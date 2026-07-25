I personaggi storici sulle nuove banconote Euro: da Leonardo a Miguel de Cervantes

La BCE presenta i nuovi temi per le banconote euro: la cultura con grandi personaggi come Leonardo e Maria Callas, e la natura tra fiumi, uccelli e istituzioni.

Dopo oltre due decenni, la Banca Centrale Europea ha deciso che è giunto il momento di un rinnovamento profondo per quanto riguarda le banconote Euro. Si tratta di un vero e proprio ripensamento dell’identità visiva della moneta unica. L’obiettivo è rendere le banconote più vicine al sentire comune, più rappresentative dei valori e della storia che uniscono i popoli europei.

A questo scopo, la Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha recentemente annunciato un’iniziativa senza precedenti: un sondaggio pubblico per scegliere i nuovi design direttamente online. “Le voci degli europei dovevano essere sentite, le banconote sono vostre”, ha affermato la Lagarde per spronare i cittadini a partecipare.

Un lungo processo di selezione ha permesso di raccogliere oltre 1.200 proposte. Da questa immensa mole di idee, una giuria di esperti ha distillato due grandi temi finalisti che meglio incarnano lo spirito, la storia e le sfide del continente: “Cultura europea” e “Natura: fiumi e uccelli”. Questi due filoni narrativi offrono una visione complementare dell’Europa: da una parte l’ingegno, l’arte e la scienza umana; dall’altra la straordinaria ricchezza della nostra biodiversità e l’importanza delle nostre istituzioni democratiche.

I protagonisti della cultura europea: i volti della storia sulle nuove banconote Euro

Il primo tema finalista, dedicato ai personaggi storici, porta per la prima volta dei volti reali, iconici e riconoscibili sulle banconote dell’euro, sostituendo le anonime seppur affascinanti strutture architettoniche. Questa scelta celebra in maniera diretta le menti brillanti che hanno trasformato l’Europa nella “culla del sapere”.

Banconota da 5 Euro – Maria Callas

Partendo dal taglio più piccolo, la banconota renderà omaggio a Maria Callas, indimenticabile soprano greco-statunitense, la cui voce ha segnato la storia della lirica mondiale, diventando un simbolo intramontabile di passione, talento artistico e dedizione assoluta al palcoscenico.

Banconota da 10 Euro – Ludwig van Beethoven

Salendo di importo, troveremo il celebre compositore tedesco Ludwig van Beethoven. La sua musica, in particolare la Nona Sinfonia da cui è tratto l’Inno alla Gioia, è già il cuore pulsante dell’inno europeo; la sua presenza sulla banconota riafferma il potere universale e unificante del linguaggio musicale oltre ogni confine.

Banconota da 20 Euro – Marie Curie

Il biglietto da venti euro sarà dedicato a Marie Curie, la straordinaria scienziata polacco-francese. Unica donna ad aver vinto due premi Nobel in due campi scientifici diversi (fisica e chimica), rappresenta non solo lo straordinario progresso della scienza europea, ma anche l’emancipazione femminile e lo spirito di sacrificio per la conoscenza.

Banconota da 50 Euro – Miguel de Cervantes

La letteratura trova il suo massimo esponente sulla banconota da cinquanta euro, che raffigurerà Miguel de Cervantes, il geniale scrittore spagnolo autore del celeberrimo “Don Chisciotte della Mancia”. Un capolavoro indiscusso che ha esplorato le profondità dell’animo umano e ha fondato il romanzo moderno.

Banconota da 100 Euro – Leonardo da Vinci

Sul prestigioso taglio da cento euro, a rappresentare l’Italia e l’apice insuperato del Rinascimento, figurerà Leonardo da Vinci. Incarnazione perfetta dell’uomo universale, Leonardo è l’artista, scienziato, ingegnere e inventore per eccellenza. La sua presenza è motivo di immenso orgoglio per l’Italia, ma il suo genio appartiene a tutta l’umanità e all’Europa intera.

Banconota da 200 Euro – Bertha von Suttner

Infine, la banconota di maggior valore tra quelle di nuova emissione celebrerà l’impegno civile e pacifista con Bertha von Suttner, scrittrice austriaca e prima donna ad essere insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1905. La sua instancabile lotta contro la guerra risuona oggi più attuale e necessaria che mai.

La celebrazione della natura e delle Istituzioni

Il secondo tema finalista si distacca dalla figura umana per concentrarsi sul prezioso patrimonio naturale europeo e sulle salde fondamenta democratiche dell’Unione. Questa proposta innovativa unisce la raffigurazione di uccelli e paesaggi fluviali sul fronte delle banconote, con le sedi delle principali e nevralgiche istituzioni europee sul retro.

5 Euro: ospiteranno il variopinto picchio muraiolo immerso tra le montagne primaverili, con la sede del Parlamento europeo sul retro.

10 Euro: saranno caratterizzati dal vibrante martin pescatore posato presso una cascata, accompagnato sul retro dal palazzo della Commissione Europea.

20 Euro: troveremo il coloratissimo gruccione che sorvola una rigogliosa valle fluviale, saggiamente abbinato alla Banca Centrale Europea.

50 Euro: la scena sarà dominata dalla fiera cicogna bianca in volo sopra un fiume tortuoso, con l’imponente Corte di giustizia dell’Unione europea sullo sfondo.

100 Euro: presenteranno un’elegante avocetta in una palude fangosa verso la foce di un fiume, insieme al Consiglio europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

200 Euro: a concludere la serie, i duecento euro mostreranno la sula settentrionale in volo coraggioso sulle imponenti onde dell’oceano, con la Corte dei Conti Europea raffigurata sul retro.

Come partecipare e votare il proprio design preferito

Per far sentire la propria voce e partecipare attivamente a questa storica decisione, i cittadini europei sono invitati a esprimere la loro preferenza direttamente online. Come sottolineato dalla Presidente della BCE, Christine Lagarde, il processo è aperto a tutti e ha lo scopo di rendere i cittadini i veri protagonisti di questa scelta.

Per partecipare al sondaggio è sufficiente recarsi sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea. Attraverso il portale dedicato, sarà possibile visionare nel dettaglio i due temi finalisti e votare per il design che si ritiene più rappresentativo dell’identità e dei valori del nostro continente. Si tratta di un’occasione unica per lasciare il proprio segno sulle banconote che utilizzeremo quotidianamente e che accompagneranno le future generazioni europee.

La scelta del nuovo volto dell’euro rappresenta un momento di grande partecipazione democratica, sociale e culturale per tutti noi cittadini del vecchio continente. Che si scelga di celebrare il genio poliedrico di Leonardo da Vinci, la tenacia intellettuale di Marie Curie, o al contrario la delicata e vitale bellezza della biodiversità europea intimamente associata ai simboli tangibili della nostra unione politica, il messaggio di fondo rimane forte e inequivocabile.

L’euro smette di essere percepito esclusivamente come uno strumento finanziario di scambio, trasformandosi in un potente veicolo per raccontare al mondo intero chi siamo, da dove veniamo e quali preziosi valori intendiamo difendere e preservare per le generazioni future. Ora spetta a noi cittadini, attraverso il voto informato, decidere quale di queste due meravigliose visioni estetiche e filosofiche ci accompagnerà nei pagamenti di tutti i giorni verso il futuro.