutato.”

Aggie Cromwell, dal film Halloweentown – Streghe si nasce

“Io opto per un look che definisco “morto ma delizioso” ”

Vladislav, dal film What We Do in the Shadows “Ah, il vecchio bus espresso per l’inferno. Niente code, niente attese!”

Cyrus, dal film Sospesi nel tempo

“Tutti abbiamo diritto a un bello spavento.”

Dal film Halloween, la notte delle streghe

“A cosa serve essere un fantasma se non si può spaventare la gente?”

Barbara, dal film Beetlejuice

“È Halloween, tutti hanno diritto a un sano spavento.”

Sceriffo Leigh Brackett, dal film Halloween

Frasi su Halloween divertenti

Non c’è niente di meglio di una bella risata per sdrammatizzare gli incubi della notte delle streghe: ecco le frasi per Halloween divertenti paurose che vi strapperanno un sorriso.

“Ad Halloween vestitevi da libri.

La cultura a tanti fa ancora paura.”

Anonimo

“Ad Halloween mi vesto da opinione non richiesta.”

Marco Salvati

“Ogni giorno è Halloween, non è vero? Per alcuni di noi”

Tim Burton

“Halloween… I nostri cervelli vanno all’estero e noi importiamo le zucche vuote.”

Giorgio Panariello

“Ci sono tre cose di cui ho imparato a non discutere con la gente: la religione, la politica, e Halloween.”

Charles M. Schulz, Peanuts

“Nella vita dei bambini, le zucche possono trasformarsi in carrozze, ratti e topi in esseri umani. Quando cresciamo, impariamo che è molto più comune per gli esseri umani trasformarsi in topi.”

Gregory Maguire

“Siamo succubi dell’America, lei fa la guerra e noi andiamo in guerra, lei festeggia Halloween e noi festeggiamo le zucche: se domani si mettono una carota in culo noi cosa facciamo?”

Luciana Littizzetto

“Ad Halloween mi vesto da neurone e vado a spaventare i razzisti.”

Anonimo

