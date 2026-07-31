“Valgo molto più”: Franco Battiato ci spiega come ritrovare la felicità e la voglia di vivere

Scopri l’insegnamento di Franco Battiato ne Le sacre sinfonie del tempo: una guida per svegliarti e ritrovare chi sei per non dire più “Valgo molto più”

C’è un momento preciso in cui la stanchezza smette di essere fatica e diventa estraneità. Può succedere davanti a uno schermo, in macchina, o nel bel mezzo di una conversazione qualunque: d’improvviso, sotto la superficie dei doveri quotidiani, affiora un pensiero nitido e spietato: “Valgo molto più di questo”.

Non è uno scatto di superbia, né un segno di resa alla depressione. È una prepotente fame di vita. È il nostro istinto di felicità che si ribella al rischio di ridursi a una sequenza di risposte automatiche. Ci ritroviamo incastrati in un’amnesia profonda: abbiamo dimenticato quanta gioia, quanta bellezza e quanta meraviglia siamo capaci di provare quando smettiamo di vivere inserendo il pilota automatico.

Siamo vivi, ma anestetizzati. E proprio quando questo vuoto sembra incolmabile, la frustrazione svela il suo volto più bello: non è un fallimento, è l’inizio del desiderio di tornare a godere davvero dell’esistenza.

Per leggere questo smarrimento serve uno sguardo che sappia guardare oltre la superficie del quotidiano. Uno sguardo come quello di Franco Battiato, che in Le sacre sinfonie del tempo ha inciso la diagnosi più lucida e spietata della nostra condizione:

…siamo esseri immortali

Caduti nelle tenebre, destinati a errare

Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione

Non è una condanna definitiva, ma il punto di partenza: comprendere di essere immersi in questa “assenza” è il primo passo per smettere di consumarsi e iniziare a ricordarsi chi siamo.

Le sacre sinfonie del tempo: un’opera di Franco Battiato sulla felicità e la gioia del risveglio

Per comprendere fino in fondo la forza di questo risveglio, occorre calare Le sacre sinfonie del tempo nel suo contesto storiografico e musicale. Pubblicato l’8 novembre 1991 dall’etichetta EMI Italiana, il brano è la seconda traccia di Come un cammello in una grondaia, il sedicesimo album in studio di Franco Battiato. Si tratta di un’opera spartiacque che rompe con i successi pop del decennio precedente per approdare a una dimensione sacra ed essenziale, coronata da oltre 250.000 copie vendute e da un accorato plauso della critica.

La genesi del disco riflette una spinta alla ricerca interiore a partire dai suoi stessi spazi creativi. I brani originali prendono forma nella casa del maestro Giusto Pio a Castelfranco Veneto, per poi essere incisi nei leggendari Abbey Road Studios di Londra.

L’architettura dell’album è divisa nettamente in due metà: le prime quattro tracce scritte da Battiato – tra cui campeggiano l’invettiva civile di Povera patria e la preghiera laica de L’ombra della luce – s’affiancano alla seconda parte del disco, dedicata alla rielaborazione di grandi autori classici come Wagner, Brahms e Beethoven.

Firmata sul piano musicale ed editoriale da Battiato insieme a Giusto Pio e prodotta da Enrico Maghenzani, la composizione si spoglia delle sezioni ritmiche tradizionali per affidarsi a un’austerità classica. La voce del cantautore s’intreccia con gli archi della Astarte Orchestra of London, le voci degli Ambrosian Singers e gli interventi sintetici di Filippo Destrieri, edificando una struttura sonora sospesa e solenne.

Persino i dettagli visivi e titolari tradiscono questa forte carica simbolica. Il nome dell’album deriva da una massima del sapiente persiano dell’XI secolo Al-Biruni, utilizzata per evocare il senso di inadeguatezza del singolo di fronte alla complessità del mondo, mentre la copertina ospita un dipinto dello stesso Battiato firmato sotto lo pseudonimo di Süphan Barzani.

È un’opera che merita un ascolto profondo e dedicato proprio perché custode di un messaggio senza tempo. Al centro del brano c’è la condizione umana intesa come lungo esilio e perdita di coscienza: Battiato mette in musica il tema dell’amnesia spirituale, svelando l’illusione in cui viviamo e l’esigenza quotidiana di un risveglio.

Le sacre sinfonie del tempo affronta così lo scorrere degli anni non come una condanna, ma come un percorso di alleggerimento necessario per ritrovare la nostra natura originale e riscoprire il gusto puro della felicità.

Quando dimentichiamo la meraviglia: l’amnesia e il desiderio di felicità

In questa vertigine lirica, Franco Battiato fa incontrare la filosofia neoplatonica di Plotino e l’insegnamento di Georges Gurdjieff sul “sonno della coscienza”. L’essere umano non è malvagio, è semplicemente addormentato. La “caduta nelle tenebre” non è un peccato originale da espiare con il senso di colpa, ma un’amnesia ontologica: l’anima precipita nella densità della materia e finisce per identificarsi con l’ego, con le prestazioni, con le scadenze. Dimentica la propria natura incorruttibile.

C’è un inganno strisciante nel modo in cui affrontiamo questo smarrimento: tendiamo a rubricarlo come semplice stress, stanchezza da routine o burnout. Ci dicono che basta riposarsi, fare una vacanza o riorganizzare l’agenda. Ma la diagnosi di Battiato rifiuta qualsiasi banalizzazione psicologica e scava nel punto più scoperto, doloroso e condiviso della nostra prigionia quotidiana:

Guardando l’orizzonte, un’aria di infinito mi commuove

Anche se a volte, le insidie di energie lunari

Specialmente al buio mi fanno vivere nell’apparente inutilità

Nella totale confusione

Quante volte ci si ritrova al buio, magari la sera, quando il rumore dei doveri finalmente tace e la casa si fa silenziosa? In quel preciso istante non siamo stanchi: siamo disorientati. Quella percezione di “inutilità” e “confusione” che ci assale non è un disturbo individuale né un fallimento personale. È una frattura metafisica che attraversa la vita di migliaia di persone.

È la sensazione bruciante di fare tutto bene, di essere genitori impeccabili, lavoratori efficienti, cittadini responsabili, studenti modello, eppure sentirsi totalmente estranei a se stessi. Si avverte una fame invisibile che nessun successo pratico e nessuna distrazione riescono a saziare.

Ma è proprio qui che la frustrazione si capovolge nel suo opposto: la fame che avvertiamo non è tristezza, è una straripante voglia di tornare a vivere davvero. Quando Battiato canta di quella commozione di fronte all’orizzonte, non descrive una malinconia sterile, ma la scintilla di un desiderio insopprimibile: la voglia di riappropriarci della bellezza, di tornare a provare meraviglia, di non lasciarci derubare del piacere profondo di ogni singolo giorno.

Battiato chiama “energie lunari” questo magma di condizionamenti, insicurezze e risposte automatiche che prende il sopravvento quando la nostra presenza vigile cede il passo all’inerzia. Sono le forze meccaniche che ci convincono che la realtà sia tutta qui, confinata nello spazio di una scrivania o di uno schermo.

Eppure, proprio dentro questa penombra, accade qualcosa di decisivo. Se fossimo davvero soltanto ingranaggi di questo sistema, se la nostra natura si esaurisse nel produrre e consumare, da dove nascerebbe quella commozione improvvisa di fronte all’orizzonte? Perché quel verso, un’”aria d’infinito”, riesamina il nostro cuore e fa male?

La nostalgia non è un’illusione: è una prova. Non si può provare nostalgia per un luogo in cui non si è mai stati. Non si può sentire la mancanza di un’origine se quell’origine non ci appartenesse già. La frustrazione che proviamo ogni volta che diciamo “Valgo molto più di questo” non è superbia: è la memoria originaria che spinge da sotto la cenere dell’amnesia.

È qui che il testo opera il suo ribaltamento più radicale:

Che siamo angeli caduti in terra dall’eterno

Senza più memoria: per secoli, per secoli

Fino a completa guarigione.

Comprendere questo cambia tutto. La sensazione di essere fuori posto non è una condanna né una tara psicologica: è il sintomo che siamo ancora svegli abbastanza da soffrire per la nostra prigionia. L’errare nei secoli, la fatica dei giorni, la confusione stessa non sono una punizione, ma il tempo necessario dell’incubazione. Non siamo rotti: siamo in viaggio verso la nostra completa guarigione. E ammettere di essersi persi è l’unico vero modo per iniziare a ricordarsi chi siamo.

Alleggerirsi per ritrovare la vita: la libertà di essere presenti a se stessi

Se la diagnosi della nostra vita ordinaria è l’amnesia, la cura non può certo risiedere nell’attesa passiva o in un rimedio superficiale. La “completa guarigione” di cui canta Battiato non è un evento che ci cade addosso per caso, ma un lavoro interiore preciso e rigoroso. È la decisione quotidiana di smettere di essere “vissuti dalle cose” per tornare, finalmente, presenti a noi stessi.

Per Plotino, questa risalita verso l’origine – che nella filosofia neoplatonica prende il nome di anagoge – non ha nulla a che fare con il dovere di aggiungere nuove competenze, oggetti o ruoli alla nostra vita. È, al contrario, un atto di pura spogliazione. Per ritrovare chi siamo davvero dobbiamo fare come lo scultore: togliere il marmo in eccesso.

Nelle Enneadi (I, 6, 9), il filosofo greco scrive testualmente:

Ritorna in te stesso e guarda: e se non ti vedi ancora bello, fa’ come lo scultore di una statua che deve diventare bella: egli toglie, raschia, liscia, ripulisce finché non abbia fatto apparire un bel volto sulla statua. Anche tu togli il superfluo, raddrizza ciò che è torto […] e non cessare di scolpire la tua statua.

Battiato applica esattamente questa lezione al nostro vissuto. Guarire non significa “riempirsi” di nuove occupazioni o cercare risposte all’esterno, ma “raschiare via” la ruggine dell’automatismo e la polvere dei doveri accumulata negli anni.

Se Plotino ci mostra la via metafisica, è Georges Gurdjieff (attraverso la testimonianza diretta di P.D. Ouspensky) a fornirci la cassetta degli attrezzi per la vita di tutti i giorni. Battiato traduce la visione cosmologica di Gurdjieff – secondo cui l’umanità addormentata è mossa passivamente dalle forze dell’universo – nel verso della canzone “insidie di energie lunari”.

Per liberarsi da questo automatismo, la Quarta Via propone una pratica apparentemente semplice ma rivoluzionaria: il “ricordo di sé” (“self-remembering“).

Nelle ordinarie condizioni della vita moderna, spiega Ouspensky ne La Quarta Via, crediamo di essere svegli solo perché abbiamo gli occhi aperti, ma in realtà viviamo in una forma di sonno vigile. Il primo ostacolo è proprio l’illusione di essere già consapevoli:

Nelle ordinarie condizioni di vita non siamo consapevoli di noi stessi, ma crediamo di esserlo; ed è proprio questa illusione a impedirci di diventarlo realmente.

Uscire dalla “totale confusione” significa imparare ad applicare una doppia attenzione. Non dobbiamo solo guardare lo schermo, guidare o parlare con qualcuno, ma dobbiamo allo stesso tempo ricordarci del soggetto che sta compiendo quell’azione.

Per farlo, Gurdjieff suggeriva di interrompere il meccanismo principale dell’inconscietà: il monologo interiore incontrollato. Come annota Ouspensky nello stesso volume:

Cosa impedisce il ricordare se stessi? Questo costante turbinio di pensieri. Cercate di arrestare i pensieri: ciò crea l’atmosfera giusta per ricordare se stessi.

È il momento preciso in cui interrompiamo la voce interiore che giudica o commenta tutto a getto continuo e diciamo a noi stessi, con totale presenza: “Io sono qui, adesso”. Non è una rinuncia ascetica né un dovere faticoso: è un assaggio di felicità immediata. È la sensazione liberatoria di chi si toglie un peso dalle spalle per tornare a respirare a pieni polmoni, scoprendo che la gioia di essere vivi non è un miraggio lontano, ma un’esperienza già disponibile.

“Valgo molto più di questo”: riscoprire il gusto e la bellezza di essere vivi

In questo incastro perfetto tra poesia, metafisica e psicologia profonda, la lezione de Le sacre sinfonie del tempo rivela il suo valore più urgente, attuale e accessibile. In una società ossessionata dalla prestazione, dalla costante reperibilità e dalla produzione senza sosta, Battiato ci ricorda che la vera guarigione non consiste nel diventare più efficienti, né nell’assecondare la tentazione di fuggire in un monastero o isolarsi dal mondo. Guarire significa, prima di tutto, smettere di scambiare la pura funzionalità per vita.

I “secoli dei secoli” che nel testo sembrano separarci dal risveglio non rappresentano una condanna all’impotenza o una resa all’angoscia della nostra piccolezza. Sono, al contrario, la misura del tempo necessario per allenare la nostra attenzione quotidiana. Non siamo chiamati a una metamorfosi istantanea, ma a un lungo esercizio di pazienza e presenza.

Ogni volta che, nel bel mezzo di una giornata soffocata dalle scadenze e dal rumore di fondo, sentiamo affiorare quel pensiero nitido e spietato, “Valgo molto più di questo”, non dobbiamo scacciarlo come un sintomo di stress o una debolezza da reprimere per continuare a correre. Dobbiamo accoglierlo per quello che è realmente: la prova inconfutabile che la nostra natura originaria non si è spenta, ma spinge da sotto le macerie dell’automatismo per tornare a respirare.

In fondo, il messaggio di Franco Battiato è un atto di fede nell’umano. Non siamo ingranaggi destinati a consumarsi nell’inerzia di una routine meccanica. Siamo “angeli caduti” che hanno semplicemente dimenticato di saper volare. E la buona notizia è che il primo passo per riaprire le ali non richiede gesti eroici, conversioni radicali o svolte monumentali: si gioca nell’ordinario.

Si tratta di compiere, proprio qui e ora, un atto di presenza radicale. Significa imparare ad arrestare per un secondo il traffico mentale, sospendere il giudizio automatico, fare un respiro profondo nel bel mezzo del caos e ricordarsi, finalmente, di quanta bellezza e quanta felicità ci attendono quando decidiamo di tornare a vivere a pieni polmoni.