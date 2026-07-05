Siamo nel pieno dell’estate e delle vacanze, la stagione in cui il desiderio di staccare dalla routine si fa più intenso e la mente viaggia spontaneamente verso spiagge assolate, borghi silenziosi e sentieri immersi nella natura. Per chi non ha ancora pianificato le proprie vacanze o per chi, semplicemente, cerca un’ispirazione che vada oltre le solite rotte del turismo di massa, la letteratura offre una mappa alternativa straordinaria.

Le 5 mete italiane per le vacanze estive scelte dai grandi scrittori: itinerari d’autore tra mare, mito e letteratura

Grandi autori del Novecento, sia italiani che internazionali, hanno eletto la nostra penisola a proprio rifugio estivo, trovando nei suoi paesaggi non solo un luogo di riposo, ma una vera e propria fonte di rigenerazione spirituale e creativa. Viaggiare sulle loro tracce significa riscoprire l’Italia attraverso gli occhi di chi ha saputo trasformare la bellezza geografica in poesia, saggio e narrazione. Vi proponiamo un viaggio in cinque tappe alla scoperta dei luoghi del cuore dei grandi della cultura.

Gabriele D’Annunzio e la Versilia selvaggia: Pietrasanta (1906)

Nel 1906, Gabriele D’Annunzio scelse Pietrasanta e la Versilia come palcoscenico ideale per le sue vacanze estive. Alloggiando presso la celebre villa “La Versiliana” – situata all’interno dell’omonimo parco, che rappresenta la parte residuale dell’antico e denso bosco noto come la Macchia di Marina – il Vate visse una stagione di straordinario fervore creativo.

Immerso tra la macchia mediterranea, le lunghe cavalcate sul bagnasciuga e l’ascolto della pioggia estiva che picchietta sul fogliame, D’Annunzio compose gran parte di “Alcyone“, una delle raccolte poetiche più celebri e intense della letteratura italiana. Pietrasanta, cittadina d’origine medievale considerata il capoluogo storico della Versilia e la capitale della lavorazione artistica del marmo, conserva ancora oggi quell’atmosfera aristocratica e intellettuale. Visitare questi luoghi oggi significa passeggiare tra gallerie d’arte contemporanea e botteghe artigiane, respirando la stessa fusione tra uomo e natura che il poeta ha reso immortale nei suoi versi.

John Steinbeck e l’incanto verticale di Positano (1952)

Nell’estate del 1952, il premio Nobel americano John Steinbeck giunse a Positano insieme alla moglie. Fu l’approdo di un lungo viaggio in automobile che aveva attraversato l’intera penisola partendo da Venezia. L’impatto con la Costiera Amalfitana fu folgorante: Steinbeck rimase estasiato dalla struttura quasi impossibile del borgo marinaro, descrivendolo come “un posto di sogno che non vi sembra vero finché ci siete, ma di cui sentite tutta la nostalgica realtà quando l’avete lasciato”.

Nel suo celebre reportage dedicato a questa terra, lo scrittore raccontò con meraviglia la verticalità delle case arrampicate sulla roccia e lo stile di vita autentico dei pescatori locali. Positano è il primo paese che si incontra percorrendo la Costiera da Napoli; da ogni suo vicolo scosceso si può ammirare la splendida cupola in maiolica multicolore della Collegiata di Santa Maria Assunta. Una meta immancabile per chi vuole riscoprire la magia del Mediterraneo attraverso gli occhi di un gigante della letteratura americana.

Truman Capote e l’ozio creativo a Portofino (1953)

Truman Capote arrivò nello splendido borgo ligure di Portofino nella primavera del 1953. Il suo intento iniziale era dei più rigorosi: isolarsi in un angolo di paradiso per lavorare con assoluta calma alla sceneggiatura del film musicale House of Flowers e dedicarsi alla stesura di nuovi racconti.

Tuttavia, con l’avanzare della stagione estiva, il borgo si trasformò nel ritrovo prediletto di numerosi amici e intellettuali in villeggiatura. Sebbene Capote si lamentasse ironicamente di non riuscire a concludere molto a causa delle continue distrazioni, delle feste e del richiamo del mare color smeraldo, l’atmosfera rilassata, mondana e al contempo intima del villaggio agì come un potente catalizzatore per la sua ispirazione. Portofino rimane ancora oggi la meta ideale per chi cerca un’eleganza senza tempo, dove la celebre piazzetta e i sentieri del promontorio offrono un perfetto connubio tra vita sociale e isolamento riflessivo.

Ernest Hemingway e il viaggio metafisico in Lucania (1959)

L’ultimo viaggio in Italia di Ernest Hemingway, avvenuto nel 1959, lo portò alla scoperta di una terra allora quasi del tutto sconosciuta, aspra e misteriosa: la Lucania (l’odierna Basilicata). Spinto dai consigli dell’amica e storica traduttrice Fernanda Pivano e affascinato dai racconti e dalle opere pittoriche di Carlo Levi, incontrato a Roma, il premio Nobel americano decise di avventurarsi nel Mezzogiorno profondo insieme all’antropologo John Friedman.

Hemingway, che compiva sessant’anni proprio in quell’anno, rimase profondamente colpito dalla purezza incontaminata di questa regione. Dalle cime delle Dolomiti Lucane ai borghi silenziosi scavati nelle rocce, fino alle spiagge selvagge dello Jonio avvolte nel silenzio, lo scrittore trovò un paradiso primordiale. Per un autore da sempre abituato ai grandi spazi e al confronto ravvicinato con la natura, la Lucania rappresentò un rifugio dell’anima, ideale per chi cerca un viaggio autentico e fuori dalle rotte commerciali.

Alberto Moravia e le “vacanze operose” a Sabaudia (Anni ’60)

A partire dagli anni Sessanta, Alberto Moravia elesse Sabaudia, sul litorale laziale, a proprio rifugio d’elezione. Insieme a Pier Paolo Pasolini (con cui acquistò un terreno e divise una villa), Dacia Maraini ed Enzo Siciliano, lo scrittore diede vita a una vera e propria comunità culturale estiva tra le dune e il mare del Circeo. Più tardi, l’artista Mario Schifano racconterà che Moravia descriveva Sabaudia come “un posto da sogno, simile ai tropici per il mare, le dune e il cielo”.

Quella dei letterati a Sabaudia era una concezione di “vacanza operosa”: il rituale di Moravia prevedeva la scrittura rigorosa durante la mattinata, seguita da lunghe passeggiate sulla spiaggia a piedi scalzi per raccogliere telline. Nel pomeriggio, immancabile era la spesa al mercato locale per poi tornare a casa a cucinare per gli amici. Sabaudia, con la sua architettura razionalista immersa nel verde di un Parco Nazionale e affacciata su laghi costieri, resta il simbolo di un turismo intellettuale, dove la natura concilia perfettamente il riposo e la creazione artistica.

In viaggio per l’IItalia con i grandi della letteratura

Rileggere l’Italia attraverso la mappa di questi cinque grandi scrittori ci ricorda che il viaggio non è semplicemente uno spostamento geografico, ma un’esperienza dello sguardo. Che si scelga l’aristocratica Versilia di D’Annunzio, la verticale Positano di Steinbeck, la glamour Portofino di Capote, la selvaggia Lucania di Hemingway o le dune metafisiche della Sabaudia di Moravia, queste mete offrono l’opportunità di vivere un’estate in cui la bellezza del paesaggio si fonde indissolubilmente con la memoria letteraria. Mettere un libro nello zaino e partire verso questi luoghi è il modo migliore per trasformare le proprie vacanze in un racconto indimenticabile.