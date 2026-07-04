Cosa fare a Roma quest’estate: gli eventi culturali da non perdere

L’Estate Romana 2026 entra nel vivo: scopri tutti i principali eventi diffusi di teatro, musica, cinema e arte tra grandi istituzioni e realtà locali.

Roma, la Città Eterna, si prepara a vivere una delle sue stagioni più magiche ed evocative. L’estate romana entra nel vivo con una programmazione straordinaria, aperta e inclusiva, pensata per accendere ogni angolo della città, dal cuore del centro storico fino al litorale di Ostia.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, questo immenso cartellone estivo è un vero e proprio mosaico culturale. Grazie al bando biennale “Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno”, le grandi istituzioni cittadine dialogano con le vivaci realtà locali, offrendo una rete accessibile che unisce musica, teatro, cinema e arte sotto il cielo stellato della Capitale.

Estate romana: gli eventi culturali da non perdere nella Capitale

Scopriamo insieme gli appuntamenti imperdibili di questo mese di luglio, perfetti per tutti gli amanti della bellezza, delle storie e della condivisione.

Il teatro sul palcoscenico della città: tra mito, comicità e grande danza

Il teatro si riprende lo spazio aperto, offrendo riflessioni profonde, inclusività e puro intrattenimento per tutte le età.

Teatri d’Arrembaggio a Ostia: presso il Teatro del Lido di Ostia prende il via la decima edizione di “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia”, un festival multidisciplinare completamente gratuito curato dall’Associazione culturale Valdrada. Appuntamento con il teatro ragazzi di Accademia Perduta Romagna Teatri il 5 luglio.

Il weekend successivo vedrà sul palco lo show musicale delle Karma B il 10 luglio, l’ironia di Simonetta Musitano l’11 luglio e le favole di Roberto Anglisani il 12 luglio. Non mancheranno i laboratori pomeridiani di yoga per i più piccoli curati da Samadhi Yoga Shala.

La classicità greca ad Ostia Antica: il suggestivo Teatro Romano di Ostia Antica diventa la cornice per la “Lysistrata” di Aristofane il 5 luglio. Lo spettacolo, proposto dalla Fondazione Teatro di Roma, vanta l’adattamento del regista greco Asterios Peltekis e sarà recitato in lingua originale con soprattitoli in italiano, offrendo una potente e contemporanea riflessione sulla guerra e sulla responsabilità collettiva.

La cittadella del Teatro India: dal 14 al 31 luglio torna inoltre “India Città Aperta” negli spazi esterni del Teatro India, un presidio di socialità con performance, incontri letterari e grandi nomi della musica come Piotta, Davide Toffolo, Elio Germano con Teho Teardo, e Giovanni Truppi.

La grande danza al Circo Massimo: il 14 luglio il Circo Massimo ospiterà l’imperdibile gala “Roberto Bolle and Friends”, un viaggio emozionante che unisce la danza classica a quella contemporanea, mettendo in dialogo stili e generazioni diverse sotto il cielo romano.

Note sotto le stelle: la grande musica incontra l’impegno civile

La colonna sonora dell’estate romana unisce la magnificenza della storia classica alla sensibilità sociale dei nostri giorni. Il 9 luglio il Premio Oscar Alexandre Desplat dirigerà le sue colonne sonore cinematografiche più amate ; il 15 luglio sarà la volta del sontuoso “Verdi Gala” diretto da Diego Ceretta.

Il parco della Casa del Jazz ospita invece la 36ª edizione de “I Concerti nel Parco”. Tra i tanti eventi in cartellone, spiccano il viaggio ironico di Stefano Massini il 5 luglio , e l’esibizione di Monica Guerritore e Giovanni Nuti dedicata ai versi immortali di Alda Merini il 12 luglio.

La musica si fa anche strumento di solidarietà: il 5 luglio all’Arena Rino Gaetano (Parco delle Valli) si terrà la prima edizione di “Roma s’impegna”. Un evento a offerta libera (“Up To You”) il cui intero ricavato sosterrà le attività mediche di Emergency nella Striscia di Gaza. Sul palco si alterneranno momenti di riflessione a grande musica con l’Orchestraccia, il rapper Kento, Fuzzten e molti altri artisti pronti a cantare per la pace.

Spazio anche alla memoria storica della canzone a Palazzo Esposizioni Roma dove il 7 luglio, nell’ambito della mostra “ROMASUONA”, il cantautore Piji Siciliani guiderà un incontro dedicato al teatro-canzone di Giorgio Gaber.

Schermi all’aperto: la magia del cinema diffuso

Per gli amanti della settima arte, il progetto “Vivi il Cinema!” della Fondazione Cinema per Roma porta ben sessanta proiezioni gratuite in tutta la città. Quattro grandi arene accenderanno i riflettori alle ore 21.15 in diversi quartieri della Capitale.

Al Parco degli Acquedotti si potranno rivivere capolavori storici e contemporanei, come “La ciociara” introdotto da Andrea e Brando De Sica il 7 luglio, il cult “Frankenstein Junior” l’11 luglio per celebrare i cento anni di Mel Brooks , e l’acclamato “Il tempo che ci vuole” presentato direttamente dalla regista Francesca Comencini il 14 luglio.

L’Arena di Corviale inaugurerà l’8 luglio, ospitando tra le varie serate l’attrice e regista Micaela Ramazzotti per la presentazione del suo film “Felicità” il 12 luglio. Dal 15 luglio si accenderà anche lo schermo nel comprensorio di Santa Maria della Pietà, garantendo quattordici serate di grande cinema accessibile a tutta la comunità cittadina.

Arte, architettura e laboratori: nutrire la mente fin da piccoli

L’Estate Romana non dimentica l’importanza della formazione, del dialogo artistico e dello sviluppo formativo dei cittadini più giovani.Al Mattatoio di Testaccio e alla Real Academia de España en Roma prende vita il progetto biennale “Estetica del Riuso” focalizzato sull’ecologia e l’architettura circolare.

Da non perdere il 10 luglio la conferenza dell’architetto spagnolo Manuel Bouzas sull’impatto ambientale delle risorse costruttive. Per i più piccoli, le Biblioteche di Roma organizzano letture e laboratori gratuiti basati sullo stupore e l’esplorazione della natura: si va dalla Biblioteca Elsa Morante il 4 luglio con letture ad alta voce per i piccolissimi, alla Biblioteca Laurentina l’8 e 9 luglio con pomeriggi dedicati all’albo illustrato e divertenti cacce al tesoro ecologiche nel parco, fino alla misteriosa Escape Game letteraria alla Biblioteca Joyce Lussu programmata per il 10 luglio.

Infine, le ricchezze storiche della città si svelano attraverso le visite guidate della Sovrintendenza Capitolina. Spiccano la visita ai preziosi mosaici romani della Centrale Montemartini il 9 luglio, l’incontro ravvicinato con la mostra di Constantin Brâncuși ai Mercati di Traiano il 10 luglio e la presentazione fotografica di Matilde Damele al Museo di Roma in Trastevere.

Per tutto il mese, inoltre, l’Area archeologica del Circo Massimo offre la suggestiva “Circo Maximo Experience”, un viaggio virtuale in 3D per rivivere la grandezza del sito antico in chiave totalmente immersiva e accessibile. Questo ricchissimo programma dimostra come la cultura a Roma sia un bene vivo, pulsante, inclusivo e capillarmente diffuso sul territorio. L’invito dell’Estate Romana 2026 è quello di uscire di casa, lasciarsi stupire e riappropriarsi degli spazi urbani attraverso la condivisione della grande bellezza.