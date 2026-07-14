L’opera d’arte di Eugène Delacroix diventata simbolo di libertà e lotta per i diritti

In occasione del 14 luglio, giorno in cui in Francia si celebra la Presa della Bastiglia, scopri “La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix e come Marianne e il popolo parigino comunicano ancora oggi la forza universale della libertà e dei diritti umani.

Se pensiamo all’idea di rivoluzione, di riscatto sociale e di lotta per i propri diritti, la mente viaggia quasi in automatico verso un’immagine precisa: una donna fiera, a piedi nudi tra le macerie, che sventola il tricolore francese guidando una folla indistinta ma unita.

Parliamo, ovviamente, de “La Libertà che guida il popolo” (1830) di Eugène Delacroix, una delle tele più iconiche e travolgenti custodite al Museo del Louvre di Parigi. Spesso associata nell’immaginario comune alla Rivoluzione Francese del 1789 e al 14 luglio, giorno della Presa della Bastiglia, l’opera racconta in realtà i moti del luglio 1830 (le tre giornate gloriose), che portarono alla caduta di re Carlo X. Ma al di là della precisione cronologica, cosa ci trasmette davvero questo dipinto quando ci fermiamo ad ammirarlo? Qual è il segreto della sua eterna forza comunicativa?

“La Libertà che guida il popolo” di Eugène Delacroix: una libertà umana e carnale

Al centro della composizione svetta Marianne, la personificazione allegorica della Repubblica francese e della Libertà. Delacroix compie qui una scelta rivoluzionaria per l’epoca: non dipinge una dea distaccata, algida o mitologica. La sua Libertà è una donna del popolo, forte, vitale, con il seno scoperto e i piedi sporchi di polvere e sangue. Indossa il berretto frigio, antico simbolo di liberazione degli schiavi nell’antica Roma.

Questa figura ci comunica un messaggio potente: la libertà è una conquista viscerale, faticosa, che richiede corpo e coraggio. Il suo sguardo non è rivolto allo spettatore, ma è girato all’indietro per incitare la folla. È un invito all’azione, un’energia cinetica che sembra spingere l’intera composizione verso chi guarda, trascinandoci idealmente dentro la rivolta.

L’unione delle diversità: la rivoluzione è di tutti

Se si sposta lo sguardo dalla figura centrale e si osserva la massa che la segue, si nota il vero miracolo sociologico descritto da Delacroix. Accanto alla Libertà non c’è un esercito regolare, ma il “popolo” nella sua accezione più nobile e inclusiva.

L’artista unisce sulla stessa linea classi sociali che nella vita quotidiana della Parigi dell’Ottocento non si sarebbero mai mescolate: l’intellettuale borghese, l’uomo con il cappello a cilindro e la doppiopetto (nel quale molti hanno voluto vedere un autoritratto dello stesso Delacroix), che imbraccia un fucile da caccia; il proletario, il giovane operaio con la camicia aperta e la sciabola, simbolo dei lavoratori della periferia parigina e l’infanzia negata, rappresentata dal ragazzino sulla destra con le due pistole in pugno, che ispirerà direttamente a Victor Hugo la figura di Gavroche nel capolavoro “I Miserabili”.

Attraverso questa eterogeneità, il quadro ci sussurra un valore fondamentale: le grandi svolte storiche e la difesa dei diritti universali avvengono solo quando si abbattono le barriere sociali. Davanti all’ideale della giustizia, il borghese e l’operaio si riscoprono fratelli.

La luce oltre la tragedia: il prezzo della libertà

La composizione del dipinto è strutturata come una piramide, alla cui base giacciono i corpi senza vita dei caduti, soldati e ribelli indistintamente. Delacroix non nasconde l’orrore della guerra; la morte è in primo piano, cruda e dolorosa. Eppure, l’atmosfera non è di sconfitta.

Il contrasto cromatico e l’uso magistrale della luce tipico del Romanticismo creano un dinamismo unico. Il fumo bianco degli spari e della polvere si dirada proprio attorno alla figura di Marianne, illuminata da un chiarore che sembra quasi divino, mentre sullo sfondo, tra le nebbie, si scorgono i profili delle torri di Notre-Dame. Questo gioco visivo trasmette una profonda speranza: nonostante il sacrificio e le tenebre del conflitto, la luce della dignità umana è destinata a prevalere.

Un manifesto universale

A quasi due secoli di distanza, “La Libertà che guida il popolo” continua a parlarci perché tocca corde universali. Ci ricorda che i diritti di cui godiamo oggi non sono scontati, ma sono il frutto di chi, nel corso della storia, ha trovato il coraggio di dire “no” all’oppressione. Ogni volta che una comunità scende in piazza per chiedere giustizia, uguaglianza o dignità, lo spirito della tela di Delacroix si riaccende, dimostrando che l’arte non si limita a fotografare il passato, ma continua a dare forma e voce al nostro presente.

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