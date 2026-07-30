“Lasciami andare via”: Ovidio insegna come uscire da una relazione malata e ritrovare la serenità

Non una resa, ma una chirurgia dell’anima: perché il “lasciami andare via” secondo Ovidio non è un atto di debolezza, ma l’inizio della vera libertà.

“Ti prego, lasciami andare via”. È la frase che si pronuncia quando l’amore scoppia, trasformandosi in una trappola da cui non si riesce a sfilare i piedi. C’è un istante preciso, sottile e doloroso, in cui il legame smette di illuminare e inizia a consumare: è il momento in cui si accetta di diventare la versione in miniatura di se stessi pur di far spazio all’altro. Ma c’è di peggio. Spesso questa dinamica degenera in una vera e propria schiavitù dell’anima: il partner si trasforma, rivelando un volto fatto di gelosia morbosa, sospetti continui, atteggiamenti ostili e, nei casi più gravi, forme di violenza psicologica o fisica.

In questa gabbia di controllo e manipolazione, ci si racconta che l’amore sia dedizione cieca o che soffrire sia il prezzo da pagare. Non è così. Quando la presenza dell’altro genera un’ansia costante e ogni gesto viene calibrato per evitare una tempesta o un silenzio punitivo, non si è di fronte a una prova del destino: si è dentro una relazione malata e in molti casi tossica.

Di fronte a questa prigionia emotiva, la letteratura classica ci offre un’ancora inaspettatamente moderna. Già duemila anni fa, il poeta latino Publio Ovidio Nasone aveva compreso che l’amore, quando diventa ossessione e maltrattamento, cessa di essere un sentimento e si trasforma in una malattia dell’anima. Nel suo opera-manuale, i Remedia Amoris (I rimedi per il mal d’amore), Ovidio si spoglia dei panni del poeta galante per indossare quelli di un vero chirurgo dello spirito: il suo obiettivo non è insegnare ad amare, ma insegnare a guarire e a liberarsi dell’amore malato.

Dire “basta” e pretendere la propria libertà è l’atto più coraggioso che si possa compiere. Ma la vera trappola è la procrastinazione, ovvero rimandare il momento del distacco sperando che l’altro cambi. Ovidio lo sapeva bene, e nei suoi versi avverte con precisione chirurgica cosa accade quando si lascia che la “mala pianta” del controllo e dell’ossessione metta radici troppo profonde:

Ho visto una ferita che in principio si poteva curare, trascurata, pagare caro il danno di un indugio durato a lungo. Ma poiché da cogliere il frutto di Venere è piacevole ci diciamo: “Domani fa lo stesso”. Strisciano intanto fiamme silenziose dentro le viscere e la mala pianta mette radici più profondamente. Se tuttavia è andato perso il tempo del primo aiuto e divenuto vecchio l’amore si è insediato dentro il cuore conquistato, maggiore è la fatica, ma non perché sono chiamato tardi, devo lasciare in asso l’ammalato.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 101-110)

Remedia Amoris: la risposta classica al mal d’amore e la sua disarmante attualità

Scritto dal poeta latino Publio Ovidio Nasone, i Remedia Amoris (Rimedi per il mal d’amore) sono un poemetto didascalico composto da 814 distici elegiaci che ribalta completamente la visione del sentimento tipica dell’epoca. Se per il canone elegiaco romano l’amore era un foedus, ovvero un patto sacro e una ragione di vita totalizzante, Ovidio compie una rivoluzione scardinando dall’interno questo mito e dimostrando che, quando un legame si trasforma in una trappola, liberarsene non è un fallimento, ma un atto di pura sopravvivenza.

La portata di quest’opera è stata così dirompente da attraversare i secoli, affascinando persino i grandi della letteratura moderna: Charles Baudelaire, ad esempio, ne fu talmente folgorato da cimentarsi nella sua traduzione, cogliendone la profonda anatomia delle ossessioni umane.

L’obiettivo dichiarato del poema è infatti quello di offrire una guida pragmatica a chi è travolto dalle sofferenze affettive, arrivando persino a prevenire quei gesti estremi e autodistruttivi a cui la disperazione può condurre. Con una patina di saggezza e profonda empatia, il poeta di Sulmona trasforma la sua poesia in un manuale di decondizionamento emotivo.

Nei Remedia Amoris, Ovidio compie un gesto d’intensa rottura con la tradizione classica. Fino a quel momento, la poesia erotica aveva cantato l’amore come un servitium — una schiavitù volontariamente accettata, un destino ineluttabile di sofferenza di fronte al quale l’amante non poteva che soccombere. Ovidio ribalta questo paradigma con una spietata lucidità: l’amore non è un demone invincibile né un voto eterno, ma un processo psicologico che, quando smette di generare gioia e si trasforma in ossessione, dev’essere trattato alla stregua di un’infezione o di una dipendenza.

Il poeta si autoproclama medicus, un chirurgo dello spirito che non giudica chi soffre, ma ne comprende a fondo i meccanismi di autoinganno. Ovidio sa bene che la mente umana tende a romanticizzare il proprio dolore e ad aggrapparsi anche alle catene che la feriscono. Per questo, l’opera si configura come un trattato di riabilitazione emotiva.

Con un approccio sorprendentemente vicino alla moderna terapia cognitivo-comportamentale, il poeta latino scompone il sentimento amoroso, ne mostra le vulnerabilità e dimostra che il legame affettivo risponde a precisi stimoli e abitudini: modificando le azioni, i pensieri e l’ambiente circostante, è possibile spegnere anche il fuoco più devastante.

Per guidare l’animo umano fuori dalla prigionia di un rapporto disfunzionale, Ovidio traccia una vera e propria strategia di recupero, scandita con precisione chirurgica in due fasi sequenziali: la disintossicazione attiva durante l’allontanamento e la tutela della propria libertà subito dopo il distacco.

Quando l’amore diventa patologia secondo Ovidio

Prima di somministrare qualsiasi cura, Ovidio sente il dovere di compiere una diagnosi anatomica del male in sé, tracciando una linea di demarcazione netta e inequivocabile: l’amore diventa malato nel momento esatto in cui smette di generare gioia e inizia a produrre sofferenza sistematica.

Per il poeta latino, l’amore non deve mai coincidere con l’autodistruzione. Quando il legame cessa di essere fonte di vitalità e si trasforma in un’angoscia costante, in una perdita della dignità o in un lento logoramento dell’anima, l’esperienza amorosa ha fallito la sua natura ed è degenerata in patologia.

Ovidio individua precise spie d’allarme che segnalano la deriva disfunzionale del rapporto. Il primo segnale è la totale perdita dell’autonomia e della volontà, quando la persona amata cessa di essere un individuo reale con cui condividere la vita e diventa un’idea fissa, un’ossessione che assorbe ogni energia mentale, costringendo chi soffre a mettere in pausa la propria esistenza e a subordinarla ai desideri o agli sbalzi d’umore del partner.

A questo si aggiunge l’asimmetria del dolore, una dinamica in cui la relazione si regge sul continuo sacrificio di una sola parte. In questo stato, la persona dipendente inizia a giustificare le umiliazioni, a scambiare il controllo per attenzione e a minimizzare le prevaricazioni, convincendosi che la sofferenza sia la prova della profondità del sentimento.

Infine, il rapporto malato si manifesta con la progressiva corrosione dell’autostima: la coppia diventa un terreno minato in cui si cammina continuamente sulle uova, dove la paura di un silenzio punitivo o di una reazione ostile azzera ogni spontaneità, riducendo la persona a una versione in miniatura di se stessa.

È in questo preciso stato di schiavitù psicologica che l’amore per Ovidio perde ogni nobiltà romantica e richiede l’intervento del medico dell’anima. Al di là dei riferimenti del suo tempo, la lezione umana del poeta supera i confini di genere e si rivolge a chiunque si trovi incatenato a una relazione tossica. Per spezzare l’incantesimo dell’autoinganno, Ovidio invita a compiere un atto di lucida ricapitolazione del male subito, rimettendo davanti agli occhi ogni torto per forzare la mente a svalutare l’immagine idealizzata del partner:

Più di una volta prova a ripensare a ciò che ha fatto quella donna infame e davanti ai tuoi occhi si sussegua tutto ciò che hai subìto. […] Nei sentimenti tuoi spargano aceto tutte queste cose, di qui ricava il seme del tuo odio ripensandoci su. […] Mi giovò soffermarmi assiduamente sui difetti che aveva la mia amica e questo mi fu spesso salutare.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 299-318)

Riconoscere questi segnali e smontare l’idealizzazione dell’altro significa ammettere che ciò che si sta vivendo non è una prova d’amore da superare insieme, ma una trappola da cui fuggire. Comprendere che la sofferenza non è una tempesta passeggera ma la struttura stessa del rapporto è il primo, fondamentale atto di consapevolezza: solo quando si smette di romanticizzare la propria prigione nasce la spinta necessaria per cercare la libertà.

“Lasciami andare via”: il distacco è la disintossicazione dall’amore malato

Presa coscienza della patologia, Ovidio sveste i panni del poeta d’amore per indossare quelli rigorosi del medicus. Il suo approccio non concede nulla alla banalità delle frasi fatte o al facile consolatorismo: la guarigione da un legame tossico è un processo drammatico, una vera e propria chirurgia dell’anima che richiede sforzo, sofferenza e una disciplina ferrea.

Per Ovidio, il primo e più doloroso atto terapeutico per spezzare il circuito dell’ossessione non è una semplice scelta razionale, ma una lotta impari contro i propri impulsi. Il poeta riconosce la natura viscerale della dipendenza affettiva, paragonando chi ne è prigioniero a un pesce che continua a cercare l’esca pur sapendo di rimanere uncinato:

…sotto l’amo ricurvo esche minute che con avida bocca il pesce ingordo divori con suo danno. A tua insaputa, finché non disimpari a far l’amore, con questi impegni o altri, sarà il caso che tu inganni te stesso.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 207-212)

Per spezzare questa dinamica autodistruttiva, Ovidio impone una cura d’urto che anticipa con straordinaria lucidità il moderno “no contact”, ovvero la fuga radicale. Ma il medico dell’amore latino non promette scorciatoie né minimizza lo strazio di chi tenta di staccarsi. Al contrario, descrive con disarmante precisione l’angoscia del cammino, i dubbi e i cedimenti del corpo e della mente:

In ogni modo anche se sei tenuto prigioniero da robusti legami, va’ lontano, segui senza fermarti lunghe strade. Lacrime verserai, ti verrà in mente il nome della donna che hai lasciata, più di una volta al centro del cammino si fermerà il tuo piede. Quanto meno avrai voglia di andare, tanto più ricorda che lo devi. Tieni il punto, spingi a correre i piedi che non vogliono…

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 213-223)

Questa fuga prescelta da Ovidio non è un atto di codardia, ma la sola resistenza possibile per togliere ossigeno al pensiero fisso. Tuttavia, il medicus sa che il vuoto lasciato dal distacco rischia di diventare un baratro. Rimanere inattivi, chiusi nella propria stanza a ripercorrere il passato, significa spalancare le porte all’ossessione. Per evitare che la mente precipiti nell’inganno del ricordo, Ovidio prescrive una saturazione rigorosa del tempo attraverso l’azione:

Invece coi divieti puoi infiammare e rendere più critico il malanno non affrontandolo al momento adatto. E dunque non appena sarà chiaro che puoi curarti grazie alla mia arte il mio primo consiglio è di evitare di stare in ozio. Questo crea l’amore, questo lo custodisce, questo provoca l’amabile malanno e lo alimenta. Se togli l’ozio, l’arco di Cupido perde potere e giacciono in disparte le sue fiaccole spente. […] Quel fanciullo si pone sempre al seguito dei pigri, odia chi agisce. Dà alla mente vuota qualcosa che la faccia lavorare.»

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 135-150)

L’azione, lo studio, il lavoro o l’impegno civile non servono a “distrarsi” con leggerezza, ma a costruire uno scudo cognitivo che assorba l’energia mentale, impedendo alla memoria di cibarsi del proprio veleno.

Spezzare i legami del passato e dimenticare ciò che è stato

L’intervento più lacerante del metodo ovidiano si compie nella bonifica dello spazio privato e del mondo simbolico. Ovidio individua con spietata precisione il potere ipnotico degli oggetti: le lettere conservate, i ritratti, i regali che hanno la capacità di rievocare in un istante la presenza dell’altro e di spalancare il baratro della nostalgia.

Qui il poeta rispetta profondamente la gravità del momento: sa perfettamente che separarsi da questi simboli provoca un’angoscia immensa, un vero e proprio lutto. Per restituire la misura di questo atto, Ovidio evoca il mito di Altea che brucia il tizzone fatale per compiere il suo destino: distruggere i feticci dell’amore non è un gesto banale, ma un rogo rituale per salvare la propria vita:

Un piccolo consiglio ho intenzione di darti, ma anche piccolo è stato utile a molti e pure a me. Non andare a rileggere le lettere messe da parte della persona amata, anche gli animi forti son turbati rileggendo gli scritti. Tutto getta nel fuoco che distrugge (lo farai malvolentieri) e dici: “Questo è il rogo della passione mia”. […] Elimina, se puoi, pure i ritratti, essere preso da una muta immagine cosa vuol dire?

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 715-724)

Conservare le reliquie di una relazione tossica equivale a mantenere aperta la piaga. Ma la chirurgia dello spirito di Ovidio non si ferma agli oggetti fisici: si estende alla geografia degli affetti e alla memoria dei luoghi.

Il medicus avverte il lettore con la sensibilità di chi conosce la fragilità della convalescenza emotiva: tornare nei posti condivisi riattiva un cortocircuito di nostalgia, riportando alla mente dialoghi e momenti d’intimità che finiscono per destabilizzare anche chi credeva di essere ormai al sicuro:

Possono far danni perfino i luoghi, tieniti lontano dai luoghi che hanno visto i vostri incontri, fonte di sofferenza. È stata qui, è questo il luogo dove si è distesa, dormimmo insieme dentro questo letto, qui godemmo una notte di passione. Col ricordo l’amore si ridesta e, rinnovata, si apre la ferita.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 725-730)

È qui che Ovidio introduce una delle sue metafore più potenti e psicologicamente accurate. Il percorso di guarigione non è lineare e la mente di chi sta cercando di liberarsi da un legame malato è ancora estremamente vulnerabile.

Il poeta paragona il trauma dell’ossessione a una cenere solo apparentemente spenta: basta sfiorare anche per un istante il ricordo di ciò che è stato per far divampare di nuovo l’incendio, vanificando la fatica del distacco. Evitare gli inneschi emotivi non è una debolezza, ma l’unico atto di protezione possibile:

Anche un piccolo errore può far male a chi è debole. Come fa la cenere che si ravviva, quando è quasi spenta, se la tocchi con zolfo, e un fuocherello diventa una gran fiamma, in egual modo se tu non stai alla larga da ogni cosa che faccia rinnovare la passione, la fiamma che era spenta poco fa ritornerà a bruciare.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 731-738)

Oltre il rancore: l’indifferenza come sola e vera guarigione

In questa visione clinica, empatica e priva di facili illusioni, Ovidio non promette rimedi magici. La vera guarigione per il poeta latino non coincide mai con l’odio: il rancore, infatti, è solo un’altra forma di catena, una passione rovesciata che continua a nutrire l’ossessione e a mantenere l’altro al centro della propria esistenza. La vera meta della cura è il raggiungimento di una profonda, serena e sovrana indifferenza.

Il medicus di Sulmona riconosce che il percorso di liberazione è un travaglio intimo e spaventoso, fatto di ricadute, di passi incerti che si fermano a metà strada e del dolore sordo che accompagna la distruzione dei propri ricordi. Eppure, Ovidio rifiuta fino all’ultimo la tentazione del giudizio morale. Tratta chi soffre con la dignità riservata a un sopravvissuto, ricordandoci che la dipendenza affettiva non è una colpa, ma una ferita da sanare con disciplina e rispetto per se stessi.

Quando la presenza, la voce o l’assenza dell’altro non sono più in grado di far tremare l’anima, l’incantesimo della prigionia si considera spezzato. È in quel preciso momento che il dolore si dissolve, la mente ritrova la sua limpidezza e la persona riacquista il governo dei propri giorni.

A coronamento del suo lungo trattato di medicina dell’anima, Ovidio congeda i suoi lettori con un’invocazione di vittoria, trasformando la fine di un amore malato nell’inizio del proprio riscatto:

Ho terminato l’opera, donate alla mia nave stanca le corone. Sono arrivato al porto del mio approdo. Le doverose grazie renderete in seguito al poeta consacrato, donna o uomo guariti dal mio carme.

(Ovidio, Remedia Amoris, vv. 810-815)

Affidarsi alla lezione di Publio Ovidio Nasone e di un suo classico di duemila anni fa significa comprendere che uscire da una relazione tossica non è un fallimento, né una resa. È l’atto di chirurgia esistenziale più alto che si possa compiere: il momento in cui si smette di essere vittime della propria prigione per tornare, finalmente, a toccare terra e a riprendere il possesso della propria vita.