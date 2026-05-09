Festa della mamma, le frasi e gli aforismi da dedicare

Le frasi più belle da dedicare a una mamma. Per far felice una mamma, si sa, basta veramente poco. Un abbraccio, un sorriso o delle parole dolci sono tesoro nelle mani di ogni madre del mondo. La Festa della Mamma rappresenta l’occasione ideale per ringraziare e dimostrare il proprio affetto a una delle persone più importanti della nostra vita.

Si è soliti fare un regalo, ma basta anche un piccolo pensiero o un messaggio di auguri realizzato col cuore per rendere felici la propria mamma. I regali e gli auguri, se fatti in modo sincero, fanno sempre piacere e sono capaci di dimostrare quanto loro siano speciali e unici per noi.

Oltre a consigliarvi qualche libro da regalare, vi suggeriamo frasi dolci per la Festa della Mamma che potete utilizzare per fare una sorpresa speciale alla vostra mamma.

Frasi di auguri per la festa della mamma

1. Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.

Honoré de Balzac

2. Una madre non è qualcuno a cui appoggiarsi, ma qualcuno che rende non necessario appoggiarsi.

Dorothy Canfield Fisher

3. Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino.

Enzo Biagi

4. Mi strinsi al fianco della mamma…ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli – come l’ala di un angelo – pensavo e fui davvero felice.

Charles Dickens

5. La maternità ha un incredibile effetto umanistico, tutto è ridotto all’essenziale.

Meryl Streep

6. Se anche solo per un istante pensavo di essere strana, gli occhi di mia madre mi guardavano da sopra gli occhiali, e come due puntine da disegno mi fissavano saldamente al mio posto nel mondo.

Banana Yoshimoto

7. Non c’è nient’altro come l’amore di una madre per suo figlio. Non conosce legge, non ha pietà, sfida ogni cosa e schiaccia tutto ciò che si frappone sulla sua strada.

Agatha Christie

8. La madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: per il figlio senza fortuna.

Libero Bovio

9. Mia madre aveva un corpo snello e piccolo, ma un cuore grande, un cuore così grande che la felicità di tutti era benvenuta.

Mark Twain

10. Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto fra tanti diritti.

Oriana Fallaci

11. La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina.

Victor Hugo

12. Madri e casalinghe sono gli unici lavoratori che non hanno mai vacanze.

Anne Morrow Lindbergh

13. Ognuno porta in sé un’immagine della donna derivata dalla madre: da essa ognuno viene determinato a rispettare o a disprezzare le donne in genere, o a essere generalmente indifferente verso di loro.

Friedrich Nietzsche

14. Non scorderò mai mia madre, perché fù lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me.

Immanuel Kant

15. Tu sei di tua madre lo specchio, ed ella in te rivive il dolce aprile del fior dei suoi anni.

William Shakespeare

16. Tutto ciò che sono e spero di essere lo devo alla richiesta angelica di mia madre.

Abraham Lincoln

17. Descrivere mia madre sarebbe scrivere di un uragano nella sua perfetta potenza. O i colori che salgono e scendono da un arcobaleno.

Maya Angelou

18. Le madri non ci guidano solo alla pratica, ci guidano verso la grandezza.

Steve Rushin

19. Ci sono molte meraviglie nell’universo; ma il capolavoro della creazione è il cuore di una madre.

Bersot

Scopri le poesie da dedicare alla mamma

Festa della mamma frasi divertenti

20. Non sono mai stato il cocco di mamma, sebbene fossi figlio unico.

Thomas Berger

21. Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.

Oscar Wilde

22. Le madri dimenticano volentieri che il cordone ombelicale viene tagliato al momento del parto.

Vera Caspar

23. Quando una donna ha vent’anni, un figlio la deforma; quando ne ha trenta, la conserva; quando ne ha quaranta la ringiovanisce.

Léon Blum

24. Le mamme restano sempre le persone più strane e pazze che abbiamo mai incontrato.

Marguerite Duras

Frasi poetiche e classiche per la Festa della Mamma

25. Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore”.

Marcel Proust

26. Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me.

Joseph Roth

27. Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano. William Shakespeare

28. Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, / ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Pier Paolo Pasolini, “Supplica a mia madre”

29. Nel ventre tuo si riaccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’eterna pace / così è germinato questo fiore.

Dante Alighieri, “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”

30. io sono la rugiada, il giorno, / ma tu, tu sei la pianta.

Rainer Maria Rilke, “Le mani della madre”

31. Sarai una statua davanti all’eterno, / come già ti vedeva / quando eri ancora in vita.

Giuseppe Ungaretti, “La madre”

32. Vorrei ritrarla quando inchina il viso / perch’io le baci la sua treccia bianca / e quando inferma e stanca, / nasconde il suo dolor sotto un sorriso.

Edmondo De Amicis, “A mia madre”

33. Tu sei l’ignoto / E formo il tuo cor col mio cuore.

Ada Negri, “Maternità”

34. Tu non hai mai pensato / di chiedere un grazie. / Grazie mamma.

Judith Bond, “Grazie mamma”

35. Mamma. Nessuna parola è più bella. / La prima che si impara, / la prima che si capisce e che s’ama.

Marino Moretti, “La parola più bella”

Scopri 10 frasi sulla Mamma indimenticabili tratte dai libri