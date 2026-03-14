Pi Greco Day: perché il 14 marzo è la festa della logica

Ogni anno, il 14 marzo (3/14 nel sistema anglosassone), il mondo celebra il Pi Greco Day, una ricorrenza che non è solo un omaggio alla matematica, ma una vera e propria festa della curiosità umana, della creatività e di quella capacità di “vedere l’invisibile” che accomuna scienziati, poeti e lettori appassionati.

Tra tutte le cifre che popolano i manuali scolastici e i trattati scientifici, ce n’è una che più di ogni altra possiede il respiro dell’infinito: il Pi Greco, detta anche “costante di Archimede”. Ma come nasce il Pi Greco perché si celebra proprio oggi? Scopriamolo.

Perché il 14 marzo si celebra il Pi Greco Day

La scelta della data non è casuale, ma nasce da un gioco linguistico e numerico tipicamente anglosassone. Negli Stati Uniti, la data viene scritta anteponendo il mese al giorno: il 14 marzo diventa così 3.14, esattamente l’approssimazione più comune della costante di Archimede.

Questa felice intuizione si deve a Larry Shaw, fisico dell’Exploratorium di San Francisco, che nel 1988 organizzò la prima celebrazione ufficiale. Immaginate la scena: scienziati e curiosi che marciano in circolo intorno a uno spazio circolare, mangiando crostate di frutta. Il motivo? In inglese “Pi” (il nome greco della costante) ha lo stesso suono di “Pie” (torta). Un accostamento che a noi di Libreriamo piace molto: l’idea che la conoscenza possa essere dolce, circolare e condivisa, proprio come una lettura pomeridiana accompagnata da un tè.

La coincidenza del destino: Einstein e Hawking

Il calendario, però, sembra aver voluto aggiungere un carico di suggestione letteraria a questa data. Il 14 marzo è anche il giorno della nascita di Albert Einstein (1879), l’uomo che ha ridisegnato i confini del tempo e dello spazio. Ed è lo stesso giorno in cui, nel 2018, ci ha lasciato Stephen Hawking, il divulgatore che ha saputo spiegare i misteri dei buchi neri con la grazia di un romanziere. Celebrare il Pi Greco oggi significa dunque onorare il passaggio di testimone tra i giganti del pensiero, un po’ come quando leggiamo un classico e sentiamo viva la voce dell’autore attraverso i secoli.

Pi Greco: un numero che non finisce mai

Ma cosa rende il 3,14 così speciale? Tecnicamente, il Pi Greco rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Ma a noi piace guardare oltre la formula. Il Pi Greco è un numero irrazionale: le sue cifre decimali si susseguono all’infinito senza mai ripetersi in una sequenza regolare.

È l’infinito racchiuso in un simbolo. In quelle cifre che scorrono – 3,14159265… – c’è scritto tutto. Qualcuno sostiene che, essendo una sequenza infinita e non periodica, al suo interno si possano trovare, codificate in numeri, tutte le date di nascita del mondo, i codici fiscali, e persino il testo integrale dei Promessi Sposi o della Divina Commedia. È una biblioteca numerica universale, un “Aleph” di Borges fatto di cifre anziché di visioni.

L’edizione 2026

Dal 2020, l’UNESCO ha ufficialmente riconosciuto questa data come la Giornata Internazionale della Matematica. Se negli anni passati il focus era sull’inclusività, il tema scelto per quest’anno “Mathematics for a Changing World” ci interroga direttamente sulle grandi sfide della nostra contemporaneità.

In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e dalla necessità di modelli sostenibili per proteggere il pianeta, il Pi Greco smette di essere un reperto da museo geometrico per diventare uno strumento vivo. L’UNESCO, per questa edizione 2026, ha voluto sottolineare come il linguaggio dei numeri sia l’unico “alfabeto universale” capace di unire nazioni diverse sotto un’unica grammatica della responsabilità.

Come celebrare il Pi Greco Day

Se gli scienziati si sfidano a chi ricorda più decimali (il record attuale supera le 100 trilioni di cifre calcolate!), gli amanti della cultura possono festeggiare la “costante di Archimede” in modi più evocativi, come ad esempio la lettura di un libro di divulgazione, per riscoprire la vita di Ipazia o le intuizioni di Archimede, oppure osservando la perfezione del cerchio traendo spunto da ciò che ci circonda nel quotidiano: una tazzina di caffè, la copertina di un vecchio vinile o la struttura di una piazza.

In fondo, il Pi Greco Day ci ricorda che la realtà ha una struttura poetica e che dietro ogni calcolo si nasconde una domanda profonda sul senso dell’infinito. Buona festa della matematica a tutti i sognatori che, tra una riga di un libro e una cifra decimale, non smettono mai di cercare la bellezza.